Dha Yurt Bülteni -10

DHA YURT BÜLTENİ -10Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama (3)SALDIRGAN POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİBacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan saldırgan polis memuru Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----Saldırganın hastenden çıkarılmasıHABER KAMERA: RİZE-DHA=================AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI: 1 ÖLÜ, 20 YARALISuriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.Görüntü Dökümü--------Patlamanın olduğu alanYaralılar ve hasar gören yerlerGenel ve detay görüntülerHaber: Reşit ÇELEBİOĞLU - Kamera: KİLİS -DHA)==================ANAMUR'DA ZARAR YAKLAŞIK 15 MİLYON TLMersin'in muz üretimi ile öne çıkan ilçesi Anamur'da etkili olan hortumun, muz seralarında yaklaşık 15 milyon TL'lik zarara yol açtığı açıklandı.Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muz-Bir) Başkanı İbrahim Çıtırkı, Demirören, Emirşah ve Güleç mahallelerinde görülen hortumun muz üretim alanlarında yol açtığı zararla ilgili açıklama yaptı.Seralarda yaklaşık 15 milyon TL'lik maddi zararın bulunduğunu belirten Çıtırkı, "Rakamlar İlçe Tarım Müdürlüğü'nün arazi çalışmaları sonucunda netlik kazancak. Şuan öngörülen zarar 15 milyon TL. Müdürlüğümüzün çalışmaları sürüyor. İnşallah devletimiz burayı afet bölgesi ilan eder ve çiftçilerimize yardımcı olunur" dedi.Üreticilerin tarım alanlarını sigortalatması konusunda uyarıda da bulunan Çıtırkı, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Zarar gören muz seralarından genel ve detay görüntülerMuz-Bir Başkanı Çıtırkı ile röportaj(BOYUT: 70 MB) (SÜRE: 02.00 DK)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),==================NİĞDE'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUNiğde'de sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra artan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.Niğde genelinde başlayan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Niğde şehir merkezinde gece yağmur olarak başlayan yağış, sabah saatlerinde kar yağışına döndü.Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalığı 40 santimetreye kadar çıktı. Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri kar yağışına karşı uyardı.Görüntü dökümü----------------Kar yağışından görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Detay görüntülerSüre: 01'10" Boyut: 77 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,================KAR BEYAZA BÜRÜDÜ, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL OLDUTekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ilçeleri beyaza bürüdü. Çorlu Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.Malkara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri,vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Polis ve zabıta ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için devriye görevi yürüttü.EĞİTİM UÇUŞLARI İPTALKar yağışının etkiliği olduğu Çorlu ilçesinde ise Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, ilçede kar yağışının aralıklarla süreceğini bildirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------ÇORLU-Kar yağışı-Araçlardan detaylar-Kar yağışıMALKARAKar ağışından detayKartpostallık görüntülerden detayEkiplerin ilçe merkezini kontrol etmeleriCadde,sokak mahallelerden kar detaylarıHaber-Kamera: Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,-================KAPADOKYA'DA KIŞ BİR BAŞKA GÜZELPeribacalarıyla ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı sonrası oluşan görüntüler, turistlerin ilgisini çekiyor. Soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistler, eşsiz doğa harikası peribacalarının kar altındaki görüntüleri eşliğinde gezintilerini sürdürüyorlar.Peribacaları ile kaplı vadilerin çoğunlukta bulunduğu, UNESCO tarafından korunması gereken Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Göreme'de kar yağışı ile beraber çok güzel manzaralar oluştu. Göreme'nin seyir noktalarından çekilen manzaralar görenleri büyüledi. Yerli ve yabancı bir çok ziyaretçi, kar altındaki peribacalarıyla birlikte fotoğraf çektiler. Kapadokya'ya önceki yıllarda yaz aylarında geldiklerini ve ilk defa kışın bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten bazı yerli turistler, peribacalarının kar altındaki görüntülerini çok sevdiklerini ve etkilendiklerini dile getirerek, "Herkesi kış aylarında Kapadokya'ya bekliyoruz. Gelsinler ve onlar da bu güzellikleri görsünler" dediler. Turistler daha çok Zelve, Paşabağları, Zemi, Güvercinlik Vadilerini, Göreme Açık Hava Müzesi'ni, bölgedeki kiliseleri ve yeraltı şehirlerini gezmeyi tercih ediyorlar.Bölgeye daha çok Çinli ve Japon turistlerin geldiğini ifade eden turizmciler, son yıllarda yapılan tanıtımlar sayesinde Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden de turistlerin bölgeyi tercih etmeye başladıklarını bildirdiler. Göreme'deki vadileri yüksekten izleme fırsatı sunan Esentepe'de manzaranın tadını çıkaran Venezuellalı turistler ise bol bol fotoğraf çektiler. Türkiye'de ve özellikle Kapadokya'da bulundukları için kendilerini şanslı hissetiklerini belirten turistler, ülkelerine döndüklerinde yakınlarına Kapadokya'yı önereceklerini söylediler.AT TURLARI, KIŞIN DA DEVAM EDİYORBölgenin, balon ve atv turları gibi önemli turizm aktivitelerinden olan at turları da kış aylarında devam ediyor. 'Güzel Atlar Diyarı' Kapadokya'daki peribacaları arasında at turu keyfi yaşamak isteyen turistler, 1 saatlik tur için 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyorlar. At çiftliği işletmelecileri, turistlerin kış aylarında da at turlarına önem verdiğini ve vadileri at üzerinde gezmenin keyfini yaşadıklarını bildirdiler.Görüntü Dökümü:============-Kar altındaki Göreme vadilerinden görüntü-Bölgeyi ziyaret eden turistlerden görüntü-Seyir tepelerinden görüntü-Peribacalarıyla fotoğraf çekinen turistlerden görüntü-Turistlerin açıklamaları-Detay5 Dakika, 57 saniye/189 MBHaber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)===========VALİNİN MOTOSİKLETLİ ESKORT POLİSİNE BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPTIDenizli Valisi Hasan Karahan'ın makam otomobiline eskortluk yapan trafik ekibinde görevli polis memuru İbranim Tezcan'ın motosikletine belediye otobüsü çarptı. Yaralanan Tezcan'ın yardımına Vali Karahan ve Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu koşup, ilk müdahaliyi yaptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Denizli Vali Hasan Karahan, bugün saat 11.30 sıralarında bir açılış törenine katılmak üzere makam aracına bindi. Vali Karahan'ın makam aracı Gazi Bulvarı'na çıkmak üzereyken, araca eskortluk yapan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde, motosikletli 'Şahin Timi'nde görevlisi polis memuru İbrahim Tezcan'ın kullandığı 20 A 5544 plakalı motosiklete, Ali Osman Karakoç yönetimindeki 20 BLD 33 plakalı belediye otobüsü çarptı. Polis memuru Tezcan çarpmanın şiddetiyle yola fırladı. Vali Karahan, beraberindeki Valilik Özel Kalem Müdürü Girne Şamlıoğlu ile hemen araçtan inip, Tezcan'ın yanına koşarak, ilk müdahaleyi yaptı. Başından ve sol ayak topuğundan yaralanan Tezcan, tedavisi için ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Karakoç gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el koydu.Öte yandan kaza yapan belediye otobüsündeki yolcular, arkadan gelen başka otobüslere bindirilerek, yolculuklarına devam etmeleri sağlandı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü-Kaza yapan motosikletten ve otobüsten görüntü-Polislerden ve valilik binasından görüntüHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================ERZURUM'DA DONDURUCU SOĞUKLAR ÖNCESİ MEZARLIKLARDA ÇALIŞMAErzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle daha önce açılan 600 mezar yeri, kar yağışı ve dondurucu soğuklar öncesi belediye işçileri tarafından hilti, kazma ve küreklerle düzenlendi.Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, belediye işçileri mezar yerlerinin donmaması için çalışma yaptı. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda daha önce kepçelerle açılan mezar yerlerini gün boyu hilti, kazma ve küreklerle düzelten belediye işçileri, Sibirya soğukları öncesi 600 boş mezarı hazır hale getirdi. Çalışma sırasında oldukça zorlandıklarını belirten işçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor. Biz de mezarları hazır hale getiriyoruz. Tabii bu kadar mezar yeri açmamızın diğer bir nedeni de yaşanabilecek afetler" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Açılan mezarlardan detay-Mezar kazan belediye görevlileri-Drone ile çekilen kazılmış hazır mezarlardan detaySÜRE: 02.55BOYUT: 357 MBHaber-Kamera: ERZURUM,================ŞEHİT PÜRNEK'İN ADI ANAOKULUNDA YAŞAYACAKAnkara'da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memuru Ayşegül Pürnek'in memleketi Kayseri'de "Melikgazi Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu Ad Verme ve Şehit Köşesi" açılış programı yapıldı.Ankara'daki bombalı terör saldırısında şehit olan ve Hava kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak görev yapan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek'in adının verildiği ve şehit köşesinin açılış programına, Vali Şehmus Günaydın, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, şehit Ayşegül Pürnek'in annesi Gülay Pürnek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program anaokulu öğrencilerinin çeşitli gösterileriyle başladı. Törende açılış konuşması yapan Gülay Pürnek, "Şehitlik, Allah katında en yüce makamlardandır. Peygamberlerin makamı olan şahadet ile kızım Ayşegül'de şereflendirildi. Ben rabbimin hükmüne boyun eğdim. Can kızımı şehit verdim. Ancak bütün çocukları, öğrencileri kızım ve oğlum kabul ettim. Vatan bedenimizdeki kalptir. Kalbimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Baki olan vatandır. Ben vatanımız için böyle bir evlat yetiştirdiğim için gururluyum" diye konuştu.Vali Şehmus Günaydın ise, "Bu vatanı ilelebet aziz vatanımızın yurdu olarak tutmak için bedel ödüyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar hiç durmadı, durmayacaklar. 1176 yılında geldiler ve geldikleri gibi de gittiler. Daha sonra Çanakkale'de geldiler, geldikleri gibi gittiler. Kurtuluş Savaşında, Sakarya'da, Dumlupınar'da geldiler, geldikleri gibi gittiler. Bu hainler aynı zamanda 15 Temmuz'da geldiler, yine geldikleri gibi gittiler. Bu büyük millet aziz vatan üzerinde hesabı olanlara her zaman gerekli dersi verdi. Allah'ın izniyle bundan sonra da vermeye devam edecek. Tabi bunun içinde bizim de güçlü olmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------Yapılan konuşmalar-Şehit köşesinin açılışı-Öğrencilerin etkinlikleri-Şehit Pürnek'in adının verildiği okuldan görüntüDiğer genel ve detay görüntüler4 Dakika 53 Saniye/588 MBHaber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)==================MALATYA'DA ARANAN 30 ŞÜPHELİ YAKALANDIMalatya'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Aralık tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 kişi adliyeye sevk edildi.MALATYA, -