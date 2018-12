Dha Yurt Bülteni -10

13 Aralık 2018 Perşembe 14:07



13 Aralık 2018 Perşembe 14:07

DHA YURT BÜLTENİ -10Heyelan nedeniyle kapanan Şırnak- Hakkari yolu ulaşıma açıldıŞırnak merkez ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu kapanan Şırnak- Hakkari yolu, bu sabah çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.Şırnak- Hakkari yolu, Ortasu köyü yakınlarında dün gece aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. İki tarafında da uzun araç kuyrukları oluşan yolun açılması için Şırnak İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gülyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şırnak- Hakkari yolu, dün geceden beri sürdürülen çalışmaların ardından bu sabah ulaşıma açıldı. Yolun hasar gören kısımlarının onarımına başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yoldaki çalışmalar,-bekleyen araçlar ve insanlar-genel ve detay görüntüşerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MBHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,=================Midyat'ta selde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıMardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivritepe Mahallesinde, sağanak nedeniyle biriken sel suları arasında mahsur kalan kamyonette bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu donmak üzereyken kurtarıldı.Midyat'tın Sivritepe Mahallesinde seyir halindeki kamyon, dün gece saatlerinde şiddetli akan sel suları arasında kaldı. Kamyonda bulunan 2 kişi kişi, aracın üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, selde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Havanın soğuk olmasından dolayı donma tehlikesi yaşayan iki kişi, iftafiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Midyat Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.Öte yandan suda kalan kamyonetin çıkarılması için başlatılan ise çalışmalar sürüyor.Görüntü Dökümü:Suda mahsur kalan kamyonetKamyonetin üzerinde kurtarılmayı bekleyenlerİftaiye ekiplerinden görüntüGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 134 MBHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ - MİDYAT- DHA===============Gaziantep'te, kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi yakalandıGaziantep'te kar maskesi ve tüfek ile girdikleri kuyumcuda, dükkan sahibinin tabanca çekmesi üzerine korkuya kapılıp kaçan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kar maskeleri ve bir av tüfeği ile çalıntı olduğu tahmin edilen ziynet eşyaları ele geçirildi.Selimiye Mahallesi'nde dün meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı; Kuyumcu Ali Koruer sabah saatlerinde iş yerini açtı. Aynı anlarda içeriye yüzleri kar maskeli 2 kişi girdi. Ellerinde av tüfeği bulunan soyguncular, altınları almak istedi. Ancak kuyumcu Koruer, belindeki tabancayı çıkartıp, soygunculara doğrulttu. İkili de korkuya kapılıp kaçmak istedi. Ali Koruer, soygunculardan birini tuttu diğerine ise ateş etti. Koruer'in tabancasından çıkan mermi bu sırada yoldan geçen Fadile Doldurmaz'ın bacağına isabet etti. Arbededen faydalanan soyguncular kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin Y.B. (28) ve N.A. (23) olduğunu belirledi. İkili, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Bürosu ekipleri tarafından ev adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B. ve N.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada olayda kullanılan kar maskeleri ve av tüfeği ile hırsızlık olduğu değerlendirilen altınlar buldu.Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜM-----------Şüphelilerin hastaneye götürülmesiŞüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 176 MBHaber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)===============Jandarma yardım çağrısında bulunan aracın sürücüsünü arıyor (1)Bolu'da, bir otomobilden gelen imdat çağrısı üzerine Almanya'daki firma Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nı bilgilendirerek, imdat sinyali alınan yer hakkında bilgi verdi. Jandarma koordinatlar doğrultusunda Tokadi Hayrettin ve At Yaylası civarında arama çalışması başlattı. Yardım çağrısında bulunan sürücüye ulaşılamazken, jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan kontrolde bulundu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santime ulaştığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, -=================Gece kaybolan iki kardeş cami avlusunda bulunduAdıyaman'da gece saatinde yollarını kaybeden Suriye uyruklu Abdu Denen (8) ve Abdulhasip Denen (9) yağmurdan sığındıkları cami avlusund polisler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.Olay gece 02: 00 saatlerinde kente merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinden ailelerinden izinsiz olarak dışarı çıkan Abdu Denen ve ağabeyi Abdulhasip Denen, yollarını kaybetti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çocuklarının evde olmadığını fark eden aile durumu polise bildirdi. Ekipler 2 kardeşi sağanak yağıştan korunmak için girdikleri Eski Saray Camisi'nin avlusunda birbirine sarılmış halde buldu. Ekip otosuna bindirilen çocuklar ailelerine teslim edildi. Aile ise polis ekiplerine teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜM-------------Cami avlusunda oturan çocuklarPolis ekiplerinin çocuklarla konuşmasıÇocukların polis aracına binmesiÇocukların ailesine teslim edilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)============Şırnak Belediyesi'nde 63 hükümlü, kamu yararına 25 bin 682 saat çalıştıŞırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Belediyesi arasında, denetimli serbestlik hükümlülerinin kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılmasını sağlayacak protokol imzalandı. Her yıl artan hükümlü sayısına göre yenilenen protokol kapsamında, geçen yıl, Şırnak Belediyesi'nde 63 hükümlünün kamu yararına 25 bin 682 saat çalıştığı belirtildi.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şırnak Belediyesi arasında denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin belediye bünyesinde ücretsiz olarak kamu yararına çalıştırılmaları için hazırlanan protokol, törenle imzalandı. Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Başsavcı Yılmaz, "2019'da uygulanacak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Belediyesi arasında, kamuya yararlı işte çalıştırmak konusunda protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. 2018'de de benzer şekilde kamuya yararlı işte çalıştırma konusunda protokol imzalandı. Bu protokol bağlamında 63 kişi yükümlü olmak üzere 25 bin 682 saat işte çalıştırıldı. Bu anlamda temizlik konusunda, park bahçe işlerinde çalıştırma gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu projemizi genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Bahçe işlerinde, peyzaj işlerinde kullanılmak üzere yine belediyemize belli sayıda yükümlü vereceğiz. Bu bağlamda Şırnak ilimizi daha geliştirip, daha güzelleştireceğiz. Bu çerçevede de yükümlülerimiz topluma kazandırmış oluyoruz. Toplumdan soyutlamamış oluyoruz. Her iki kurum için de faydalı ve yararlı olmasını diliyorum" dedi.Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu ise hükümlülerin kamu hizmetlerine ve topluma faydalı entegrasyonu konusunda önemli sözleşme imzaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:"2018 yılı içerisinde yine bu şekilde bir protokol imzalayıp, hükümlülerimizi kamu hizmetlerine ve topluma faydalı olmaları ve aynı zamanda topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla protokol imzalamıştık. Bu protokol kapsamında 63 kişiyi belediyemiz bünyesinde hem park bahçe ilerinde hem temizlik işlerinde hem de fen işleri gibi bir çok alanda çalıştırdık. Hem onların topluma entegrasyonu hem de kamu hizmetlerinde faydalı birer birey olmaları temiz ettik. Bu sene de Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve denetimli serbestliğin katkıları ile inşallah bu sayıyı artırarak güzel çalışmalara hep beraber imza atacağız. İnşallah ilk çalışmamızı da Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde dikimini gerçekleştireceğimiz ağaçlarla gerçekleştireceğiz. Amacımız hükümlülerimizin toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, onların toplumsal çalışmalarının ıslahını yürütebilmek hem de belediyemizin hizmetlerine katkı sunmalarını sağlamaktır. Ben Şırnak Cumhuriyet Başsavcı'mıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."GORUNTU DÖKÜMÜ-----------Protokolün imzalanması-Mehmet Yılmaz ve Turan Bedirhanoğlunun konuşması-Genel ve Detay GörüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 299Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,==============Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesini başlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı topladıkları 'Sıfır Atık' projesini hayata geçirdi. Atık yağların ayrı toplanması için de başkanlık binasının ana giriş kapısına bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediye binasındaki lansmanla 'Sıfır Atık' projesinin detaylarını anlattı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın takdiriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldığını söyleyen Türel, "Sıfır Atık projesinin hayata geçirilmesi ve tüm personelimizde farkındalık yaratılması hedefleri doğrultusunda biz de süratle çalışmalarımızı tamamladık. 10 Aralık tarihi itibariyla da belediye hizmet binamızın tüm birimlerinde Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdik. Çöpün altın değerinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün 60 bin konutun elektriğini çöpten üreten Kızıllı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisimiz bunun en önemli örneklerinden biri. Güneş enerji santrali kurarak buradan elde ettiğimiz enerji ile sulama birliklerimizin elektriğini bedava verdik. Şimdi 3. etap güneş enerji santralimiz yolda" dedi.PERSONEL EVDEKİ BİTKİSEL ATIK YAĞINI BELEDİYEYE GETİRECEKSıfır Atık projesi ile ekonomiye de önemli bir katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Menderes Türel, şöyle devam etti:"Proje kapsamında atıkların belediye binası içerisinde türlerine göre ayrıştırılması için her kata 4'lü ve 2'li geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdik. Şimdi binamızda oluşan cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı topluyoruz. Atık yağların ayrı toplanması için de başkanlık binamızın ana giriş kapısına 2 adet bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirdik. Bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülebildiği için son derece değerli bir atık. Dolayısıyla personelimizin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da toplayarak önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca bina içerisinde atık pil toplama üniteleri de yerleştirdik. Kaynağında ayrı topladığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz."HAYVANLAR DA PROJENİN ORTAĞI OLDUBelediye içindeki yemek yenilen sosyal tesiste önemli miktarda organik atık oluştuğuna dikkati çeken Türel, "Sosyal tesislerimizin mutfaklarında çıkan yeşillik, meyve sebze kabukları gibi organik atıkları kompost haline getirerek gübreye dönüştüreceğiz. Bu gübreyi de belediyemize ait park bahçelerde kullanarak artı değer yaratmayı hedefliyoruz. Hayvan severleri de sevindirecek bir kararla sosyal tesislerimizde çıkan yemek ve ekmek atıklarını da yine büyükşehir belediyemizin hayvan barınağına göndereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Toplantının genle görüntüsü-Menderes TÜREL in Konuşması-Atık kutusuna sırası ile türelin çöpleri atması365 MB//3.17 SN'HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,==================HDP'nin belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybettiAnkara'da meydana gelen tren kazasında ölen 9 kişinin arasında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in (53) de bulunduğu öğrenildi.Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim, bu sabah meydana gelen tren kazasında hayatını kaybetti.Yetim'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya giden yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa'ya getirileceği kaydedildi.ŞANLIURFA, -