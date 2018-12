Dha Yurt Bülteni - 10

14 Aralık 2018 Cuma 14:57



DHA YURT BÜLTENİ - 10Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (3)3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNÜN ÜZÜNTÜSÜ YAŞANIYORDüzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü'nde yangında 3 kardeşin ölümünün üzüntüsü yaşanıyor. Köylülerden Halil Ergün çok üzüldüğünü ifade ederek, "Çok iyi insanlardı. Ayrılmışlardı, çocuklar babaları ile kalıyordu, birde babaanneleri vardı. Babaanneleri damadının yanına gitmiş iki gün önce. Babaları ile çocuklar yalnız evdelermiş. Babaları çalışıyordu, çocuklarına bakıyordu. Bunlar 4 çocuk, okula giden yurttaymış. 3'ü vefat ediyor, büyükleri yurttaydı. Çok üzüldük" dedi.Muhammed Korkmaz'ın akrabası Burhan Demir ise, "Baba, benim halamın oğluydu. Allah'tan gelen bir durum. Yapılacak bir şey yok. Yangın elektrikten diyorlar, sobadan diyorlar ama şu anda neden çıktığı belli değil. Babaları günlük işlerde çalışıp çocuklarına bakıyordu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Sırasıyla Halil Ergün ve Burhan Demir ile röpHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,======================YHT kazasında ölen Yusuf Yetim, Şanlıurfa'da toprağa verildiAnkara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde HDP Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim, gözyaşları arasında memleketinde toprağa verildi.Ankara YHT Garı'ndan önceki gün Konya yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim de vardı. Yetim için memleketi Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile Yetim'in yakınları katıldı. Yusuf Yetim'in cenazesi Ayanlar Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında Ayanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Cenaze namazı kılınmasıDua okuyan vatandaşlarCamiye gelen vatandaşlarOmuzlarda taşınan cenazeGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)===============Mide kanseri tedavisi gören öğrenciye sürpriz doğum günüIsparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem Nur Ayvalı'ya (17) destek için moral partisi düzenlendi. İrem Nur'a, hayranı olduğu sanatçılar Haluk Levent ve Yusuf Güney de videolu kutlama mesajı gönderdi.Ahsem Burdur Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi İrem Nur Ayvalı, geçen temmuz ayında evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen İrem Nur, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre sonra ağrıları artan İrem Nur, tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda geçen eylül ayında mide kanseri teşhisi konuldu.Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören İrem Nur Ayvalı için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırma Topluluğu ve Burdur Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hastanede moral partisi düzenledi. Hastanenin toplantı salonunda buluşan öğrenciler, İrem Nur'un salonu girmesiyle hep birlikte şarkılar söyledi. Duygulu anlar yaşayan İrem Nur ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan destek videoları da İrem Nur'a izletildi. Sanatçılar Yusuf Güney ve Haluk Levent de İrem Nur'a videolu mesajlarıyla destek verdi.'BABA BEN KANSERİM, BU HASTANEDEN ÇIKAMAYACAĞIM'Babası Tuncer Ayvalı, mide rahatsızlığından dolayı hastaneye geldiklerini, ancak yapılan tetkiklerde kızında tümör tespit edildiğini söyledi. Kızının midesinin delik olduğunu ve mide kanseri teşhisi konulduğunu belirten Ayvalı, "Bize her şeye hazırlıklı olun dediler. ve tedaviye başladılar. İnşallah daha iyi olacağız" dedi. Öğrencilerin yaptığı sürprizin de kendilerini çok mutlu ettiğini, kızına moral olduğunu anlatan Tuncer Ayvalı, "Çocuğumun haberi yoktu. Çok iyi oldu. Kızım bu yıl 4'üncü sınıfta staja gidecekti. Ama biz çocuğun kanser olduğunu bir süre sakladık. 'Baba ben kanser miyim' dedi. 'Yok kızım sadece midede yaraların var' dedik. 'Ama baba ben kanserim. Hastaneden çıkamayacağım herhalde' dedi. Her şeyin iyiye gitmesini bekliyoruz" diye konuştu.Annesi Seval ve babası Tuncer Ayvalı ile şarkılar eşliğinde eğlenen İrem Nur ise sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlattı. İrem Nur, "Çok mutluyum çok teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum. En kötü günümde yanımda oldunuz. Çok sağ olun" dedi. Hedefleri olduğunu söyleyen İrem Nur Ayvalı, "Üstesinden geleceğim inşallah. İnşallah hepsini de yeneceğim atlatacağım. Hepsi güçlü dursun bizi kimse yenemez" diye konuştu.MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırma Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy da "İrem'le birlikte 5 bin 1 kişilik bir aileyiz. O bir İrem. İrem bizim için 'bir'. O bir, çok özel bir. Tekrar sağlıklı şekilde aramıza dönecek" dedi.Konuşmaların ardından İrem Nur, kendisi için hazırlanan pastayı kesti.görüntüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------İrem Nur'u salonu girmesi,İrem Nur için şarkıcı Yusuf Güney ve Haluk Levent'in kendi çektiği videoların gösterimi,Pasta kesimi,İrem Nur'un konuşması,Baba Tuncer Ayvalı'nın konuşması,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırma Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy konuşması ve detaylarGörüntü Boyutu: 117 MBGörüntü Süresi: 5 dakika 33 SaniyeHaber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,==============BBP Bolu İl eski Başkanı Alan'a evinin önünde saldırıBolu'da, yaptığı ilginç eylemlerle bilinen, sosyal medyada 50 binin üzerinde takipçisi bulunan BBP Bolu İl eski Başkanı Mahmut Alan (39), eşiyle birlikte evinden çıktığı sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Alan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sosyal medyadaki takipçileri de ziyaret için akın etti.Toplumsal olaylara yönelik eylemleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Mahmut Alan, saat 12.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi'ndeki evinden çıkarken, yanına yaklaştırılan otomobilden inen 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan 3'ü, biber gazı sıkıp, Alan'ı döverken, 1'i de bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, daha sonra otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Sosyal medya hesabından cep telefonu üzerinden canlı yayın yapan Mahmut Alan, saldırıya uğradığını takipçilerine duyurdu. Saldırıyı öğrenen mahalle sakinleri, Alan'ın yanına koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Alan'ı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTUYüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Mahmut Alan'ın saldırıya uğradığını öğrenen yakınları ve sosyal medyadaki takipçileri, kısa sürede hastaneye akın etti. Yaklaşık 100 kişinin hastane önüne geldiği görüldü. Tomografi ve röntgen işlemleri tamamlanan Alan, hastane önüne çıkarak, kendisini ziyarete gelenlere iyi olduğunu söyledi. Alan, olaya ilişkin şunları söyledi:"Evimden çıktım. Eşimle birlikte aracıma doğru ilerliyordum. Elimde bazı malzemeler vardı. Araca bıraktığım sırada, yanımdan beyaz otomobil geçti. Tek kapısı açıktı. Araçtan inen, kapüşon takmış şekildeki tanımadığım kişiler, bana bir kağıt uzattı. Ben de onları polis sandım. Bana bir şey söyleyecekler sandım. 2 gün sonra Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili bir basın açıklamam olacaktı. Onun duyurusunu yapmıştım. Hiç konuşmadan 3 kişi direkt vurmaya başladı. Yere düştüm. Bir kişi telefonla çekim yapmaya başladı, diğer 3 kişi devamlı vurdu. Saldırı 5- 6 dakika sürdü. Bu sürede kim olduklarını göremedim; ama polisimiz, devletimiz büyük. 15 dakikada aracın cinsi, plakası bulundu. Polisimiz gereğini yapacaktır. Kim olduğunu bulacaklar. Benim kimse ile şahsi problemim yok. Benim problemim vatan hainleriyledir. Onların saldırı şekillerine benziyor. Arkadan saldırarak vurdular. 657'ye tabi, konuşamayan devletimin memurunun sesi olduğum için bana da böyle arkadan vuruyorlar. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Şu anda da tespit edildi. Ben evimin önünde yapılmasına üzüldüm. Her şeyim belli çağırıp, istediğinizi yapın. 2 gün sonraki açıklamama ben bu halde çıkacağım."Öte yandan polis ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin otomobilinin plakası ve modeli tespit edilirken, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Mahmut Alan ile röportaj-Hastaneye gelenler-Detaylar-Mahmut Alan'ın saldırıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,======================================Eski Bakan Ömer Dinçer'in acı günüMilli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer'in, tedavi altında iken yaşamını yitiren babası Duran Ahmet Dinçer, bugün memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı eski bakanlar katıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Ömer Dinçer'in, babası Duran Ahmet Dinçer, Ankara'da bir hastanede tedavi altında iken dün yaşamını yitirdi. Duran Ahmet Dinçer'in cenazesi bugün memleketi Karaman'da getirildi.Şehir Musallasında kılınan cenaze namazına başta eski bakan Ömer Dinçer olmak üzere 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlar Ali Babacan, Mehdi Eker, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Taner Yıldız, Nihat Ergün ve Beşir Atalay katıldı. Dinçer'in cenazesi, namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.Görüntü Dökümü-------------Gül, Davutoğlu ve diğer bakanlardan detayCenaze namazından detay-Genel ve detayHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))============================================