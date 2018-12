Dha Yurt Bülteni-10

16 Aralık 2018 Pazar 15:15



16 Aralık 2018 Pazar 15:15

1)KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI, MİLLETVEKİLİ MÜTEAHHİDİ KOVDUİZMİT'te, Veliahmet ve Hacı Hızır Mahalleleri'nin kentsel dönüşümü için düzenlenen toplantıda kavga çıktı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın inşaat firması yetkililerini salondan kovdu. Çevik kuvvet ekipleri Işık'ın talimatıyla müteahhidi salondan çıkardı.Geçen hafta İzmit Veliahmet ve Hacı Hızır Mahalleleri riskli alan ilan edildi. Toplam bin 358 hak sahibini ilgilendiren kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, yaklaşık 3 yıldır bölgede kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma yürüten inşaat firması 857 hak sahibi ile anlaşmaya vardı. Kalan hak sahipleri ile görüşmeler devam ederken, bugün Hacı Hızır Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin kuran kursu eğitimi verilen salonunda kentsel dönüşüm ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.Toplantı öncesinde kentsel dönüşümü isteyen ve istemeyen vatandaşlar arasında cami önünde gerginlik yaşandı. Araya polisin girmesi ile sona eren tartışmanın ardından toplantıya geçildi. Salona gelen Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın, toplantıya başlamadan önce inşaat firması yetkililerine bakarak "Atın bunları dışarı" demesi salondaki gerilimi bir anda arttırdı. İnşaat firması yetkilileri kendilerinin de savunma hakkı olduğunu söyleyerek salondan çıkmamakta uzun süre direndi. Bu sırada salonun arka tarafında kentsel dönüşümü isteyenler ile istemeyenler arasındaki tartışma da tekrar alevlendi. Tartışmanın uzaması üzerine müteahhit ve beraberindeki firma yetkilileri, milletvekili Işık'ın talimatı ile çevik kuvvet tarafından salondan çıkarıldı.İnşaat firması yetkililerinin çıkmasının ardından konuşan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Bir meselemiz var. Bu önemli meseleden dolayı Hacı Hızır Mahalle Muhtarımız, 'Vatandaşımız çok büyük rahatsızlık içerisinde biz Ankara'ya gelelim' dedi. Ben de bu kadar insanımızı Ankara'ya yormayalım, biz gelelim diyerek burada bu toplantıyı organize ettik. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkili arkadaşımızı da buraya davet ettik. Burada sizi dinleyeceğiz ve yapılması gerekeni hep birlikte kararlaştıracağız. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok ciddi hisseli tapular var. İnsanlar bundan dolayı mağduriyet yaşıyorlar. Burada bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Ama diğer taraftan da Veliahmet Mahallemizin bir kısmında ve Hacı Hızır'ın tamamında da böyle bir kentsel dönüşüm talebi yok. Şimdi elma ile armudu birbirine karıştırarak bir şey yapmaktansa, özellikle hem sizleri dinleyip hem de ilgili arkadaşlarımızın da size gereken izahatı yapmasından sonra bu konuyla ilgili bir kararı biz olgunlaştırıp ilgili idareye ulaştıracağız. Çevre Şehircilik Bakanımız ile bu konuyu bizzat kendim görüştüm. Buradaki hem ihtiyacı hem de bu alanın çok büyük tutulduğuyla ilgili kanaatimi, sizlerin talebinizi bakanımıza ilettim. Bakanımız da Mekansal Planlama Genel Müdürümüzü görevlendirdi. Şimdi sizi dinleyeceğiz ve bunun sonucunda burada oluşan kanaati biz Ankara'ya taşıyacağız. Biz hiç kimseye karşı değiliz. Biz vatandaşımızın derdine çare olmak için buradayız. Her bir vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz. Ama derdimizi anlatmadan, ifade etmeden çözüm bulmanın da mümkün olmadığını biliyoruz. Mesele öncelikle bizim meselemiz. Müteahhidin meselesi değil. Müteahhit sonraki iş. Meseleyi önce biz olgunlukla tartışacağız ki burada oluşan kanaat Ankara'da net olarak görülsün. Ondan sonra Ankara da yol haritasını buna göre oluştursun" dedi.Milletvekili Işık'ın konuşmasının ardından toplantı basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü;---------------------------Milletvekili Işık'ın salona gelişi-Milletvekili Işık'ın inşaat firması yetkililerini kovması-Yetkililerin çıkmamak için direnmeleri-Salondaki kavganın görüntüleri-Firma yetkililerinin çevik kuvvet tarafından salondan çıkarılması-Milletvkeili Işık'ın konuşması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),===================================================2)TARİHİ HAMAMDA SOBA FACİASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALIBURSA'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızankarbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onay'ın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.GÖBEK TAŞINDA KESE YAPTIRMAYI BEKLERKEN ZEHİRLENDİLERKestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı'na giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay'ın kese yaptırmak için göbek taşında yatarken, içeriyi ısıtmak amacıyla yakılan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Görgü tanığı manav Arif Ferik, hamam çalışanı Ahmet Faruk Doğan'ın, hamamdaki 3 kişiye kese yapmak için içeri girdiğini belirterek, "Ahmet Faruk kese için hamama girerken, yanında 11 yaşındaki kardeşi de vardı. Çok geçmeden dışarı çıkan kardeşi, ağabeyinin düşüp bayıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine 3 ambulans geldi, zehirlenenleri hastaneye götürdü" dedi.Habip Doğan'ın hayatını kaybettiği olayda zehirlenen Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onay'ın hastanede tedavileri sürerken, Dr. Onay'ın her pazar sabahı hamama gelip 2 saat kaldığı bildirildi.Görüntü Dökümü;---------------------------Hamamdan detaylar-Görgü tanığı açıklamalarSüre: 1 dakika 37 saniye, Boyut: 182 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,=================================================3)YAMAÇTAN KOPAN KAYA KÜTLELERİ KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTIARTVİN'in Borçka ilçesinde yamaçtan kopan kaya kütleleri Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapattı. 2 saat kapalı kalan yapılan çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.Olay, öğle saatlerinde Artvin-Borçka karayolunda meydana geldi. Kuşluca köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya kütleleri yola düştü. Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 2 saat kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.Görüntü Dökümü;--------------------------Artvin-Borçka karayoluna düşen kayalardan görüntülerAraç kuyruğundan görüntülerDetaylarHaber Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,===================================================4)BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL, TAKLA ATIP METRELERCE SÜRÜKLENDİANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Durmuş Cengiz idaresindeki 06 DH 0501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bulvar üzerindeki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ tekeri ve diğer parçaları koparak etrafa savruldu. Kazada, sürücü Durmuş Cengiz ile birlikte eşi Hülya Cengiz ve 12 yaşındaki çocukları Kaan Cengiz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Gazi Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü;---------------------------Kaza yerinden görüntü-Vatandaş ile röp-DetaylarHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -===================================================5)HDP'Lİ BULDAN: KAYYUMLARI, HALKIMIZIN ATACAĞI OYLARLA ANKARA'YA GÖNDERECEĞİZHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili, "Bu seçimde kayyumlara en büyük cevabı vereceğiz. O kayyumları, halkımız atacağı oylarla Ankara'ya gönderecek" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Buldan'ı partisinin ilçe binası önünde HDP Hakkari Milletvekilli Sait Dede, Hakkari eski milletvekili Esat Canan, HDP il ve ilçe eş başkanları, DBP il ve ilçe eş başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. İlçe binasında partililere hitap eden Buldan, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde kayyumları halkın attığı oylarla Ankara'ya göndereceklerini iddia etti.7 Haziran seçimlerinden sonra partilerine yönelik bir tasfiye sürece başlatıldığını öne süren Pervin Buldan, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, cezaevindeki arkadaşlarımızın yapmış oldukları savunmalar, ne kadar dik durduklarını gösteriyor. Bu savunmalar, bizlere yol gösterecektir. Selahattin Demirtaş'ın Ankara'da yapmış olduğu savunma, hukuk fakültelerinde tarihe geçecek şekilde ders niteliğinde savunmalardır. Biliyoruz ki; hiçbir arkadaşımız hukuki bir tutsak değildir, AKP hükümetinin cezaevinde tuttuğu siyasi rehinelerdir. Bizler her zaman özgürlüklerden, adaletten ve eşitlikten yana olduk. Mücadelemizi de bu yönde veriyoruz. Yüksekova halkı seçimlerde önemli bir tercih yapacaktır. Yüksekova halkının son birkaç yıl içerisinde yaşadığı haksızlıkları göz önünde bulunduracağı ve sandıkta demokrasiden yana tercih kullanacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Sizin iradeniz gasp edilmiştir" dedi.'YÜKSEKOVA, EN YÜKSEK OY İLE SANDIKTA ÇIKACAK'Belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Pervin Buldan, "31 Mart seçimlerinde kayyumlara en büyük cevabı vereceğiz. O kayyumları, halkımız atacağı oylarla Ankara'ya gönderecek. Adayımız kim olursa olsun, halkımızın iradesi olacaktır. Yüksekova'da çok sayıda başvurunun olduğunu biliyorum ve bu çok önemlidir. Bu zor süreçte bu görevi üstlenmek isteyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az bir süre sonra belirleyeceğimiz adayları halkımızın yüreğine, vicdanına teslim edeceğiz. Her ilimizde, her ilçemizde iki belediye başkanımız olacak, biri erkek biri kadın olacak. Yüksekova'da en yüksek oy ile sandıktan çıkacağımıza inanıyorum, çünkü Yüksekova halkına güveniyorum" diye konuştu.'SEÇİMDE GÜÇBİRLİĞİ ÖNEMLİ'Yerel seçimde güç birliğinin önemli olduğunu savunan Buldan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda AKP'ye her alanda kaybettirmeyi önümüze görev olarak koyduk. Türkiye'nin batısında da AKP'yi geriletmek için oluşturacağımız güç birlikleri ile beraber her yerde kazanmayı, AKP'ye kaybettirmeyi önümüze hedef olarak koyduk" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Buldan'ı karşılamaya gelen kalabalık-İlçe binası önünde karşılama-HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın ilçe binasındaki konuşmasıBOYUT: 472 MBSÜRE: 4 DK 13 SNYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -================================================6)ÇORUM'DA KÖYLÜLER, REFERANDUM İÇİN SANDIK BAŞINDAÇORUM Sungurlu'ya bağlı Kula köyünün sakinleri, ilçe merkezinden hak ettikleri hizmeti alamadıkları gerekçesiyle Bayat'a bağlanıp, bağlanmayacaklarının belirlenmesine yönelik referandum için sandık başına gitti.Sungurlu'ya 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde yaşayan bazı kişiler, bağlı bulundukları ilçeden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat'a bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerini ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarını savunan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Köylüler arasında 2017 yılının Ocak ayında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi. Altuntaş da teslim aldığı imzalar ile köylerinin Bayat'a bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle Kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan Kaymakamlık tarafından köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.SANDIK BAŞINA GİTTİLERBu sabah ise 300 kişinin yaşadığı Kula köyünde, 166 seçmen, sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlanacak. Muhtar Hicabi Altuntaş, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bayat da bizim memleketimiz Sungurlu da. Köyde yaşayan halk, sandık başına gidip, en doğru kararı verecektir. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.===============================================7)POLİSTEN ORMANDA UYUŞTURUCU OPERASYONUÇORUM'da emekli astsubay A.D'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi uyuşturucu ticareti yapmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip-Tosya Karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan operasyonda M.B., H.B., Y.C.A, Y.K., ve emekli astsubay olan A.D. gözaltına alındı. İki çuval içinde toplam 11 kilo 231 gram esrar, bir tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen 5 bin 715 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Görüntü Dökümü:------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilişi(SÜRE: 40 sn) (BOYUT: 3.27 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, Elif DURUR/ÇORUM,========================================================