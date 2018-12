Dha Yurt Bülteni - 10

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daCumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'yı anma programı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenleri için Konya'ya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla saat 13.40'ta İstanbul'dan Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Konya Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle Mevlana Meydanı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, havalimanından çıkarken otobüsün ön koltuğunda cep telefonuyla konuştuğu görüldü. Bu sırada Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden bir kişi, ilçe belediyesi ile ilgili sorunları içeren notu, otobüsün içine attı. Erdoğan, tören alanına gelirken yol güzergahında çocuklara satranç takımı dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenin ardından, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' programı kapsamında düzenlenen, 'Şeb-i Arus' törenlerine katılacak. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah alınarak, Kestel'deki Beşevler Camii'ne getirildi. Habip Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.HAMAM İŞLETMECİSİ TUTUKLANDIÖte yandan olay sonrası gözaltına alınan hamam işletmecisi Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Osman Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Harun Atalay ve Dr. Osman Onay'ın ise tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölü köpekleri incelenmek üzere Niksar ilçesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Protokol kapsamında Elektronik Cüzdan Sistemini (fastPack) cep telefonlarına indiren aboneler herhangi bir kredi kartının bilgilerini sisteme girip, ödemelerini yüzde 10 indirimle gerçekleştirebilecek.1 OCAK İTİBARIYLA YÜZDE 10 İNDİRİMKonu hakkında açıklama yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bugün de işbirliği yaptığımız Denizbank Türkiye'de dijital dönüşüm içerisinde en önde gelen bankalar arasında. Daha öncesinde bir ödeme noktası olduğu için üretici kart üzerinden Denizbank'la bir işbirliğimiz vardı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da ciddi bir tarımsal üretim de var. Üretici kart üzerinden ortak bir çalışmaya girmiştik ve üreticilerimize, tarımsal sulama abonelerimize avantajlar sağlamıştık. 'fastPay'den de bahsedersek, Türkiye'nin ilk mobil cüzdanı. Mayıs ayında başlattığımız uygulama ile Limak Elektrik'e ait elektrik faturalarının fastPay'la ödenmesi durumunda yüzde 5'lik indirim imkanına kavuşmuştuk. 8 aylık dönemde müşterilerimiz de bu kanalı ciddi şekilde kullandı. 8 milyon TL'ye yakın ödeme fastPay üzerinden yatmış durumda. Sistem nasıl çalışıyor, 100 TL'lik bir fatura varsa herhangi bir kredi kartını bu sisteme tanımlayarak ödeme yapıyor. Ertesi gün de yüzde 5'lik indirim mobil cüzdana yansıyor. Burada biriken para diğer işlemlere kullanılabiliyor. 1 Ocak itibariyle de bu indirim oranını yüzde 10'a çıkaracağız" dedi.'MÜŞTERİ OLMAK GEREKMİYOR'Denizbank Grup Müdürü Lütfi Akbulut da sistemi kullanmak için bankanın müşterisi olma zorunluluğu bulunmadığını ifade edip, "Güzel bir kampanya başlattık. Limak müşterilerine bir ilk yapalım ve fastPack üzerinden yüzde 5'lik indirimle faturalarını ödesinler dedik. fastPay'le banka müşterisi olmasa da cep telefonuyla hesap numarası tanımlayıp, müşterilerimizi bu kullanıma yönelttik. Ciddi talepler alınca da oranı yüzde 10'a çektik. Başta Bursa olmak üzere tüm dağıtım illerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.