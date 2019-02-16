Dha Yurt Bülteni -10

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Bakan Selçuk: Eğitim çocuklarımıza kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç değildirManisa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin amacını anlatarak, "Eğitim bizim çocuklarımıza bizim kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç değildir. Eğitim bir gelecek tasarımı içerisinde bizim çocuklarımız için bir atmosfer oluşturmakla ilgili bir husustur. Biz onları şartlandıran, koşullandıran, propaganda yapan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu baştan kesin kez söyleyen bir yetişkin grubuysak, oradan insanın yaradılışına hürmet çıkmaz" dedi.Uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na oradan da karayoluyla Manisa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevi'nde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Bakan Selçuk'a Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de eşlik etti. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen kahvaltılı toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milletvekili İsmail Bilen ve Vali Ahmet Deniz birer konuşma yaptı."BİZ GELECEK İÇİN BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"Ardından yaptığı konuşmada eğitimi; ekonomi ve demokrasiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Eğitim okullarda kapalı sınıflarda olagelen bir süreç olmamalı. Bizim eğitimden anladığımız şey üretimdir, ekonomidir, girişimdir. Bütün bu hususların demokrasiyle de taçlanmasıdır. Seçim süreci de öyle. Bir demokrasi sürecidir. Biz eğitimi millet ödevi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu görev için davet ettiğinde de benim arzımın çerçevesi buydu. Biz gelecek için bir Türkiye oluşturmak zorundayız. Şu andaki eğitim sistemimizin zamanın ruhu açısında yeniden yorumlanması lazım. Bu şu demek değil; Türkiye'de birçok iş başarıldı, eğitimde hiçbir şey yapamadık noktasına katılmıyorum. Ben kanıta dayalı olarak baktığımda, 2003'lerde Talim Terbiye Başkanlığı yaparken hayallerim vardı. Bu hayallerimin şimdi fazlasıyla gerçekleştiğini görüyorum. Dolayısıyla biz 1-2-3'ün üzerine 4-5-6 diyen bir bakış açısına sahibiz. Bir şeyi yıkıp da yerine bir şey koymak gibi 'eğitim sistemi kötüydü de biz şimdi çok güzel işler yapıyoruz' demek doğru değil. Hakikate aykırı. Biz mevcudun üzerine inşa edeceğiz. Geçmişte emeği geçen herkese şükran borçluyuz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğe hazırlandıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek tasavvuruna biraz enerji harcaması lazım. Geçmişle kavga etmemesi lazım. Eskiden yapılanları gerekli- gereksiz eleştirmemesi lazım. Dünya çok ilginç bir yere gidiyor. Sadece Çin'in üstün zekalı ve dahi sayısı neredeyse bizim nüfus kadar. Başka bir ölçek var, başka bir dünya var, başka bir ekonomi, başka bir üretim var. Dünya tarihindeki birkaç büyük kırılmaya baktığımızda, tarım toplumuna geçiş diyoruz, sanayi toplumuna geçiş diyoruz, bilgi toplumuna geçiş diyoruz. Bu 3 kırılmanın 3'ünü de benim kuşak gördü. Bir kuşağa, bir nesle bu kadar yüklenilir mi" dedi."TEKNOLOJİ VE BİLİMDE BAMBAŞKA BİR DÜNYA GELİYOR"2040 yılında dünyanın teknoloji ve bilimde çok farklı olacağını söyleyen Bakan Selçuk, "2040'a doğru dünya tarihinin hiç karşılaşılmadık derecede bir kırılması geliyor. Teknoloji ve bilimde bambaşka bir dünya geliyor. Bugün okula yeni başlayan çocuklar eğer mevcut eğitim sistemini almaya devam ederlerse, büyük bir tıkanma yaşayacağını görüyoruz. Öyle ki işlerin yüzde 75'inden fazlasını robotların yapacağı bir dünya geliyor. Robotun yapamayacağı şey ne ki? Buna baktığımızda, zamanın ruhundan kaynaklanan bir değişime ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu kırılma ilk defa dünya tarihinde insana yazılım yüklenen bir döneme doğru gidiyoruz. İlk defa dijital olanın, fiziksel olanın ve biyolojik olanın aynı bedende buluşacağı bir dönem geliyor" diye konuştu. Eğitimle ilgili düşüncesini dile getiren Bakan Selçuk, "Eğitim bizim çocuklarımıza bizim kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç değildir. Eğitim bir gelecek tasarımı içerisinde bizim çocuklarımız için bir atmosfer oluşturmakla ilgili bir husustur. Biz onları şartlandıran, koşullandıran, propaganda yapan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu baştan kesin kez söyleyen bir yetişkin grubuysak, oradan insanın yaradılışına hürmet çıkmaz" dedi."ÇOCUKLARIMIZ REHİN ALINMADI MI?"Sınav temelli sistemin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Eğer bugün sınav temelli bir sistemi düzenleyemezsek, regüle edemezsek, bizim önümüzde büyük problemler var. Biz bütün çocuklarımızın hayatını, ergenliğini bir sınav için rehin tutuyoruz. Zaten geçmişte de bu sınavlardan dolayı çocuklarımız rehin alınmadı mı? Geçmişte de bizim çocuklarımız bu sınavlar dışında hiçbir şey yapamadıkları için hiçbir becerilerinin gelişmemesi söz konusu olmadı mı? Eğer biz okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarını azaltmazsak, sınavın baskısı azalmaz. Sınavın baskısı azalması için bizim yapmamız gereken şey okullar arasındaki farkı azaltmak. Manisa'nın ödevi, sadece derslik açığını azaltmak, sınavlarda başarılı olmak değil. Bizim çıtamız küresel rekabet olmalı. Biz dünya ile yarışmalıyız. Biz dünya ile yarışmak istiyorsak, eğitimin kalitesini uluslararası standartlara getirmeliyiz. PISA'da 25 puan yukarı çıksak, 3.5 trilyonluk bir ekonomik büyüme ortaya çıkacak. Bütün dünyada bunun kanıtları var, görüyoruz. PISA sınavının bu kadar önemli olmasının sebebi, üretimle ilişkisi olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin de kendi eğitim sistemini zamanın ruhuna uygun olarak dönüştürüp, 2040'ların bu dijital dünyasına hazırlanmak zorunda" dedi."SOSYAL MEDYA ELE ALINMASI GEREKEN BİR KONU"Sosyal medyanın da ele alınması gereken bir konu olduğunu belirten Selçuk, "Eğitim maalesef başka parametrelerden de etkileniyor. Youtube meselesi cidden ele alınması gereken bir konu. Okul dışındaki sosyal medya meselesi cidden ele alınması gereken bir konu. Ailenin güçlendirilmesi meselesi çok güçlü bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Sadece sınıfın içerisine çalışmakla eğitim seviyesi yükseltilemez. Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmenin kalitesini aşamaz. Dolayısıyla asıl olan öğretmene yatırım yapmaktır. O yüzden merkezde öğretmen var. Öğretmeni güçlendirmemiz, itibarına itibar katmamız gerekiyor. Onlara hürmet etmemiz lazım ki öğretmen hak ettiği değeri bulabilsin" dedi.Konuşmaların ardından Manisa Valiliği'ne geçen Bakan Selçuk'a, Valilik Binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Burada İstiklal İlkokulu öğrencileri tarafından Bakan Selçuk'a, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Manisa'ya 2 bin kitap bağışı yapması nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Ardından Manisa Valiliği'nde anı defterini imzalayan Bakan Selçuk, Vali Deniz'i makamında basına kapalı olarak ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Selçuk, dah asonra ise Yunusemre İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Görüntü Dökümü----------------Polisevinden görüntüBakan Ziya Selçuk'un konuşmasıValilik önünde karşılama ve ziyaretten görüntüÖzel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=================Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'deDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın üçüncü havalimanı olacak Kaş-Demre arasındaki Batı Antalya Havalimanı'nın 2021 yılının sonunda açılacağını, yılda 5 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın dünyaca ünlü turizm kenti Kaş ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Otobüs Terminali açılışına katıldı. Ağullu Mahallesi'ndeki yeni terminalin açılışında Bakan Çavuşoğlu'na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti.Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, otobüs terminali sayesinde Türkiye ve dünyanın her yerinde gelen turistlerin Kaş'a güvenle ulaşacaklarını belirtti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim de Antalya'dan bu yöne bir yol projemiz var ve Kumluca'ya kadarki kısmı tamamlanmak üzere. Finike, Demre arasındaki çalışmalar da devam ediyor. Finike'den Kalkan'a kadar devam eden kısmın projesi hazır, bu sene tasarruf tedbirleri nedeniyle ihale edilmedi ama en kısa zamanda ihalesi yapılarak tüneller, viyadüklerle çok güzel bir yol olacak" dedi.YENİ HAVAALANI 2021'DE AÇILACAKKaş ile diğer bölgeler arasındaki yollardaki çalışmaların da sürdüğünü anlatan Bakan Çavuşoğlu, Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü hatırlatarak, "Kaş Demre arasındaki Batı Antalya Havalimanı 2021 sonunda hizmete girecek. Hem de yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacak. Antalya'nın üçüncü havaalanı, turizm ve kargo taşımacılığıyla bölgede üretilen ürünlerin tüm dünyaya ihracatı için de önemlidir. Türkiye ve Antalya'nın her yerinde olduğu gibi Kaş'ımız da kolay ulaşılabilir bir kent olacak" dedi.BATI ANTALYA'NIN İNCİSİVali Münir Karaloğlu da yeni otogar binasının Kaş için çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Kaş'ın Batı Antalya'nın adeta incisi, bir turizm beldesi, bir yavaş ve sakin şehir olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Bu sakinliğinin de devam etmesini arzu ediyoruz. Kaş'ımızın havası bozulmasın, denizi kirlenmesin arzusundayız" dedi.BATI İLÇELERİNE 107 PROJEAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde 'Aşkım Antalya' diyerek projelerini tanıttığını belirterek, "Yeni dönemde 70 bin kişiye istihdam sağlanmayı hedeflediğimiz 20 milyar değerinde 359 proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerden 107'sini Antalya'nın batı ilçelerinde yapacağız" dediMUHİTTİN BÖCEK'İ ELEŞTİRDİMenderes Türel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i de eleştirdi. Türel, "Daha kendi ilçesinde 'yapacağım' dediği projelerden bir tanesini ya yapmış ya tam yapamamış. 'Balon park yapacağım' demiş, balon olmuş, yerinde kuzular otluyor. 'Enerjik kule yapacağım' demiş ne enerji var, ne kule, ortada hiçbir şey yok. Biz söylersek yaparız, işte fark burada. Kendi ilçesinde söylediklerini yapamayan arkadaş şimdi çıkmış Antalya'nın tamamında 'şunları bunları yapacağım' diyor. Daha projesini de göremedik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaş otogar dış plan görüntüBakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişiProtokolün görüntüsüKatılımcıların görüntüsüBelediye başkanı Menderes Türel'in kısa konuşmasıBakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAçılış kurdelasının kesimiProtokolün seçim ofisine gelişiBakan Mevlüt Çavuşoğlu vatandaşları selamlarkenBakan Mevlüt Çavuşoğlu'nuin konuşmasıAçılış kurdelasının kesimi569 MB -- 05.08/// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=============Minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, önceki gece Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. Arçil Hayrioğlu (29) yönetimindeki 16 LYK 21 plakalı minibüs, İbrahim Şenbel Sokak'tan caddeye çıkan Bayram Kurt (36) yönetimindeki 35 GA 096 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.Yaralılar, sevk edilen 112 Acil ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------Kaza Anı-Güvenlik Kamera görüntüleri-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),===============Dili boğazına kaçtı, hastaneye ambulans helikopterle götürüldüMalatya'nın Pütürge ilçesinde, dili boğazına kaçan Ramazan İnan (63), yaşadığı mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ambulans helikopter ile yetiştirildi. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Esencik Mahallesi'nde yaşayan Ramazan İnan'ın sabah saatlerinde dili boğazına kaçtı. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle paletli ambulans ilerleyemedi. Bunun üzerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Kısa sürede mahalleye gelen ambulans helikopter, Ramazan İnan'ı alarak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İnan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-------------Ambulansın inmesiYaralının ambulansa bindirilmesiKar görüntüsüAmbulansın kalkmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 519 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA=================Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP'den istifa ettiBalıkesir'in Edremit ilçesinde, 7 dönem başkan seçilip, 32 yıl boyunca görev yapan Kamil Saka (65), 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmediği için CHP'den istifa etti. Saka, adaylık sürecinde gördüğü muamelenin kendisini üzdüğünü ve kırgın olarak partiden ayrıldığını söyledi.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bugün İlçe Seçim Kurulu'na giderek, partisi CHP'den istifa etti. CHP yönetimine kırgın olduğu söyleyen Başkan Saka, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili olarak partiden bir açıklama beklediğini belirtti. 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ve 11 aday adayı arasından birinci çıktığını söyledi.Edremit Belediyesi'ni, çalışan ve iş yapan bir belediye haline getirdiklerini ifade eden Saka, "12 Eylül'den sonra SODEP'te, SHP'de kurucu üye olarak görev aldım. Kendi iş yerimde yaklaşık 250 civarında sigortalı çalışan personelim varken, sevgili Genel Başkanım Erdal İnönü'nün bir tek talimatıyla aday oldum. Seçimi kazandığım gibi bütün iş yerlerimi kapattım ve hayatımı CHP'ye adadım. Partimden bana, 'Kamil seni siyasi nedenlerden aday yapmadık. Başarısız olduğun için aday yapmadık. Örgüt istemediği için aday yapmadık' diye bir tek kelime dahi etmediler. Bundan dolayı hakikaten üzüntülüyüm, kırgınım. Parti üst yönetimindeki kişilerin parti kapısını bilmediği dönemde bu partide Gençlik Kolu başkanıydım. Sevgili Genel Başkanım ve Genel Başkan yardımcıları beni adeta kullanılmış bir mendil gibi burunlarını silip attığı bir paçavraya dönüştürdü. Tüm bu gelişmeler üzerine İlçe Seçim Kurulu'na istifamı verdim" dedi.Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), -