Dha Yurt Bülteni-10

1)TRAKYA'DA SOĞUK VE HAFİF KAR YAĞIŞI ETKİLİBALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile ilçelerini dün etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi bugün yerini Tekirdağ ve ilçelerinde hafif kar yağışı ile soğuk havaya bıraktı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eksi 1 ile eksi 3 derece arasında yaşanan soğuk hava etkili oldu. Bugün Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde hafif kar yağışı yaşanıyor. Dün kar ve tipinin etkili olduğu Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Saray'da kar yağışının keyfini ise çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynarken, zaman zaman büyüklerinde onlara eşlik ettiği görüldü.ÇORLU'DA EĞİTİM UÇULARI İPTALTekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havalimanı'nda dün eğitim uçuşlarının iptal edilmesinin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de uçuşlar iptal edildi. Gece boyunca pistin açık kalması için buzlanmaya karşı tuzlama solüsyon çalışması yapılan havalimanında, normal uçak seferleri ise aksamadı.Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar bugüne de denize açılamadı.Zaman zaman hafif kar yağışının yaşandığı Edirne'ye ise soğuk hava hakim oldu. Gündüz eksi 1 derece olan hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı hafta başından itibaren 10 derecelerin üzerine çıkarken, kar yağışı beklenmiyor. Onun için bu seçimi, kuru kuru bir yerel seçim olarak görmemek gerek" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarının ardından otelde düzenlenen kahvaltılı programda muhtarlarla bir araya geldi. Konuşması öncesi salondaki muhtarlar, Bakan Soylu'ya üzerinde adının yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti. Yöreye özgü ekmekten bir dilim alarak, tadan Soylu, muhtarlara teşekkür etti.'EY PKK, EY HDP SİZİ MİLLETİN ELİNDEN KURTARACAK GÜÇ YOK'Yerel seçimin önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlık vurgusu yaptı. Teröristlerin kapana kısıldığını kaydeden Soylu, "PKK; Karadeniz'e sızmaya çalıştı, eylemler yapmaya kalktı, evlatlarımızı şehit verdik. Hatta Karadeniz üzerinde yeni bir kaçak rota oluşturmaya kalkıştılar, müsaade etmedik. Belediyelerden ekmeklerini kestik, aç kaldıklar. Uyuşturucu operasyonları yaptık, oradan da darbe yiyorlar. Devletin gücü vardır. Eksi 30 derecede, 5 metre karda, evlatlarımız operasyon yapıyor. Her taraftan kapana kısıldılar. Bir türlü çıkış yolu bulamıyorlar. Onun için dertleri büyük. Ama en büyük dertleri, kendilerini yaslamaya çalıştıkları ve yıllarca baskıyla tehditle bir şekilde destek alamaya çalıştıkları kendi seçmenlerini harekete geçiremiyorlar. 'Bunun için yürüyüş yapılacaktı' diyorlar; ama kimse takmadı. Oturma eylemi filan yaptılar, kimse yanlarına bile gitmedi. Bir gözleri Avrupa bir gözleri Amerika'ya bakıyor, 'Bize buradan imdat yok mu?' diye. Yok. Buradan açık ve net söylüyorum; ey PKK, ey HDP sizi bu milletin elinden kurtaracak hiçbir güç yok" diye konuştu.'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ'Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüldüğünü aktaran Bakan Soylu, 15 bin teröristten dağlarda 700 terörist kaldığını belirterek, şunları söyledi:"Sadece 2018'de 13 kırmızı listedeki teröristi bizim aslanlarımız ortadan kaldırdı. Madem o kadar bu işe hevesliler; Murat Karayılan denilen alçak, aşağılık hayvan, Cemil Bayık denilen alçak, aşağılık hayvan niye dağlarda değiller? Gelsinler Türkiye'nin dağlarına, o 700 kişiyi yalnız bırakmasınlar. Madem mücadeleler o kadar kuvvetli, bizim evlatlar bekliyorlar, onları lime lime edecekler. Türkiye'de üst düzey teröristleri kalmadı. Terör örgütünün içinde çok büyük bir çatışma başlamıştır. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Amerikalı generallerin PKK ve PYD ile hangi ilişkiler kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, o yakaladıklarımız var ya tek tek anlatıyor bunları. Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor. Onun için bu seçimi, kuru kuru bir yerel seçim olarak görmemek gerekir. Bizim evlatlarımız bir namus, bir beka mücadelesi veriyor. Bizim sorumluklarımız var. Bu Hacivat- Karagöz oyununun arkasındaki tezgahı bozacağız."'CHP ROTASINI ŞAŞIRDI'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Soylu, "Ankara'da da çalıştım, benim derdim var ve bunu açıkça söylüyorum. Ben tahammül edemem, üzülür, kahrolurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart akşamı zafer naralarıyla Kılıçdaroğlu'nun gitmesine tahammül edemem. Kimse kusura bakmasın, üzülürüm. SSK genel müdürü oldu, SSK'yı batırdı; öyle değil mi? İzmir'in Buca ilçesinde, CHP Genel Merkezi'nce belediye başkanlığı adaylığı çekilen Suat Nezir, seçim ofisinde beraberindekilerle halay oynayarak, tepkisini gösterdi. Nezir, "Onurlu adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama şimdi Buca yanıyor. Buca'da bir çoban ateşi yandı. 1- 2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca'nın tamamını sardığını gördü. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil" dedi.CHP Buca Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından her mahallede seçim ofisi açan ve araçları giydiren Suat Nezir, listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine saatler kala adaylığının Genel Merkez tarafından çekilmesine tepki gösterdi. Nezir'e destek verenler, seçim ofisinde buluşarak, adaylığın değiştirilmesi için imza topladı. Balkan bandosu eşliğinde Nezir ve çok sayıda CHP'li halay oynadı, kısa süreliğine trafiği durdurdu. Trafikte bekleyen sürücüler de korna çalarak, Nezir'e desteğini gösterdi.'BU ATEŞİ SÖNDÜRMEK KOLAY DEĞİL'Seçim ofisinde açıklama yapan Nezir, "Onurlu bir adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama Buca'da yaşayan her kesimden insan bu adaletsizliğe 'Dur' dedi. Buca yanıyor. Buca'da bir çoban ateşi yandı. Yangın 1- 2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca'nın tamamını sardığını gördüler. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil" dedi.CHP Buca Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından her mahallede seçim ofisi açan ve araçları giydiren Suat Nezir, listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine saatler kala adaylığının Genel Merkez tarafından çekilmesine tepki gösterdi. Nezir'e destek verenler, seçim ofisinde buluşarak, adaylığın değiştirilmesi için imza topladı. Balkan bandosu eşliğinde Nezir ve çok sayıda CHP'li halay oynadı, kısa süreliğine trafiği durdurdu. Trafikte bekleyen sürücüler de korna çalarak, Nezir'e desteğini gösterdi.'BU ATEŞİ SÖNDÜRMEK KOLAY DEĞİL'Seçim ofisinde açıklama yapan Nezir, "Onurlu bir adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama Buca'da yaşayan her kesimden insan bu adaletsizliğe 'Dur' dedi. Buca yanıyor. Buca'da bir çoban ateşi yandı. Yangın 1- 2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca'nın tamamını sardığını gördüler. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil. Sürece az bir zaman kaldı. Ben inancımı hiç yitirmedim. Bende bir huy vardır, ben bir şeyi tuttuğumda ya onu koparırım ya da benim kolumu koparırlar. Şimdi benim kolumun kopması hiçbir şey ifade etmiyor, o koldan binlerce var. O yüzden boşuna kimse uğraşmasın" diye konuştu.Partililerden birinin "Dik dur eğilme, Bucalılar seninle" sloganı üzerine Nezir, "Bu saatten sonra beni kasırga eğdiremez" dedi.'MÜCADELEMİZ CHP'YE KARŞI DEĞİL'Buca halkının demokrasiye, adalete, hakka, hukuka sahip çıktığını dile getiren Nezir, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşte bu yüzden buradaki kalabalık hiçbir zaman eksilmiyor. İzmir'in çeşitli yerlerinden gelen insanlar var, bu benim için çok gurur verici. Biz kendi şahsi çıkarlarımız için bir şey yapmış olsaydık bugün bu noktaya gelmezdik ama bugün Buca'da, İzmir'de haktan hukuktan bahsedenlerin sesi olduk. Biz bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Siyaseti art niyetli insanlardan kurtarmamız gerekiyor. Buca her zaman olduğu gibi Bucalı olduğunu gösterdi. Bir halk, kentine böyle sahip çıkar. Bir kentli hikayesi o halkla başlar, kentin hikayesini orada yaşayan halk yazar. Dışarıdan başkası yazmaz. Yazarsa da bu halk o yazılanı çizer. Bu artık benim konum değil, bu yapılan adaletsizliklere karşı adaletsizliği yaşayan tüm halkın müdahalesidir. Bizim mücadelemiz CHP'ye karşı değildir, bizim mücadelemiz CHP'yi arkadaş kulübüne çevirmek isteyenlere karşı bir mücadeledir. Biz, bu toprakları seviyoruz, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden gidiyoruz, bu haksızlıklara izin vermeyeceğiz. Size söz veriyorum; Bucayı halkla birlikte yöneteceğiz dedim. Ben böyle söyledikçe, birilerinin zoruna gitti. Bucayı Bucalı yönetecek, halk yönetecek. Suat Nezir, artık kumsalda kum tanesi, bu mesele beni geçti. Almanya'dan geliyorlar; Diyarbakır'dan, Kars'tan, Amasya'dan, İstanbul'dan arıyorlar. İnanıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu bu adaletsizliğe 'Dur' diyecektir."'NEZİR'İ BAŞKANIMIZ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ'Balkan dernekleri adına basın açıklamasını yapan Selanik Dernek Başkanı Ali Kara ise Suat Nezir'e büyük haksızlık yapıldığını öne sürerek, "Rumeli, Balkan camiası adına konuşuyorum; 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den Buca Belediye Başkanı adayı olarak parti meclisi kararıyla belirlenmiş 10 ve 17 Şubat'ta bizzat şahsınız tarafından tüm Türkiye'ye duyurulan ve Buca halkına emanet edilen Suat Nezir'e büyük haksızlık yapılmış, 19 Şubat tarihinde YSK'ya Buca Belediye Başkanlığı tarafından aday bile olmayan Erhan Kılıç bildirilmiştir. Biz, STK'lar olarak Suat Nezir'i başkanımız olarak görmek istiyoruz. Bu komplo, İzmir halkını derinden yaraladı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yanlışa 'Dur' diyerek partimizin yara almasını önlemesi en büyük dileğimiz" dedi. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, AKUT ve 112 ekipleri yaptığı çalışmada Ahmet Yasin Yılmaz'ın cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı.Ahmet Yasin Yılmaz'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından cenaze töreni için Hacılar ilçesi Cami Kebir'e getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını, gencin üniversite öğrencisi ağabeyi Mahmut Yılmaz (22) kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Yasin Yılmaz, ilçe mezarlığında toprağa verildi.