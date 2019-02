Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTIDiyarbakır'ın Çermik ilçesinde, futbol oynanan sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.Dün gece 22.00 ile 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptıkları Cumhuriyet savcısının da içerisinde bulunduğu gruptakilerin, aralarındaki bir kişinin saati arkadaşlarına yanlış söylemesiyle 1 saat erken geldiklerini anlatan Karaalp, bu sırada maça başlayan öğretmenlerin, diğer grubun 'Biz oynayalım' istediğini kabul etmediklerini ve sonrasında gelen polislerce gözaltına alındığını söyledi. Karaalp, şunları anlattı:"Biz maç müracaatlarını aldıktan sonra maçı alan kişiye maç saati ile ilgili mesaj atarız. Online olarak bu mesaj onlara gider. Savcı beyin bulunduğu takımın maç müracaatını ilçeden bir esnaf satın aldı. Savcının takımının maç saati 22.00- 23.00'tü. Bunu da mesajla yolladık. Öğretmenlerin maç saati ise 21.00- 22.00 idi. Ancak maçı alan esnaf arkadaş, savcı ve diğer arkadaşlarına maç saati konusunda yanlış bilgi vermesi üzerine onlar da aynı saatte buraya geldi. Savcı ve diğer arkadaşlar geldiği sırada öğretmen arkadaşlar sahada maça başlamıştı. Savcının yanında bulunan birkaç kişi öğretmenlere ricada bulundu ancak onlar maça başladıkları için kabul etmediler. Yaklaşık 20 dakika sonra polisler sahaya gelerek maç oynayan öğretmenlere GBT sorgusu yaptı. Bazı öğretmenlerin üzerlerinde kimlikleri olmayınca, onları emniyete götürdü. Bu olay tamamıyla saatlerin yanlış anlaşılmasından ve iletilmesinden kaynaklı. Halı sahadan detayHalı saha işletmecisinin konuşmasıMuhabir anonsuHalı sahadan genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 289 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL,DİYARBAKIR===================DP'nin Mersin adayı Ayfer YılmazİYİ Parti'den sonra Demokrat Parti'den (DP) de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 31 Mart yerel seçimi için DP'nin adayının, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacağını açıkladı. Kocamaz, seçimde Yılmaz'ı destekleyeceğini söyledi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylık dosyasının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesi için 'kumpas' diyen Kocamaz, DP adaylığıyla ilgili kurula sunulan 5 itirazın, 'cumhur ittifakı'nın MHP kanadından yapıldığını kaydetti.İtiraz eden kişilerin, 'cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna ile çekilen fotoğraflarını kürsüden gösteren Kocamaz, "Kumpası kuranlarla ilgili net bilgimiz yoktu; ama itiraz edenlere baktığımızda her şey aydınlığa çıkmaya başladı. İtiraz edenlerin, 'cumhur ittifakı' adayı ile boy boy resimleri var" dedi.'ÖNÜMÜZ KESİLDİ'Kendisinin artık aday olamayacağını dile getirerek, YSK tarafından alınan kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Başkan Kocamaz, şöyle konuştu:"Bizim adaylığımız artık bitmiş durumda. Önümüz kesilmiş durumda; ama bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek, bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur, memleket sevdaları vardır. Demokrasi sevdalıları vardır. İnşallah bugün bu konu ile ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz bu işe sahip çıkmıştır. Şu andan itibaren boş durmak yok. Her yere koşacağız. Her yere ulaşacağız. Her noktada halkımız ile buluşacağız ve bu demokrasi ayıbını inşallah temizleyeceğiz. Meydanı, demokrasiyi 'kripto'ların eline bırakmayacağız." Normalde gece sahayı aydınlatmak amacıyla atılan aydınlatma mermileri yoğun tatbikat programı kapsamında gündüz atıldı. Firkateyn ve korvetlerden sahayı aydınlatma amacıyla 100-127 milimetre çapında aydınlatma topları kullanıldı. Körfez açıklarında yaklaşık 6 ile 20 kilometrelik alanda atış yapıldı.YUNUSLAR TATBİKATA RENK KATTISaros Körfezi açıklarında top ve aydınlatma atışları öncesinde savaş gemilerinin seyri sırasında biranda gemi çevresinde 2 adet yunus belirdi. Yunusların, TCG Oruçreis Firkateyni çevresinde bir süre yüzmesi tatbikata renk kattı. Türk halkı, bizim çocuklarımız bu söylemi hak etmemektedir" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İlçe Başkanlığı binasının açılış töreni için Isparta'ya geldi. Özgür Özel, açılış töreninin ardından İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Kamil Cem Erdal ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim kampanyalarında halkı kutuplaştırmaya çalıştıklarını öne süren Özgür Özel, "Sayın Bahçeli 2 gün önce attığı tweet'lerde 'Domatesi, biberi, patlıcanı, patatesi yemesek de olur, az alsak da olur, hiç almasak da olur ama 31 Mart'ta bekamızı kaybedersek olmaz' demişti. Bu, hiç hak etmediği bir savaşa sürüklenen Almanya'nın, Hitler'in savaş politikası gereği aç kalan Almanların isyan ettiği süreçte Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in 'Alman çocukların tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Çocuğu için tereyağı istemek vatan hainliğidir' söylemiyle 'Çocuklarımız ve bizler domates, biber, patlıcan tüketmesek de olur ama 31 Mart beka seçimidir' demek ya da Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Sivri biberin fiyatını bırak bir mermi kaç para?' diye sormak aynı söylemdir. Yakışan bir söylem değildir. Türk halkı, bizim çocuklarımız bu söylemi hak etmemektedir" diye konuştu.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da attığı tweet üzerinden eleştirdi. Erdoğan'ın attığı tweet'te 'Bir yanda Cumhur İttifakı diğer bölümde zillet ittifakı' sözlerine yer verildiğini belirten Özel, "Bir Cumhurbaşkanı resmi hesabından 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıya' demekte. Bir tarafı bayrak kırmızısı yapmış. Türk bayrağı sanki 82 milyonun değil gibi, bir tarafı simsiyah yapmış sanki Millet İttifakı onun gördüğü gibi berbat bir şeymiş gibi ve altına bir sürü iftiraları ve bir sürü gerçek dışı durumları teker teker koymuştur" dedi.Özgür Özel, son olarak fazla oy pusulası bastırılmasına olanak sağlayan kararı değerlendirerek, partisinin aday çıkardığı seçim bölgelerinde sandık görevlilerinin belirlendiğini ve oy verme işleminden oy sayımına kadar tüm aşamaları sıkı bir şekilde takip edeceklerini, herhangi bir hile yapılmasına göz yummayacaklarını aktardı.Basın açıklamasının ardından parti binasında seçim çalışmalarıyla ilgili partililerle toplantı düzenleyen Özgür Özel, daha sonra Isparta'dan ayrıldı. Kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. 281 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Sahte özel harekatçının üzerinden, kuru sıkı tabaca, polis rozeti, palaska, bıçak ve el telsizi bulundu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen İ.D., polisleri sevdiğini ve polis hayali olduğunu bu yüzden böyle giyindiğini söyledi. Hakkında Ünvan Gaspı ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan İ.D., serbest bırakıldı Toplanan grup adına basın açıklamasını AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Önder Çeliker okudu.Çeliker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi. Çeliker, "Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur" dedi.Darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını aktaran Önder Çeliker, "Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi" diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de "Bütün darbe kalkışmalarına karşı demokrasiyi savunmaya, milli iradeyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.Açıklamaya katılanlar ellerinde '28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir', 'Okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır', 'Darbe bir insanlık suçudur', '28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete yapılan darbedir' yazılı pankartlar taşıdı.