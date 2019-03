Dha Yurt Bülteni - 10

Kaynak: DHA

Kültür Varlığı olarak tescilli evini onarınca ceza aldıTrabzon'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değişen, banyo ve tuvalet yapan Yusuf Gurbetoğlu hakkında (83), 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. 18 ay hapis verilen Gurbetoğlu'nun cezası 6 bin lira paraya çevrilerek, ertelendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu cezaya itiraz etti. Yusuf Gurbetoğlu, "Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?' diyerek cezaya tepkisini dile getirdi.Of ilçesi Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde 1955 yılında ahşap bir ev yapan Yusuf Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimari ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın bir zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet inşa etti. Gurbetoğlu hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, yargılandığı davada 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, 6 bin lira paraya çevirdiği cezada, hükmün açıklaması geriye bıraktı. Ancak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu karara bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.'BU YAŞIMDA HAPİSHANEDE YATMAMI MI İSTİYORLAR?'Ahşaptan yaptığı evininin çatısının su akıttığı için kiremitlerini değiştirdiğini anlatan Yusuf Gurbetoğlu, "1959 yılında işçiliği bana ait olan, ahşaptan 2 odalı bu evi yaptım. Sonradan büyüttüm. Evimi koruma altına almışlar ama benim haberim yok. Çıktığım mahkemede de hakime 'bana tebliğ edilmedi' dedim. Böyle bir kanun varsa bile hukuki olmadığını belirttim. O da sizin haklı olduğunuzu biliyorum fakat mevcut kanunu uygulamak zorunda olduğunu söyledi. 18 ay ceza hapis verdi. Bunu da 6 bin lira para cezasına çevirerek 5 yıl erteledi. Ama karara itiraz ettiler. Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?' dedi.'BÖYLE BİR SUÇ OLMAZ'Süleyman Gurbetoğlu da evlerinin yağmur yağdığı zaman su akıttığını belirterek "Yağmurdan koruma amacıyla yaklaşık 15 yıl önce kiremitlerini değiştik. İhtiyaca göre tuvaleti biraz daha büyütmek zorunda kaldık. Boya yaptığımızı söylüyorlar. Boyanın ne zaman yapıldığını ben bile hatırlamıyorum. Bu iddialarla birlikte 83 yaşındaki babamı mağdur ettiler. Evin tescillendiği hoparlörle yapmışlar. Ben bunu nasıl duyayım. Bunu ben duymadığımı ispatlayamıyorum ama onlar benim duyduğumu ispatlıyorlar. Böyle bir suç olmaz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Evin dışı görüntüleriEvin içinden detaylarRöportaj, ev sahibi ve oğluylaGenel detaylarHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR - TRABZON,====================Uzman çavuş, kazada hayatını kaybettiSiirt'te kontrolden çıkıp su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı (27) yaşamını yitirdi.Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın kullandığı 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçtan çıkardıkları Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Darıcı'nın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evli olduğu belirtilen Darıcı'nın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderilecek.Görüntü Dökümü:-----------Acil servisten görüntüAmbulans acil servis önüne gelmesiJandarma personellerinin görüntüsüGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 69,8 MBHaber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,==================Bitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisiBitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler, işçiler tarafından temizleniyor.Kar kalınlığının merkezde 2 metreyi bulduğu Bitlis'te kapanan yollar, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler belediyenin temizlik işçileri tarafından temizleniyor. Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Aras, özellikle kışın işçilerin yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpüren ekipler, kış aylarında ise merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalışıyorlar. Kaldırımların temizlenmesiyle birlikte vatandaşlarımız daha rahat yürüyebiliyor" dedi.Görüntü Dökümü------------Merdivenleri temizleyen işçilerden detaylar-Üst geçitteki karları temizlerlerken-Detaylar-Merdivenleri temizleyen işçilerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -==================Arızayı gidermeye giden VASKİ ekibi, mahsur kaldıVan'da, sondaj makinesindeki arızayı gidermek için araziye çıkan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekibi, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip, 4 saat süren mücadele sonucu kurtarıldı.Çaldıran ilçesine bağlı Koçovası Mahallesi'ndeki sondaj makinesinde arıza meydana geldi. Arızayı gidermek için araçla yola çıkan VASKİ ekibi, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip, Van Büyükşehir ve Çaldıran Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak, mahsur kalan personeli kurtardı. VASKİ ekibi, daha sonra Koçovası Mahallesi'ne giderek sondaj makinesini tamir etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Bölgeye giden karla mücadele ekipleri-Tipide mahsur kalan VASKİ ekibi-Tipiden görüntüHaber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -===================AK Partili Canikli: Türkiye, imalat sanayinde her ürünü üretebilecek kapasiteye sahipAK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye, imalat sanayinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve alt yapıya sahiptir. Problem organizasyon problemidir, çok büyük oranda" dedi.AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Samsun'da düzenlenen Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) toplantısına katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Canikli'nin yanı sıra, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Canikli, Samsun'da medikal ürünlerle alakalı son derece sofistike ve teknoloji içeren bir yoğunlaşma söz konusu olduğunu söyledi. Canikli, "Bu Türkiye için büyük bir değerdir. Samsun için ama aynı zamanda Türkiye için de çok büyük bir değerdir. Bu üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece söylemle değil, her açıdan teşvik edilmesi gerekiyor. ve biz problemlerle karşı karşıya olduğu biliyoruz. Bununla ilgili olarak bir yol haritası ortaya konmuştu. Ama o tarihten buyana çok büyük bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Böyle bir üretim alt yapısına sahipken Samsun, halen burada üretilen ürünlerin başka ülkelerden getirilmesi Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. En hafif ifadeyle altını çizerek söylüyorum. Mutlaka hukuk içerisinde formüle ederek, kendiliğinden gelişen son derece yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sürüncemede kalmayacak en kısa sürede Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak öncelikle. Daha sonra da dışa açılma konusunda başka ülkelere ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.Türkiye'de üretilen ürünlerin öncelikle iç piyasada tüketilmesinin talep edilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini de aktaran Canikli, "Aslında şu andan itibaren başlamış bulunuyoruz. Türkiye, imalat sanayinde bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve alt yapıya sahiptir. Problem organizasyon problemidir, çok büyük oranda. Elbette teknolojik alanda desteklenmesi gereken alanlar sektörler ve ürünler var. Ama ondan önce esas itibariyle bir zihniyet değişimi paralelinde organizasyonun bu doğrultuda ona göre planlanması gerekiyor. Bunun sağlanması demek ülkeye döviz kazandırılması demek. Bunun sağlanması demek yüksek ücretli istihdam imkanlarının ortaya çıkması demek Türkiye için. Bunu yapacağız yapmamız gerekiyor" diye konuştu.Samsun Valisi Osman Kaymak ise MEDİKÜM'le ilgili daha önce çalışmalar olmduğunu hatırlatarak şöyle dedi:"MEDİKÜM'le ilgili daha önce yöremizin milletvekili olarak çalışmaları olmuştu. Bölgemizin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir büyüğümüz. Bu gün bu toplantıyı kendileri bizden talep ettiler. Bu gün MEDİKÜM ile birlikte sayın milletvekillerimiz ilgili kurumlar burada toplantı yapacağız. Son gelinen aşama nedir neler yaptık bu yönüyle bu toplantıyı bizden istediği için ilk iş olarak bunu düşündükleri için ben Samsunlular ve sektör temsilcileri adına kendilerine çok teşekkür ediyorum."Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü:----------Toplantıdan detay-Nurettin Canikli'nin konuşmasıHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,==================Ameliyathane teknikerlerinden sazlı-sözlü atama talebiŞanlıurfa'da bir grup ameliyathane teknikerinin kente özgü sıra gecesi eşliğinde türkü söyleyip atama talep ettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.Ameliyathane Teknikerliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen bir grup genç, seslerini duyurmak için ilginç bir yola başvurup, sıra gecesi eşliğinde atama çağrısında bulundu. Davul-zurna eşliğinde besteledikleri türküyü okuyan gençler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendilerini unutmamasını istedi.Gruptakiler, seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı ve yetkililere mektup yazdıklarını da ifade etti.Sosyal medyada ilgi gören atanamayan ameliyathane teknikerlerinin videosu çok sayıda beğeni aldı.Görüntü Dökümü------------Sıra gecesi katılan teknikerlerAtama talebini türkü okuyarak dile getiren teknikerlerGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 18MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)=================Küçük Ege'nin 'Creep' şarkısı beğeni topladıRize'de, Ekrem Ege Kalenderoğlu'nun (4) dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Radiohead'ın Creep şarkısını söyledeği video paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.Ekrem Ege Kalenderoğlu, İngiliz rock grubu Radiohead'ın hit şarkısı 'Creep'ı söylediği anlara ait video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Minik Ekrem Ege'nin performansı kısa sürede büyük beğeni topladı. Çayeli Müzik Okulu sahibi İngilizce Öğretmeni Zafer Kalenderoğlu, oğlunun küçük yaşlardan itibaren özellikle yabancı müziğe ilgi duyduğunu ve sevdiği şarkıların bir listesini oluşturarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kalenderoğlu ayrıca Ekrem Ege'nin İngiliz Kraliyet Müzik Okulu sınavı olan ABRSM'ye de hazırlandığını ifade etti.Çayeli Müzik Okulu bünyesinde bu tarz çalışmaları daha öncede yaptıklarını belirten Kalenderoğlu, "10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestramız ile Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini ve Rocky filmlerinin tema müziği 'Eye of The Tiger' bestesini çaldı. Buna benzer çalışmaları okullumuzda sürdürüyoruz. Çocuklarımıza müzik sevgisini aşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------Ekrem Ege Kalenderoğlu'nun şarkı söylemesiHaber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA==================Suriyeli mağdur ailelere gıda desteğiİnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından TSK'nın harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez'de 4 bin 167 aileye gıda desteği verildi.İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımlarını sürdürüyor. İHH ekipleri bu yılın ilk iki ayında Suriye topraklarındaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 4 bin 167 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı yaptı. Yapılan yardımlardan 21 bin kişinin faydalandığını belirten İHH görevlilerinden Yakup Alaca, "Suriye'de savaş başladığı ilk günden bu yana sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada dağıttığımız gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin ancak 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir" dedi.Görüntü Dökümü--------------Yardım dağıtımı yapılırkenGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 34,9MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)======================Başkan Bozbey'e sevgi seliBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, Mesken'de halkla buluşması sevgi seline dönüştü. Büyük coşkuyla karşılanan Bozbey "Bu alanı birileri görmeli. Kıskanmadan görmeliö dedi. Bozbey, "Birileri şimdi mutlu şehirden bahsediyor. Bizde mutlu şehir var, Nilüfer. Gel örnek al Nilüfer'i, gerek yok başka yereö diyerek, 20 yılda Nilüfer'de yaptıklarına vurgu yaptı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, saha çalışmalarını hafta sonunda Mesken Meydanı'ndaki nokta mitingiyle sürdürdü.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Mustafa Bozbey, Mesken'de meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da katıldı. Mesken'de uzun yıllar yaşadığını ve burayla duygusal bağlarının olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, bölgeyi ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Bozbey, "Biz burada yaşadık. Sorunları biliyoruz. Bir insanın yaşlıları, çocukları, engellileri, kadınları düşünmesi için bir hikayesi olmalı. Benim burada çok anım var. Kar, kış çok sıkıntılar çektik. O yıllarda öyle hikayelerimiz oldu ki unutmadık. Bütün zor koşulları yaşadık biz. O yaşadıklarımız bize 20 yılda nasıl hizmet edeceğimizi öğretti. Onun için biz farklı kent ürettik. Derman olduk, derman olacağız. Muhtarlarla, halkla, katılımcılık anlayışıyla Nilüfer'i birlikte yönettik. Aynısını bütün Bursa'da yapacağız. Birileri biz yapacağız diyor, biz yaptık devamını da yapacağız. Aramızdaki fark buö dedi.'BU ALANI BİRİLERİ GÖRMELİ'Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Bozbey şöyle devam etti: "Bu alanı birileri görmeli. Kıskanmadan görmeli. 20 yıldır boşuna çalışmamışız. Yıllardır insanların iyi gününde, kötü gününde beraber olduk. Yaptığımız hizmetler Bursa'nın her yerine dalga dalga yayıldı. Bugün Türkiye'nin en mutlu şehri Nilüfer. Demek ki insanı öncelik alan projeleri hayata geçirdiğimiz için oldu. Birileri şimdi mutlu şehirden bahseder. Bizde mutlu şehir var, Nilüfer. Gel örnek al Nilüfer'i, gerek yok başka yere.ö"TÜM TABELALAR TÜRKÇE OLACAKöKonuşması sık sık, 'Mesken seninle gurur duyuyorö sloganlarıyla kesilen Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde ilk meclis kararıyla tüm tabelaları Türkçe yapacaklarını ifade etti. Bozbey, "Nilüfer'de 2003 yılından bu yana Türkçe tabelalarla ilgili çalışma yaptık. Biz toplum olarak misafirperveriz. Ama misafirlerimiz de bizim gelenek ve adetlerimize göre hareket edecekö şeklinde konuştu. Bozbey, coşku dolu kalabalığa yönelik konuşmasını, alanı dolduranlarla birlikte Pablo Neruda'nın 'Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsinizö sözleriyle bitirdi. Bozbey'in ardından konuşma yapan CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da 31 Mart sonrası Yıldırım'ın hak ettiği hizmetleri alacağını belirterek, "Kaderine terk edilen Yıldırım, değerleriyle yeniden eski kimliğine kavuşacak. 700 bin kişin yaşadığı Yıldırım hak ettiği değeri bulacak. 31 Mart'ta desteklerinizi bekliyoruzö dedi. Buluşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan da, Bozbey ve Erdursun'a 31 Mart için destek istedi. Mustafa Bozbey, Mesken'deki halk buluşması öncesinde de Yeşilyayla ve Değirmenlikızık Pazar alanlarını ziyaret ederek sıkıntıları dinledi. Bozbey'e pazarcı esnafı ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi.Görüntü Dökümü------------Bozbey'in vatandaşla selamlaşması-Alanın görüntüsü-Bozbey Konuşması-DetaylarSüre: 5 dk 4 sn-Boyut: 567 mbBURSA,