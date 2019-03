Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

İçki çaldıkları marketin güvenlik görevlisine biber gazı sıktılarKütahya'da marketten 2 şişe alkollü içecek çaldıklarını fark eden güvenlik görevlisini bıçak çekip, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra kaçan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.Önceki gün Ali Paşa Mahallesi'ndeki markete giren Funda K. (21), eşi Mehmet K. (22) ve kardeşinin eşi Şeyma K. (20), 2 şişe alkollü içeceği alıp, kazaklarının içine sakladı. Marketten çıkacakları sırada güvenlik görevlisi hırsızlığı fark etti. Şüpheliler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini önce bıçak çekip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. 3 kişi ardın kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.Evde yapılan aramada marketten çalındığı tespit edilen 2 şişe bulundu. Alkollü içeceklerden birinin içildiği belirlendi. Şüphelilerden Mehmet K.'nin geçen hafta yaşanan bıçaklı gasp olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:----------------Market çıkışı arbede-Şüphelilerin kaçması-Gözaltına alınan 3 şüphelinin karakol çıkışı-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -=================Cumhuriyetin ilk yıllarına ait okul için köylülerden restorasyon talebiKütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki 45 yıldır kullanılmayan ahşap ilkokul binası, ilgisizlik yüzünden harabe hale geldi. Köylüler, 1924'te katkıları ile yapılan, koruma altındaki ahşap okul binasının restore edilmesini istiyor.Simav'a 3 kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyünde tek katlı, 5 derslikli ahşap okul binası 1974 yılında, yeni okul binası yapılması üzerine atıl kaldı. 45 yıldır kullanılmayan okul binası 1999 ve 2001 yıllarında meydana gelen depremlerde hasar gördü. Çatısı yıkılan, pencere ve duvarları zarar gören koruma altındaki 95 yıllık tarihi yapının durumu, görenlerin yüreğini burkuyor. Köylüler, ilçenin ilk okullarından olan ve geçmişte çok sayıda öğrencinin mezun olduğu eğitim yuvasının restore edilmesini istiyor.Okul binasının tarihi olduğunu belirten köylülerden İsmail Türkoğlu (71), "1924'te, Cumhuriyetin ilk yıllarında köy halkının katkılarıyla yapılmıştı. Okul binası Simav'ın ilk eğitim yuvalarındandı. O yıllarda çok sağlam malzeme kullanılarak yapılmıştı. Okulumuzun bugünkü hali bizi çok üzüyor. Simav'ın 3 ayrı köyündeki emsal okul binaları aslına uygun restore edilerek tarihe kazandırıldı. Bizim okulumuzun da restore edilmesini istiyoruz. Tarihi binamızın gözümüzün önünde çöküp gitmesine gönlümüz razı olmuyor. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.Köylülerden İsmail Çakır (75) da, "Köy halkı olarak elimizden bir şey gelmiyor. Koruma altında olduğundan bir şey de yapılamıyor. Koca bir tarih gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. İlgi bekliyoruz" diye konuştu.Bir başka köylü Fatma Şahin (73) de "Çocuklarımız tarihi okul binasının çevresinde oynuyor. Üzerlerine yıkılabileceğinden korkuyoruz. Okulumuzun Cumhuriyetin asaletine uygun bir şekilde aslına uygun olarak restore edilerek köyümüze kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----------Tarihi okul binasından görüntü-Gökçeler köyünden görüntü-Köylülerden İsmail Türkoğlu, İsmail Çakır ve Fatma Şahin ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),================Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerin 'orff eğitimi' verildiOsmaniye'de çocuklara daha iyi eğitim vermeye yönelik, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine 'Orff eğitimi' verildi.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfi salonunda, "Orff Eğitimi" ile "Osmaniye Öğretmen Akademisi" programın ikincisine başlandı. OKÜ Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim Görevlisi Celil Atasever tarafından, 50 kişilik öğretmen gurubuna müzik ve hareket uyumu ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı seminer verildi. Programa, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro koordinatörlerinden Fatma Alaca, Halil Gürses ve Ayhan Atasever de katıldı. Eğitimin kapanış törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Celil Atasever'e çiçek ve teşekkür belgesi, eğitime dahil olan öğretmenler ise katılımcı belgelerini verdi. Eğitimin genel değerlendirmesini yapan müdür Albak, "Eğitimlerden memnun kalmanız bizim için çok önemli. Alışılagelmiş eğitimlerin dışına çıkıp sahaya uygun çalışmalarla yola devam etmek hedefi içerisindeyiz. Bugün burada gönüllü olarak eğitim almak istemeniz çocuklarımız ve geleceğimiz için atılmış büyük bir adım. Hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olarak sizleri gördüğüm için ben de memnun oldum. Eğitimin çarpan etkisi sizlerle devam edecek" diyerek konuştu.Görüntü Dökümü-------------Öğretim görevlisi Celil Atasever'in konuşmasıÖğretmenlere müzik eşliğinde eğitim verilmesiUygulamalı eğitimden görüntülerCelil Atasever'in sunum yapmasıSertifika alan öğretmenlerBOYUT: 102 MB SÜRE: 03'14"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,=======================CHP'li Seçer, projelerini anlattıMersin'de, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, seçilmesi durumunda Mersin-Tarsus arası bir bölgede, demiryolu-liman bağlantılarının olduğu bin 700 dönümlük alanda lojistik köyü kuracaklarını söyledi.Seçer, Tenis Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı. Beklentilerin üzerinde sonuçlar ortaya çıkaracak çalışmalara imza atacaklarını belirten Seçer, "Birçok alanda yatırım yapabilir, bu kenti hareketlendirebiliriz. Bu kenti şenlendirebiliriz. Projeleri 3 başlık altında topladık. Ekonomik projeler, yani yatırımcı-kalkınmacı belediyecilik ve yatırımcı dostu bir belediye başkanı. Kentin sosyal yaşam ve sorunlarına ilişkin kültüre, sanata, spora, kadına, çocuğa, dezavantajlı gruplara ilişkin sosyal projeler var. Bir de Mersin'in belki de en derin sorunu olan problemli bir şehir olma hüviyetinden kaynaklı 'yenilikçi belediyecilik' dediğimiz, daha çağdaş bir Mersin'i yaratabilecek proje başlığı altında bu çalışmalarımızı derledik" dedi.150'nin üzerinde faaliyet ve proje hazırladıklarını aktaran Seçer, "Mezitli'de, Akdeniz'de, Toroslar'da ilk etapta 3 bin 500 işyeri kapasiteli sanayi sitesi çalışmalarımız olacak. Mersin'in geriden gelen bir lojistik köyü öyküsü var. Bir lojistik köy yok. Demiryolu-liman bağlantısının olduğu Mersin-Tarsus arası bir bölgede bin 700 dönüm alanda, içerisinde firma yazıhanelerinin olduğu, lojistik bürolarının, TIR parklarının olduğu, diğer sosyal donatıların olduğu bir lojistik köy projemiz var" diye konuştu.'YATIRIM ÜSSÜ BİR KENT'Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Seçer, şunları söyledi:Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kore gibi ülkelerdeki endüstri 4.0 projelerini inceledik. Mersin'e katma değer sağlayacak ve istihdam yaratacak yatırımları teşvik ederek, Mersin'i yatırım üssü haline getireceğiz. Doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, 4 ilçemizde turizm merkezleri geliştireceğiz. Tarım ve kırsal kalkınma projelerini 13 ilçemiz ve 509 köyümüzün taleplerini dikkate alarak hazırladık. İleri Teknoloji Kampüsü, belediye kreş ve öğrenci yurtları, mahalle mutfakları, akıllı kent projeleri, indirimli toplu taşıma, otopark projeleri, yeni kent meydanları, tarım ve hayvancılık destekleri, Mersin metrosunun tamamlanması ve yeni hatlar açılması gibi çalışmalarla, Merisn'i daha temiz, daha canlı ve daha güvenli bir kent yapacağız."Görüntü Dökümü-----------Salonun genel görüntüsüPankarttan detay görüntüProtokolün görüntüsüSeçer'in konuşmasıSÜRE: 02'38" BOYUT: 285 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,==================Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyasıİzmir'de CHP Konak İlçe Başkanlığı, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısıyla ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya katılarak bağışta bulunan CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, "Öykü için başlayan bu serüven diğer hasta çocuklarımıza, hastalarımıza da bir rehber oldu. Bu hastalıkla mücadelede o bir sembol haline geldi. Bütün temennimiz sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesi" dedi.İzmir'de, nadir görülen JMML hastalığı tanısı konulan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'in sağlığına kavuşabilmesi için CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Kemeraltı Çarşısı girişinde düzenlenen kampanyaya, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu katıldı. Yürütülen kampanyayı suistimal eden ve Öykü Arin'in ailesi adına Aliağa'da para toplayan fırsatçılara 'Dur' demek amacıyla bir araya gelen partililer, Öykü ve diğer tüm lösemili çocuklara umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Toplam 85 CHP'linin kök hücre bağışı için başvuruda bulunduğu bildirilirken, akşam saatlerine kadar rakamın tahminen 100'ü geçeceği kaydedildi. Kampanyaya katılarak bağışta bulunan CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, "Öykü kızımızın kök hücreyle ilgili bir hastalığı var ve bu hastalığın tedavisi için uygun kök hücre transferi yapılması gerekiyor. Bununla ilgili biz Narlıdere'de de bir kampanya düzenlemiştik. Bugün ise parti örgütümüz, vatandaşlarımız ile Öykü kızımız için bir araya geldik. Öykü için başlayan bu serüven diğer hasta çocuklarımıza, hastalarımıza da bir rehber oldu. Edinilen kök hücrelerin de diğer hastalara şifa olması, bu kampanyanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 1 aylık bir süre kaldı, 1 ay sonra kök hücreyle ilgili herhangi bir sonuç alınmazsa annesinden hücre yapılarak yeni bir metod deneneceğini öğrendik. Hepimizin gayreti Öykü kızımızın iyileşmesi için. Bu hastalıkla mücadelede o bir sembol. Biz de arkadaşlarımızla bu kampanyaya destek olmak için buradayız. İnşallah şifası bu yapılacak çalışmasıyla olur. Bir an önce aramıza sağlıklı bir şekilde dönmesi bütün temennimiz" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Kök hücre bazen 3-5 kişide bulunurken, bazen milyonlarda bulunamıyor. Belediye başkanımızın başlattığı bu kampanya çok anlamlı. İnşallah Öykü Arin'in beklentisine cevap verilebilir. Bizler de ona destek olabilmek için bugün buradayız" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Kan veren vatandaşlardan görüntüler-Abdül Batur ile röp.-Gürsel Tekin ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,=================Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladıManisa'da 479 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunları, bu yıl da saçım için hazırlanmaya başlandı. 15 kadın, 28 Nisan'da saçılacak 6 ton mesir macununu yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyor.Manisa'da bu yıl 479'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 23- 28 Nisan arasında yapılacak. Festivalde 6 ton mesir macunu, 28 Nisan'da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak. 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesirlerin paketlenmesine başlandı. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği'nin atölyesinde çalışan 15 kadın, şifalı macunları üretiyor. 479 yıllık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor. Mesir Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl da 6 ton mesir macununun saçılacağını söyledi. 28 Nisan'da saçımı yapılacak mesir macunlarının duasının da okunacağını kaydeden Tanık, "Mesir macunları yıllardır kadınlarımız tarafından yapılıyor. Geleneği kadınlar sürdürüyor. 1 ay boyunca gece- gündüz şifalı mesirleri hazırlamak için çalışıyorlar. 45 noktadan şifalı macunlar halka saçılacak. Saçım törenimize şehir dışından, yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Onları burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Her yıl gibi bu yıl da heyecanlıyız. İnşallah kazasız belasız güzel bir şekilde bu mesir festivalimizi de atlatacağız. Ben herkesin o gün orada olmasını o duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.Saçım için gece- gündüz çalıştıklarını anlatan kadınlar ise geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 1 ay boyunca 6 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar, gece saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. 32 yıldır mesir macunu yapan Serpil Özevcil, şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Özevcil, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için kadınların önüne gidiyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. Ardından çuvallarımıza doldurup saçım haline hazır şekile getiriyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-----------Mesir macunun hazırlanışından görüntüManisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,==============Balıkesir'de 7 ilçe ve 100 mahalleye yangına ilk müdahale sistemi ve su tankeriBalıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7 ilçeye yangına ilk müdahale sistemi ve 100 kırsal mahalleye ise yangın söndürme tankerinin teslimi törenle yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, kırsal mahallelere verilen yangın tankerleri ile olası yangınlara ilk müdahalelerin gönüllü itfaiyeciler tarafından yapılacağını söyledi.Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7 ilçeye yangına ilk müdahale sistemi ve 100 kırsal mahalleye ise yangın söndürme tankerinin teslimi için tören düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği bahçesinde düzenlenen teslim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir itfaiyesinin her geçen gün gücüne güç kattığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatında sağladığı donanımlar ile değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Kafaoğlu, "Hızlı ilk müdahale için, yerleşim merkezlerinde itfaiye ulaşım süresini dünya standardı olan 5 dakika ve altına çekmek için istasyon sayılarımızı artırıyoruz. Son bir yılda Manyas ve Susurluk binalarımızı yeniledik. Ayvalık, Küçükköy, Bandırma OSB'de de yeni itfaiye istasyonları açtık. Bugün olduğu gibi yeni ekipman ve araçlarla da takviye ediyoruz" dedi.'GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK GELİŞİYOR'Kentte gönüllü itfaiyeciliği teşvik ettiklerini söyleyen Başkan Kafaoğlu, "7 ilçemize 7 adet yangın hızlı söndürme sistemi kazandırıyoruz. Gönüllü itfaiyeciliği teşvik ediyoruz. Balıkesir'imizin yüzde 47'si ormanlık, yüzde 28,5'i tarım alanından oluşmaktadır. Kırsal alandaki mahallelerimizde şu ana kadar mevcut 662 adet su tankerimiz var. Büyükşehir tarafından ve çeşitli kurumlar tarafından dağıtılan tankerlerimize Büyükşehir olarak 100 adet daha su tankeri ilave ediyoruz. Böylece 762 kırsal mahallemizde su tankerimiz bulunmuş olacak. 900 kırsal mahallemiz olduğu hesap edilecek olursa, geri kalanları da önümüzdeki yıllarda tamamlayarak, kırsal mahallerimizde su tankeri olmayan kalmayacak. İtfaiyecilikte önemli yeri olan gönüllü itfaiyeciliği kırsal mahallelerimizde yönlendirilebilir hale getirerek maksimum performans hedefliyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde açılacak gönüllü itfaiye merkezleriyle vatandaşlarımıza eğitim ve teçhizatlar verilerek, yangınla mücadelede etkinlik sağlanacaktır. Bu kapsamda Sındırgı Yüreğil Mahallesi'nde ilk gönüllü itfaiye istasyonunu kurduk. Bu sayı her geçen gün artacaktır" diye konuştu.Başkan Karaoğlu'nun konuşmasının ardından ilçe belediye başkanlarına ve kırsal mahalle muhtarlarına sertifikaları, yangına hızlı müdahale araçları ve su tankerleri teslim edildi.Törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, ilçe belediye başkanları, daire başkanları ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.Görüntü Dökümü----------Başkan Kafaoğlu'nun itfaiyecileri selamlaması.Tören alanından görüntüler.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.Başkan Kafaoğlu'nun konuşması.Sertifika dağıtım töreni.2 Dakika 39 Saniye, Boyutu: 487 MB.Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,