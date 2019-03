Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu'dan CHP'nin meclis üyesi aday listelerine eleştiriİZMİR'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerini eleştirerek, "Menemen Belediyesi'nin meclis üyelerine baksınlar. Karşıyaka'ya baksınlar, isim isim söylüyorum hepsi var bende. Bayraklı'ya baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken burada belediye meclis üyesi adayı oldu? Kim PKK'dan tutukluyken gelip aday oldu. O zaman siz neden şehit verdiniz? Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şey vardı; 'Apo'nun heykelini Türkiye'nin her tarafına dikeceğiz' dedi. Yarın Konak'ta bir caddenin simini değiştirmek isterlerse, 'Siz şehitlerinizin ismini veriyorsunuz biz de vermek istiyoruz' derlerse ne yapacaksınız? Bunların hepsini yaşatacaklar. Yerel meclislerde kaos ortamı oluşur" dedi.İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle Balçova'daki bir otelde gazi dernekleri, şehit aileleri dernekleri, emekli özel harekatçılar dernekleri, emekli polis dernekleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın başında katılımcılarla bir süre sohbet etti. Masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Süleyman Soylu'nun programına Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Partili ve MHP'li ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Biz köksüz bir millet değiliz, mezhepsiz bir millet değiliz. 2200 yıldır devlet idare eden bir milletiz. İstiklal Marşımız sadece mücadelemizi anlatmıyor. O büyük kahramanları ve geleceğimizi, ne yapacağımızı anlatıyor. Ülkemizin kuruluşu, kurtuluşu ve bekası için tarihin herhangi bir döneminde şehit düşmüş tüm geçmiş büyüklerimize, evlatlarımıza ve kelamı ile bir milletin duygularına tercüman olmayı başarmış merhum Mehmet Akif Ersoy'a cenabı haktan rahmet diliyorum. Bizlere Allah tekrar Mehmet Akif Ersoy'u aratmasın, tekrar bir istiklal marşı yazdırmasın. Buraya gelirken eli boş gelmedim. Şehit, gazi denilince bakışı, duruşu değişen, hiçbir eksiklik kabul etmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese selamları var" dedi.'BAZILARI GİDİP TELEVİZYON SEYRETTİ'Cumhuriyet'in basit adamlar tarafından kurulmadığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, şöyle dedi:"Farklı düşünen adamların emeği ile kurulmuştur. Toplumun her kesiminden gençler, yaşlılar 15 Temmuz'da sahaya indi. O İstiklal Marşının ruhunu kendi zihinlerinde, bedenlerinde aynı ruhla gösterdi. 15 Temmuz'da bu ülkenin lideri aynen o ruh ile gazimiz nasıl kendisini feda etmeye hazırsa aynı ruh ile aynısını yaptı. Kararlı bir duruş ile aziz milletine önderlik etti. Bazıları gidip bir evde televizyon seyrettiler. Kontrollü darbe diyorlar ya aslında kendi kontrollerindeydi. Ama millet onların kontrolünden aldı bu darbeyi ve gerekli dersi verdi. Bizim sevdamız bu ülkeye olan aşkımız aynıdır. Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Bu ülke başka ülkelere benzemez. Biz dualı bir milletiz. Bu topraklar dualı topraklardır. Biz elin batısının insanına benzemeyiz. Komşuluğu vefayı, tarihimizi biliriz. Biz bize hizmet edenin, etmeyenin kim olduğunu biliriz. Biz Sudan'da yetim evlerine el uzatırken önemli olanın insana uzanmak olduğunu bilen bir milletiz. Biz Musevilere sırtımızı dönmedik. Biz Osmanlı-Rus Harbi'nden kaçanlara sırtımızı dönmedik. Onlarla kucaklaştık, sarmaş dolaş olduk. Biz Çerkezlere, Abazlara bu topraklarda Gürcülere, Tatarlara sırtımızı dönmedik. Burası herkesin hürriyeti, özgürlüğü, baskıdan kaçan herkesin büyük bir çınarın altı gibi nefes alabileceği aziz topraklardır."'KATİL MİLLET OLARAK NİTELEMEK İÇİN HERŞEYİ YAPTILAR'Türkiye'de 415 bin Suriyeli çocuğun doğduğunu da açıklayan Süleyman Soylu, "Bize kızıyorlar. 'Neden aldınız bunları' diyorlar. Siz Kore'ye ne için gittiniz? Gazilerimize soruyorum. Derdiniz neydi de gittiniz? İnsanlık için gittiniz. Zulme dur demek için gittiniz. Ne yapsaydı Erdoğan? Tecavüz edilen kadınlara sınırımıza geldiği zaman 'hayır mı' deseydi? Hamile kadının karınlarına şiş batırıldığı zaman 'Kusura bakmayın, ben o tarihi sildim mi' deseydi? Sildiği ahlak, komşuluk ve insanlık olurdu. Bize Ermeni tasarısı yüzünden yapmadıkları kalmadı. Bizi 'katil millet' olarak nitelendirmek için her şeyi yaptılar. En kritik zamanlarımızda bizi aşağılamak için tarihimize, ırkımıza kara leke sürebilmek için her şeyi yaptılar. Ama size bir şey söyleyeyim; 3,5 milyon Suriyeli bugün Türkiye'de var ya… Onlara ev sahipliği yaptık ya… Batı sindi ya, elini uzatamadı ya, yıllardan beri insan katliamlarına göz yumdu ya… Bize bugüne kadar yaptıkları yüzlerine vurmuş oldu. Allah bize büyük bir sınav verdi. Üç kuruş paramız arttı diye şımarmadık. O insanlara sahip çıktık, batı sahip çıkamadı. Biz insanlık sınavını kazandık ama onlar kaybettiler. Sizin bıraktığınız gibi güçlü bir miras bıraktık. On yıllardan beri bu milletin çektiklerini kim çekti? Bir taraftan terör, ekonomik saldırılar, tasarılar, Türkiye'yi küçük görmeler… Bu cennet vatanı birbirine bölmeler. Ne zaman yükselmeye çalışsak kafamıza vurmaya çalıştılar. Bize 'Bu ülkeyi idare edemezsiniz eziş bücüş insanlar' dediler" diye konuştu.'SANA DÖRT DUVAR VERDİK'Türkiye'de insanların SSK sıralarında, ilaç kuyruğu beklerken kalp krizi geçirip öldüğünü söyleyen Soylu, "Bugün önemli bir dönem içerisindeyiz. Bu topraklarda karar hiçbir zaman tesadüf olmamıştır. Bana kızıyorlar 'Sen kızıyorsun keskin sözler söylüyorsun' diye. Bana hakaret ediyorlar. Ne kadar hakaret ederlerse etsinler biz doğruyu öteki dünyaya gittiğimizde değil bu dünyada söyleyeceğiz. 'Ben sırtımı PKK'ya YPG'ye dayadım' diyecek, ben ona bir söz söylemezsem sizin yüzünüze nasıl bakarım? Yarın bu ülkenin bağımsızlığı için kim adım atar? Herkes kendi görevini yapacak. O dağlarda o evlatlarımızın yanına gitmesek, özel hareket polislerimizin yanaklarını okşamazsak, 'Merak etmeyin devletimiz de milletimiz de sizle beraberdik' demezsek sizin yüzünüze nasıl bakarız" dedi. Konuşmasında isim vermeden eleştirilerini sıralayan Süleyman Soylu, "Kadın diyecek ki 'PKK'ya, PYD'ye sırtımı dayadım.' Şimdi sana dört duvar verdik, 'Dön o duvara, dön bu duvara, hangi duvara dayarsan daya' dedik; kötü bir şey demedik" diye konuştu.'15 BİN TERÖRİST VARDI 700'E DÜŞTÜ'Terörle mücadele konusunda da açıklama yapana Soylu, şunları söyledi:"Herkes omuz omuza bir mücadele veriyor. Allah'ınızı severseniz; 15 bin terörist vardı 700'e düştü. Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük rakamdayız. 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 sığınağı tarumar ettik. Bunu da 15 Temmuz sonrası tasfiye gerçekleştirdiğimiz dönemde gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin bu gidişatına çomak sokmak isteyenler var. Dün ve darbelerde olduğu gibi. 15 Temmuz'da bizi esaret altına almaya çalıştılar. O FETÖ, alçak, namussuz şarlatan sayesinde yapmaya çalıştılar. Milletvekilleri yürüyüş yapacak biz de onları yürüteceğiz ha? Bu kadar çektikten sonra kaseti tekrar başa mı saracağız yani. Kötü bir şey söyleyemedik, 'Yürütürsek adam değiliz' dedik. O kadar basit. Size yaklaşan bir tehlikeyi söylemek boynumun borcudur. Önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka bir boyuta taşıyabilecektir. Doğu ve Güneydoğu'dan bugün 24 saat huzur var. Bir anne çocuğunu alıp gecenin bir saatinde komşusundan evine rahat bir şekilde geliyor. Orada PKK insanların huzurunu bozamıyor. Doğu ve Güneydoğu'dan batıya göçün en fazla olduğu zaman baskı kurulduğu zamandı. Çocuklarının dağa gitmelerini engellemek için yapabilecekleri buydu. Ama huzurun olduğu zamanlarda tam tersine göç var şu an. 94 belediyeyi görevden aldık. Teröre finans sağlayan 94 belediyeyi görevden aldık."CHP'NİN BELEDİYE MECLİS ADAY LİSTESİNİ ELEŞTİRDİSoylu, konuşmasının devamında İzmir'deki bazı belediye meclis üyesi aday listelerini de eleştirerek, "Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın, Menemen Belediye'sinin meclis üyelerine baksınlar. Karşıyaka'ya baksınlar, isim isim söylüyorum hepsi var bende. Bayraklı'ya baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken burada belediye meclis üyesi adayı oldu? Kim PKK'dan tutukluyken gelip oldu? O zaman siz neden şehit verdiniz? Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şey vardı. 'Apo'nun heykelini Türkiye'nin her tarafına dikeceğiz' dedi. Yarın Konak'ta bir caddenin simini değiştirmek isterlerse, 'Siz şehitlerinizin ismini veriyorsunuz biz de vermek istiyoruz' derlerse ne yapacaksınız? Bunların hepsini yaşatacaklar. Yerel meclislerde kaos ortamı oluşur. Yapmak istedikleri budur. Adana, Muğla, Aydın bütün belediyeler şu anda Truva atı gibiler. İçine saklanıp belediyelere girip bir gün geldiğinde hepsi devreye girerler. 4.5 yılda artık Türkiye'nin boynunun bükük, ayaklarının dermansız olmasına tahammülümüz yok. Kadın söyledi dün. Balıkesir'deki milletvekili söyledi. 'PKK'dan da oy gelse fark etmez' dedi. Bunu CHP'li bir vekil söyledi. Siz kabul müsünüz bilmiyorum ama ben kabul değilim. Bunları ayıklıyoruz. Ayıklayabildiğimiz kadar ayıklamaya çalışıyoruz" diye konuştu.'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE HALEL GETİRECEK BİR ADIMA MÜSAADE ETMEYİZ'Önemli bir döneme doğru adım atıldığını aktaran Süleyman Soylu, "Yarın içinizden bir arkadaşımız yerimizde olacak. 'Böyle bir şey vardı da bizi neden uyarmadınız' demeyin. Biz bunu söylüyoruz. İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya söylüyorum. Bizim Şırnak'ta, Hakkari'de, Siirt'te söküp aldığımız PKK'yı sızdırmak yemin ediyorum ki vebaldir. Adı velidir, ben hizmet ettiği anlayışa bakarım. Bugün doğunun makus talihi PKK'ya rağmen yenilmiştir. Yarın tarih kitapları şunu yazacak: Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi Recep Tayyip Erdoğan zamanındaki hükümetler tarafından yenilmiştir. İnsanlar 'Ben dindarım' diyemiyordu, Alevi 'Ben Aleviyim' diyemiyordu. Kürtler, 'Ben Kürdüm' diyemiyordu. Kendini saklıyordu, gizliyordu. Bugün herkes kendisini ifade ediyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Bugün ülkemiz herkesin kendini ifade edebildiği, net bir şekilde tanımlayabildiği bir Türkiye'ye ulaştı. Bunların üzerinden bizi çok böldüler. Ne kadar saldırı olursa olsun Türkiye kendini ortaya koymakta başarılı. Şehitlerimizin emanetine halel getirecek bir adıma müsaade etmeyiz. Bizi konuşturan cesaretimiz değildir; bizi konuşturan milli iradedir. Bizim işimizi yaptıran da bunlardır. Önümüzdeki süreç, Türkiye için bir fırsat sürecidirö diye konuştu.Bakan Soylu, programın ardından İzmir'den ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla ilgilenmesiSoylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiSüleyman Soylu'nun açıklamasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=================Bakan Pakdemirli: Bu millet, esareti asla kabul etmediTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu millet, çok zorluklar gördü; ama bir somun ekmeği 10 kişi bölüştü. Asla esareti, bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmedi. Bizim de yapacağımız bu" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektör toplantısına katılmak üzere geldiği Kars'ta, 'Cumhur ittifakı'nın Kars Belediye Başkanı adayı MHP'li Çetin Nazik'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile seçim koordinasyon merkezine giden Bakan Pakdemirli'yi Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel karşıladı. Karslı halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ensar'ın 'cumhur ittifakı' için söylediği deyişi dinleyen Pakdemirli, konuşmasına İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. İstiklal Marşı'nın, farklı etnik gruptakileri bir araya getiren harç olduğunu kaydeden Pakdemirli, "İstiklal Marşı'mız ne diyor? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli; ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstanbul'da buna saygısızlık yapanlara Kars cevap verecek mi? 31 Mart'ta bunun cevabını Kars verecek mi? Bu milletin 4 temel değeri var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu asgari şartlar olduğu sürece biz birlikte ve beraber oluruz. Bugün siyasi partilerimizin büyük çoğunluğu bu asgari müşterekte bulaşamadı. Bunda buluşan iki lider var. Biri asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" diye konuştu.'TÜRK MİLLETİNİN BAŞINA GELEN, PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ'Türkiye'nin son dönemde sürekli istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:"Metin Toker, geçmişte İsmet İnönü'ye sormuş; 'Lozan nedir?'. İnönü, 'Lozan zaferdir' dememiş, 'Bu millete verilen 100 yıllık mühlettir'. 2023'te 100 yıl oluyor. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma uğruna, 2023 hedeflerinden geri kalma uğruna Türk milletinin başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. AK Parti'nin kapatılma davasını hatırlayalım. 28 Şubat'ı, Gezi olaylarını hatırlayalım. 4- 5 ağaç kesildi, diye veryansın ettiler. Benim de başında olduğum Tarım ve Orman Bakanlığı, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş, ağaç için her şeyi yapmış hükümete sırf ağaç için Gezi olayları çıkardılar. Son 17- 25 yargı darbesi. Peki darbeyi unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Bu farkındalığı milletin hepsine yaymamız lazım. Millet, bu işe uyansa inanın, burada fark gözetmeksizin yüzde 100 'cumhur ittifakı'nın arkasında olur. Bu millet, çok zorluklar gördü; ama bir somun ekmeği 10 kişi bölüştü. Asla esareti, bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmediler. Bizim de yapacağımız bu."'ÜSTÜMÜZE YÜKLENEN SORUMLULUKLARI UNUTMAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrarlı yönetime geçildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra Türkiye'yi daha aydınlık günler bekliyor. Milletten bir vize aldık. 2023 yılına kadar Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetsin, diye. Şimdi bu seçimlerde, oy miktarında bir miktar az alınacak olursa ister istemez bu muhalefet, çıkacak 'Arkadaş başımızda boza pişirecekler' diyecek. 'Haydi bakalım seçime, haydi bakalım seçime' Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Çok istikrarlı bir dönem, dediğimiz son 16 yıllık dönemde bile 13 kez seçime gitmek zorunda bırakıldı. Bu bırakılmanın ana sebebi, Türkiye hedeflerinden geri kalsın. Dertli bir coğrafyada olduğumuzu unutmayacağız. Üstümüze yüklediği sorumlulukları unutmayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Seçim koordinasyon gelişi-Aşıkların deyişleri-Cumhur ittifakı adayının konuşması-Bakanın konuşması-Esnaf ziyaretiHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,===============Muhtarlık kavgası ölümle bittiErzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adayı İsmail Şimşek(45), rakibinin destekçileriyle girdiği kavga sırasında bir işyerinin vitrin camına çarpıp, kırılan cam parçalarının üzerine düştü. Şişmek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde meydana geldi. Beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe köyünde muhtar adayı olan İsmail Şimşek ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi. A.Y.'nin destekçileri, Seyfettin Küçük ve Muhammed Küçük'ün bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek, ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, hayatını kaybetti. Yaralanan Seyfettin ve Muhammed Küçük ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ve jandarma belde ile köyde geniş güvenlik önlemi aldı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, -================Gökçeada seferlerine fırtına engeliÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş firmasınca Gökçeada'ya bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 20.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğaz hattındaki seferler ise yapılabiliyor.Görüntü Dökümü----------Çanakkale Boğazı'ndan görüntü.-Feribotlardan görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,==================Şırnaklı çocuklar, Türkiye'nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı'nı okuduŞırnak'ta ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesinden 10 farklı okul öğrencisiyle ortak İstiklal Marşı klibi hazırladı.Şırnak'taki Namaz ve Yassı dağları arasında bulunan merkeze bağlı Başağaç Köyü İlkokul'unda eğitim gören öğrenciler, Kocaeli, İstanbul, Van, Çorum, Kütahya, Aksaray, Denizli ve Ordu'da okuyan öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı klibi hazırladı. Proje, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle Başağaç ilkokulunda görevli öğretmen Ömer Özcan tarafından hazırlandı. Şırnaklı öğrenciler Doğu-Batı kardeşliği adı altında sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesindeki çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Öğretmen Özcan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 7 bölgesinden 10 farklı okulda sosyal medyada böylesi bir kampanya yaptıklarını ifade ederek, "İstiklal Marşımızın özü milli birlik beraberlik ve değerlerimizdir. Biz de bunu öğrencilerimizle beraber yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:----------Öğrencilerin okul kapısından çıkmalarıÖğrencilerin Bayrak açmalarıÖğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumalarıRöportajÖğretmenlerin hazırladığı klipten kesitlerGenel ve detaylar görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 279 MBHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),=================Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi, Eskişehir'de açıldıAYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Eskişehir'de açıldı. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, "İlk başladığı yıllarda 100- 200 katılımcı varken şimdi binlerle sayıyoruz. 9 bine yakın karikatürcüyle iletişim halindeyiz" dedi.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi'nin açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ile çok sayıda davetli katıldı. Candan Fetvacı, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nın 35'inci yılı bizim için çok önemliydi. Çünkü bir yarışmayı 35 yıl sürdürmek çok olağan bir şey değil, çok kolay bir şey de değil. Dolayısıyla bunun arkasında uzun yıllar süren destek, emek ve inancı bu sene özel bir sergiyle kutlamak istedik. Eskişehir bizim çok değerli bir sergi alanımız. Her yere götürmüyoruz ama Eskişehir'e getirdik. İlk başladığı yıllarda 100- 200 katılımcı varken şimdi binlerle sayıyoruz. 9 bine yakın karikatürcüyle iletişim halindeyiz. Dünyanın dört bir tarafından bize eserlerini yolluyorlar, biz de onları değerlendiriyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise "Karikatür biraz sağduyu demek, biraz hoşgörü demek. Biraz farklı inançlara, farklı düşüncelere saygı demek. O nedenle çok önemli" ifadelerini kullandı.SERGİ 24 MART'A KADAR AÇIKKonuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce'ye karikatür albümü hediye etti. Ünlüce ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi. Sergi, 24 Mart'a kadar açık kalacak.Görüntü Dökümü:---------Sergiye katılanlar-Candan Fetvacı'in konuşması-Ayşe Ünlüce konuşması-Kalabalığın sergiyi gezmesi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-====================Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan, Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, bugün saat 09.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, Boğaz'da manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın arama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Rumen gemisine, Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Görüntü Dökümü-----------Çanakkale Boğazı'ndan geçen Romanya mayın arama gemisinden genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,