Dha Yurt Bülteni -10

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı.İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastane tahliye ediliyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçüğün altında kalan 2 bekçiden birinin cansız bedeni, yapılan çalışmalarla enkaz altından çıkarıldı. Bekçilerden birinin cenazesine ulaşıldığının öğrenilmesinden sonra, 2 gündür bölgede bekleyen aileler, çalışmaların sürdüğü alana girmek istedi. Ekiplerin rahat çalışmaları için bu talepleri kabul edilmeyen aileler, basın mensuplarının görüntülerini almamasını istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, olayı başından beri takip eden basın mensuplarını, alanı çevreleyen metal bariyerin dışına çıkardı. Cenaze çıkarılırken ailelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartılan cenazenin kime ait olduğu, yüzünün zarar görmesi nedeniyle yakınlarınca tam olarak teşhis edilemedi. Savcılık, hem otopsi yapılması hem de DNA testi için cenazenin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Buradaki kimlik tespitinin ardından, cenazenin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Ekiplerin 48 saati aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında, alana getirilen özel yer altı inceleme cihazıyla cenazeye ulaşıldığı öğrenildi. Cihazın yer altına ilettiği sinyaller sayesinde toprak altındaki insan bedeni, metal ya da kaya parçalarının belirlendiği, bu sinyaller doğrultusunda, kazı yapılan yerde cenazenin cesedin bulunduğu ifade edildi. Aynı cihazdan alınan yeni sinyaller doğrultusunda göçük olan başka bir alanda diğer bekçiye ulaşmak için çalışmalara tekrar başlandı.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı Kilo sınıfı dizel elektrikli denizaltı 'B-265 Krasnodar' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus denizaltısı, 2017 yılında Akdeniz'in doğusunda, DEAŞ hedeflerini vurmuştu.İstanbul Boğazı'ndan dün geçiş yapan 73.8 metre uzunluğunda ve 9.9 metre genişliğindeki Rus denizaltısı 'B-265 Krasnodar' bugün saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 12.20'de,1953 yılında NATO tatbikatından dönerken İsveç şilebi Naboland ile çarpışan ve 81 denizcinin şehit düştüğü Dumlupınar denizaltısının battığı Nara Burnu önlerine ulaşan denizaltına, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle dev Türk bayrağının asıldığı Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, buradan Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler olduğu görülden denizaltının Akdeniz'e gittiği belirtildi.

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'Amiral Essen' gemisi ve 'Krasnodar' denizaltının iki yıl önce Kalibr' adlı 4 füze ile Suriye'nin Palmira bölgesinde bulunan DEAŞ'a ait hedefleri vurduğu bildirilmişti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, Tekirdağ – Malkara yolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan, Malkara yönüne giden Refik Özer (19) idaresindeki 59 SK 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girerek, takla attı. Kazada sürücü Özer ve araçta bulunan Ömer Bayrambey (26) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Malkara'ya ulaştı.Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ'dan yola çıkan temsili 57'nci Alay komitesi 'Dönmeyi düşünmediler' sloganı ile ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Malkara- Keşan karayolu üzerinden yürüyerek Malkara'ya ulaştı.Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yürüyüşe katılanlara çiçek ve plaket verdi. Yurdakul, "Sizin emeklerinizle 57'nci Alay ruhunu yaşıyoruz. Bir devrin battığı yer olan Çanakkale'nin Malkaramızın güzergahında oluşu da gurur verici. Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rüştünü ispatladığı ve Türk Milleti'nin ona inandığı en büyük zaferlerimizden bir tanesi. Bayrağın inmediği, ezanın susmadığı ve özgürce yaşadığımız bu topraklarda var olmamızın büyük önemini Çanakkale Zaferi'ne borçluyuz. Bu zaferdeki en büyük payda tüm fertleri ile şehit olan 57'nci Alay'dır. 57'nci Alay ruhunu bizlere yaşattığınız için hepinize minnettarım.Bizler de gelecek nesillere sizlerin emekleri sayesinde 57'nci Alay ruhunu aktaracağız. Sizleri Malkara'da ağırlamak bizler için büyük bir onur. Hepinize şanlı yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi.Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, amaçlarının Tekirdağ'ı tarih ile kucaklaştırmak olduğunu belirterek, "Çanakkale Savaşları'nın 104'ncü Yıldönümü'nde orada olacağız. Başta 57'nci Alay erleri ile subayları olmak üzere bütün Çanakkale ve Gelibolu kara ve deniz savaşları şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. İşte böyle bir alayın bu günkü torunları olan biz Tekirdağlılar ne kadar övünç duysak azdır. Atalarımızdan aldığımız bu sancağı sonsuza kadar yere düşürmemeye ve sahip çıkmaya karar verdik. Onlara gidiyoruz. Sizler bizleri yüreklerinizde yeşertirken bizler vatan topraklarını adımlayarak adlarını Çanakkale savaşlarına altın harflerle yazdıran, 'Biz buraya teslim olmaya ve dönmeye gelmedik, ölmeye geldik' diyen atalarımıza yürüyoruz. Şehitlerimizi yad etmek için yürüyoruz. Conkbayırında, Kanlısırtta, Bombasırt'ta, 261 nolu Tepe'de, Anafartalar'da kefensiz yatan atalarımıza manevi kefen olmaya gidiyoruz. Bütün insanlarımızın dualarını şehitlerimize iletmek için yola çıktık" diye konuştu.Kortej daha sonra Çanakkale yönüne yola çıktı.

Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bir vatandaş, evinin bahçesinde kedisini okla vurularak öldürülmüş olarak bulunca polise haber verdi. Urla Belediyesi veteriner ekipleri ile polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kediye saplanan oku çıkardı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kedinin ölümüne neden olan okun, polis ekiplerine teslim edildiğini söyledi. Kedinin öldüğü evin bahçesinin karşı tarafındaki sitede bulunan bir başka evin bahçesinde polis tarafından yapılan aramada, hedef tahtası ve ok bulunduğunu, ayrıca güvenlik güçlerinin burada atış talimlerinin yapıldığını tespit ettiğini kaydeden Ülger, "Arama yapılan evdeki bir kişi ifadeye götürüldü. Kısa bir süre önce de aynı sitede toplu kedi katliamları yapıldı ve yönetim bunu örtbas etmek istedi. Çünkü evlerinin değerlerinin düşmesinden korkuyorlar" dedi.Bu olay ile ilgili site yönetiminden açıklama beklediklerinin altını çizen Ender Ülger, "Kedinin öldürüldüğü yerde bir çocuk olması ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Böyle sorumsuz ve hayvan düşmanlarının değil sitede, toplum içinde bile yaşamaması gerekir" diye konuştu.

Van'da 5. Shopping Fest, kortej yürüyüşü ve sokak gösterileriyle start aldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin prestijini artıran festivale bu yıl yoğun ilgi olduğunu söyledi.Van Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların desteği ile 15-29 Mart tarihleri arasında yapılan 'Shopping Fest' bugün kortej yürüyüşü ile başladı. Beşyol Meydanı'ndaki Valilik bahçesi önünde başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Meh Festival, kurdele kesiminden sonra protokol ve vatandaşların Cumhuriyet Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle start aldı.FESTİVALDE BİSİKLET VE PATEN ŞOVAçılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, Shopping Fest logolu atkı dağıtıldı, halk oyunları ve sokak gösterileri yapıldı. İpekyolu Belediyesi sporcularının yaptığı bisiklet ve paten şovları nefesleri kesti. Vali Bilmez, gösteri yapan sporcuları ilgiyle izledi.'TURİSLERLE YAKINDAN İLGİLENMELİYİZ'Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van'da bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi:"Festivalin bu yıl 5'incisini düzenliyoruz. Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden bu festival boyunca ciddi anlamda bir misafir beklemekteyiz. Festivale; Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerimiz, Kültür İl Müdürlüğümüz, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kalkınma Ajansımız destek veriyor. Gönül ister ki; bütün meslek odalarımız destek versin. Festivalimizin bugünlere gelmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ama bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu aynı zamanda esnafımızın, tüccarımızın hem yüzünü güldürmekte, hem de kentimizin kültürünü, tarihini, turizm potansiyelini gelen turistler sayesinde yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı sunuyoruz. Onun için de bütün Van halkının, bütün esnafın buna ciddi anlamda katkı sunması gerektiğini, her yabancı ve yerli turistin bizim misafirimiz olduğunu, onlara jestler yapmamız gerektiğini, çaya, kahveye davet etmemiz gerektiğini, mağazalarımızda bunlarla daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini umuyorum. 15 gün boyunca her akşam konser ve gösterilerimiz olacak. Vanımıza gelen misafirleri en güzel şekilde eğlendirerek hoş bir zaman geçirmelerine katkı sunacağız. Bu güzelliğe bütün Vanlıların katkı sunmalarını bekliyorum."Cumhuriyet Meydanı'nda 14 gün sürecek festivalde konser ve değişik etkinliklerin yanısıra bazı kurumlar ürünlerini sergileyecek.Görüntü Dökümü----Beşyol Meydanındaki açılış kurdelesinin kesilmesi-Kurtej yürüyüşünden genel ve detaylar-Festival alanından detaylar-Yapılan etkinlikler-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması-Halk oyunları gösterisi-Vatandaşlarla röportajlar-Bisiklet ve paten şovlardan genel ve detaylar-İzleyenlerHaber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -=====================Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyeriyle sanatseverlerle buluşturdu.Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, CHP Milletvekili Alpay Antmen, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi.Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, O. Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik edecek. Eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.MDOB tarafından 26 Aralık 2002 tarihinde sahne kantatı olarak seslendirilen eseri, ilk kez 'koreografik sahne kantatı' formunda sahneye taşıdıklarını belirten rejisör Balkan, eserin güçlü olan müzikal anlatımının, başta koreografi olmak üzere dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştiğini söyledi.Carmina Burana'nın yeni versiyonu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin bir ilke imza attığını ifade eden Balkan, "Prömiyeri anlatmak zor, yaşamak lazım. Umut ederim, Mersin seyircisi bu eseri kaçırmaz, onları salonumuzda görmek istiyoruz. Carmina aslında bir konser versiyonudur. Biz onu görsele taşıdık. Sahne üzerinde bir reji, bir koreografi vardı. Bunda da koro, bale, solistler, büyük bir ekip uzun süre emek verdi. Çok fazla anlatmayalım, seyircimiz gelsin seyretsin" dediEserin 2'nci gösteriminin 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Kültür Merkezi'nde yeniden yapılacağı bildirilirken, biletlerinin de tükendiği öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------Kültür Merkezi'nin girişi-Kültür Merkezi'ne girenler-Fuayeden genel görüntü-Temsilden genel ve detay-Rejisör Mehmet Balkan salonu selamlarken-Salonda bulunanlar-Mehmet Balkın ile röp(BOYUT: 367,87 MB)(SÜRE: 3,16)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,=================