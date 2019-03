Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz"BİR YANLIŞ YAPTIK, İDAMI KALDIRDIK"ŞEVVAL O ANLARI ANLATTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröristin silahındaki her ifade, ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Eski Terminal Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamla konuşmasının ardından, kendisine mektup yazan Şevval Cerrah isimli öğrenciyi, "Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı?" diyerek yanına çağırdı. Şevval, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sıkı sıkıya sarılıp ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval bizzat çıkıp geldim" dedi.'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EMRİYLE İTTİFAK KURDU'CHP'nin terör örgütü emriyle ittifak kurduğunu savunan Erdoğan, "CHP etrafına bazı partileri toplayarak bizim karşımıza ittifak kurdu. Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Hangi parti olduğunu anladınız değil mi? Bir terör örgütünün emriyle ittifak kurdu. Aynı şekilde adı İYİ kendisi karışık partiyle bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Bölücü örgütün eş başkanı çıkıp herşeyi itiraf etti. Kürtler benim kardeşim. Abazası, Çerkesi, Lazı, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan'da oylar HDP'nin. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ama nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan git oraya. 31 Mart bir beka meselesidir. Orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Oylarımızı böldürmeyelim, kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım" dedi.'BUKELEMUN SİYASETİNİN SONU GELMİŞTİR'Matruşka oyunun ve bukelemun siyasetinin sona geldiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:"Eskiden güneş çarığı sıkar çarık ayağı sıkar derler. Bölücü terör örgütü bunları sıkınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyunun, bu bukelemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine bir partiye rıza göstermeyeceklerini biliyorum. Benim milletim bu oyunu sandıkta bozmaya hazır mı? Kapı kapı dolaşıyor muyuz gençler. Hanım kardeşlerim kale içerden fethedilir. Bunlar kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu yeni Zelanda da medeniyetimize, kültürümüze olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Silahta ki isimlere ve tarihlere dikkat ettiniz değil mi? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' kim diyor bunu? Bay Kemal. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var bay Kemal. Allah aşkına söylüyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz. Şunun söylediğine bak. ya sen Müslüman değil misin? Nasıl bu ifadeyi kullanır. Şimdi 31 Mart bu adamların kullandığı ifadeler sebebiyle bir beka meselesidir. Ne diyor? YPG ile bizim bir sorunumuz yok diyor, YPG bize zarar vermez diyor. Kim diyor bunu bay Kemal. Yine bir televizyon programında bunu söylüyor."'BU TÜR KATİLLERE DE HAYAT HAKKI TANIMA'Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya değinen Erdoğan, şöyle konuştu:"Teröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Ulan terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe adice alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Efendim bizim yasalarımızda 15 yıldan daha fazla mahkumiyet yokmuş. ya ne diyorsunuz siz. 50 tane ibadetini yapan Müslüman'ı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan hayatı bu insan canı ne kadar ucuz ya. Eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma."'BİR YANLIŞ YAPTIK, İDAMI KALDIRDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan idamın kaldırılmasının yanlış olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz örneğin bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? Zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi şehit edenlerin ağırlaştırılmış da olsa, müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle karar verirse ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil. Gereğinin yapılması gerekiyor. Teröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz, sizin Çanakkale'de ne işiniz var. Avustralya çıktınız geldiniz, sizin Çanakkale de ne işiniz vardı. Ama Çanakkale'de bunlar her yıl ziyarete gelirler. Ama biz Gazi'nin ifade ettiği gibi hiç endişe etmeyin evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır diyerek onları teselli etmiştir. Ama bunlar teselliden anlamıyor ki. İşte bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyorlar. Kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yoktu ki niye buralara geldiniz. Tek sebep biz Müslümanız onlarda Hıristiyan. Yapılan bu."'SINIRLARIMIZIN DİBİNDE TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARIN AMACI DA AYNI'Çeşitli isimlerle Müslüman kanı dökenlerin amaçlarının aynı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya'da ve Afrika'daki çeşitli isimlerlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin masum insanlara zulmedenlerin sahaya sürenlerin de hedefi aynı. Bu işleri hafife alanlar var buyurun. Fransa'da bak duruyor mu? durmuyor. İngiltere'de duruyor mu? durmuyor. Hollanda da durmuyor. ya samimi olun samimi. Ama samimi olmuyorlar. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki gelin teröre karşı şu beraber mücadele verelim diyoruz. DEAŞ bahanesi ile bölgemizi kana ve ateşe bulayanların da gayesi aynı. Biz bu toprakları vatan yaptık. Ama şurada bir İsrail var. Şu Filistin'de döktüğü kanın hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye. İşgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar. Kendileri ise neredeyse tamamını işgal ettiler. Bundan sonra hiçbir oyun hiçbir senaryo bizi vatanımızdan vazgeçiremez. İşte bunun için rabiamıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Kimse ezanımıza da ve bayrağımıza da el uzatamaz bunu bilsinler. Gereğini anında yaparız. Bun Cudi de yaptık mı? Bunu Gabar'da yaptık mı? Bunu Tendürek'te yaptık mı? Bunu Kandil'de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. O senin YPG'lerin, PYD'lerin vesaire bize terör koridoru oluşturamaz. Onun için de Afrin'de gereken dersi aldılar. Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Bay kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bize terör koridoru ulaştıramaz. Afrin'de Cerablusta gereken dersi aldılar. El ele vereceğiz 31 Martta da bunlara gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.ŞEVVAL O ANLARI ANLATTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval Cerrah o anları DHA'ya anlattı. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Şevval Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 ay önce Ereğli'ye geldiğinde görüşmeyi çok istediğini, ancak başaramayınca duygularını mektuba döktüğünü söyledi.Bugüne kadar mektubun ulaşmadığını düşündüğünü ve büyük bir sürpriz yaşadığını ifade eden Şevval Cerrah, "Bir akşam oturuyorduk. Annem istersen bir mektup yaz dedi. Buraya geldiğinde onu tam göremedim biraz uzaktım. Ona söyleyeceklerimi söylememiştim. İçimden gelenleri Ramazan'da söyleyemediklerimi o mektubuma döktüm. Ona 'Size Tayyip dede diyebilir miyim? Cevabınızı sizin ağzınızdan duymak istiyorum.' dedim. Numaramı yazdım beni aramadı ama beni burada kürsüye davet etti. Çok mutlu oldum. Ben mektubumun eline ulaşmadığını sandım. Çok üzüldüm ağladım da ama beni burada kürsüye davet etmesi çok güzel bir duygu. Onu çok seviyorum. Bir daha gelsin" dedi.Sahnede çok duygulandığını sözlerine ekleyen Şevval Cerrah, "Ben çok mutluyum elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıyım. Onun yanına çıktığımda çok ağladım çünkü bu çok güzel bir duygu. Ona sarılmak onu öpmek çok güzel bir duygu. O bizim dünya liderimiz. Ondan başka bir liderimiz olamaz olmadı da o yüzden 31 Mart seçimlerinde onun kazanması için sürekli dua edeceğim. Ona söz veriyorum" diye konuştu. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi. 2016 yılda Eylül ayında kentteki bir otelde bir gün konaklayan Brenton Tarrant'nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesini ziyaret ettiği de iddia ediliyor. Yinelenebilir olması ve temiz enerji kaynağı olması da ayrıca bir avantaj" dedi.Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFJET Jeotermal Elektrik ve Isı Merkezi ile jeotermal enerji ile üretim yapan domates serasını ziyaret etti. AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Dönmez'e Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Dönmez, AFJET'in ardından Afyonkarahisar'da özel bir firma tarafından yeni kurulan ve 56 bin metrekare kapalı alana sahip serayı ziyaret etti. Serada termal su ile üretilen organik ürünleri yakından inceleyen Bakan Dönmez, firma sahiplerinden serayla ilgili bilgiler aldı. Bakan Dönmez, serada yetişen domateslerin de tadına baktı.TEMİZ ENERJİSera ziyareti esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Afyonkarahisar jeotermalin en bol bulunduğu şehirlerden birisi. Hem enerji üretiminde hem de sağlık turizminde kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi seracılıkta da burada güzel bir örneğini gördük. Seranın iç ısıtımı için de jeotermal kaynağın ısısından yararlanmış oluyoruz. Bu anlamda burada teknolojik bir serayı da incelemiş olduk. Bölgesel ısıtma da yapılabiliyor. Şehrin bir kısmında konutların ısıtılması da bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Özetle jeotermal kaynakların enerjiden başlayarak seraya kadar birçok kullanım alanı var. Yinelenebilir olması ve temiz enerji kaynağı olması da ayrıca bir avantaj. Bildiğiniz gibi elektrik üretiminde teşviklerimiz söz konusu. Burada tam bir entegre çözümünü görmüş olduk. Ülkemizin çeşitli yerlerine yaygınlaşması lazım " dedi.Bakan Dönmez, sera ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı da makamlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Jeotermal merkezden detayBakan Dönmez'in gelişi ve karşılanmasıSera ziyaretinden detaylarBakan açıklamasıBakan işçilerle fotoğraf çektirirken detayHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===================Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey öldüAdana'da, kardeşi Mehmet Akın B. (26), tarafından bıçaklanan Özkan B. (38) yaşamını yitirdi.Olay, dün 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., kaçtı.Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yolun kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu. Aracından inip köpeklere bakan Arık, 13 köpeğin öldüğünü gördü. Bu olayın tam bir vahşet olduğunu söyleyen Şahin Arık, "Bu bölgede çok sayıda köpek var. Bende zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu bir vahşet" dedi. Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi 4334 sokakta yaşayan obezite hastası Yeter Temel, rahatsızlandı. Ancak 150 kilo olan Yeter Temel, 3'ncü kattaki evinden inemediği için hastaneye gidemedi. Bunun üzerine eşi Kenan Temel, itfaiyeden yardım istedi. Eve merdivenli kurtarma aracı ile gelen itfaiye ekibi, Yeter Temel'i, evinin balkonundan alarak gelen ambulansla gelen sağlık ekibine teslim etti. Çantalardan 500'ü Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy ve gönüllü öğrenciler tarafından salı pazarında dağıtıldı. 500 çanta yaklaşık 5 dakika içerisinde tükendi.Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, çanta dikim projesinin devam edeceğini söyledi. Aksoy çantaların geri kalanını cuma günleri Ulucami etrafından kurulan semt pazarında da dağıtacaklarını söyledi.