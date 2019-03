Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

Bakan Kurum: Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruzÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kocaeli'de yapılacak kentsel dönüşüm projelerini değerlendiren Bakan Kurum, son dönemde yaşanan depremlere de değindi. Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde önemli bir hasarın meydana gelmediğini söyleyen Kurum, "Malatya'da merkez üssü Hakverdi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar. Ama ilk gelen bilgilere göre, çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Ekiplerimiz olay yerindeler. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu. Dün de, Denizli Acıpayam'da deprem meydana gelmişti. Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler. Biz inşallah 1 Nisan sabahı itibariyle tüm şehirlerimizde arkadaşlarımızı bu deprem riskinden kurtarmak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Bu noktada depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.Kurum, TOKİ'nin borcunu kapatana yüzde 22 indirim yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:"TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz. Bu çerçevede 200 binin üzerinde vatandaşımız, konut sahibimiz, bunu aileye vurduğunuzda yaklaşık 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu indirim kampanyasından vatandaşlarımız borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyorlar. Bu 1 aylık süreçte bu indirimden faydalanmaları onların da ödemelerini kolaylaştırmak adına önemli bir düzenlemeydi. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza, hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun"Görüntü Dökümü-----------Bakan Kurum'un salona girişi-Bakan Kurum'un konuşması-DetayHaber: Dinçer AKBİR- Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=================Fındıkta, 'kokarca, fındık kurdu ve küllenme' tehdidi (Ek görüntülerle yeniden)Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'kahverengi- yeşil kokarca', fındık kurdu ve küllenme tehdidi sürüyor. 'Kahverengi- yeşil kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık ağaçlarının kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. 2 yılda 500 milyon dolarlık ekonomik zararın oluştuğu fındıkla ilgili hazırlanan 'Acil Eylem Planı' kapsamında, ithal edilecek sinek türüyle biyolojik mücadele uygulanacak. Türkiye Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Hayvansal hastalıkların yanında iklimsel değişikliklere bağlı diğer bakteri zararlılarının verdiği hasar neticesinde bu noktaya gelindi. Fındıkta, tehlike çanları iyice çalmaya başladı" dedi.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son yıllarda görülen farklı böcek türleri, tarım ürünlerine zarar veriyor. Çaya zarar veren ve yörede 'vampir' olarak bilinen 'ricania simulans' adlı kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen 'turunçgil uzun antenli teke böceği' ile mücadele yürütülüyor. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından tehlikeli yeni bir tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi- yeşil kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık ağaçlarının kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile de biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.İHBAR HATTI OLUŞTURULDUFındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca', fındık kurdu ve küllenme tehdidine karşı biyolojik mücadele için gerekli olan finansmanın sağlanması adına, sektördeki temsilcilerin de katılımıyla toplantı düzenlendi. Özellikle sahil kesimlerinde görülen 'kokarca' için ihbar hattı da kuruldu. Üreticilerden böceğe rastlamaları halinde '444 02 08' numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.'FINDIKTA 2 YILDA 500 MİLYON DOLAR ZARAR VAR'UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk, 'kahverengi-yeşil kokarca', 'fındık kurdu' ve 'külleme' riski altındaki fındıkla ilgili "Son yıllarda canlı zararlıları ve diğer hastalıklar had safhaya çıktı. Özellikle son 2 yılda; 2017 mahsulünde 200 milyon dolar civarında bir kayıp, 2018 mahsulünde ise 300 milyon dolarlık bir kayıp var. Küllenme hastalığı, yeşil kokarca, fındık kurtları gibi hayvansal hastalıkların yanında iklimsel değişikliklere bağlı olarak diğer bakteri zararlılarının verdiği hasar neticesinde bu noktaya gelindi. Fındıkta, tehlike çanları iyice çalmaya başladı" diye konuştu.'ULUSAL MÜCADELE BAŞLATMAMIZ LAZIM''Çağın vampiri' dediği 'kokarca'nın, diğer zararlı türlere benzemediğini kaydeden Arslantürk, "Gürcistan'ı son 3- 4 yıldan beri tehdit eden bu kokarca ülkemize ulaştı. Bununla ilgili biz çeşitli afişler ve broşürler ile ihbar hattı oluşturduk ve ihbar almaya da başladık. Şu anda Trabzon'u da aşarak, Ordu ve Giresun'a da ulaşmış durumda kokarca. Bu böcek türü diğer zararlılara benzemiyor. 'Çağımızın vampiri' diyebiliriz. Sadece fındık değil, 300 civarında meyve ve sebzeye verdiği zarar dünyada da ispatlanmış. Mutlak suretle tedbir almamız lazım. Ulusal bir mücadele başlatmamız lazım. Kimyasal ve mekanik mücadelenin yanında biyolojik mücadeleyi de acilen devreye alıp bunu ve buna bağlı diğer zararlıları bertaraf etmemiz lazım. Aksi takdirde Türkiye'nin sadece fındıkta uğrayacağı zarar, 1 milyar liranın üzerinde olur. Bunun yanı sıra diğer meyve ve sebzelere de ulaşırsa diğer tarımsal ürünleri de bitirir" diye konuştu.'BİYOLOJİK MÜCADELE İÇİN ARI İTHALATI GEREK''Kokarca' ile mücadelede kimyasalların uzun vadede daha da zararlı olabileceğine değinen Arslantürk, mekanik ve biyolojik mücadele yapılası gerektiğini savunarak, şunları söyledi:"Fenomen tuzaklarımız söz konusu. Orada da takibi yapıyoruz; ama Artvin ve Rize'de mayıs ayı içinde kimyasal mücadelenin acil başlaması lazım. Biyolojik mücadele için de bakanlıkla yazışmalarımız başladı. Biyolojik mücadele ile ilgili 'Japoniko' denilen arıyı Türkiye'ye ithal etmemiz gerekiyor. Kimyasal mücadeleler kolay yöntemlerdir; ama uzun vadede daha fazla zarara yol açabilir. Biz daha çok biyolojik mekanik mücadeleyi öneriyoruz. Son yıllarda istilacı böcekler artmaya başladı. Örneğin; Amerika kahverengi kokarca ile mücadele ederken, kimyasallarla daha tehlikeli bir böcekle karşı karşıya kaldı. O yüzden seçeceğimiz mücadele modeli mekanik ve biyolojik olursa daha temiz bir model olur. Kimyasal kısa vadeli bir çözüm ama tehlikeli de bir çözüm."Üreticilere de görevler düştüğünü vurgulayan UFK Başkanı Arslantürk, oluşturulan ihbar hattı sayesinde önemli yol katedildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız bu böcek türü ile karşılaşırsa mutlak suretle bizi arasın. Fotoğraflarını çekip, ihbar hattına atsınlar. Farklı türler var, onlar kokarca olmayabiliyor. Bizler bu fotoğrafları ayıklayıp, ihbar olarak bakanlığa gönderiyoruz. Onlar da yerinde inceleme başlatıp, önlem alıyorlar" dedi.Görüntü Dökümü------Fındıkta zarar böcek görüntüleriFındık bahçeleri detaylarıArslantürk konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Uğur AYDIN-Aleyna KESKİN/TRABZON, -===============Selçuk Üniversitesi'nde 'nevruz' coşkusuKonya'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde nevruz kutlaması yapıldı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atladı.Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı kutlamalarda önce nevruz ateşi yakıldı. Üniversite öğrencileri, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Farklı ülkelerden gelerek Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler de kutlamalara kendi ülkelerinin bayraklarıyla katıldı. Selçuk Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası ödüllü halk oyunları topluğu SÜHOT, farklı yörelere ait gösterilerini sergiledi. Öğrenciler, halk oyunları ekibine alkışlarla eşlik etti. Selçuk Üniversitesi kampüsünde gün boyu devam edecek olan kutlamalarda öğrencilere etli pilav ikram ediliyor.Görüntü Dökümü----------Selçuk Üniversitesi Halkoyunları Topluluğu gösterisi-Nevruz kutlamalarından görüntüler-Yabancı öğrencilerin geçit töreni-Öğrencilerin Nevruz ateşinden atlaması-DetaylarHaber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )================Nevruz, Osmaniye'de coşkuyla kutlandıOsmaniye'de baharın habercisi olan nevruz düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Müze Müdürlülüğü bahçesindeki programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, açılış konuşmasını yaptı. Torun, mevsimlik bayramlardan biri olan Nevruz'un yeni gün ve yeni yılın ilk günü manasına geldiğini söyledi. Burhan Torun, "Bugünlerde doğa uyanıp, canlanmaya başladığından, nevruz günleri baharın başladığı günlerdir. Atalarımız, yeni bir hayat yeni bir başlangıç anlamına gelen bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak ta kutlamışlardır. Ayrıca Nevruz, Orta Asya, Anadolu ve İran'da ki pek çok halkın tarihten bu yana ve hala da kutlamakta oldukları bir bayram günüdür. Dünden bugüne taşıdığımız gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan nevruz Türk Dünyasında değişik isimlerle eskiden beri kutlanan bir bayramdır" dedi.Daha sonra konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise zengin ve derin bir medeniyet havzası olarak yaşanılan bu coğrafyada binlerce yıldır bahar vesile edilerek kutlanan Nevruz'un, her kültürle bağdaşabilen bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti. Nevruz'un değişmeyen özünün ise birlik içerisinde hayatın her şeyini paylaşabilme iradesi olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Nevruz tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerinin önemini hatırlatan bir bayramdır. Milletleri bir arada tutan başlıca öğe kültür örf ve adetlerdir. Nevruz bayramı da bu anlamda geçmişten günümüze, bir uyanışın ve varoluşun göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bahar ile doğanın uyanışını ve sonsuz bir bereketin geldiğini müjdeleyen nevruz, yüzyıllardır kardeşlik bağını pekiştiren ve insanları bütünleştiren bir bayram olarak kutlanmıştır" diye konuştu.Program, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konseri ile devam etti. Protokoldekilerin yakılan ateş üzerinden atlamasının ardından, Nevruz'un simgelerinden olan örsün üzerinde demir dövüldü. Daha sonra ise Halk aşığı olan 'Aşık Feymani' olarak bilinen Osman Taşkaya, deyişler sundu. 7 Ocak İlkokulu Halkoyunları ekibi gösterisinin arından, müze bahçesine ağaç dikimi gerçekleştirildi. Program, katılımcılara Nevruz pilavı, ayran ve tatlı ikram edilmesi ile sona erdi.Görüntü Dökümü-----Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması-Mehter takımı ve nevruz bayramı flaması-İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun'un konuşması-Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması-Mehter takımının alana gelişi-Mehter konseri-Nevruz ateşinin yakılması-Protokol üyelerinin ateşin üzerinden atlaması-Örste demir dövülmesi-Ateşten detay-Aşık Feymani deyişleri-Halk oyunları gösterisiBOYUT: 157 MB süre: 04'57"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,=================Datça'da '21 Mart Dünya Şiir Günü'nde denize karşı şiir okunduMuğla'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Şiir Günü için düzenlenen etkinlikte 100'e yakın şiir meraklısı şiir okudu.Şiir Sokakta İnsiyatifi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaşlısı- genci yaklaşık 100'e yakın şiir meraklısı, 21 Mart Dünya Şiir Günü için farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte şairler, denize karşı şiirlerini okudu. İzleyiciler, ilgiyle dinledikleri şiirleri coşkuyla alkışladı. Şiir Sokakta İnsiyatifi adına açıklamada bulunan Fulsen Türker, 'Postacı' filminden ilham aldıklarını söyledi. Türker, "Filmde, Maryo, 'Şiir onu yazana değil ona ihtiyacı olana aittir 'der. Aslında hepimizin hayatının bir döneminde, başını omzuna dayadığı, ondan güç aldığı bir şiiri vardır. Biz şiiri herkesin gönlünce denize, kuşa, rüzgara karşı paylaşabileceği bir şiiri salonların dışında meydanlarda okumak için buradayız" dedi.Görüntü Dökümü----------Cumhuriyet meydanında şiir okuyanlardan görüntüİzleyicilerden görüntüŞiir Sokakta İnisiyatifi adına Fulsen Türker ile röp.Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),===============Liseliler farkındalık için tekerlekli sandalye ve bastonla gezdiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için tekerlekli sandalye ve bastonla sokaklarda dolaştı.Engellilerin yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları ve vatandaşların engellilere karşı yaklaşımı konulu farkındalık projesi hazırlayan öğrenciler, tekerlekli sandalye ve bastonla ilçe merkezinde yürümeye başladı. 6 öğrenci, birçok iş yeri girişinde engelli rampası olmadığı için içeri giremedi. Vatandaşların duyarlı davranması ve engellilerin yaşadıkları zorlukları göstermek adına etkinliği düzenlediklerini anlatan lisenin 12'nci sınıf öğrencilerinden Bahar Zincirkıran, "Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu projeyi hayata geçirdik. Maalesef vatandaşlarımızın engelliler konusunda çok bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Kısa süre de olsa empati kurmak ve kendimizi onların yerine koymak istedik. Engellilerin neler hissettiklerini yaşamak istedik ve bu konuda farkındalık oluşturduk" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Engellilerin yerine geçen öğrenciler-Öğrencilerin tekerlekli sandal ve koltuk değnekle gezmesi-Yaya geçidinde vatandaşlardan yardım almalarıEngelli rampasına park edilen otomobilGörme engelli öğrencinin karşıdan karşıya geçmesiÖğrencilerin konuşmasıTrafikte engellilere öncelik veren sürücülerGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 708 MBHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)