Dha Yurt Bülteni -10

Kaynak: DHA

Vali Karahan'dan deprem bölgesinde incelemeDENİZLİ Vali Hasan Karahan, 5.5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Acıpayam ilçesinde incelemede bulundu. Düngeceyi de çadır ve araçlarında geçiren vatandaşlarla konuşan Vali Karahan, "Devlet olarak bu yarayı saracağız, bu acıyı paylaşacağız" dedi.Geçen çarşamba günü saat 09.34'te, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 30 ev yıkıldı, çok sayıda ev ile 3 camide hasar oluştu ve 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Kent sakinleri geceyi çadır ve araçlarında geçirmeye başladı. Evlerine giremeyen vatandaşların gıda ihtiyaçları, için Türk Kızılayı tarafından 3 öğün yemek sağlandı. AFAD ekipleri, bölgede isteyen vatandaşlara çadır temin etmeyi sürdürdü.ÖNCE KİRA DESTEĞİ SONRA KONUT EDİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMADenizli Valisi Hasan Karahan, bugün deprem bölgesinde inceleme yaptı. Türk Kızılayı'nın psiko-sosyal çadırında bulunan çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Karhan, "Yaklaşık 300 evde hasar var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kesin hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza yaklaşık 1000 çadır dağıttık. Türk Kızılayı, bölgede sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Kaymakamlığımız vatandaşlarımıza bir miktar para yardımında bulundu. İlk etapta kira desteği sağlayacağız. Daha sonra, hak sahiplerinin konut edindirme çalışmaları başlayacak. Pazartesi gününden itibaren yıkılacak binaların çalışmaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Artçı depremler, bölgede devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyacın da üzerinde çadır dağıtımında bulunduk. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bölgeye, Türkiye'den destek yağıyor. Devlet olarak bu yarayı saracağız, bu acıyı paylaşacağız" dedi.'EVİMİZİN YIKILDIĞINI FARK ETMEDİK'Depremde evi kullanılamaz hale gelen ve geceyi ailesiyle birlikte çadırda geçiren Ramazan Ünlü, "Sarsıntının ardından dışarı çıktığımda evimin bir bölümünün yıkıldığını gördüm. Mutfağımız, oturma odamız ve banyomuz yıkıldı. Geceyi, çadırlarda geçiriyoruz. Kurtarabildiğimiz eşyaları dışarı çıkardık. Allah devletimize zeval vermesin. İhtiyaçlarımız karşılanıyor" diye konuştu. Sarsıntının ardından dışarı çıktıklarını ifade eden depremzede Gülsüm Ünlü ise, "Dışarıya çıktığımızda her yerde toz duman vardı. Komşumuz Ayşe Arslan'ın enkazın içinde olduğunu gördük ve yardım ettik, onu kurtardık. Biz onunla uğraşırken, kendi evimizin yıkıldığını fark etmedik. Daha sonra evimizin bir bölümünün yıkıldığını gördük. Şimdi başımızı sokacağımız bir evimiz yok" diyerek gözyaşı döktü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVali Hasan Karahan'ın inceleme yapmasıVali Karhan'ın konuşmasıRamazan Ünlü ve Gülsüm Ünlü röp.Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,===============Bakan Koca: Aşı ile ilgili sorun yaşanmıyor, yaşatmayacağızSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hepatit ve polio (çocuk felci) aşılarının tükendiği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını ifade ederek, "Sağlık kuruluşlarına 300 bin hepatit, 550 bin polio aşı verdik" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yapımı devem eden Şehir Hastanesi inşaatında incelmelerde bulundu. Bakan Koca daha sonra Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül'den kent hakkında bilgi alan Bakan Koca, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.GAZİANTEP'E 1,4 MİLYAR LİRA SAĞLIK YATIRIMIGaziantep'e yapılan sağlık yatırımlarından bahseden Bakan Koca, "Gaziantep'e son 17 yılda 35,5 milyar yatırım yapıldı. Bu yatırımların içinde sağlığa da önemli bir yatırım oldu. Sağlığa da toplam yapılan yatırım 1,4 milyar lira kadar oldu. Bu yatırımlar özellikle 59'u birinci basamak olmak üzere toplam 83 sağlık kuruluşu ki, bunun içinde 20 tanesi de faaliyete devam eden hastanemiz bulunmakta. Şehir hastanemiz özellikle Ankara ve İstanbul'dan sonra 3'üncü büyüklükte olan şehir hastanemiz. Yani bin 875 yataklı toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan 330 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen ve şu an geldiği inşaat seviyesi de yüzde 35'lerde olan gelecek yıl bitirilmesini planladığımız bir hastanemiz" dedi.'AŞILARI YERLİLEŞTİRMEK VE MİLLİMEŞTİRMEK İSTİYORUZ'Hepatit ve polio aşılarının bulunmadığı yönündeki söylentilere de cevap veren Bakan Koca, aşılar konusunda sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Hepatit B ile ilgili geçen hafta toplam 300 bine yakın dozu teslim ettik. 550 bine yakında polio aşısını teslim ettik. Dolayısı ile bu anlamda ne hepatit B ne de polio aşısında herhangi bir sorun yaşanmıyor ve yaşatmayacağız. Biz tabii aşı ile ilgili önümüzdeki dönemde özellikle aşıyı yerlileştirmekte ve millileştirmekte önümüzdeki 5 yıllık süreçte yüzde yüz dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerlileştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içinde de özellikle kuduz ve benzeri anti serumlarını da yerlileştirme yani ruhsatını verme sürecini başlattık. Ben bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışında hem Küba olsun hem Kore olsun hem yine Avrupa'daki merkezlerle yakın ilişki içindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve AR-GE boyutunda önümüzdeki dönemde aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Sağlık Bakanının Şehir Hastanesi ziyaretiValilik ziyaretiSağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Eyyüp BURUN/Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)============Diyarbakır'da zincirleme kazada otomobil alev aldıDİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kaza, saat 14.00 sıralarında Bismil-Batman karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemeyen 34 ZU 4998 plakalı minibüs, 63 ZU 360 plakalı otomobil ve yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 63 ZU 360 plakalı otomobil alev aldı. Araç içerisinde bulunanlar karayolundaki diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken, kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, alev alan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü dökümü---------Kazanın yaşandığı karayoluKazaya karışan araçlardan birinin yanmasıBekleyen araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: DİYARBAKIR,======================Adana'da Çerkes rüzgarı estiADANA Çerkes Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi ve Defilesi'nde gençlerin gösterisi nefes kesti.Adana Müzesi'nde yapılan sergi ve defileye Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak'ın eşi Şerife Cavlak, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün eşi Hazal Demet Yurdagül, kültür müdürlüğü yetkilileri, Adana'da yaşayan Çerkes aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara'dan gelen Çerkes kadınların hazırladığı Apejan (Hünerli Eller) el sanatları sergisi beğeniyle gezildi.Çerkes öğrencilerin sunduğu yöresel kostümler defilesi ve Çerkes oyunları ise ayakta alkışlandı. Yöresel ikramların yapıldığı defile sonunda bir açıklama yapan Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş, "Her kültürün coğrafyalarda bir mozaik olduğunu, bir renk olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız coğrafyada ne kadar çok kültür temsil edilirse o kadar renkli o kadar güzel bir toplum oluruz. Bizde bugün burada Çerkes kültürünü Adana'da yaşadığımız insanlara kendimizi daha iyi tanıtabilmek adına, kültürümüzü daha iyi sunabilmek adına keyifli bir defileyle el sanatlarımızı sergiledik. Umarız çok güzel mozaiklerle çok güzel renklerle bu coğrafyada sağlıklı ve barış içinde yaşarız" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışıBeyhan Demirtaş'ın sergiyi gezmesiÇerkes Kültür Derneği başkanının konuşmasıÇerkes öğrencilerin gösterileriDefileden görüntülerSÜRE: 02'16" BOYUT: 250 mbHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,=======================İznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtıMehmet BULDU/İZNİK (Bursa), - BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 7 yıldır kapalı olan tarihi İznik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ziyarete açıldı.Bursa'nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olan İznik Müzesi, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatıldı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar toplamda 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 7 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle geçici olarak ziyarete açıldı. Müzedeki eserlerin daha sonra yeni yerine taşınarak kalıcı olarak sergileneceği belirtildi. İznik Müzesi'ne özel izinli turların girebildiği öğrenildi.İznik halkı ve ziyaretçiler, müzenin geçici süreyle de olsa açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, müze, ilk ziyaretçilerini ağırladı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================