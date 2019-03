Dha Yurt Bülteni-10

Kaynak: DHA

1)HORTUM BİR KİŞİYİ DEMİR ŞEMSİYE İLE BİRLİKTE HAVAYA UÇURDUOSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 25 Mart'ta Kadirli Belediyesi Sebze Halinde meydana geldi. Bir anda başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgür nedeniyle gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler uçmaya başladı. Bu arada Mehmet Ali Çanak, isimli vatandaş rüzgarın etkisiyle uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı. Bu arada hortum şemsiye ile birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakırken Çanak, şemsiye ile birlikte yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar çıktı ve düştü. Yaralanan Mehmet Ali Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, şiddetli fırtına bir anda sebze hali içerisinde başladığını ve yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve hortuma dönüşerek şemsiyeleri ve kasaları sağa sola fırlattığını söyledi. Haytaoğlu, " Şiddetli fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktukö dedi.Görüntü Dökümü----------------------------Esnafların şemsiyeye tutunmasıBir esnafın şemsiyeyle havalanmasıSebze halinden genel görüntülerŞemsiyeden görüntüBülent Haytaoğlu ile röportajSÜRE: 1'14" BOYUT: 136 mbHaber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),=============================================2)KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜSLE KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜREN YILMAZ: CAN KURTARMANIN DUYGUSU ANLATILMAZRİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kıran Ömer Yılmaz, o anları anlattı. Yurt dışından yabancı birçok dilden tebrik yorumları aldığını belirten Yılmaz, "Herkes kendi dilince teşekkür ediyor. Bir can kurtarmanın duygusu anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurtuluşuna vesile olmak ayrı bir duygudur" dedi. Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes almayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz'ın çabaları sonucu köpek ayılarak kendine geldi.SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİSevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.O ANLARI ANLATTIFenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kıran Ömer Yılmaz, o anları anlattı. Bir canın kurtuluşuna vesile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Yılmaz, " Hayvanımız da burada şuanda gördüğünüz gibi sapasağlam. Bu duyguyu anlatmak çok farklı bir şey. Bu mutluluğu yaşamanın tarifi yok. Esnaf arkadaşlarımız köpeklere sağ olsunlar sahip çıkıyor ve yediriyorlar. Köpeğimiz yemek yerken lokma boğazında kalıyor. Nefessiz kaldığı için fark ediliyor ve müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat müdahalelerin yetersiz kaldığını fark eden arkadaşım bana seslendi. Ben de hayvanların tüm ihtiyaçları ile ilgilendiğim için yine elimden geleni yapamaya çalıştım. Köpeğin boğulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu fark ettiğim an müdahale etmeye çalıştım. Boğazında kat salam yapışmış şekilde duruyordu. Ağzını açıp bakınca görebiliyordum. Ben de parmağımla salamı aldım. Fakat yavru köpek nefessiz kaldığı için bayılmıştı. Kalp masajı yaparak müdahale ettim. Köpeğin şoka girdiğini anladım. Suya soktum. Yine hayata döndüremedim. Bu sefer de suni teneffüs uyguladım, ardından kendine gelmeye başladı. Ondan sonra 'kurtuldu' dedim" dedi.'CAN KURTARMANIN DUYGUSU ANLATILMAZ'Yurt dışından Arapça, İngilizce ve bilmediğimiz dillerden sosyal medyada yorum yapan takipçilerin olduğunu belirten Yılmaz, "Köpek, beni gördüğü zaman annesine ayrı bana daha ayrı koşuyor. Benim onun kurtarıcısı olduğumu hayvan olmasına rağmen anlıyor. Sosyal medyada hayvan sever arkadaşlar tebrik mesajları yazıyorlar. Yurt dışından Arapça, İngilizce ve bilmediğimiz dillerden yorum yapanlar var. Bana karşı sağ olsunlar bir hayranlık duyuyorlar. Herkes kendi dilince teşekkür ediyor. Bir can kurtarmanın duygusu anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurtuluşuna vesile olmak ayrı bir duygudurö diye konuştu.'İZLERKEN GÖZLERİM YAŞARDI'Belde sakini Turan Gör, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran görüntüleri izlerken, gözlerinin dolduğunu ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyorum. Gezmeye geldim. Ömer benim çocukluk arkadaşımdır. Sosyal medyada Ömer'in yaptığı suni teneffüs videosunu görünce gözlerim yaşardı. İzlesinler diye videoyu çocuklarıma gönderdim. Onlar da çok duygulandı. Köyümüz için, beldemiz için çok gurur verici bir olay" ifadesinde bulundu.'ÇOK DUYGULANDIK'Beldede yaşatan Ekrem Gör ise "Ömer kardeşimizin kurtardığı köpek videosunu görünce çok duygulandık. Biz de hayvanları çok severiz ama Ömer kardeşimiz gibi sevemiyoruz. Çünkü köpeğe suni teneffüs yaptı. Ömer kardeşimiz iflas ettiği ve maddi durumu kötü olduğu halde cebinde 5 lirası olsa bile onu hayvanlara yem almak için kullanıyor" diyerek örnek davranış sergileyen Ömer Yılmaz'la gurur duyduklarını söyledi.Görüntü Dökümü------------------------Kurtarılan köpekten görüntüler-Ömer Yılmaz'ın köpekle görüntüleri-Köpekten detaylar-Röpler ve genel detaylarHABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Bige AVCI/RİZE, -=======================================================3)DENİZLİ'DE SİYANÜRLE İNTİHAR TEDİRGİNLİĞİ; 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİDENİZLİ'de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Ali Ç. (Çelik), bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Otopsiyi yapan 2 doktor, Ali Ç.'nin siyanürle yaşamına son verdiğini belirledi. Rahatsızlık yaşayan 2 doktor, bir süre gözlem altına alınıp taburcu edildi. Gencin oturduğu 5 katlı apartman ise boşaltıldı, AFAD ekipleri ölçüm yapmak üzere binaya geldi.Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede 3 öğrenci arkadaşıyla birlikte yaşayan Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Ç., bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Bugün saat 01.00 sıralarında arkadaşları, Ali Ç.'nin hareketsiz bedenini buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Ç.'nin öldüğü belirlendi. Ali Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiye giden 2 doktor, ölüm nedeninin siyanür olduğunu tespit etti. Ancak bu 2 doktor, kendilerin iyi hissetmeyince hastanede bir süre gözlem altında tutuldu, sonrasında taburcu edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı ise 4'ncü kattaki evle, binanın genelinde zehire karşı ölçüm yapılması kararı verildi. Polis ekipleri, 5 katlı binaya gelerek, burada yaşayanları tahliye etti. Binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, apartmana girişleri durdurdu. Saat 14.15'te olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan gencin arkadaşlarının, Ali Ç.'nin siyanürü bir süre önce internetten satın aldığını söyledikleri öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------------------Olay yeri çevrilmesiTahliye edilen vatandaşların dışarıda beklemesiHaber- Kamera: Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==============================================(HABERİ YENİDEN)4)CİNSEL SALDIRI DAVASINDA BEBEĞİN DAYIDAN OLDUĞU BELİRLENDİDİYARBAKIR'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ö.Ö.'ye (19) cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan baba H.Ö. ve dayı Ö.B.'nin yargılanmasına başlandı. Yapılan DNA testinde bebeğin dayı Ö.B.'den olduğu ortaya çıktı. Ö.B.'nin tutukluğunun devamına karar verilirken, H.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye giden Ö.Ö.'nün 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktor, tavırlarından şüphelendiği Ö.Ö.'yü özel odaya alıp, kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö., babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi. Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİH.Ö. ile Ö.B. hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu.Davanın ilk duruşması öncesi baba H.Ö. Manisa'da gözaltına alındı, getirildiği Diyarbakır'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan dayı Ö.B., baba H.Ö. ile avukatları katıldı. Duruşmada babası hakkındaki ifadesini değiştiren, ailesi ile arasında sorunlar olduğu için yalan söylediğini belirtip, şikayetini geri alan Ö.Ö., dayısı Ö.B.'den ise şikayetçi oldu.Mahkeme heyeti, bebeğin babasının Ö.B. olduğunun belirlenmesi ve mağdurun babasına yönelik şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.Ö.'nün adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ö.B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.Ö.B.'nin kardeşi Ömer B., yeğeninin ilk ifadelerinde babasını suçladığı, ancak mahkemede ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Suçlu iseler hem eniştesinin hem de kardeşinin ceza almasını isteyen Ömer B., "İkisi de bu işi yapmışsa, ikisinin de cezasız kalmasını istemiyorum. Daha önceki bütün ifadelerinde 'Benim babam' diyor. İlk duruşmada da 'Ben babamdan şikayetçi değilim' diyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Diyarbakır adliyesinden genel ve detayÖmer B.'nin konuşmasıBelgeleri göstermesiAdliyeden çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB===============================================5)AVUSTURYALI STEFANİE, MÜSLÜMAN OLDUKAYSERİLİ uzman çavuş Ahmet Çay (23) ile evlenen Avusturyalı Stefanie Hackl (26), Müftülük'te yapılan 'ihtida' töreni ile Müslüman olarak, Elif adını aldı.Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan Stefanie Hackl, 2 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da uzman çavuş Ahmet Çay ile tanıştı. Arkadaş olan ve sosyal medyadan görüşmeye devam eden Çay ve Hackl, evlenmeye karar verdi. 2 gün önce Ahmet Çay ile nikah yaparak evlenen Stefanie Hackl, Müslüman olmaya karar verdi.Müslümanlığı seçen Stefanie Hackl için İl Müftülüğü'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Güven, Avusturyalı kadına İslam'ın şartlarını öğreterek, Müslümanlığı anlattı. Törende, Kelime-i Şehadet getiren Stefanie, Müslüman olarak Elif ismini aldı. İhtida töreni sonrası Müftü Şahin Güven, çiftin imam nikahını kıydı.Kırklareli'de görev yapan Kayserili uzman çavuş Ahmet Çay, eşi ile Antalya'da tatil yaparken tanıştıklarını anlatarak, şöyle dedi:"Tanıştıktan sonra internet üzerinden konuşmaya devam ettik. Kendisi Avusturya'ya gidince Türkçe kursuna gitti. Daha sonra ilişkimiz ciddiyet kazandı. Evlenmek için aynı dinde olmamız gerektiğini söyledim. Hak dini İslam olduğu için onun Müslüman olması gerektiğini söyledim. Müslüman olmaya karar verdi. 2 gün önce resmi nikah yaptık. Sonrasında ilk iş olarak Müslüman oldu."Görüntü Dökümü:------------------------Müftü Şahin Güven'in konuşmasıSetefanie'nin Müslüman olmasıKur'an-ı Kerim okunmasıGenel detaySüre: 4.28 Boyut: 550 MBHaber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA