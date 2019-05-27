DHA YURT BÜLTENİ-10

Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü



Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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Hazro Devlet Hastanesi

Güvenlik önlemi

Ambulans ve güvenlik güçleri

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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Kira' tartışmasında iş yeri sahibini tabancayla yaraladı



Bursa'da, kiracı İbrahim Y. (35), 3 aydır ödeme yapmaması nedeniyle kendisiyle tartışan iş yeri sahibi Ümit S.'yi (53) tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan İbrahim Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit S.'ye ait oto tamir dükkanında kiracı olan İbrahim Y., iddiaya göre, son 3 ayda kirasını ödemedi. İş yerine gelen Ümit S., İbrahim Y.'ye, ödeme yapmaması halinde dükkanı boşaltmasını isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili, tartışmaya başlarken, İbrahim Y., çekmeceden çıkardığı tabancayla Ümit S.'ye ateş açtı. Bacağına 4 kurşun isabet eden Ümit S., yaralanırken, İbrahim Y. de olay yerinden kaçtı. Ümit S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince evine yakın bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Dükkandan detaylar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Bilişim uzmanları yetiştiriliyor



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İŞKUR ve bir yazılım firmasının ortaklığı ile düzenlenen bilişim kursuna 12 kişi katıldı.

İŞKUR ve bir yazılım firmasının ortak girişimi ile bilişime meraklı olan gençlere yönelik bilişim kursu açıldı. Yazılım firmasında düzenlenen kurslara 12 genç katıldı. Gebze İŞKUR Müdürü Nurullah Karataş yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için böyle bir kurs açtık. Bu eğitimlere katılmak için tahsil durumu gerekmiyor, yeter ki gençlerin bu yönde ilgisi ve merak duygusu olsun. İŞKUR olarak bu gençlerimize eğitimleri süresince de maddi destek sunuyoruz." dedi.

Karataş bölge alarak sanayinin merkezinde olduklarını ifade ederek, "Firma kurumumuza müracaat ederek nesnel tabanlı bilgisayar programcılığı mesleğinde kurs açmak istediğini bizlere beyan etti. Bizlerde bölge olarak sanayinin merkezinde olmamız ve sanayinin bilişime ihtiyaç duyması, bölgemizde Bilişim Vadisinin açılmasını dikkate alarak programın açılmasına karar verdik. Geleceğin mesleğine dönük bu tarz programlara İŞKUR Gebze olarak her zaman açığız." diye konuştu.

Kursun eğitmenlerinden Tevhit Korkmaz ise, "Tamamen vasıfsız olan bir gencimiz bile bu alana ilgi ve merakı varsa bu kursu iyi bir yazılımcı olarak bitirebilir. Şimdiden bilişim vadisinde ki firmalar bu arkadaşlarımızı kurslarını bitirip işe almak için bekliyorlar. Dijital dönüşüm merkezi olarak, biz bilişim vadisinde de bulunuyoruz. Burada amacımız endüstriye yönelik nitelikli personel yetiştirmek. Bu anlamda bilişim vadisinde bu eksikliği gördük. Bu noktada talep vardı ama yetiştirecek ya da nitelik kazandıracak kurumlar noktasında biraz sıkıntımız vardı.ö dedi.

12 kursiyerlerinin olduğunu açıklayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bizim sanayiye dönük dijital dönüşüm uzmanı yetiştirmek gibi bir projemiz var. Bununla ilgili eğitimlerimize ilk başladığımızda meslek lisesinin mezunlarını hedefliyorduk. Bu anlamda ilk eğitimleri hocalarımıza verdik, daha sonra öğrencileri bu noktada eğitime tabi tuttuk. Burada kursiyerlerin belirli bir eğitim seviyesine ihtiyaç yok, ilkokul mezunu da olabilir. Kursta başlangıç seviye, orta seviye, ileri seviye eğitimler veriliyor. Benim bütün gençlere tavsiyem teknoloji ve bilişimle ilgili algılarını açık tutsunlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eğitimden görüntüler

Bilgisayar başında çalışanlardan görüntü

İşkur müdürü ile röp.

Tevhit Korkmaz ile röp

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya 'Roket'li darbe

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyon neticesinde bir kişinin evinde İstanbul'dan getirildiği öğrenilen ve piyasa değeri 200 bin lira olan 5 kilogram selvie isimli uyuşturucu madde ile birlikte sarım makinası ve çok sayıda filtreli sigara kağıdı ele geçirdi. Operasyona 'Roket' isimli jandarma köpeği damga vurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ve madde ticareti ile ilgili sürdürdüğü çalışmalarda İnegöl ilçesindeki Çeltikçi Mahallesi'nde Ö.E.B. isimli kişinin, İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri pazarladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, fiziki takibe başlarken Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüpheliye ait ev ve bağlantısının bulunduğu noktalara baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde arama köpeği Roket de yer alırken, aramalarda yatak altında özel yapım çanta içerisine gizlenmiş 7 ayrı vakumlu kilitli poşet içerisinde satışa hazır piyasa değeri 200 bin lira olan 5 kilogram selvie isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra satış esnasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü dökümü;

-Jandarma köpeğinden detaylar

-Operasyon anları

-Ele geçirilen maddeler

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Huzurevi sakinleri, kesilen ağaçların yerine dikilen fidanları suladı

Muğla'da huzurevi sakinleri, Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'nda kesilen 30 menengiç ağacının yerine dikilen 80 sığla ve 40 menengiç fidanını suladı.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, 7 Nisan sabahı balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orman ekipleri ise ağaç katliamının izleri silinmesi için bölgeye 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikti. Muğla Abide- Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan sakinler, çevreye olan duyarlılığı artırmak için etkinlik gerçekleştirdi. 20 huzurevi sakini, bugün koya minibüsle gelerek, 5'şer kiloluk pet şişelerle fidanları suladı. Huzurevi Müdürü Özcan Çiçek, Muğla'nın her köşesinin cennet olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Toplum olarak bazı olaylara günübirlik tepkiler verip, daha sonrasını unutup takip etmiyoruz. Bizim yaşlılarımız belki bu ağaçların altında serinleyemeyecekler, oturup piknik yapamayacaklar ama geleceğimiz olan çocuklarımıza bir dikili ağaç bırakmak için ömürlerinden ömür vererek ağaçları sulamak için geldiler. Her birinin ellerinden öpüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yaşlıların fidanları sulaması

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



Kaynak: DHA