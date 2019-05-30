DHA YURT BÜLTENİ - 10

FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı

Hatay'da, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan eski NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, dünkü karar duruşmasında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Gölge'ye yurt dışı yasağı da getirildi.

NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında dün tahliye edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi'ndeki evine dönen Gölge, "Dün çok acil ve hızlı bir şekilde tahliyem gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla şu anda yurt ışı çıkış yasağı da var tam emin olmamakla birlikte bugün gidip öğreneceğim. Tabii ki karardan dolayı mutluyum. Şu an henüz tam alışamadım durumun ne olduğuna. Dün gece konsolosluktan görevliler aradı. İyi olduğumu söyledim, mutlu olduğumu söyledim, onun dışında herhangi bir gelişme olmadı" dedi.

'HUKUKİ HAKKIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM'

Hukuki sürecin devam ettiğini ve haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Gölge konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki süreç devam edecek benim için. Elbette ki bana verilen cezanın halen çeşitli hukuksuzluklar içerdiğine inanıyorum. Onun için hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Anayasa Mahkemesi'nde halen devam eden bir davam var. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurumu yapacağım, bu şekilde olacak. Şu anda gözüken biz 8-9 aylık denetimli serbestlik sürem var. Bunların hepsini avukatımla birkaç dakikalık görüşme sonucu öğrendim. Bugün kendisiyle görüşüp, adliyeye gidip, durumu öğreneceğim. Süreçle ilgili bilgi alacağım. Olay bundan ibaret."

'NASA AÇIK KAPI BIRAKTI'

Gölge, NASA'daki görevine dönmek istediğini belirterek, "NASA tahliye olmamı 1, 5 yıl bekledi. Tahliye olmayınca mecburen işten çıkarmak zorunda kaldılar ama açık kapı bıraktılar. 'Geri dönebilirsen seni tekrar elbette ki almak isteriz' dediler. Avukatımdan öğrendiğim kadarıyla şu an bir yurt dışı çıkış yasağım var. Belki yasak kaldırılabilir mi bilmiyorum ama öğreneceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Serkan Gölge'nin yaşadığı evden genel ve detay görüntü

Serkan Gölge ile röportaj

SÜRE: 02: 43 BOYUT: 304 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Öncüpınar'da bayram yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı ziyareti için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 13 günde 18 bin Suriyelinin ülkelerine geçtiği öğrenildi. Diğer yandan yoğunluk nedeni ile ülkeye malzeme taşıyan TIR'lar bekleme yaparak uzun kuyruklar oluşturdu

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Her gün binlerce Suriyelinin ülkesine geçtiği sınır kapısındaki yoğunluk nedeni ile ülkeye malzeme taşıyan TIR'lar bekleme yaparak uzun kuyruklar oluşturdu.

SAYI 18 BİNE ULAŞTI, YARIN SON GÜN

Suriyeliler, yarın geçişlerin son günü olması nedeni ile sınır kapısına akın etti. Kendilerine ayrılan çadırlara sığmayıp güneşte bekleyenler arasında baygınlık geçirenlere sağlık görevlileri müdahale etti. Öte yandan geçişlerin başladığı 13 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak Suriye'ye gidenlerin sayısının 18 bine ulaştığı ve bayram için çıkışların ise yarın son bulacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güneşte bekleyenler

- Sıra için koşanlar

Kuyruklardan görüntü

Çocuklara ambulansta müdahale edilmesi

Sınır hattında bekleyen Tırlar

Şoförler ve Suriyeliler ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 ve193 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Temizlemek için indiği kuyuda mahsur kaldı

Muğla'da, temizlik yapmak için su dolu kuyuya inen yevmiyeli işçi 39 yaşındaki Raşit Yarlugluöz, tansiyonu düşünce merdivenleri tırmanamayarak, içinde mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılan Yarlugluöz, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Menteşe ilçesinin Karabağlar Yaylası Ayvalı Mevkii'nde yaşandı. Gencay Üneren'e ait tarladaki kuyuyu temizlemek için yevmiye usulü anlaşan Raşit Yarlugluöz, işe koyuldu. Temizlik için kuyuya inen Yarlugluöz, tansiyonu düşünce dışarı çıkamadı. Kuyunun başında bekleyen arkadaşı Ali Arslan'a, "Gücüm yok, merdivenleri tırmanamıyorum" diyerek, yardım istedi.

Arslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asma merdivenlere tutunarak su seviyesinin üzerinde bekleyen Yarlugluöz'ü halatla sabitleyip, 10 metrelik kuyudan dışarı çıkardı. Yarlugluöz, olay yerindeki ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Kuyunun içindeki Raşit Yarlugluöz'ün görüntüsü

AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

AFAD ekipleri tarafından Raşit Yarlugluöz'ün halatla kuyudan çıkarılışı

Sağlık görevlileri tarafından Raşit Yarlugluöz'e tansiyon ve şeker ölçümü yapılması

Raşit Yarlugluöz'ün ambulansla hastaneye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Karabük'te bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. 1 saat süren denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 13 sürücüye 2550 TL para cezası kesildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini arttırdı. Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşaklarında drone destekli trafik denetimi yaptı. Yaklaşık 1 saat süren denetimler sonrası havadan alınan görüntülerde kırmızı ışık ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek kontrol noktalarında durdurulan 13 sürücüye toplam 2550 TL para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detay

-Dron ile denetim

-Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil

Süre: (01.43) Boyutu: (191 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Denizden laptop, fotoğraf makinesi ve pos cihazı çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, aralarında dalgıçların da bulunduğu 26 kişilik ekip, Karataş ve Yumurtalık sahilleri ile limanlarında temizlik yaptı. Denizden çıkan atıklar arasında laptop, pos cihazı ve fotoğraf makinesinin de olduğu görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü çalışanları, kentin Doğu Akdeniz'deki iki ilçesi Karataş ve Yumurtalık sahillerinde temizlik ve düzenleme yaptı. Kum içinde insanlara zarar verebilecek, başta kırık cam olmak üzere, her türlü yabancı materyali temizlendi. Kış boyunca sertleşen kum yumuşatılıp, düzenlendi.

Her iki limandan da temizlik yapıldı. Dalgıçlar, denizden iki kamyon dolusu atık çıkardı. Atıklar arasında lastik ve şişelerin yanı sıra buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi ve balıkçı ağı gibi malzemelerin de olduğu görüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ve Yumurtalık'ta temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz sezonunun turizm adına daha hareketli ve verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini kaydederek, atıkların denize, limana gelişigüzel atılmasının tahrip edici sonuçları olabileceğini belirterek, vatandaşları daha özenli hareket etmeye çağırdı.

Görüntü Dökümü

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Liman ve sahillerde yapılan temizlik çalışmalarından aktüel ve drone görüntüleri

Çıkan atıklar ve lastikler

Bir balıkçı ile röp.

Deniz altındaki pisliklerden görüntü

Genel ve detaylar

SÜRE: 03'49" BOYUT: 423 mb

Haber-Kamera: ADANA,

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Öğrenciler ve işletmeciler 'Bilişim Şenliği'nde buluştu

Gaziantep'te, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca gerçek işletmeler için geliştirdikleri projelerin sergilendiği 'Bilişim Şenliği' açıldı.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Türe ve işletmecilerin katıldığı şenlikte öğrenciler projelerini pazarlama şansı yakaladı.

Yazılım firmaları, reklam ajansları, sektör temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcilerinin de katıldığı şenlikte 60 öğrenci geliştirdikleri yazılımları anlattılar.

Okul müdürü Hasan Hüseyin Özbey, bilişim teknolojileri alanı olarak sektörün içinde daha fazla yer almak istediklerini ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hasan Hüseyin Özbey, öğrencilerle, iş piyasasındaki işletmeleri buluşturma projelerinin başarıya ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek,ö Çocuklarımız yapmış oldukları çalışmaları bu şenlikte sergiliyorlar. İşletme sahiplerini davet ettik. Öğrenciler yıl boyunca büyük bir emek verdiler bu çalışmalar için. Biz öğrencilerimizi işletmecileri yan yana getirerek çocuklarımıza iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz farklı alanlar ile ilgili yazılımlar yaptılar. Aşı takip programından muhasebe programına kadar bir çok yazılım geliştirildi. Valilik ve Milli Eğitimden bazı projeleri kullanacaklarını söylediler. Bazı projeler ise fabrika sahipleri tarafından alındı. Bu proje öğrencisi ile birlikte istihdam edilmiş oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bilim Şenliğine katılanlar

Öğrenciler ve çalışmaları

Hasan Hüseyin Özbey ile röp konuşması

Öğrencilerden röp

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 438 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Sigaranın zararları manilerle dile getirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Ramazan davulcusunun sigaranın zararlarını manilerle dile getirdiği video klip çalışması da beğeni topladı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, özel gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini ekledi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için Kula Devlet Hastanesi bahçesinde stant açan sağlık personeli, ayrıca ramazan davulcularıyla video klip çekti. Klipte rol alan ramazan davulcusu, sigaranın zararlarını manilerle dile getirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni topladı.

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında camilerde, kahvehanelerde, büfelerde vatandaşlara ve çarşı esnafına bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını anlatan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Belki içtiğimiz sigaranın sayısını azaltırız. Az içenler bu vesileyle belki sigarayı bırakır. Temennimiz o yönde. Sigarasız bir dünya için 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sağlık personellerinin hastane bahçesinde standı

Vatandaşları bilgilendirme

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar röp.

Ramazan davulcuları ile çekilen maniler eşliğindeki video

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),



Kaynak: DHA