DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HONAZLILAR, 2 HAZİRAN'DA SANDIĞA GİDECEK



DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidilecek. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta oy kullanacak.

Honaz'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. 'Millet ittifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar, tekrar sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu, 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Aradaki oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark, bu kez 1'e indi. AK Parti, bu defa seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler iptal edilip, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verildi.

İKİNCİ KEZ SANDIK BAŞINA GİDECEKLER

YSK'nın Honaz ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine Honazlılar, 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta belediye başkanını seçmek için oylarını kullanacak. Honaz ilçesindeki seçimlerin; tekrar belediye başkanlığına aday olan 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Turgut Devecioğlu ve 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek arasında geçmesi bekleniyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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2)ADALET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZ: CHP İLE BİRLİK İÇİNDEYİZ



ADALET Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda iler. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Bu değerlere ve kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, "İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu. İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Genel Başkan Vecdet Öz ile röportaj

Partililerden ve iftar soflarından görüntüler

Detaylar

Süre: 05.09 Boyut: 678 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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3)75 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN KILIÇ'IN HEDEFİ YÜKSEK LİSANS

EDİRNE'de hurdacılık yaparak geçimin sağlayan Şevki Kılıç(75), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 3 yılda bitirerek mezun oldu. Tören bastonu ile katılan Kılıç, "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimin sağlayan Şevki Kılıç, 1980'li yıllarda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi. Daha sonra Karabük Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi'nde de tarih bölümlerini kazanan Kılıç, yine eğitimini sürdüremedi. 3 yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptıran Kılıç, 4 yıllık bölümü 3 yılda bitirerek, bugün mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı. Törene elindeki bastonu ile çıkan ve arkadaşlarının 'bastonlu bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi: "İstanbul'da 1983 yılında ilk üniversiteyi kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim çin okulu bitiremedim. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü'nü yol uzaklığından devam edemedim. 2016 yılında tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü'nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.

Şevki Kılıç'ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç, "Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi bende taktir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Genç öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç'ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevkı Kılıç ile genç öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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Şevki Kılıç'ın gelişi

Mezuniyet töreni

Kep atması

Genel detay görüntü

Şevki Kılıç ile röp.

Detay görüntü

Deniz Kılıç ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgat GÜLER/EDİRNE,

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4)MANİSA'DA BAYRAM ÖNCESİ BROŞÜRLÜ TRAFİK DENETİMİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yol denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutladı ve trafikte dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca araçlardaki çocuklara, 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, Yeni Harmandalı Mahallesi girişinde, polis ekipleri ise Manisa- Ankara yolu üzeri, Aşağıçobanisa Mahallesi Mevkii'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere, bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Jandarma ekipleri, araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında cevaplanacak soruların yer aldığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı. Sürücü Seyahat Karnesi ayrıca jandarmanın sorumluluk bölgesindeki okullara da gönderildi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Koyuncu, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Murat Yiğit Yılmaz da denetimi takip etti.

'SÜRÜCÜLERİMİZİ İKAZ EDİYORUZ'

Denetimlerin vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Kaymakamı Çaykara, "Biz burada öncelikle vatandaşımıza iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca diğer güvenlik tedbirlerini kontrol ediyoruz. Sıkıntılı durumlar varsa, o konularda sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Kaymakamlık olarak, denetlemelerde bulunduk. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın bu tedbirlerin alındığını hissetmesidir. Ben şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekiplerinin denetimi

Trafik ekiplerinin denetimi

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara açıklaması

Öğrencilere "Sürücü Seyahat Karnesi dağıtımı

Sürücülere broşür dağıtımı

Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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5)İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Aydınlar Mahallesi'nde 10 gün önce bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Y.Ö. ve M.K. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin çıkarılması

Polis aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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6)CEDİ OSMAN, GAZİANTEP'TE SURİYELİ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, UNICEF tarafından düzenlenen 'Suriyeli ve Diğer Mülteciler için Şartlı Eğitim Yardımı Programı' kapsamında geldiği Gaziantep'te Suriyelei öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda düzenlenen programa, Cedi Osman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Phillippe Duamelle, ECHO Türkiye Ofis Başkanı Claudia Amaral ve yetkililer katıldı. Türkiye'ye gelen 540 bin Suriyeli çocuğun yararlanmasının hedeflendiği projede, Cedi Osman öğrencilerle bir araya gelerek, kendisi ve basketbolla ilgili soruları yanıtladı.

Projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Cedi Osman, "Çocuklarla bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hem ben onları tanıyorum. Hem onlar beni tanıyor. Gerçekten çok güzel karşıladılar beni sağ olsunlar. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Biz de burada onlara yardım edebilmek için, beraber olabilmek için geldik. Geldiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Hepsinin Türkçeyi bilmeleri ve sıcakkanlı olmaları beni çok mutlu etti. Onlarla küçük de olsa bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Biz onlara desteğimizi göstermek için geldik" dedi.

Program, Cedi Osman ve öğrencilerin okul bahçesindeki potaya atış yapmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Cedi Osman'ın öğrenciler ile sohbet etmesi

Öğrencilerin Cedi Osman'a soruları

Cedi Osman ile röp

Cedi Osman'ın öğrenciler ile basketbol oynaması

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

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7)ROLÜYLE SİGARA BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

MERSİN'in Anamur ilçesinde, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde kaymakamlıkça düzenlenen yürüyüşe katılan lise öğrencisi Aleyna Erciş, sigara ve alkolün zararlarını anlattı. Sigara yüzünden ayağını dizinden, elini de bileğinden kaybeden hastayı canlandıran Erciş, sigaradan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Anamur Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince ortaklaşa düzenlenen yürüyüşte Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Erciş, sigara içen bağımlının başına gelebilecekleri canlı olarak ilçe sakinlerine yaşatmak istedi. Sigara yüzünden bir ayağını dizinden ve bir elini de bileğinden kaybeden, oksijen tüpüne bağlı hastayı canlandıran ve arkadaşları tarafından tekerlekli sandalyesi sürülen Erciş, herkesin dikkatini çekti. "Sigara içerseniz böyle olurusunuz" diyerek, herkesi sigaradan uzak durmaya davet eden Erciş, "'Bir defa içmekle bir şey olmaz' demeyin, bir içişte bile belki bir damarınızı kaybediyor olabilirsiniz. İçmeyin, sigara sizin arkadaşınız değil" dedi. Erciş'in arkadaşları ve diğer öğrenciler de sigaranın sağlığa zararlarını, taşıdıkları dövizlerle anlatmaya çalıştı.Aleyna Erciş, etkinlik sonunda sargılardan kurtularak, ayağa kalkıp, "Bir an kendimi bir başkalarının bakımına muhtaç hissettim. Çok kötü bir durum" diyerek duygularını anlattı.

Öğretmen Zübeyde Dalaklıoğlu ise son dönemde öğrenciler arasında sigara içme alışkanlığının yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da her türlü bağlamlılığa karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Anamur Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Kaplan, sigaranın zararları konusunda öğrencilerden büyük dersler aldıklarını söyledi.

Öğrenciler, otogar kavşağından Atatürk Bulvarı ve Akdeniz Caddesi güzergahını kullanarak, Yeni Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Görüntü Dökümü

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-Aleyna Erçiş'in engelli rol görüntüsü

-Aleyna erçiş ile röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Öğretmenlerle röportaj

-Yürüyüşten görüntü

-Pankartlar ve sloganlar

-Aleyna Erciş'in sargılardan kurtuluşu

-Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ile röp.

-Genel ve detaylar

(Süre 5.43 Dk) (Boyut: 262 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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8)DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜNDE HATAY'DA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HATAY'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşılık farkındalık yaratmak amacıyla 31 Mayıs tarihinde kutlanan 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında Hatay'da farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Hatay Şubesi organizatörlüğünde yapılan farkındalık yürüyüşüne Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Veysel Mutlu Tiryaki, Yeşilay Hatay Şube Başkanı Hidayet Şişkin, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Antakya Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi üzerinden gerçekleştirilerek Vali Göbeği 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Parkı'nda son buldu. Yürüyüşün sona ermesinin ardından günün anlama ve önemine ilişkin bir konuşama gerçekleştiren Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Veysel Mutlu Tiryaki: "Artık dünyada tütün ve tütün ürünlerinin zararları herkes tarafından biliniyor. Bu sadece bireysel zaralar değil; çevresel, ekonomik, sosyolojik bir çok zarara neden oluyor. Ülkemizde bunlar ile ilgili çok iyi çalışmalar gerçekleştirdik, çok yol kat ettik, dumansız hava sahaları ile ilgili çok iyi işler yaptık ve Yeşilay ile güzel çalımlara imza attık. Bu nedenle 31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak anılıyor.Sigara kullanımının bireysel bir tercih ve özgürlük olmadığını ifade eden Tiryaki sigara kullanımın bir bağımlılık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten genel görüntüler

-Yürüyüşten detay görüntüler

-Toplanma alanı pankartlardan detay görüntüler

Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Veysel Mutlu Tiryaki'nin konuşması

Süre: 01'48" Boyut: 206 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,





Kaynak: DHA