DHA YURT BÜLTENİ - 10

Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimleri sürüyor

Dokuz günlük bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri denetimleri artırdı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluğu artan Tekirdağ-Çanakkale D-100 karayolunun Malkara ilçesi kesiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa denetimleri artırdı. Uygulamada araçlar durdurularak yolcuların yapılan GBT sorgularının ardından detaylı şekilde incelendi. Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da uygulamaya katılarak, vatandaşların bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, çeşitli bayram hediyeleri verildi.

Kaymakam Karahan, planlı olarak yapılan uygulamaların, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek olduğu söyledi. Karahan, 9 günlük bayram tatili dolayısı ile vatandaşların seyahate çıktığını ifade ederek, "Bayram tatili dolayısıyla ana arter üzerinde olmasıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuna sahip olan ilçemizde jandarma ve emniyetten olmak üzere arkadaşlarımız denetlemelerde bulunuyorlar. Ayrıca trafik ve asayiş hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Bizde onları görevleri başında denetlemekteyiz ve kendilerine başarılar dilemek için buradayız. Ayrıca yolcularımız ile sohbetlerde bulunup kendilerine de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tüm ülkemize de kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyoruzö dedi.

Kontroller sırasında uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren araç sürücüleri, bu tür uygulamaların her zaman devam etmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Karayolundan detaylar

Araçların durdurulup kontrol edilmesi

-Kaymakam ile görevlilerin denetlemelere katılması

-Kaymakam ve kurum amirleri tarafından hediyeler verilmesi

-Ekiplerin araçlarda inceleme yapması

-Sürücülerin GBT'lerinin sorulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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Alanya'da bayram hareketliliği

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı. Turizmciler ilçedeki tesislerde doluluğun yüzde 90 seviyelerine ulaştığını, bayramda tüm otellerin tam doluluğa ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayramda uzun bir tatil döneminin yaşandığını belirtti. Başkan Sili, "Kaynak pazarlar ve taleplerle birlikte bayram dönemini yoğun geçireceğiz. Genel olarak baktığımızda Antalya bölgesinde ciddi bir doluluk söz konusu bayram döneminde. Sonrasında rezervasyonların yavaşlaması söz konusu olacak. Bugün biraz kıpırdamış olsa da beklenen düzeyde değil. Ama tüm bunlara rağmen haziran ayı bayram da dahil olmak üzere gayet olumlu geçecek" dedi.

'AKIŞLAR İYİ AMA'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş de bayram rezervasyonlarının iyi olduğunu, sonrası için net konuşamadıklarını söyledi. Güneş, "Sezonda iç pazar rezervasyonları geçen yıllardaki kadar yoğun değil. Maliyetlerin artmasıyla doğal olarak rakamlar da arttı. İç pazar da hemen tepki verdi zaten. Tatile gidebilenler zaten gidiyor, aynı rezervasyonları yapabiliyor. Ama düşük bütçeli vatandaşlar 2016'da 2017'de aldığı tatili 2019'da doğal olarak aynı rakamlara alamıyor. Her platformda söylüyoruz rakamlar çok arttı ama bizim pazarladığımız paket fiyatları düştü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Burhan Sili röportaj

Elvan Çelik röportaj

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Milli mücadelenin 100. yılına özel operaya ilgi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Yeniden Doğuş' operesı, beğeniyle izlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında, Kurtuluş Savaşı yıllarının canlandırıldığı 'Yeniden Doğuş' operası, dün akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelendi. Proje ve sanat yönetmenliğini Murat Karahan, orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan ve koreografi düzenlemesini Görkem Cengiz'in üstlendiği opera, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, sahneledikleri operayla etkinlik yılını tamamladı.

'YENİDEN DOĞUŞ' OPERASI

Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılan halkın hikayesini ele alan eserde, 1'inci Dünya Savaşı yılları, Çanakkale Savaşı, işgal yıllarındaki İstanbul, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilan edilme süreci, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatılıyor. Türk opera tarihinde bir ilk olan ve belgesel niteliği de taşıyan eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ilk kez opera sahnesinde canlandırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Operadan detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kaymaklı ekmek kadayıfı

Afyonkarahisar'da 3 kuşaktır ekmek kadayıfı imalatı ve satışı yapan Şükrü Pancar (23), Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla damak çatlatan lezzete sahip kaymaklı ekmek kadayıfı özellikle Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat katıyor. Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar, aynı lezzetle vatandaşların damak tadına hitap ettiklerini söyledi. Bayram dolayısıyla işlerin yoğun olduğunu ve bunu piyasalara önemli bir moral olarak gördüğünü kaydeden Pancar, yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını anlattı.

'SATIŞLARIMIZ İYİ DURUMDA'

Pancar, "Bizim işimiz yöresel ve ekmek kadayıfı üzerine. Sade ve vişneli ekmek kadayıfının yanı sıra kabak tatlısı satıyoruz. Kendi imalatımız. Satışlarımız bayram öncesi yoğun. Ekmek kadayıfının yanı sıra kabak tatlısına biraz daha ilgi fazla. Kabak tatlısı özellikle hafif olduğu için tercih ediliyor. Malum yaz aylarında kabak tatlısına rağbet var. Bu mesleği 3 kuşak ve yaklaşık bir asırdır yapıyoruz" dedi.

YABANCI TURİSTLER VİŞNELİ EKMEK KADAYIFINA İLGİ GÖSTERİYOR

Kuru olarak gelen ekmek kadayıfını hummalı çalışmayla lezzete dönüştürdüklerini söyleyen Şükrü Pancar, yerli ve yabancı turistlerin yöresel tatlılara bakışının çok iyi olduğunu vurguladı. Pancar, "Yerli misafirlerimiz Afyon'umuza özgü kaymaklı ekmek kadayıfını biliyor ve tadıyor. Yabancı turistler ise meraklı oldukları için tadıyor ve hoşlarına gidiyor. Özellikle vişneli ekmek kadayıfını tadıyorlar. Sanırım onu değişik buluyorlar. Biz de dedelerimizden aldığımız bu mirası bozmadan gelecek kuşaklara kaliteli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yöresel tatlı dışında tatlı satmıyoruz. Genelde müşterilerimiz bayram için sipariş veriyor. Bir tepsi toplam 6 ile 7 kilo civarında ekmek kadayıfı alıyor" diye konuştu.

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Tatlılardan genel detay

Şükrü Pancar ve tatlılardan detay

Pancar tatlı hazırlarken detay

Hazırlanan ekmek kadayıfından detay

Pancar ile röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA