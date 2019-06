DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 5'İ AĞIR 35 YARALI

DİYARBAKIR'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Bismil ilçesinde meydana geldi. Tepe Mahallesi'nden Bismil'e giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır ve Bismil'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Bekirdere rampaları mevkiinde trafik yavaşladı.Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren TEM otoyolu Bekirdere Rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Araçlar bu bölgede yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu'nda zaman zaman arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalar sonucu ulaşım yavaşladı. Yollardaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

3)MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞI

MUĞLA'da aniden bastıran dolu ile karışık sağnak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Güne sıcak hava ile başlayan Muğla merkezde, bugün saat 14.00 sıralarında hava kapandı ve ani doluyla yağışıyla karışık yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı. Musluhittin Mahallesi, Abdu İpekçi Caddesi'ndeki bir kokoreççiyi su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.

4)AFYONKARAHİSAR- ANTALYA YOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUK

AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde bayram tatilinden dönenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayoluyla yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinden uzun kuyruklar oluşan yolda, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzeri ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan polis, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor. Yol üzerindeki yoğunluğun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

5)KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonla Yasin K.(21), Durmuş Ali S.(21), Sinan Ş.(26) ve Fatih D.(21) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada da 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapıyan sorgulamanın ardından adliyeye bugün adliyeye sevk edildi.

6)TULUM EŞLİĞİNDE SAHİLDE ÇÖP TOPLADILAR

RİZE'nin İyidere ilçesinde doğa severler, tulum eşliğinde plajda kıyı ve sualtı temizliği gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Su ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Su altı teknolojisi, Türk Kadın Konseyi ve İyidere Belediyesi, ileçde yer alan Sarayköy Plajı'nda, 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikle doğaseverler, yöreye özgü tulum eşliğinde kıyı ve su altı temizliği gerçekleştirdi. Plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlanan etkinlikte, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr Ülgen Aytan, Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü'nde plastiğin insan ve hayvanlara karşı kötü etkisine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Aytan, "Okyanus ve denizleri tehdit eden en büyük problem başında deniz çöpleri geliyor. Bunların en baskını da plastikler, günlük yaşantımızda her alanda özellikle tek kullanımlık plastikleri kullanıyoruz. Plastikler çeşitli kaynaklardan; özelikle karasal kaynaklardan denizlere ulaşıyorlar. Denizlerin ve canların bünyesinde akümüle olmaya başlıyorlar. Karadeniz'de yakaladığımız çoğu balığın bünyesinde plastiklere rastlıyoruz. Bu dünya genelinde global bir problem.Tavsiyemiz kişisel kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmek. Özellikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak, mümkün olduğu kadar plastik azalmak. Plastik kötü değil mucizevi bir ürün sadece doğru kullanmak, yerinde kullanmak, mümkünse tekrar kullanmak doğru olandır" dedi.

'PLASTİĞİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ'

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de, belediye olarak bu tür projelere her zaman destek olduklarını kaydederek, "Etkinlik bize geldiği zaman biz biraz daha destekledik. Bir taraftan düşünmemiz lazım bunu yapanda insan, yani bu doğayı kirletende insan. Şuanda yaptığımız şeyi temizlemeye çalışıyoruz. Biz hocamızla beraber bu projeleri daha fazla geliştirip ilçemizi pilot ilçe yapacağız. Plastiği tamamen hayatımızdan çıkaramayız ama bilinçli tüketirsek daha iyi yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

Çöp toplayanlara eşlik eden 9 yaşındaki Ece Kotil ise, plajın kirli olduğuna dikkat çekti. Kotil, "Her yer çok pis. Her şey var burada. Cam, plastik arabanın lastikleri bile var. Burada yaşamak çok kötü olurdu" diyerek çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlikte toplanıp poşetlenen çöpler, alana biriktirilerek belediye ekiplerine teslim edildi.

7)NİKAH MASASINDA 3 AYNI İSİM

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde kıyılan nikahta, damadın, damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının isminin 'Osman Türkyılmaz' olması, misafirleri şaşırttı.

İlçede yaşayan Ebru Özhan ile Osman Türkyılmaz'ın nikahı dün akşam özel bir düğün salonunda kıyıldı. Nikahta ilginç bir durum yaşandı. Nikah masasında damatla aynı ismi taşıyan iki kişi daha yer aldı. Çiftin nikahını, damadın kuzeni Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz kıyarken, damadın şahitliğini ise büyükbabası Osman Türkyılmaz yaptı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Osman Türkyılmaz tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi. Genç çifte Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Türkyılmaz, çifte bir ömür mutluluklar dileyerek, evliliğin önemini anlattı.

'BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'

Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder"ö dedi.

Gelin Ebru Türkyılmaz ise, "Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.

8)KAYISI FESTİVALİ'NDE MERVE ÖZBEY COŞKUSU

MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konser veren Merve Özbey ve Latif Doğan izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda ilk sahne alan Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan söylediği hareketli türkülerle izleyenleri coşturdu. Daha sonra Pop Müziği sanatçısı Merve Özbey sahne aldı. Konser alanına düğün törenlerinin ardından gelen Hatice- Selahattin Potuk çifti sahneye davet eden Merve Özbey, bu anı görünce kendisinde de evlenme isteği doğduğunu söyledi. Çiftle birlikte sahnede oynayan Merve Özbey, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Sanatçılara çiçek ve Mut kayısısı hediye eden Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Birlik beraberlik içerisinde, sevgi hoşgörü ortamında büyük bir Mut ailesi olarak sonsuza kadar yaşamak duasıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

