DHA YURT BÜLTENİ - 10

Tarihi Develi Kalesi'nde baz istasyonu

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve bazı duvarları yıkılan tarihi Develi Kalesi, 24 yıldır baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.

İlçenin batısında tepe üzerinde bulunan ve geçmişte Selçuklular ile Bizanslılar tarafından kullanıldığı belirtilen Develi Kalesi'nden günümüze iki yarım daire şeklinde burç ve iç surların güneyinde bulunan iki dikdörtgen burç ile bazı sur duvarları ulaştı. Özellikle Selçuklular döneminde yeni eklemeler yapılarak genişletilen, Osmanlı hakimiyetinden sonra önemini kaybeden kale, iç kale, iç sur ve dış surlardan oluşuyor. Develi'nin stratejik bir noktada yer alması nedeniyle birçok tarihi olaya tanıklık eden tarihi kale, 1995 yılından bu yana aynı zamanda baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.

Araştırmacı yazar Kadir Özdamarlar, kalenin geçmişte defineciler tarafından tahrip ve talan edildiğini, bazı duvarlarının yıkıldığını söyledi. Özdamarlar, kalenin günümüze büyük oranda tahrip olarak geldini belirtti. Özdamarlar, "Kalenin tahrip olan yerlerini şimdi şimdi baz istasyonu ve televizoyn verici istasoynu aldı. Burası aslında kültürel bir mirastır; ama definecilerden korumamız mümkün olmuyor. Burasını talan ediyorlar. Ben burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Gece yarısı bakardık ellerinde fenerlerle, kazma, kürek kalenin burçlarını kazmışlardı. Kaleden define çıkarmaya çalışırlardı. Maalesef günümüzde böyle kötü bir şekilde" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi kaleden görüntü

-Kaleden geriye kalan kalıntılardan görüntü

-Baz istasyonundan görüntü

-Kadir Özdamarlar ile röportaj

-Genel detay

Süre: 6.22-797 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Şanlıurfa'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı

Şanlıurfa'da kavşakta bir otomobilin ani fren yapması sonucu 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Abide Kavşağında meydana geldi. Karaköprü'den kent merkezine ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 AAF 580 plakalı otomobil kavşakta ani fren yapınca arkadan gelen araçlar çarptı. 5 aracın birbirine çarptığı kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve trafik polisleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek taraflı olarak kapanan yol araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zincirleme kazaya karışan araçlar

Maddi hasar oluşun araçlar

Kapanan yolda çalışma yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 176MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Ücretsiz saksı çiçeği almak isteyenler birbiriyle yarıştı

Adana'da 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte dağıtılan ücretsiz saksı çiçeklerinden almak isteyenler, birbiriyle yarıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çeşitli kamu ve özel kurumlar Adana'daki Atatürk Parkı'nda stant kurdu. Stantlar için düzenlenen açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Metin, kamu kurumu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Hasan Metin, doğanın korunabilmesi için Sıfır Atık Projesi'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

Stantlarda geri dönüşüm kutuları, bilgilendirici broşürler, geri dönüştürülen atıklardan yapılan ürünler ve doğa fotoğrafları yer aldı. Bir çiçek üretim firması da kurduğu stantta vatandaşlara ücretsiz saksı çiçeği dağıttı. Çiçek alabilmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar, zaman zaman izdihama neden oldu. Stantlarda vatandaşlara ayrıca ağaç fideleri ve bez torba da dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların çiçek alma izdihamı

Vali yardımcısının doldurulmuş kuşlarla ilgili açıklaması

Doldurulmuş kuşlar

Çöp kovaları

Genel ve detaylar

SÜRE: 02'59" BOYUT: 331 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Malik GÖDELİNER/ADANA,

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Su Samuru, balık yerken görüntülendi

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bir Su Samuru deniz kıyısında balık yerken görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesinin sahil kıyısında gece yarısı gezen bir grup vatandaş, kıyıda bir Su Samuru'nun balık yediğini gördü. Bu anları cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Bu sırada Su Samuru'nun balık yediği anları görmek için vatandaşlar kıyıda toplandı. Bir süre balık yiyen Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan Su Samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdürler. Su Samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

Görüntü Dökümü

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-Su Samuru'nun balık yeme anları

-Su Sumuru'ndan detaylar

-Su Samuru'nu izleyen vatandaşlar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kato Dağı'nda Uçurtma Festivali

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1'inci Kato Uçurtma Festivali düzenlendi. Kato Dağı'nda ilk kez düzenlenen festivalde Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Kato Dağı, güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonla teröristlerden temizlendi. Bölgede huzur ortamının hakim olmasıyla Beytüşşebap Belediyesi'nce 1'inci Kato Uçurtma Festivali düzenlendi. Kato Dağı eteklerinde yapılan festivale Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Kıroğu, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde kutlanan festivalde, Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünü süsledi, kıl çadırlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam İsmail Pendik, Kato Dağı'nın bir dönem terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki en büyük lojistik ve komuta merkezi olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla Kato Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini belirten Pendik, "Kato Dağı doğal güzellikleriyle, eteklerindeki termal ve doğal su kaynaklarıyla bölgemizin en büyük cazibe merkezlerinden olma potansiyeli olan bir dağımızdır. Nasıl ki Uludağ olmadan Bursa, Erciyes olmadan Kayseri çok eksik kalırsa Kato olmadan da bölgemiz çok eksik kalır. Böylesine önemli bir dağdır Kato dağı. İki yıl önce şehit Aydoğan Aydın paşamızın komutasında kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucularımız Kato Dağı'nı terörden ve zulümden temizlediler. Bu yiğitlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu temizlikten sonra ilçemiz ve bölgemiz terörün baskı ve zulmünden kurtularak büyük bir rahatlığa kavuşmuştur. Şimdi biz de Kato Dağı'nın doğal güzellikleriyle, eteklerinde yaşayan insanlarımızın birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşantısıyla gündeme gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Beytüşşebap Belediye Başkanı AK Parti'li Habip Aşan ise ilçenin artık terörle değil, çeşitli etkinliklerle anılacağını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler devam edecek. Bölgemize has gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız. Burada yetişen ürünleri markalaştırarak hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

Görüntü Dükümü

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Uçurtma şenliğinden drone çekilen görüntüler

Yöreye ait kıl çadırların görüntüleri

Kato Dağı eteklerinde yapılan uçurtma şenlik görüntüleri

Uçurtmaların hazırlanma ve uçurma görüntüleri

Konser etkinliği

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 399 MB

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Gaziantep'te tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantı ile kurulun işleyişlerini ve amaçlarını anlattı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan vekili Prof.Dr. Vedat Bilgin ve üyelerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, sosyal politikanın esas maksadının orta tabaka yaratmak olduğunu vurgulayarak, düşük gelir gruplarının gelir seviyelerini düzeltmesinin ve sosyal fırsatların eşitsiz dağılıma karşı mücadele etmenin sosyal politika alanının perspektifi içerisinde yer aldığını ifade etti.

Kurulun görevleri ve işleyişinden bahseden Bilgin, kurul olarak ülkenin sosyal sorunlarını tespit ederek toplumdaki farklılaşmaları, yoksulluğu, gelir eşitsizliklerini ve sosyal eşitsizliklerini gidermeye dönük çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilgin, "Sosyal politika bilindiği gibi ülkenin sosyal sorunlarını tespit ederek toplumdaki farklılaşmaları, yoksulluğu, gelir eşitsizliklerini ve sosyal eşitsizliklerini gidermeye dönük çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin değişim sürecinde yaşanan yoksulluk ve düşük gelir gruplarının gelir seviyelerini yükseltmek Sosyal Politikalar Kurulunun görevleri arasındadırö dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, kurulun paydaşlarıyla yapacakları toplantılarla politika belirleme süreci başlatacaklarını belirterek, "Türkiye'nin Başkanlık sistemine geçmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli kurullar oluşturuldu. Bunlardan birisi de sosyal politikalar kurulu. Bugün bu kurulun değerli üyeleri Gaziantep'te 2 gün boyunca hem bu toplantı ile hem de diğer paydaşlarla yapacakları toplantılar ile bir politika belirleme süreci başlatacaklar" şeklinde konuştu.

Öte yandan kurulun Gaziantep'te 2 gün sürecek çeşitli toplantılar ve çalışmalar yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Vedat Bilgin'in konuşması

Davut Gül'ün konuşması

Genel ve Datey Görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 316 MB

Haber-Kamera: -Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kayseri'de Atatürk'ün kaldığı müze eve yoğun ilgi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye Reisi olarak 20 Aralık 1919'da geldiği Kayseri'de kaldığı tarihi konak, 1998 yılında restore edilip, yeniden düzenlenerek müzeye dönüştürüldü. Atatürk'ün balmumu heykelleri ile diğer eşyalarının yer aldığı müze, yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan konak, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Reisi olarak 19 Aralık 1919'da Kayseri'ye geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. Atatürk, bu konakta 2 gece misafir kaldı ve şehrin ileri gelenleri ile burada görüşmeler gerçekleştirdi.

Raşit Ağa Konağı, 19'uncu yüzyılda yapılmış Geç Osmanlı dönemine ait eski bir Türk evi olarak 1969 yılında tescil edildi. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kamulaştırılan konak, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 1983 yılında 'Atatürk Evi' olarak ziyarete açıldı. Konak, yeniden düzenlenerek 19 Aralık 1998 tarihinden bu yana 'Atatürk Müzesi' olarak hizmet veriyor. Müzede piyano, tabancalar, bastonlar, Atatürk'ün çalışma masası, yatağı ve koltuk takımları gibi envantere kayıtlı 41 eser sergileniyor.

Müzede ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaptırılan Atatürk ve İsmet İnönü'nün balmumu heykelleri bulunuyor. Gün içinde birçok kişinin ziyaret ettiği müzede en büyük ilgiyi, Atatürk'ün, Kayseri ziyaretinde çekilen fotoğrafları esas alınarak yapılan balmumu heykelleri görüyor. Ziyaretçiler, heykelleri büyük bir dikkat ve hayranlıkla incelerken hatıra fotoğrafı çektiriyor. Duvarları ışıklandırılan Atatürk fotoğrafları ile süslenen müzede o yıllarda kullanılan eşyalar da bulunuyor. Binanın bodrum katı ise Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet veriyor.

Görüntü Dökümü

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-Müzeden görüntü

-Müzeye gelen vatandaşlardan görüntü ve röportaj

-Genel detay

Süre: 6.06-683 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,DHA



Kaynak: DHA