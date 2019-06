DHA YURT BÜLTENİ-10

Şehit babası Hayrullah Evran: Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi

Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Hayrullah Evran (65), "Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi" dedi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu.

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı dün akşam Afyonkarahisar'a getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyüne getirildi. Cenaze töreni öncesi baba Hayrullah Evran evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehidin devre arkadaşı olan askerler de cenazeye katıldı. Şehidin arkadaşları çadırda baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran'ın elini öpüp, başsağlığı diledi.

'VARIZ, BİRİZ, TEKİZ'

Baba Hayrullah Evran, "Oğlum şehit olmasa bizler burada oturup, konuşamayız. Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. İnşallah bu son olsun. Allah onlara da akıl fikir versin. Bizleri korkutamayacaklar, korkutamazlar. Gelsinler, görsünler, Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk askeri ve polisinden sevgi ve hoşgörü görsünler. Bir tane şehit verirsek, binlerce asker meydana gelir. Bugün ben bile vatanım ve milletim için, evladım değil ben de hazırım. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi. Bu bizi yıldırmaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslüman'ız. Varız, biriz, tekiz" dedi.

'OĞLUM ASLANLAR GİBİ SAVAŞTI'

Anne Yeter Evran (60) da "Benim oğlum çok başarılıydı. Benim oğlum başarıdan başarıya koşuyordu. Şehit etti teröristler. Oğlum aslanlar gibi savaştı. Son kurşunu teröristler oğluma sıktı. Kökleri kazınsın hepsinin. Benim oğlum çok başarılıydı çok, başarıdan başarıya koşardı" diye konuştu. Yeter Evran gelini Canan Evran'ı da "Dimdik ayakta duracağız" diye teselli etmeye çalıştı.

'YİĞİDİM ASLANIM'

Şehidin cenazesi ambulansla helallik alınması için ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada şehidin babası Hayrullah Evran, annesi Yeter Evran, ablası Semiha Arslan ile eşi Canan Evran tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Yeter Evran, "Yiğidim, aslanım" diye ağıt yaktı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra cenaze namazı için Yıprak Köyü Yeni Camii'ne getirildi. Burada şehidin yakınları tabuta sarılıp, sevdi. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Vali Mustafa Tutulmaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı önce askerlerin omuzlarında, ardından da törene katılanların elleri üzerinde taşınarak mezarlığa kadar götürüldü. Şehidin cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.

Diğer yandan şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu belirtildi. Uzman çavuş olarak 2007 yılında göreve başlayan Evran'ın, sonra teğmenlik rütbesine yükseldiği kaydedildi. Son atamalarla birlikte Şırnak'tan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Canan, çocukları Ada (9) ve Doruk ve ile Şırnak'ta oturduğu ve bir ay sonra da Ankara'ya taşınmaya hazırlandığı belirtildi.

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber teknede 4 kaçak göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan kaçak göçmenlerin sayısı, 12'e ulaştı. Ölen kaçaklardan 9'unun yetişkin, 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi. Ölenlerin 8'inin erkek ve 1'inin kadın yetişkin olduğu, 2'sinin erkek çocuk, 1'inin ise kız çocuğu olduğu kaydedildi. Suriye, Filistin ve Somali uyruklu ölen kaçak göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

============================

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, güllerle anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün dördüncü yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Atabey ilçesi İslamköy'deki anıt mezarı başında törenle anıldı. Anıt mezar, Isparta'nın pembe gülleriyle süslendi.

Süleyman Demirel'i anma törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Garnizon Komutanı Piy. Alb. Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve Demirel'in dostlarından Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel ailesinden CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve eşi Binhan Kesici, Nihan Demirel Atasagun, Neslihan Demirel, Sezen Demirel, çok sayıda yeni ve eski milletvekili, Isparta ve Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce vatandaş katıldı.

ANIT MEZARA ISPARTA GÜLÜ

Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi'nin de bulunduğu İslamköy Çaltepe'deki anıt mezar, Isparta'nın pembe gülleriyle süslendi. Anıt mezara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Anma törenine gelenler Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret ederek, anı defterine Demirel'e olan sevgi ve özlemlerine ilişkin duygularını paylaştı.

ESKİ BAKAN ÜÇPINARLAR KONUŞTU

Resmi anma töreninde Kuran-ı Kerim okunduktan sonra Demirel ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı Hamdi Üçpınarlar bir konuşma yaptı. 19 yaşında siyasete adım attığından rahmetli olana kadar Süleyman Demirel ile birlikte siyaset yaptığını belirten Üçpınarlar, "Büyük devlet adamını anmak ve onunla beraber bazı hatıralarla sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk ve şereftir. Dualarımızla kendisini anıyoruz" dedi.

ANILARINI ANLATTI

Üçpınarlar, Demirel'le iki anısını da anlattı. 70'li yıllarda anarşinin şiddetli olduğu dönemlerde bazı siyasi partileri gençlik teşkilatlarının silah talebinde bulunduklarını kaydeden Üçpınarlar, "'Biz niye silahlanmıyoruz, bizim niye silahımız yok, bu anarşi döneminde kendimizi niye kollayamıyor, koruyamıyoruz' ifadeleriyle hislerini açıklamışlardı. Bu istekleri ve talepleri ilettiğimde, sayın Demirel'in bize verdiği cevap şu oldu; 'Burası hukuk devletidir. Silah kullanmak ve silah kullanıcılar kanunla belirlenmiştir. Her önüne gelen silahı beline takarak bir şey yapamaz. Varsa haksızlık, hukuksuzluk onu kanunlar çerçevesinde devletin kurumları halleder. Sizin yapacağınız şey kaleminiz, kitabınız ve memleket, millet sevgisiyle millete hizmet etmenizdir' demişti" dedi.

'NE KİTAPLARA NE ANSİKLOPEDİLERE SIĞDIRMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Başka bir hatırasını da anlatan Üçpınarlar, "Yine bir hatırasında 'Adalet Partisi nedir' diye bizlere sordu. Aldığı cevaplar neticesinde Atatürk'ün 'Bu topraklar o kadar mukaddestir ki hiç ihmale gelmez' sözünü hatırlattı. 'İşte düsturumuz bu' demişti. Sayın Demirel'in hizmet anlayışı, Cumhuriyete bağlılığı ve hizmet aşkı hiçbir zaman sönmedi. Son nefesine kadar takip ettiğimiz kadarıyla her gün ülke meselelerini 2-3 saat çalışma suretiyle takip ediyordu. İşte vatan ve millet sevgisi. Fazla bir şey söylememe gerek yok, çünkü sayın Demirel'i ne kitaplara, ne ansiklopedilere sığdırmak mümkün değildir. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, velhasıl Türkiye'nin her şeyinde imzası olan bir Süleyman Demirel vardı. Kardeşi Şevket Demirel, eşi Nazmiye Demirel, eğitimde çığır açmış Ali Demirel vardı. Demirel ailesi Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmuştur. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇELENGİ SUNULDU

Üçpınarlar'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi askeri törenle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından, Demirel'in mezarına konuldu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Demirel ailesine taziyelerini ilettikten sonra anma töreni sona erdi. İslamköy'deki camilerde Demirel için mevlit de okutuldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Türk siyasetinde 'Baba' lakabıyla tanınan Demirel'in ölüm yıl dönümünün bir gün öncesi olan Babalar Günü'nde de çok sayıda ziyaretçisi oldu. Babalar Günü ve ölüm yıl dönümündeki ziyaretçiler Demokrasi Müzesi'nde anı defterine duygularını paylaştı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden üç öğrenci de Babalar Günü'nde ziyaret ettiği müzedeki anı defterine yazdığı 'Selamün Aleyküm Bubaa' şeklindeki esprili mesaj dikkati çekti. Öğrenciler, "Üniversitende okumaktan gurur duyuyoruz. Ne yazık ki Babalar Günü'nde babalarımız yanımızda değil. Biz de bu günde senin ziyaretine geldik. Babalar Günün kutlu olsun Bubaa. Aziz Demirel bu millet yaptıklarını asla unutmayacak" diye yazdı.



Ankaralı öğrencilerden Silopi'de şehitlerin mezarları ile ailelerine ziyaret



'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Ankara'dan yola çıkan öğrenciler, Şırnak'ın Silopi ilçesine geldi. Öğrenciler, ailelerini de ziyaret ettikleri şehitlerin kabirlerinde dua edip, mezarlıktaki kuru otları temizleyerek, çöpleri topladı.

Ankara'daki Keçiören Kalaba İmam Hatip Ortaokulu'ndan 37 öğrenci ile 4 öğretmen, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Silopi'ye gelip, Görümlü beldesini ziyaret etti. Ankaralı öğrenciler, Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu eşliğinde beldedeki tarihi mekanları gezdi. Cudi Dağı eteklerindeki mezarlıkta şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden öğrenciler, dua edip, kuru ot ve çöpleri topladı. Mezarlık ziyaretinin ardından öğrenciler, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Keçiören Kalaba İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Mehmet Emin Aydemir, Şırnak'a gelmeden önce düşüncelerinin farklı olduğunu belirterek, "Geldikten sonra daha farklı hale geldi. Gezdiğimiz yerlerde köy çocuklarıyla iletişim kurmak, yörenin yemek kültürünü ve yaşam şartlarını yerinde görüp öğrencilerimize katkı sunmasını hedefledik. Öğrencilerimizin düşüncelerinde çok farklı düşünceler oluştu" dedi.



Güneş Festivali için renkli kortej

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Soli Güneş Festivali'nin tanıtım korteji yapıldı. Mersin'in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi önünde başlayan korteje, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Klasik otomobiller, motosiklet ve bisiklet guruplarının renkli görüntüler oluşturduğu kortejde üretici kadınlar da traktörleriyle kortejdeki yerini aldı. Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar, katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, Viranşehir sahilinde sona erdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00'de gündüz etkinlikleri ile başlayacak olan Güneş Festivali'nde bu yılda sevilen sanatçıların yer alacağını, saat 21.00'de Volkan Konak, 22 Haziran Cumartesi akşamı da yine aynı saatte Sibel Tüzün'ü festival kapsamında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Tüm halkı 9'ncü Soli Güneş Festivali'ne davet eden Tarhan, festivalin amacının hem 3 bin yıllık geçmişi olan Soli Pompeiopolis'in tanıtımını yapmak hem de güneş enerjisinin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "3 bin yıla yakın bir tarihi olan Mezitli'nin geçmişteki adının Soli olması, Mezitli'nin güneş kenti olduğunu vurgulamaktadır. Bizde, güneşin önemini vurgulamak üzere her yıl Güneş Festivali düzenliyoruz. Yılın 325 günü güneşli günlerimiz var ama yeterince yararlanamıyoruz. Şairler bile 'güneşli günler göreceğiz çocuklar' demiş. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Güneş enerjisini daha çok kullanmak gerekiyor. Türkiye'de güneş enerjisinden yararlanma sadece yüzde 2,5'u teşkil etmektedir. Güneşi olmayan ülkelerde bu oran çok daha yükseklerdedir. Festivalle güneşin önemini ve ilçemizin tarihini anlatacağız. Ama her şeyden önemlisi tüm Mersin halkının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şarkılar, türküler söylemesini sağlayacağız" dedi.

Mersin'den Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'na çağrı



Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak Türkiye- İzlanda maçı rövanşının kentte gerçekleşmesi için Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Başkan Gültak konuyla ilgili açıklamasında, Mersin'in Akdeniz Oyunları'nda önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını ve bu organizasyondan yüzünün akıyla çıktığını söyledi. Gültak, "Akdeniz Oyunları için kentimizde yapılan tesisler atıl durumda kalmamalı, bu tesisler ülkemizde gerçekleşecek uluslararası ve ulusal sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmalıdır. Türkiye-İzlanda maçının kentte gerçekleşmesini istiyoruz. Bu çağrımız karşılık bulmalı ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonumuz, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin'de oynanmasına karar vermelidir. Ayrıca hatırlatmak isterim ki, milli takımlarımız kentimizde oynadıkları hiçbir müsabakayı kaybetmemişlerdir. Bu uğuru devam ettirelim" dedi.

Bazı spor karşılaşmaları ve turnuvaların Mersin'de gerçekleşmesinin, özellikle uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sunmasının yanısıra kente sosyal ve ticari bir hareketlilik getireceğini ifade eden Başkan Gültak, "Spor, aynı zamanda barış ve kardeşliktir. Uluslararası ve ulusal müsabakaların bazılarının kentimizde gerçekleşmesi, ayrımsız bütün sporseverlerimizde heyecan yaratacak ve ortak bir sevinç oluşturarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecektir. Nitekim bu önemli maçın kentimizde oynanması ile ilgili bütün partilerden temsilciler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar tek vücut olmuşlardır. Bu çağrının yanıt bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Eğitim- Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, yıl boyunca eğitim kurumlarında yaşanan sorunları ve beklentileri açıkladı. Sendika, sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesini istedi.

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, sendika binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılının değerlendirmesini yaptı. Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, yaptığı açıklamada, sözde değil gerçekten öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine değer verilmesini istediklerini belirtti. Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Necip Vardal, "Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan, şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz" dedi.

EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ

Sözleşmeli, ücretli öğretmenlerin, kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Vardal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmelidir. Ek dersler için ödenen ücret artırılmalıdır. İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Öğretmenleri başarılı- başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler "Günü genelgesi geri çekilmelidir. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir."

Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) sınıfta bıraktığını savunan Vardal, "Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin omzundaki yükün arttığı 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yoğun tartışmaların gölgesinde sona erdi. Özellikle Bakan Ziya Selçuk tarafından yürütülen değişim algısı ve sorunlara çözüm üretileceği beklentisi çöktü" diye konuştu.

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesi için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 9 günde 225 kilometre yol kat ederek, Yozgat'a ulaştı. Ankara'ya kadar at sırtında gidecek olan Duman, buradan otobüsle İzmir'e geçerek birliğine teslim olacak.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesi için, birliğine uzanan yolun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan kendisine ait 'Yıldız' adlı atını süsleyip Türk bayrağı asarak, 9 gün önce yola çıktı. Olumsuz hava şartları nedeniyle at sırtında 9 günde 225 kilometre yol kat eden Duman, Yozgat'a ulaştı. Atı 'Yıldız' ile E-88 karayolu güzergahını takip eden Duman, sürücülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'YOLDAKİ EN BÜYÜK ZORLUK HAVA ŞARTLARI'

Duman, bu yolculuğa çıkmasının amacının binicilik sporuna dikkat çekmek ve atların insanlarla tekrar tanışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Duman, "Günde 30 kilometre yol yapıyorum. Yolda çok yoğun ilgi ile karşılaşıyorum. Vatandaşlar benimle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Yolculukta kendim için üzerime yiyecek bir şey almadım. Özellikle atım için bir şeyler aldım. Konakladığım köylerde vatandaşlarımız atıma arpa veriyor. Köylerde vatandaşlarla birlikte yedik, birlikte güldük, eğlendik benim için çok güzel bir yolculuktu. Bu yolculuğa devam edeceğim. Askerliğim olmasaydı bu şekilde 1 ay daha gezmek isterdim. Yoldaki en büyük zorluk hava şartları. Öğle vakti sıcak oluyor, aşırı sağanak yağmura maruz kalıyoruz. Bir diğer zorluğumuzda keneden korunmak oluyor" dedi.

'ATIMI ANKARA'DA SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Vatani görevini yapacağı İzmir'de ki birliğine teslim olmadan önce atı 'Yıldız'ı, Ankara'da satmayı planladığını belirten Duman, "9 gün içinde Ankara'ya ulaşmayı planlıyorum. Bu şekildeki programla, birliğime yetişeceğim. Atımı Ankara'da herhangi bir binicilik kulübüne satmayı düşünüyorum. Çünkü binicilik kulübü dışında kimseye güvenemem. En azından ben de bir eğitmen olduğum için daha iyi yerlerde daha güzel bir şekilde benim gibi hassas insanların bakabileceğini düşündüğüm için böyle bir değerlendirmede bulunacağım" diye konuştu.

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Gaziantep'e geldi.

Aralarında yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, şehrin farklı noktalarındaki mekanlarda yöresel lezzetlerin yapılışını izledi. Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, yapılan tur sayesinde bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, ilerleyen süreçte de mutfakta kullanılan sarımsak, sumak ve Antep fıstığı gibi malzemelerin ihracatı konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Sözen, organizasyon sayesinde Türk tarihinin, yemeklerinin ve mutfağının tanıtılma olanağı bulunduğunu ifade ederek, "Organizasyonun bu seneki ayağı, Güneydoğu Anadolu'yu kapsıyor. Bu yüzden de ilk durağımız Gaziantep. Çünkü burada çok güzel bir mutfak var ve çok kıymetli bir mutfak malzemesi var. Antep fıstığı ve sumak sadece bunlardan bir kaçı. Bölgeyi tanıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

