DHA YURT BÜLTENİ - 10

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, elektrik direğine çarparak, direği yıktı. Araç şoförü hafif yaralanırken, yıkılan direk nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Uncubozköy Mahallesi 5518 Sokak üzerinde meydana geldi. 5518 Sokak'tan, hafif eğimli yoldan aşağı inen 46 yaşındaki Nuri Elgün yönetimindeki 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni boşaldı. Durmayan kamyon, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak, direği yıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede önlem alarak vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı. Elektrik dağıtım şirketi, elektrik akımını kesti. Hafif yaralanan araç şoförü Nuri Elgün'e, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Devrilen direk nedeniyle Uncubozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan mahalle sakinlerini Ahmet Yeşil (56), "Evdeydik. Kahvaltıya oturmak üzereydik. Birden bir ses duyuldu. Bomba attılar zannettik. Sonra pencereden bir baktık ki evimizin önünde. Direk ise yıkılmış. Elektriklerimiz kesildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Freni boşalankamyondan görüntü

Devrilen direkten görüntü

Kopan elektrik tellerinden görüntü

Kamyondan hafriyatların boşaltılmasından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Motosikletten düşen Uğur, öldü

Bartın'da işten evine dönmek için yola çıkan Uğur Gedik(26), kullandığı motosikletten düşerek, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece 01.00 sıralarında Gürgenpınarı İnkum Yolu üzerinde meydana geldi. Mugada yolu üzerindeki bir seramik fabrikasında çalışan Uğur Gedik, iş çıkışı motorsikletine binerek, evine doğru yola çıktı. Ancak Gürgenpınarı Köyü'ne geldiğinde motosikletten düştü. Gedik, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğur Gedik otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasından

-Kaza sonrasında Uğur Gedik sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Uğur Gedik'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN -

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Uyuşturucudan ölüme 3 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Y., uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, öldü. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Akhan Mahallesi'nde yaşayan işsiz Ahmet Y., dün (çarşamba) saat 06.00 sıralarında, yol kenarında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiye göre, Ahmet Y. çok sayıda uyuşturucu hap içmesi sonucu komaya girerek öldüğü tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Uyuşturucuyu sattığı belirlenen İ.A., G.K. ve O.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 89 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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3 zanlının polis tarafından adliyeye getirilmesi

Adliyeden detay

Ölen Ahmet Y.'nin fotoğrafı

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı

Kütahya'da, Batuhan K. (17), ailesiyle oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak penceresinden düşerek, yaralandı.

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında, ailesiyle oturan Batuhan K., saat 01.00 sıralarında, hava almak için mutfak penceresinden bakmaya başladı. Batuhan K., bilinmeyen nedenle, arka bahçeye bakan pencereden tahta paletlerin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Gürültü üzerine mutfağa gelip, açık pencereden dışarı bakan Batuhan'ın kız kardeşi, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Batuhan'ı sedyeye alıp, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Batuhan K.'nin acil serviste tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan Batuhan K.'nin annesinin, Muğla'da kaza geçiren babasının yanına gittiği, evde kız kardeşiyle birlikte kaldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Çocuğun düştü yer

-Polis ve sağlık ekipleri

-Paletlerin üzerinden alınması

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Kız kardeşinin olayı polise anlatması

-Ambulansın gidişi

-Düştüğü mutfak maçı ve tahta paletler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Dondurma alan müşterilerine kitap hediye ediyor

Kayseri'de dondurmacı Osman Topuz(39), 20 liralık dondurma alan müşterilerine, yıllardır okumak için satın aldığı kitaplarını hediye ediyor. Yakınlarının 'kitap kurdu' dediği Topuz, "Okuma alışkanlığına bir katkımız olması açısından karşılık beklemeden bu kampanyayı başlattık" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olan ve bir süre mühendis olarak çalışan Osman Topuz daha sonra baba mesleği olan dondurma işine girdi. Topuz, babasının 33 yıllık dondurma dükkanını devraldı. 13 yıldır Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'ndeki dondurma dükkanını işleten Osman Topuz, okuma alışkanlığına katkıda bulunmak için 20 liralık dondurma alana kitap hediye etmeye başlattı.

Topuz, dondurma alan müşterilerine, üniversite dönemi dahil yıllardır okumak için satın alıp biriktirdiği kitaplarını hediye ediyor.

Osman Topuz, kitap kampanyasının babası Sami Topuz'un fikri olduğunu söyledi. Topuz, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Müşterilerimiz kitaplara aşinalar, yoğun bir ilgi var. Özel serilerden kitap isteyenler oluyor. Kampanyayı ilk defa gördüğünü söyleyen farklı illerden gelen müşterilerimiz de oluyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Böyle bir farkındalığı yaratıp bu işe vesile olmak ve bir çok ilden gelen insanların bizi takdir etmesi bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Osman Topuz, "Özellikle dünya klasikleri ve Nutuk'u herkese vermeye çalışıyorum. Çünkü Nutuk bizim, baştacımız. Kitaplarla geri dönüşler de almaya çalışıyorum. Kesinlikle bir karşılık beklemeden bu kampanyayı başlattık. Kampanyamızın diğer sektörlere ve bizim sektörümüzdeki diğer firmalara örnek teşkil etmesini istiyorum. Ülke olarak zaten okuma oranımız çok düşük, şehir olarak da istatiksel anlamda maalesef kitap okuma oranında çok düşük seviyelerdeyiz. Kampanyamız, ufacık bir tuz tanesi olsa da kitap okuma oranına katkı sağlıyor, bu kampanyanın devamını ve bir çok yerde de böyle çalışmaların yapılmasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Dondurma işletmesinden görüntü

-Kitap kampanyasından faydalanan müşterilerden görüntü

İşletme sahibi Osman Topuz'un dondurma kesiminden görüntü ve Topuz'dan diğer genel detay görüntüler

Kesme dondurmacı Osman Topuz ile röportaj

-Müşterilerden Ayşe Gülbiz ile röportaj

Müşteri, Recai Murtazaoğlu ile röportaj

-Diğer genel ve detay görüntüler

Süre: 6.55 DK. Boyut: 783 MB

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

