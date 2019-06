DHA YURT BÜLTENİ-10

SEL FELAKETİNDE KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR (EK)

1)ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

ARAMA GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

TRABZON

2)KIRMIZI KART GÖSTEREN HAKEME SALDIRDILAR



Kahramanmaraş 'ta dün oynanan U19 2'nci Amatör Küme maçında hakem Mustafa Barman, kırmızı kart gösterdiği oyuncunun takım arkadaşları tarafından tekme tokatlı saldırıya uğradı. Olaylar nedeniyle toplam 6 kırmızı kart gösteren hakem, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

2'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Büyüksırspor ile Çağlayanceritspor karşı karşıya geldi. Galip gelen takımın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceğinden dolayı çekişmeli geçen maçta arka arkaya 8 gol oldu ve 70'nci dakikaya 4-4'lük beraberlikle girildi. Bu dakikada Çağlayanceritspor'dan bir futbolcunun rakip oyuncuya müdahalesi sonrası hakem Mustafa Barman elini cebine götürdü. Barman, sarı kartı olan oyuncuya ikinci sarı katı çıkardığı sırada oyuncu hakemin eline vurdu. Hakem tekrar elini kaldırıp önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi. Bunun üzerine Çağlayanceritspor'dan bazı futbolcular hakemin üzerine yürüdü. Bu sırada arbede yaşandı ve Mustafa Barman, 2 futbolcuya daha kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcular hakeme tekme tokat saldırmaya başladı.

Yere düşen hakem kalktıktan sonra 3 kırmızı kart daha gösterdi. Çağlayanceritspor'dan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Mustafa Barman, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

HAKEMLERDEN KINAMA

Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kahramanmaraş Şubesi de yazılı bir açıklama yaparak hakem Mustafa Barman'a yapılan saldırıyı kınadı. Bu tür olayların Türk futboluna zarar verdiği belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili erekli hukuki sürecin başlatılacağı ve takipçisi olunacağına dikkat çekildi.

KAHRAMANMARAŞ

3)NEVŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Nevşehir 'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri karayolunun Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Sedak Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yamaçtan aşağıya yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta bulunan 8 aylık Rabia Acar ile kaza sırasında araçtan fırlayan Enver Can (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Rabia Acar ve Enver Can'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR

4)STAJ İÇİN GİTTİĞİ ANTALYA'DA KAYBOLAN DOĞUKAN, 4 GÜNDÜR KAYIP

Çorum 'dan Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki bir otele aşçılık stajı için giden Doğukan Coşkunsu'dan (16), ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Çorum'da ailesiyle birlikte yaşayan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, aşçılık stajı için 6 Mayıs 'ta gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan bir otelde staj eğitimlerine başladı. 4 gün önce kardeşi Ecenur Coşkunsu'yu arayıp Çorum'a gelmek istediğini söyleyerek telefonunu kapatan Doğukan Coşkunsu'dan haber alamayan ailesi, Çorum Bahçelievler Polis Merkezi 'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Çorum ve Antalya'daki polis ekipleri, kayıp Doğukan'ın bulunması için çalışma başlattı, otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baba Erdem ve Anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı. Ancak, yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

'4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp gencin dedesi Şakir Coşkunsu, torunun görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyerek, "Torunum staj yapmak için Antalya Manavgat'ta bir otele gitmişti. 4 gündür de hiçbir haber alamıyoruz. Çorum polisi ve Antalya polisi ortak bir çalışma yaparak torunumu arıyorlar. Ancak şuana kadar hiçbir iz yok, Allah Rızası için torunumu bulsunlarö dedi.

'HER YERDE POLİS ONU ARIYOR'

Gözü yaşlı babaanne Naciye Coşkunsu ise "Yavrumu staj için gönderdik ve 4 gündür kayıp her yerde polis onu arıyor. Ne olur Doğukan'ımı gören yerini bilen varsa lütfen en yakın polis karakoluna haber versinö diyerek torunundan gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini söyledi.

ÇORUM

5)KONYA'DA KÖPEK KATLİAMI: ÖLDÜRÜLMÜŞ 15 KÖPEK BULUNDU

Konya 'nın Karapınar ilçesinde farklı zamanlarda öldürülüp atılmış 15 köpek bulundu.

Canlı olarak bulunan 4 yavru köpekte belediye hayvan barınağına götürüldü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka , katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Karapınar'ın Kürtül mevkiinde katledilen köpeklerin atıldığını gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, beraberinde Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe , Veterinerler Fethi Türkoğlu ve Önder Taşçı ile birlikte ölü köpeklerin bulunduğu bölgeye giderek inceleme yaptı. 15 köpeğin farklı zamanlarda öldürülüp atılmış olduğu tespit edildi. İnceleme sırasında ise canlı 4 yavru köpek bulundu. Aç ve bitkin halde olan yavru köpekler içinde Karapınar Süt Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tartan, süt getirdi. Sütle beslenen yavru köpekler, belediye havyan barınağına götürüldü.

Katliamı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi:

"Bizim belediyecilik anlayışımız, köpekleri ve sokak hayvanlarını imha etmek değil, koruma ve bakımını üstlenmektir. O nedenle barınaklar yaptık. Bu mazlum hayvanları katledenlerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma başlatıldı. Bu zulmü yapanlar, adalet karşısında hesap verecektir. Köpekler değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Değişik zamanlarda bu bölgeye bırakılıp gidilmiş. Ne şekilde öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bu olayı kınıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Hayvanların koruma altında olması gerekir."

KARAPINAR KONYA

6)TERME'DE SEL HASARININ TESPİTİ SÜRÜYOR

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde zarar gören ekili tarım arazileri ve evler için başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, ana yol ulaşımı olmayıp alternatif çevre yollardan ulaşım sağlanan ilçede hasar gören 2 mahallenin bağlantı köprüsünü onarma çalışmaları da sürdürülüyor.

?Terme ilçesinde dün gece başlayan sağanak sele neden oldu. Kocaman ve Evci dereleri taştı. Taşkın nedeniyle evlerin zemin katları ve tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı , Evci, Karasu , Hüseyinmescit , Balsaray, Kazımkarabekir , Uludere , Bazlamaç mahalleleri büyük zarar gördü. İki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 kişi sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Terme Belediyesi'nden yardım isteyenler, kepçe ile kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sel sularının yüksekliği nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD 'dan yardım istendi. AFAD ekiplerince botla ulaşan evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Sel nedeniyle bölgede fındık ve sebze bahçeleri zarar görürken, bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

Bölgede yıkılan yol, zarar gören ekili tarım arazileri ve hasar gören evler için Samsun Valiliği 'nce başlatılan hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmaları Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince devam ederken, belediye ekipleri de, ilçenin üst kesimlerinde bulunan Kazım Karabekir ve Uludere mahallesinin ana yola ulaşımı kesilen köprüde onarma işlemlerine başladı. Mahallelere ulaşım diğer mahalle yollarından verilirken, kapanan yolun kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.

'ÇALIŞAMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç , selin vurduğu ilçede başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Kılıç, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak bölgedeki birçok ev ve tarım arazisi su altında kaldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölge halkımızın müsterih olmasını istiyorum. En kısa zamanda yapılan çalışmalarla birlikte bölgede hayatı normale döndüreceğiz. Özellikle alt yapıda meydana gelen tüm aksaklıkları da en kısa sürede gidereceğiz. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

TERME (Samsun)