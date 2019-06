DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAPIKULE'DE GURBETÇİ AKINI

AVRUPA ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluştura gurbetçiler, aşırı sıcaktan beklemekten şikayetçi oldu.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri bugün başladı. Karayolunu tercih ederek gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman korna çalarak, bekleyişlerine tepki gösteren gurbetçiler, her yıl aynı çileyi yaşadıklarını dile getirdi.

'SIRBISTAN-BULGARİSTAN SINIRINDA 7 SAAT BEKLEDİK'

Karayoluyla akın akın anavatan gelen gurbetçiler, özellikle Sırbistan-Bulgaristan sınırında yoğunluk olduğunu ve bu nedenle saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Almanya'dan gelip Afyon Emirdağ'a giden Güner Murat, "Korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz memleketlerde çok hızlı geçiş yaptık ama memleketimizde durakladı ki, bunu anlamadım. Normalde her sene çok hızlı geçtiğimiz gümrüğümüzde bu yıl böyle bir bekleme oldu. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Olmaması gerekiyordu ama kendiniz de görüyorsunuz durumu" şeklinde konuştu. Almanya'dan gelip Sivas'a giden Hacı Ömer Demirgil, "Bu kadar çileye rağmen her şey için bu toprakları, bu al bayrağı görmek, bu çileyi çekmenin yanında vız gelir. Tatilimiz 4 hafta, hasret gidereceğiz. 1 hafta tatil yapıp 3 hafta ailemizi göreceğiz, sonra gurbete geri döneceğiz" dedi.

Ailesiyle birlikte Fransa'dan gelip Ordu'ya giden Ahmet Yenilmez,"Yolculuğumuz çok iyi geçti. Bir tek Sırp ve Bulgar tarafında çok bekledik. Türk bayrağını gördükten sonra bütün sıkıntılarımız geçti. Şu anki tek hedefimiz memleketimize ailemizin yanına gitmek" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçilerin geçişlerini sağlamak için tüm peronların açık tutuluğunu belirterek, hızlı şekilde işlemlerinin yapıldığını kaydetti.



Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Olgay GÜLER/EDİRNE,-

2)ADIYAMAN'DA KAVGA: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, iki grup arasında parkta çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kültür Parkı'nda karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışa, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, taraflar yanlarındaki bıçak ve tabancalarla birbirine saldırdı. Kavgada Seydi P., eline isabet eden kurşunla, Mehmet K. ve Ömer Y. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, parkta yaptığı inceleme sonrası olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

3)MEZUNİYET DÖNÜŞÜ KAZADA ÖLEN 4 KİŞİDEN ABLA- KARDEŞ DE TOPRAĞA VERİLDİ



KAYSERİ'de, mezuniyet töreninden dönerken tarlaya devrilen otomobilde ölen 4 kişiden Mirhas Eser (11) ile Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan üvey ablası Heval Demirtaş'ın (23) cenazeleri de memleketleri Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cuma günü, İstanbul'da mezuniyet törenine katıldığı üvey kızı Heval Demirtaş ve ailesiyle birlikte Elazığ'a gitmek için yola çıkan Nevzat Eser (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya karayolunun 75'inci kilometresine geldiğinde, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçtikten sonra tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Nevzat Eser ile üvey kızı Heval Demirtaş, oğlu Mirhas ve kayınbiraderi Davut Özdemir (28) hayatını kaybetti, eşi Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. Fikriye Eser, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otopsilerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirilen cenazelerden Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyünde, Davut Özdemir ise Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde dün toprağa verildi.

Mirhas Eser ve üvey ablası Heval Demirtaş'ın cenazeleri ise bugün morgdan alınarak Elazığ Asri Mezarlığı'na getirildi. Abla- kardeşin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Kazada yaralanan Fikriye Eser'in tedavisinin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, -

4)SEFERİHİSAR'DA LAVANTA ŞENLİĞİ

İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Şenliği'ne ilgi yoğundu. Lavanta hasadını görmek isteyenlerin geldiği mahallede, uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarından inerek yürümek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, yoğun araç trafiğinden dolayı, Bademler Mahallesi'nden Turgut'a kadar yürüdü. Yoğun ilgi gören şenlikte, vatandaşlar lavanta hasadından önce, mor tarlada bol bol fotoğraf çektirdi.

Seferihisar'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Şenliği, binlerce konuğu ağırladı. Seferihisar Belediyesi'nin, yüz dönüm arazide ektiği lavantanın hasadını görmek isteyenler, mahalleye akın etti. Katılımcılar, kokusu ve görüntüsü ile büyüleyen tarlada fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi. Şenliğe ilgi o kadar yoğundu ki, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, şenliğin yapıldığı alana yürüyerek gelmek zorunda kaldı. Şenlikte birbirinden ilginç görüntüler de objektiflere yansıdı. Cadı kostümü ile şenliğe katılan Muhsine Kesici, dikkatleri üzerinde topladı. Şenliğe katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, "Bu hikayenin bir ana fikri vardı; o da üreticimizi katma değeri yüksek ürünlerle buluşturmak. Bu bereketli topraklarda tarımı ileriye taşımamız gerekiyor. Lavanta o nedenle bulduğumuz bir üründü. Önce 2 dönümle başladık. Şimdi yüzlerce dönüme çıktı. Bunun çok büyük keyfini yaşıyoruz. Bu hikayeyi büyütmek festivallerle mümkün. Ne kadar değerli olduğunu, ne kadar çok fayda getireceğini ancak festivallerle anlatabiliyorsunuz. O nedenle festival yapmaya başladık. Festival üretimi besliyor, üretim festivali besliyor. Karşılıklı birbirini büyütüyorlar" dedi.

'KATILIM BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA'

Şenliğe yüksek bir katılımın olduğunu da kaydeden Soyer, "Bademler Mahallesi'nde araçlardan indik, oradan buraya kadar yürüdük. Araçla gelmek mümkün olmadı. Katılım beklediğimizden daha fazla. İsmail Başkanım (Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i kast ederek) bayrağı daha ileri taşıyor. Onunla iftihar ediyorum. Bugün eski dostlarla buluşmak da ayrıca keyif verici" diye konuştu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Soyer'e lavanta hediye etti.

Şenliğe katılanlardan Aynur Yıldırım da, "Harika burası, bayıldım. Lavantanın kokusu çok güzel, etraf çok güzel. Gelirken biraz zorluk yaşadık ama burada her şey güzel" diye konuştu. Şenlik için Adana'dan geldiğini söyleyen Aslıhan Kırdar da, "Lavantayı çok seviyorum. Böyle bir şenlik olacağını duymuştum. Çok gelmek istedim ve arkadaşım da beni kırmadı. Birlikte geldik" diye konuştu.

ESNAF DA YOĞUNLUKTAN MEMNUN KALDI

Mahalle meydanında tezgah açarak çeşitli ürünler satan esnaf da, ilgiden memnun oldu. Tarhana otu, adaçayı, altın ot, karabaş reçeli satan Ekrem Tekin, satışların iyi olduğunu belirtti. Evde yaptığı dolma, sarma, börek gibi yiyecekleri şenlikte satan Ayşe Kaymaz da "Evde yaptıklarımızı burada satıyoruz. Hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem de öz güven kazanıyoruz" dedi.

Şenlik, tüm gün devam edecek. Hasat edilen lavantadan, sabunun yanı sıra lavanta yağı ve kolonya yapılacak.



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,