DHA YURT BÜLTENİ-10

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi (3)



MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ

25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ilk duruşmasının Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başlamasının ardından, bazı aileler salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Aileler bu duruma tepki gösterirken, arbede yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren arbedenin ardından aileler salona aldıktan sonra, ailelerin avukatları duruşmanın başlamasıyla birlikte, yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darbedilme talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Heyetin çekilmesinin ardından duruşma tamamlanırken, salon boşaltıldı. Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka heyet atanacağına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.

Müdahil avukatlardan Yunus Tuğlu, "Bir yıldır adaletin gerçekleşmesi için beklediğimiz günde duruşma düzeni öncesinde yapılamayan planlama nedeniyle duruşma düzeni sağlanamadığı dilekçenin verilmesiyle mahkeme heyeti duruşmadan çekildi. Bu bizler içinde acılı aileler içinde adaletin biran önce gerçekleşmesini bekleyen tüm taraflar için hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Bu süreçten sonra yeni bir heyet mi gelecek yoksa bu heyetin duruşmalara devam etmesi mi sağlanacak, bekleyeceğiz. Ancak, ailelerin bu mücadelesi devam edecektir" dedi.

Duruşma sonunda aileler ve avukatlar adına açıklamayı avukat Gökmen Yeşil yaptı. Yeşil, aileler ve bazı ailelerin darp edildiğini ileri sürerek, "Duruşma başladıktan sonra avukatlar, aileler, 'biz duruşma salonunun önünde, 1,5 saat bekletildik. ve sonra a sizin ya da mahkeme heyetinin ya da savcılığın talimatıyla darp edildik' dedi. Avukatlar darp edildi, aileler darbedildi. Bunların kayıtlara geçmesini ve ilgililer hakkında suç duyurulmasında bulunmasını istiyoruz denildi. ve üzerine yüklenen tiyatroyu devam ettiremeyeceğini anlayan mahkeme heyeti, orada yüzlerce aile hazırken, sanıklar hazırken, insanlar dertlerini anlatmaya gelmişken, şikayetlerini, sorunlarını acılarını anlatmaya gelmişken, yargılama yapmak yerine duruşma salonunu bırakıp kaçtılar. Mahkeme heyetinin ilk kararı biz dosyadan çekiliyoruz oldu. Bu konuda karar vermek üzere dosyanın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini karar verdiler" dedi.

Kazada kızı Bihter (14), kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, kızının Bihter'in pantolonu ile mahkeme salonuna girdi. Duruşmada heyetin çekilmesinin ardından gözyaşları arasında dışarıya çıkan Zeliha Bilgin, kızının pantolonunu göstererek, gözyaşları döktü. Bilgin, "Duruşma salonunda kızımın pantolonunu gösterdiğim zaman bana 'Şov yapıyorsun' dediler. Böyle bir şey olur mu'ö diye tepki gösterirken, güçlükle sakinleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aililerin salondan çıkışı

Kızının panhtolonunnu gösterin Zeliha Bihter

Bihter'in ağlamasi

Bihter'in sakinleştirilmeye çalışıylması

Avukatların açıklamaları

Ailelerin tepkileri

Detaylar

Haber-Kamera; Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN-ÇORLU(Tekirdağ),

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Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu

Karaman'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'nın AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığının ortaya çıkmasının ardından kentte bazı kişilerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı belirtildi. Aynı operasyonda gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan memur Mehmet D. ise görevden uzaklaştırıp hakkında soruşturma açıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sınır dışı edilen Havatan M.'nin yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Havatan M.'nin virüs taşıdığı haberinin duyulmasıyla birlikte bazı kişilerin, kentteki hastanelerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı bildirildi.

KARAMAN VALİLİĞİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir lisede memur olarak çalışan Mehmet D. hakkında da Karaman Valiliği tarafından soruşturma başlatılıp, açığa alındı. İdari soruşturma için Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2 müfettiş görevlendirildi.

Görüntü Dökümü

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-Fuhuş şebekesi üyelerinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

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Epilepsi hastası Mehmet'e, sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

Tokat'ta epilepsi rahatsızlığı tedavisi gören Mehmet Öcü (10) için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Tokat'ta yaşayan Mustafa ve Şerife Öcü çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü Mehmet Öcü'ye 3 yaşındayken epilepsi tanısı konuldu. Tokat Devlet Hastanesi'nde aralıklarla yatarak tedavi gören ve yürüyemeyen Mehmet'in doğum gününü öğrenen hastane çalışanları harekete geçti. Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, Mehmet'in doğum günü olan 29 Haziran'da pasta hazırladı. Yoğum bakım servisinin önüne tekerlekli sandalye ile getirilen Mehmet Öcü'ye servis hemşireleri pastası ile sürpriz yaptı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan sürpriz doğum günü kutlaması ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

-Doğum günü sürprizi

-Çodcuğun mutluluğu (amatör kamera)

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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İkiz bebek bekleyen kaza kurbanı anne ile iki kızı ve eşi yan yana toprağa verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Cumali Yarıcı (35), ikiz bebeklere hamile eşi Hicran Yarıcı (30), kızları Hediye Nur Yarıcı (1) ve Ziynet Yarıcı (7), evlerinin bulunduğu Ahmetli ilçesinde, gözyaşları içinde, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara - İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde dün saat 08.40'ta meydana gelen kazada, Cumali Yarıcı, yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobille, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin metal yığınına döndüğü kazada, Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan sürücü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve 1 yaşındaki kızları Hediye Nur Yarıcı kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Hazal Yarıcı'nın (6) ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'neki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamlarını yitiren Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı, kızları Hediye Nur Yarıcı ve Ziynet Yarıcı'nın cenazeleri, bugün Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınarak, evlerinin bulunduğu Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Yarıcı Ailesi'nin 4 ferdi için, öğle vakti beklenmeden Ulu Cami'de tek tek cenaze namazı kılındı. Kazada ölen 4 kişi, kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına götürülüp, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

İKİZ BEBEKLERİNE HAMİLE OLDUĞU İÇİN KONTROLE GİDİYORLARMIŞ

9 gün sonra doğum gününü kutlayacak olan anne Hicran Yarıcı'nın, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazanın olduğu gün, ikiz bebeklerine hamile olduğu için hastaneye kontrole gittiği, kızlarını da yanlarında götürdükleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazada yaşamını yitiren Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı, kızları Hediye Nur Yarıcı ve Ziynet Yarıcı ile aynı kazada yaralanan kızları Hazal Yarıcı'nın fotoğrafları

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü.

-Mezarlıktan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ AHMETLİ (Manisa),

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1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, ensefalosel hastası 1 yaşındaki Yunus Emre'ye Bitlis Valiliği sahip çıktı.

Sevda- İkram Batır çiftinin bebekleri Yunus Emre, 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin ailesini üzdü. Yaşam savaşı veren Yunus Emre'nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi de bebeklerini tedavi ettirmek için yardım çağrısında bulundu.

Bu çağrının gündeme getirmesi üzerine de Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talimatıyla Adilcevaz Kaymakamlığı, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Adilcevaz Onkoloji Hastanesi hemen harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda ise Yunus Emre'nin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin yapılmasına karar verildi. Aile ile iletişeme geçildiği belirtilirken, yetkililer, Yunus Emre'nin hem tedavisinin yapılacağını hem de tedavi süresince ailenin yaşamış olduğu maddi sıkıntıların karşılanacağını söyledi.

Bu arada, inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası İkram Batır, Yunus Emre'nin haber olmasından sonra yurt dışından ve ülkenin birçok yerinden işadamları ve vatandaşların kendilerini aradığını ve bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını ifade etti. 1 yaşındaki bebeklerini tedvi edileceğini anlatan Batır şöyle konuştu:

"Yaşadığımız mağduriyetin haber yapılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından duyarlı halkımız telefonla bize ulaşarak çocuğumuzun tedavisinin yapılması konusunda destek olmak istediklerini söyledi. Bugün yine sağ olsun Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar bize ulaşarak Vali Beyin talimatıyla bebeğimizle ilgileneceklerini söyledi. Allah devletimizden, işadamlarımızdan ve halkımızdan razı olsun. Haberin yapılmasıyla birlikte yaşadığımız mağduriyeti dile getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umudumuzu yitirmişken yeniden bir umut ışığı doğdu. Allah devletimizden ve herkesten razı olsun. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar'a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis),

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Baraj içindeki minare, eski köyün simgesi oldu

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü, yapılan baraj nedeni ile 10 yıl önce boşaltılarak yamaca taşındı. Suya gömülen köydeki caminin su içinde kalan minaresi köy halkının tek avuntusu oldu. Yaz ile kış arasında su içindeki görüntüsü değişen minare eski köyün simge haline geldi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı. Baraj zemininde kalan Pusat köyü, eski yerin yakınındaki bir yamaca taşındı. Köydeki tüm yapılan kısa sürede su içerisinde kaldı. Köylülerin yıllarca ibadetlerini yaptıkları köy camisinin minaresi ise su yüzeyinde kalmaya devam eden tek yapı oldu. Kış aylarında su debisinin azalmasıyla minarenin şerefe kısmına kadar yüzeye çıkarken, yaz aylarında barajın tam doluluk seviyesine ulaşmasıyla sadece külahın bir kısmı ile alemi su yüzeyinde gözüküyor. Aynı yerde 6 ay arayla çekilen görüntülerde de minarenin su içindeki görüntü değişimi dikkat çekiyor.

'RÜYALARIMIZDA KENDİMİZİ ESKİ KÖYDE GÖRÜYORUZ'

Pusat köyünün 20 yıldır muhtarlığını yapan ve baraj yapımının tüm aşamalarını yaşayan muhtar Ali Danagöz (69), barajdaki su seviyesini minareden anladıklarını belirterek, "Bazen şerefesinden 6-7 metre kadar aşağıya indiği oluyor. Daha sonra yeniden doldurup boşaltıyorlar. Bu güne kadar baraj tarıma elverişli olmadı, yapamadılar. Buradan gelip geçtikçe 'bir boşalsa da eski köyümüzü yerlerimizi görür müyüz' diye bekliyoruz. Maalesef boşalmadı. Sadece minareyi görüyoruz. Zaman zaman köyümüzden bakıp seyre dalıyoruz. Hatta rüyalarımızı bile eski köyümüzde görüyoruz. Rüyamızda kendimizi eski köyümüzdeki eski evlerimizde görüyoruz. Yeni yerimize hala alışamadık. Yeni köyümüz de gayet güzel, her yer gözüküyor, herkes beğeniyor ama rüyamız eski köyde. Doğduğumuz, çocukluğumuzun geçtiği köyü unutmak mümkün değil" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Kartal ise, "Gerçek hayatımız bu köydeydi. Buranın özlemi farklıydı. Minareyi gördükçe üzüntü ve hüznümüzü yaşıyoruz. Keşke boşalsa da o yerlerimizi tekrar görsek. Su biraz azaldığında hep eski evlerimizi görebilir miyiz hayali ile yaşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Baraj, minare ve yeni köyün drone görüntüleri

-Su içindeki minarenin görüntüsü

-Muhtarın konuşması

-Köylünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Kamyonun çarptığı Musaf ağır yaralı



Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarptığı Musaf Toprakçelik (5), ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü Eyüp K., gözaltına alındı.

Kaza, dün, Diyarbakır- Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp K. yönetimindeki 21 FA 855 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Musaf Toprakçelik'e çarptı. Küçük çocuğun ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Toprakçelik'i ilk müdahale sonrası ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Musaf Toprakçelik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Eyüp K.'nin jandarmadaki sorgusu sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA

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Sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi



Antalya'da sıcaktan bunalan köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi.

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin dolaba girmesi (Cep telefonu)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,