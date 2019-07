DHA YURT BÜLTENİ-10

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2)



Çorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sepetçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Çanakkale önlerine ulaştı. İlk olarak, güvertesinde askerlerin bulunduğu savaş gemisi 'Orsk' Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Ardından da SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü geçiş yaptı.

Oldukça hızlı seyreden Rus savaş gemisi 'Orsk', ve kurtarma gemisi 'Prof. Nikolay Muru önce Ege Denizi'ne açılacak, ardından da Akdeniz'e doğru yol alacak.



Rus savaş gemisi Orsk'un geçişinden görüntüler.

Rus Donanması'na ait Prof. Nikolay Muru'nun geçişinden görüntüler.

Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi, Srebrenitsa soykırımını ilk kez anacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa soykırımıyla ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve diğer tarihte yaşanan olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de katkı sağlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce Konya'da otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, İslam karşıtlığının moda haline geldiğini belirtip, popülizmden kaynaklandığını söyledi. Çavuşoğlu, "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır. İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman esasen bunu savunanların, ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz. Esasen popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın İslam düşmanlığını ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez" diye konuştu.

'DÜNYA BİZİM BAKTIĞIMIZ GİBİ BAKMIYOR'

Dünyanın, terör saldırılarına bakışını değerlendiren 'Çavuşoğlu, "Bakınız; 1993 yılında Solingen'de yaşanan, 5 vatandaşımızın canlı canlı yakılması, bu ilk gördüğümüz emarelerden bir tanesidir. Yine 2000 ile 2007 arasında NSU davası dediğimiz o süreçte 8'i vatandaşımız, göçmen kökenli 10 kişinin katledilmesi, sistematik bir şekilde öldürülmesi başka bir boyuttur. Yine Yeni Zelanda'da 15 Mart'taki saldırı, cuma günü, cuma namazını eda etmek için oraya giden vatandaşlarımızın katledilmesi, başka bir örnektir. Biz Yeni Zelenda'daki cami saldırısı ile Sri Lanka'daki kilise saldırısını ayırt etmiyoruz. İkisi de hain saldırıdır, ikisi de terör saldırısıdır; ama bugün dünya, maalesef bizim gibi bakmıyor. İdeolojisinden, kendi görüşünden, kendi inancından bakıyor; ama biz öyle bakmıyoruz" dedi.

'İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ'

Her türlü karşıtlığı reddettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz, bugün İslam düşmanlığını da antisemitizmi de Hristiyan karşıtlığını da reddediyoruz. İnancımız gereği reddediyoruz ve insanlık suçu olarak görüyoruz. İşte bizim dışımızdaki inanca sahip olan herkesi de bu açıdan baktırmayı başardığımız zaman esasen bu olumsuz trendi hep birlikte geriye çevirebiliriz. Tabi ki vatandaşlarımızın, Müslümanların karşı karşıya kaldığı saldırılar olduğu zaman biz de devlet olarak sizlerle beraber üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Özelikle hukuki alanda vatandaşlarımızın ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Ayrıca siyasilere ve de sivil toplum örgütlerine, medyaya bu gidişatın çok tehlikeli olduğunu, kendilerini de çok tehlikeli mecraya sürüklediğini iyi anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

'DÜNYA SOSYAL MEDYA İKİLEMİ YAŞIYOR'

Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili tartışmalara değinen Çavuşoğlu, "Dünya, bugün sosyal medya ikilimi yaşıyor. Bir taraftan ifade özgürlüğü diğer taraftan sosyal medyanın, Yeni Zelenda'da gördüğümüz gibi terör eylemleri dahil her türlü insan hayatını etkileyecek olumsuz alanlarda nasıl kullanıldığı tartışılıyor. 'Bu dengeyi nasıl kurabiliriz' tartışmaları var. Bugün Avrupa Konseyi gibi Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler gibi hatta AGİT gibi örgütler, bu konuda çok çaba sarf ediyorlar, kafa yoruyorlar. Bugün biz çoğulculuğu ve evrensel değerleri, inancımız gereği ön plana çıkarmazsak bu çabalar da esasen yarım kalabilir yani sonuçsuz kalabilir. Bugün sahada da somut adımlarla önlemler almak için çaba sarf etmemiz lazım" dedi.

AVRUPA KONSEYİ'NDE SREBRENİTSA ANMASI

Srebrenitsa soykırımının Avrupa Konseyi'nde anılacağını belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası örgütler nezdinde de Türkiye Cumhuriyeti, çok aktif çaba sarf ediyor. 2 yıl Meclis Başkanlığı'nı yaptığım Avrupa Konseyi'nin temel görevi; insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. İnşallah ayın 11'inde de Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve diğer tarihte yaşanan olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA ÜLKELERİNDE ORTAK EĞİTİME GEÇMEK İSTİYORUZ'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yurt dışındaki çalışmalarıyla örnek gösterildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Avrupalı muhataplarımıza ve özellikle de 'İslam yasası'nı kabul eden Avusturya'daki muhataplarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığı din müşavirlerimizle din görevlilerimizin görev yapmasını istemeyenlere karşı bir soru soruyoruz. Ülkenizde radikalleşen terör örgütüne katılan bir tane Müslüman Türk var mı? Avusturya, Almanya ve Hollanda'dan aldığımız tüm cevap, 'Hayır, bir tane dahi görmedik'. Onlar bize bunun sebebini soruyorlar. Sebebi; Diyanet İşleri Başkanlığı'mızla bugüne kadar yaptığımız iş birliğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin İslam'ı vatandaşlarımıza doğru şekilde öğretmesi sayesindedir. Bunu söylediğimizde de hepsi hakkı teslim ediyor. O nedenle Avusturya'da bazı zorlukları yaşadık; ama yeni formüller buluncaya kadar da farklı vakıflar üzerinden ve diğer yöntemlerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi özellikle bazı Avrupa ülkelerinde ortak eğitime geçmek istiyoruz. Onlar da buna sıcak bakıyor yani o ülkelerde imam hatiplilerin yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Marmara Üniversitesi ile Strazburg'da bir ilahiyat fakültesinin kurulması için Fransa nezdinde temaslarımız devam ediyor. Bu konuda Fransa ve ilgili üniversite olumlu cevap vermiştir."

Kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe saldırı: 2 yaralı



Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde, kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekibi, saldırıya uğradı. Jandarmanın havaya ateş açarak, müdahale ettiği olayda, 2 çalışan yaralandı.

DEDAŞ mobil ekibi, tarımsal sulamanın yanı sıra yaz aylarında çalıştırılan klimalar nedeniyle artan kayıt dışı elektrik tüketimi engellemek için bu sabah Kurtalan'ın Toytepe köyünde denetim yapmak istedi. Jandarmanın da eşlik ettiği görevlilere, kaçak elektrik kontrolü sırasında, bazı kişiler saldırdı. DEDAŞ ekibinin çalışmasına engel olan kişilerin dağılmaması üzerine jandarma ekipleri, havaya ateş açtı. Olayda 2 DEDAŞ çalışanı yaralandı. Jandarmanın sağlık merkezine götürdüğü 2 çalışana, 2'şer günlük 'çalışamaz' raporu verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'sikke' isimli sanal para oluşturarak satışa sunılduğu ve hileli işlemler ile 122 kişiden 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistlerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Yalova ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, dijital materyaller ele geçiren polis, 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme, hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bodrum Belediye Meclisi'nden Antik Tiyatro'da tarihi toplantı



Muğla'nın Bodrum ilçesi Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, 4 bin yıllık Antik Tiyatro'da halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nin 90 günlük faaliyet raporlarının sunulduğu toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda aynı zamanda Bodrum Belediyesi'nin 'ruhsat' birimini TMMOB bileşenlerinin denetimine açan protokole de imza atıldı.

Bodrum Belediye Meclisi tarihinde ilk kez Antik Tiyatro'da toplandı. Bodrum Belediye Meclisi'nin bu olağan dışı toplantısına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin Bodrum temsilcileri ile Bodrumlular büyük ilgi gösterdi. Açık havada yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısının açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihi bir mekanda, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi. Kentlerin temelinde iki harç olduğunu belirten Başkan Aras, "Bunlardan biri tarih, diğeri de ekonomi. Geçmişinden ders alamayan ve geçmişine sahip çıkamayan kentler, ne yazık ki geleceklerini de imar edemezler" dedi.

Bodrum'un anıt mezarlarıyla, antik kentleri, ören yerleri ve kalıntılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğuna dikkati çeken Aras, "Bodrum, bir zamanlar dağlarında zeytin, ovalarında bağın ve bahçenin eksik olmadığı Karya toprakları üzerinde doğup büyümüş, birçok savaşa tanıklık etmiş, 5 bin yıllık tarihi ve kültürüyle muhteşem bir coğrafya. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin, kültürün, insanın, doğanın, çevrenin bu kadar iç içe geçtiği başka bir yer bulamazsınız. Sayısız medeniyet Bodrum'un hafızasına miras bıraktı. Dünyanın ilk kadın amirali, dünyanın ilk müzik yarışması bu topraklarda yapıldı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum bu topraklarda yükseldi. Çok değerli isimler bu topraklarda yaşadı. Bu medeniyetlerin ve insanların izlerini taşıdığımız Bodrum'da, bütün bu kültürün, tarihin hikayelerini yeniden yazacağız" diye konuştu.

'BİZ BU KENTİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Bodrum'un metropol haline geldiğini, ancak hala zamana karşı direndiğini vurgulayan Başkan Aras, "Bodrum, deniz kum güneşle tanımlanamayacak kadar zengin bir kent ve biz bu kenti korumak zorundayız. Antik Tiyatro'da meclis toplantısı yapma fikri de bu düşünceden ortaya çıktı. Bodrum acaba bu kadar tarihi, kültürü, insan değeriyle güllük gülistanlık bir yer mi? Tabii ki hayır. Özellikle 1980'den sonra yaşadığımız tahribat son noktaya kadar geldi" diye konuştu.

Bodrum'un nüfus istatistiklerine de değinen Başkan Aras, "Resmi rakamlara göre Bodrum'un nüfusu 170 bin. Ancak, yaz sezonunda toplam 1.5 milyon kişiyi ağırlayan Bodrum'da yaşanan altyapı, görüntü ve gürültü kirliliği gibi sorunlar var. Tüm belediye hizmetlerini ve politkalarını belirlerken bu rakamları dikkate alarak adım atacağız" dedi.

YAPILACAK HİZMETLERİ SIRALADI

Başkan Aras, yapılacak altyapı hizmetlerinden engeliler, kadınlar ve çocuklar için hazırladıkları projelere kadar pek çok konu hakkında da bilgi verdi. Başkan Aras sokak hayvanları için hazırladıkları projeleri de anlattı. Bodrum'un derinleşen altyapı sorunlarına sezon bitimi itibariyle neşter vuracaklarını kaydeden Başan Aras, yapacakları diğer hizmetleri şöyle sıraladı:

"Bodrum'da artık sokaklarda çöp sorunuyla karşılaşmayacağız. Kaçak yapılarla mücadelemize yaz sezonu bittikten sonra devam edeceğiz. Çarşı merkezlerini işgaliyeden ve görüntü kirliliğinden kurtarmak için çalışıyoruz. Bu sene esnaflarımızı mağdur etmemek için sadece uyarıyoruz, önümüzdeki sene tamamen ihlalleri ortadan kaldıracağız ve izin vermeyeceğiz. Gürültü kirliliği konusunda sıkı önlemler alıyoruz, para cezaları uygulamaya başlıyoruz. Trafiği rahatlatmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Otogar yapılıyor, taşınacak. Sanayimiz de Bodrum dışına çıkarılacak. Bodrum'un yürüyerek de güzel olduğunu insanlara anlatacağız. Toplu taşıma kullanarak Bodrum'a gelinmesini isteyeceğiz. Bisiklet ve yaya yollarını hayata geçireceğiz. Kadın sığınma evi bitti, personelini atadık. En kısa zamanda hizmete açmak için Bakanlıktan onay bekliyoruz. Yaşlı bakım evi, kent müzesi, süngercilik müzesi kuruyoruz. Bodrum'da Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) kurduk, sanat tarihçilerimizi, arkeologlarımızı istihdam ettik. Sarnıçlar ve yel değirmenlerinin bakımını günemimize aldık. Altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılıyor. Dere ıslahları, yol çalışmaları, atık su arıtma tesisi, Turgutreis Yaşam Merkezi gibi yatırımlar bu sezon biter bitmez başlayacak. Antik Tiyatro'nun önünden geçen yolu yayalaştıracağız. Aya Nikola projemiz hazır. Çok yakında farklı bir görünüme kavuşacak. Bodrum'un değerlerine sahip çıkıyoruz. Mandalina bahçelerini turizme kazandırıyoruz. Festivallerin sayısını makul düzeye çekeceğiz. Bodrum'un ismini herkese kullandırmayacağız. 2020'de bir çalıştay, festival, sempozyum takvimi yapacağız ve tüm dünyaya ilan edeceğiz."



Tarihi Aynalı Çarşı'ya ziyaretçi akını



Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen tarihi Aynalı Çarşı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tarihi çarşı, yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili ile hediyelik eşyalardan oluşan çeşitli ürün yelpazesiyle ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşlarını anlatan Çanakkale Türküsü ile adı ölümsüzleşen Aynalı Çarşı, 130 yıllık tarihiyle ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kent merkezinde bulunan tarihi çarşıda yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Tarihi çarşıyı görmeye gelenler, buradan yaptıkları alışveriş ile kent ekonomisine de canlılık kazandırıyor.

'BURASI MUHAKKAK GÖRÜLMEYE DEĞER'

Çarşıda 1970'den beri esnaflık yapan Ali İhsan Kasım, Aynalı Çarşı'ya özellikle yaz aylarında ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, "Tarihi çarşıya eskiden beri ilgi var. Ama şimdi daha değişik hediyeler olduğu için dışarıdan gelenler görmek için muhakkak buraya geliyor. Tarihi çarşı muhakkak görülmeye değer. Turistler genelde görmek için geliyor buraya. Aynalı Çarşı'nın aslında aynayla bir alakası yok. Eskiden burada at koşumları satılıyormuş. At koşumlarının kayışlarını süslemek için ayna takarlardı. Adı buradan kaynaklanıyor, aynalı diye. Birde o Kastamonulu askerimiz Aynalı Çarşı diye türkü yakınca, Aynalı Çarşı diye kalıyor adı. Aynalı Çarşı denince Mehmetçiğin Çanakkale Savaşları'nda yaşadığı zorluklar ve kahramanlıkları akla geliyor" dedi.

'GEZİLECEK GÜZEL BİR YER'

İstanbul'dan çarşıyı ziyarete gelen Taner Kuruoğlu, "Çarşıya daha önce de gelmiştim. Her geldiğimde buradaki dükkanları da sürekli geziyorum. Sevdiklerimize küçük eşyalar, hediyeler alıyoruz. Burası güzel. Hem fiyatları da ucuz. Dışarıdan gelenler içinde gezilecek güzel bir yerö ifadelerini kullandı.

Çanakkale'ye her geldiğinde Aynalı Çarşı'ya uğradığını söyleyen Fatih Sarıkaya ise, "İstanbul'dan geldim. Burayı çok beğendim. Her geldiğimde uğrayıp hediye alıyorum. Çeşitlilik gerçekten çok iyi. Daha çok Çanakkale, üzerine ama bulunduğumuz konumdan dolayı öyle olması gerekiyor. Çanakkale'ye gelen herkesi buraya davet ediyorum. Gelip bir şeyler alabilirlerö şeklinde konuştu.

ADI AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOR

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında tahrip oldu. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilenmişti.

