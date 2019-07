DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ömer Halisdemir'in Kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in kabrinde direnişin 3'üncü yılında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek Kur-an'ı Kerim okuyor, dua ediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümüne yaklaşırken, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi. Öztürk, Halisdemir'in gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz. Zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evlatları var" dedi.

Ziyaret için Aksaray'dan Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını kaydetti.

15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Şirin Diril, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İstanbul'da servis şoförlüğü yapan Şirin Diril, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit oldu. Memleketi Nurdağı'nın Sakçagözü Mahallesi'nde toprağa verilen Şirin Diril, darbe girişiminin yıl dönümünde, bugün mezarı başında dualarla anıldı. Şehidin annesi Münevver Diri ile akrabaları ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, mezarı başında Şirin Diril için dua etti.

Anne Münevver Diril, "Oğlum her zaman benim kalbimde. Şehidimi her Cuma günü ziyaret ediyorum. Oğlum çok şükür kötü yolda değil, vatanı için, bayrağı için şehit oldu" dedi.

Şehidin ağabeyi Ramazan Diril de kardeşine verilen övünç madalyasını gururla taşıdıklarını belirterek, darbeyi engellerken şehit olan Şirin Diril ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

Diril ailesinin acısını paylaşan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, "Hain darbe kalkışması karşısında vatanları için canlarını ortaya koyarak hain darbecilere gereken dersi verenlerden birisi de hemşerimiz Şirin Diril oldu. Bu millet, bu hainlere Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda geçit vermediği gibi, 15 Temmuz'da da fırsat vermedi. Allah memleketimizi her türle beladan korusun ve şehitlerimizin ruhu şad olsunö dedi.

Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, obüslerin de olduğu askeri araçların sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan öğle saatlerinde yola çıkarılan obüs, zırhlı araç ve iş makinelerinden oluşan 15 araçlık konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak, ilçeye getirilen araçlarla 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapıldı. Araçların, kısa süre içinde sınır hattındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.

Bahçeli: FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki; FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Kentte ilk olarak Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret eden Bahçeli, MHP'li Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu, seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. Bahçeli, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Bahçeli, yerel seçimde partilerini destekleyen Kastamonululara teşekkür etti, güvenlerini boşa çıkartmayacaklarını vurguladı.

'TÜRK MİLLETİ YEDİDEN YETMİŞE AYAĞA KALKTI'

Devlet Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye'yi yıkmak için silaha davrandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanan terörist bir kadronun millete ve devlete silah doğrulttuğunu kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit, 2 bin 194 kişinin ise yaralandığını kaydeden Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü andığını söyledi. Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimindeki amacın Türkiye'yi içten yıkmak olduğunu ifade ederek, "Amaç iç savaş çıkartmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Gölbaşı'nda 51 özel hareket polisimizi şehit ettiler. TBMM'ye alçakça, şerefsizce saldırdılar. Emniyet ve istihbarat binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, köprüler, en işlek cadde ve bulvarlar, stratejik noktalar bombalanmış, ateş altına alınmıştı. 15 Temmuz'da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. Türk milletini canevinden vurmak isteyen barbarlar hiçbir vicdan ve inancın kabul etmeyeceği ölçüde hunhar yöntemlere başvurmuşlardı. FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kastetmeye azmetmiş, milletimizin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, diğer ağır silahlarla saldırıya geçmişti. Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü. Türk milleti yediden yetmişe ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri, arkalarında duran efendilerini, analarından doğduklarına pişman etti" dedi.

'TÜRKİYE FETÖ MUSİBETİNDEN KURTULMALIDIR'

FETÖ ile mücadeleye değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Objektif kriterler, sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa, haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımamalıyız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa, uzansın kesilip atılmalıdır. Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır."

'ESKİ SİSTEM DARBELERE KUCAK AÇMADI MI?'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılması ve 7 Ağustos Yenikapı dirilişinin yaşatılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gelecek umudu olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem, darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem, ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara, derin çatışmalara, vahim anlaşmazlıklara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Ne zaman rahat ve istikrara kavuştuk? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır. Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır."

'YENİ SİSTEMİN GÜÇLENMESİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin henüz bir yılını yeni doldurduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette her yeni sistemde olduğu gibi, aksayan yönler olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir."

Omzunda papağanıyla ayakkabı tamir ediyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde ayakkabıcılık yapan Mustafa Boy (72), omzunda papağanıyla birlikte ayakkabı tamir ediyor.

Babadan oğula sürdürdükleri ayakkabı tamirciliğini devam ettiren Mustafa Boy, halk arasında Jako diye bilinen Afrika gri papağanını yanı başından ayırmıyor. Papağanına kendi ismini veren Mustafa Boy, her yere papağanıyla beraber gidiyor, sökük ayakkabıları tamir ederken bile onu omzunda taşıyor.

Papağanını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen ayakkabı ustası Boy, "Altı yıldan beri papağanımla beraber ayakkabıları tamir ediyorum. Çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam onunla da aynı şekilde ilgileniyorum. Birbirimizden ayrı kalamıyoruz. Pazar günleri bile tatil yapmayıp Mustafam için dükkanımı açıyorum. Eğer bir gün gelmezsem, yemini vermezsem benimle ilgilenmez ve bana küser. Öpücük vermez, omzuma konmaz. Birbirimizi görmediğimizde mutsuz oluyoruz. Kendisi de beni çok seviyor. Nereye gitsem beni takip eder. Olmadığım zamanlar huzur bulmuyor" dedi.

ARKADAŞI ÇALININCA STRESE GİRDİ

Papağanın, 'Paşa' adındaki arkadaşının çalındığından beri konuşmadığını anlatan Mustafa Boy, "Paşa ismini verdiğim papağan çalındıktan sonra 'Mustafa' yalnız kaldı, strese girdi, konuşmaz oldu. Dua ediyorum tüylerini koparmadı. Çünkü strese girdiklerinde tüylerini koparırlar. Mutlu olması için 'Paşa'yla birlikteyken çekmiş olduğum videoyu izlettiriyorum. Hüzünlendiğini anladığım anda öpücük veriyorum" diye konuştu.

Karabük'te 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza yazıldı.

Karabük-Safranbolu çevre yolunda sabah saatlerinde yapılan radarlı hız denetimi kapsamında hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza yazıldı. 2,5 saat süren denetimde ayrıca kasksız motosiklet kullanan bir sürücü ile araç muayenesi olmayan 4 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Otomobillerde 82 kilometre hız limiti olan yolda 101 kilometre ile hız ihlali yapan İbrahim Ö.(67), kendisine ceza yazılacağını söyleyen polise 90 kilometre hızla gittiğini ileri sürdü. Polis memuru hız ihlalinin görüntüsünün mevcut olduğunu yine de mahkemeye itiraz edebilme hakkının olduğunu hatırlatırken, İbrahim Ö., "Görüntü yanlış yapabilir. İnsanda yapıyor, makine yapmaz mı? İtirazımı yapacağım." dedi. İbrahim Ö., ceza tutanağını imzaladıktan sonra yoluna devam etti.

