DHA YURT BÜLTENİ-10

Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.

DÜZCE-DHA

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Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar

Sinop'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi.

Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev detayları

-Vatandaş röp.

HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP,

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Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor (3)

16 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA

Van'ın Özalp ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi otopsileri yapıldıktan sonra Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki cenaze saklama dolaplarına konuldu.

2019 YILINDA 70'DEN FAZLA CENAZEYE OTOPSİ YAPILDI

Kazada hayatını kaybedenler arasında kadın, çocuk ve bebeklerinde olduğunu söyleyen Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Doktor Bedir Korkmaz, "Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu kadındı. Aralarında 2 tane bebek ve 5 tane de çocuk vardı ve ağırlıklı olarak kadındı. Biz hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerini yaptık ve cenaze bekleme dolaplarına aldık. Kimliklendirme konusunda DNA'larını aldık. Kimlik tespitlerinin ardından ilgili ülkelerin konsolosluklarına bildirilecek. Eğer geri dönüş alabilirsek cenazeleri teslim edeceğiz. Eğer cenazeleri teslim alan olmazsa 15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından belediyelere teslim ederek kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Biz 2019 yılı içerisinde 70'den fazla kaçak göçmen cenazesinin otopsisini yaptık." dedi.

HASTANEDEKİ YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 50 kaçak göçmen ise tedavi altına alındı. Kaçaklardan 22'sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 23'ü Van YYÜ Araştırma Hastanesi, 5 kişinin de kentteki özel hastanelerde tedavilerini sürdüğü belirtildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bazı yaralıların halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adli tıp kurumundan cenaze saklama dolyalarında olan cenazeler

-Adli tıp kurumu çalışanları

-Adli tıp kurumunun tabelası

-Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Doktor Bedir Korkmaz ile röportaj

-Hastane acili ve ambulanstan detaylar

-Yaralı kaçak göçmenlerden detaylar

-Yaralıların tedavi edilmesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

VAN -DHA

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Veteriner kapısına bırakılan yaralı kaplumbağa hayata tutundu



Mersin'in Silifke ilçesinde, veteriner kapısına bırakılan yaralı kara kaplumbağası, tedaviye alındı.

Silifke'de geçen hafta Veteriner Hekim Lokman Eren'in iş yerinin kapısına yaralı bir kaplumbağa bırakıldı. Eren, kapının önünde bulduğu hayvanı, tedaviye aldı. Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağa, yürümeye ve beslenmeye başladı.

Veteriner Lokman Eren, yaralı kaplumbağanın tedavisinin devam ettiğini söyledi. Eren, "Kapıda bulduğumuzda hayvanın kanaması ve kabuğu parçalara ayrılmış ve kırılmış haldeydi. Durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Kabuğunu iyileştirmek için yer yer dikiş atılmasının yanı sıra özel yapıştırıcılarla kabuğunun birleşmesini sağladık. Ardından her gün yaralarını ve kabuğunu enfeksiyon kapmaması için dezenfekte ettik ve kaplumbağanın ağzından antibiyotik tedavisi uyguladık. Kaplumbağamız oldukça yaşlı. Ama yine de tedavi sonunda yaşam fonksiyonları düzeldi. Artık hareket eder hale geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İyileştirilen kaplumbağanın hareket etmesi

-Kaplumbağanın sırtındaki yara ve zımba izi

-Veterinerin kaplumbağayı tedavi etmesi ve konuşması

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu



Hatay'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.

Ukrayna'da hukuk fakültesinde öğrenim gören Adil Yapar, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de ailesinin evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Adil Yapar'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Adil Yapar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ölü bulunan gencin yakınlarının feryadı

Sinir krizi geçiren yakınları

Tabut ile eve giren görevliler

Cenazenin evden çıkarılması

Cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Helikopterle kask denetimi

Antalya'da motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, helikopterle denetlendi. Kural ihlalinde bulunan motosiklet ve araç sürücülerine toplam 11 bin 208 TL para cezası verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında havadan kask denetimi yaptı. Konyaaltı Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ile yapılan denetimde, kural ihlali yapan araç sürücüleri de tespit edildi.

Korkuteli, Elmalı, Finike ve Kemer'de karayoluna kurulan jandarma trafik timlerinin uygulama noktalarının destek verdiği uygulamada, 187 motosiklet ve araç denetlendi.

18 kasksız motosiklet sürücüsü ve kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sürücülere toplam 11 bin 208 TL idari cezası verildi. 39 araçtan 7'si trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan denetim

Kontrol noktasından görüntü

Genel detaylar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor

Sinop'ta oturan emekli Azmi Gül (66), yuva yapan güvercinleri rahatsız etmemek için bir aydır dairesinin balkonunu kullanmıyor.

Kuzey Kent mevkiinde oturan Azmi Gül'ün evinin balkonuna güvercinlerin yuva yaptığını fark etti. Yavruları da olan güvercinleri rahatsız etmek istemeyen Gül, bir aydır balkona çıkmıyor. Güvercinleri yem ve suyla besleyen Gül, yuvalarının temizliğini yapıyor.

Balkonunda güvercinlerin yuva yaptığını anlatan Azmi Gül, "Bir ay önce her balkona girdiğimizde güvercin uçtuğunu gördük. Çekyatın arkasına baktığımızda iki tane güvercin yumurtası olduğunu fark ettim. Sonra yumurtadan güvercinlerin çıktı. Anneleri dışardan yiyecek getirip bunları beslemeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bulgur, mısır unu ve pilav gibi şeyler vererek beslemeye çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri buradalar. Bende onları rahatsız etmemek için balkonu kullanmıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvercinler detay

- Ev sahibi Azmi Gül açıklaması

- Güvercin yuvası detay

HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP,



