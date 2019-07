DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT POLİS MEMURU ULUÇAY, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin ekip otosuna düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Adıyaman'da yapılan töreninin ardından dün memleketi Kayseri'ye getirilen 4 yıllık polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez Melikgazi ilçesi İldem Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada şehidin annesi Adalet Uluçay ile eşi Sümeyra Uluçay el ele tutuşarak birbirlerine destek olmaya çalıştı. Semra Uluçay, kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ile gözyaşı döktü. Babası Fahri Uluçay'ı 6 yıl önce kaybeden şehit Uluçay'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık'taki Hulusi Akar Camii'ne getirildi.

Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Emniyet Genel Mu"du"ru" Mehmet Aktas¸, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, şehit Uluçay'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bakan Soylu, cenazede şehidin ailesine başsağlığı diledi. Törende dayısı Ahmet Yaşar, tabutu başında Uluçay'ın mezuniyet fotoğrafını havaya kaldırarak gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNE ZARAR VERİLDİ

Bazı vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenge zarar verdi. Çelenkteki yazıyı ve çiçekleri söken vatandaşlar, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından polis şehitliğine götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Bakan Süleyman Soylu'dan görüntü

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginden görüntü

-Genel görüntü

Süre: 4 dosya-13 dakika

Haber: Olcay DÜZGÜN-İsmet KÖZELO- Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

2)YEDEK PARÇA FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu. Alevler, fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

İzmir - Ankara Karayolu'nun Turgutlu ilçesinde bir Fransız şirketine ait otomobil sektörü ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika güvenlik görevlisi alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

3)MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ORDU'DA

DOĞU ve Güneydoğu illerinden gelerek Ordu'da konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesinde bulunan konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı. Tarım işçileri, 6 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanında kadınlar, saçta yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için alandan metrelerce uzaklıktaki ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Hasan Bahçeci, geçimini çeşitli illerde mevsimlik tarım işlerinde çalışarak temin ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır bölgeye fındık toplamak için geldiklerini ifade eden Bahçeci, "Ordu'ya fındık toplamak için geldik. Şu anda fındık yetişmedi deniliyor. 6 Ağustos'ta bahçeye gireceğiz. Bahçe sahipleriyle anlaşma yapıyoruz. İnşallah bu sezon fındıktan umduğumuzu buluruzö dedi.

'HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANILIYOR'

Aynı şehirden gelen Fevzi Mızrak da kendileri için her türlü imkanın sağlandığını belirterek, "Fındıktan beklentimiz iyi. Biz de kazanalım üreticiler de kazansın. Şanlıurfa'dan buraya iş için geldi. Şu an anlaştığımız her hangi bir bahçe yok. Ama en yakın zamanda olacaktır. 6 Ağustos'ta fındık hasadına başlayacağız. O zamanda anlaşmalarımız oluyorö ifadelerinde bulundu.



Mızrak, fındık rekoltesinin yüksek olduğu için de sevinçli olduklarını anlatarak, "Fındıkta rekolte her yaz değişiyor. Bu yıl rekolte yüksek seviyelerde olduğu söyleniyor. Fındık rekoltesi yüksek olduğunda bizler de kazanıyoruz, üreticiler de kazanıyorö diye konuştu.

'PARA KAZANMAK İÇİN GELDİK'

İlk kez fındık toplamaya geldiğini ifade eden Ahmet Tacar da, fındık sezonundan umutlu olduğunu söyledi. Tacar, "Biz buraya para kazanmak için geldik. Ama olmazsa da tekrar memleketimize döneceğiz" diyerek hasadın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından fındık toplama ücretleri kişi başı 86 TL olarak belirlenirken, patozlar için çalışma fiyatı ise saatlik 175 TL olarak açıklandı.

Görüntü Dökümü:

Fındık işçilerinin konakladığı alan

Yufka açan kadınlar

Gençlerin yakacak için dereden odun taşımaları

Fındık işçileri ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

Süre: 1.53 DK Boyut: 414 MB

4)ÜNİVERSİTELİ ELİF, NAKİL BEKLİYOR

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 7 ay önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve yatağa bağımlı hale gelen üniversite öğrencisi Elif Karcı'nın (22), karaciger nakli olması gerekiyor.

Burhaniye ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde oturan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültasi Uluslararası Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Karcı, Ocak ayında karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. 4 ay boyunca İzmir Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Elif Karcı, kadavradan karaciğer nakli için beklemeye başladı. Babası Saim Karcı, annesi Zişan Karcı ve kardeşi Ertuğrul Karcı, yatağa bağımlı olan Elif için karaciğer nakli başvurusu yaptı. Başvurudan olumlu sonuç çıkmayınca Elif Karcı, evinde nakil için beklemeye başladı. Karcı ailesi, Elif için gelecek nakil haberini bekliyor.

'KIZIMIN YAŞAMASINI İSTİYORUM'

Kızı Elif Karcı'nın tekrar sağlığına kavuşması için her gün dua ettiğini belirten anne Zişan Karcı, "Kızımın rahatsızlığı Ocak ayında başladı. O günden beri yatağa bağımlı durumda. Doktorlarımız kadavradan karaciğer nakline karar verdi. Babasının, benim ve oğlumun karaciğeri uygun bulunmadı. Yemek yiyemiyor. Özel mama ile besliyoruz. İzmir'de 4 ay kaldık. Karaciğer nakli için doktorlardan gelecek telefonu bekliyoruz. Bunun için büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızım gözümüzün önünde eriyor. Kızımın yaşamasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Karaciğer yetmezliği yaşayan Elif Karcı ve anne Zişan Karcı'nın ev yaşamından genel ve detay görüntüler

-Anne Zişan Karcı ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/ BURHANİYE(Balıkesir),

Görüntü: HD. Süre: 2.59 Dk. Boyut: 95 Mb

5)DEREDEN GELEN KÖTÜ KOKUYA TEPKİ

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Acıgöl Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Erdemli ilçesinde Limonlu Mahallesi'nden geçerek Akdeniz'le buluşan Acıgöl Deresi'ndeki kirlilik üst seviyelere ulaştı. Evsel atıklar başta olmak üzere dere yatağına bırakılan çöpler, sıcak hava ile birlikte kötü kokuyu beraberinde getirdi. Sivrisinek sayısının artışına da neden olduğu belirtilen dereden yayılan koku, bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar derenin bir an önce temizlenmesini ve yeniden kirlenmemesi için çaba gösterilmesini istedi. Dereye yakın bir noktadaki yaşadığını dile getiren Selçuk Arat, şunları söyledi:

"Yaz aylarında bu dere çok az su taşıyor. Derenin içerisi kamışlarla doluyor. Kamışlar uzuyor ve derenin içerisini kaplıyor. Allah korusun bir sel afeti yaşansa dereden su geçemez ve taşkına sebep olur. Aynı zamanda, dereye atılan çöp ve plastik malzemeler nedeniyle çok kirli ve buna bağlı olarak kötü kokular geliyor. Bu derenin yetkililer tarafından biran önce temizlenmesi ve kamışların derenin içerisinden kaldırılması gerekiyor. Çevremizi ve deremizi temiz tutmak adına yetkililerin bir an önce bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yoksa bizler çevre sakinleri olarak kokudan burada duramaz hale geleceğiz."

Görüntü Dökümü

Derenin görüntüsü

Dedereki atıklar

Selçuk Arat ile röportaj

SÜRE: 01'50" BOYUT: 200 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

6)ANTALYA'DA SU PARKLARI DOLDU, TAŞTI

ANTALYA'da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranının artmasıyla su parkları ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'da hava sıcaklığının 37 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turist serinlemek için su parkını doldurdu. Antalya'nın popüler su parklarından Aqualand'ı tercih eden turistler sabahın erken saatlerinde havuzları doldurdu. Serinlemek için havuzu tercih eden 7'den 70'e tatilci, su parkında bulunan kaydıraklarda doyasıya eğlendi. Küçük yaştaki turistler çocuk havuzunda serinlemenin keyfini yaşarken, yetişkinler ise adrenalini yüksek kaydıraklarda heyecanlı dakikalar geçirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Su kaydıraklarından detay görüntüler

Yüzenlerden detaylar

Çocuklardan detay görüntüler

Kaydıraklardan kayan kişilerden görüntü

Havuzlardan detay

Güneşlenenlerden detay

Zipline'dan görüntü

Havuzda yüzenlerden detaylar

252 MB/// 02.18"

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

7)GÖKÇE: CANLI SÖYLEMEYEN BİRİNİN ŞARKICI OLMAMASI GEREKİR

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 23'üncü Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Gökçe, "Canlı şarkı söylemeyen bir insanın şarkıcı olmaması gerekir. Niye şarkıcı oluyorsun o zaman, zaten bir anlamı yok" dedi.Manavgat'ta Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi önünde dün gece Gökçe ve Edis sahne aldı. Binlerce kişinin izlediği konser sırasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacını vurguladığı bir konuşma yaptı. Konser sırasında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

MANAVGAT ÇOK SICAK

Sevilen şarkısı 'Tuttu Fırlattı Kalbimi' ile sahneye çıkan Gökçe, eski ve yeni şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri coşturdu. Gökçe, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçe, festivallerin ve halk konserlerinin çok zevkli olduğunu belirterek, "Gençler her zamanki gibi harika. Tek bir sorun var, çok sıcaktı, nem var. Hatta saçlarım açık çıkıyordum ama ördüm bugün. Nefes alınmıyor hakikaten" dedi. Festivallerde sahne almanın sanatçılar için çok farklı olduğunu söyleyen Gökçe, insanların daha coşkulu olduğunu ve müziğe ayak uydurduğunu kaydetti.

'GENÇLER ROCK VE RAP SEVİYOR'

Gençlerin daha çok rock ve rap sevdiğini belirten Gökçe, "Pop müzik geriye gitmiyor, rap müziğin 10 sene önce bu durumda olması gerekiyordu. Fakat rap müzik hep bastırıldı. Son zamanlarda yüzeye çıktı, insanlar için iyi de bir şey oldu. Yoksa pop geri planda rap ön planda değil. Şu anda pop müzikten güzel bir şarkı çıksa yine o ön planda olur" diye konuştu

CANLI SÖYLEYEMEYEN ŞARKICI

Gökçe, konserlerde bazı sanatçıların playback yaptığının hatırlatılması üzerine, "Canlı şarkı söylemeyen bir insanın şarkıcı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar basit. Çünkü şarkıcısın ya da müzisyensin. Niye şarkıcı oluyorsun o zaman? Zaten bir anlamı yok" dedi.

'HİLE VAR AMA KİMİN YAPTIĞINI BİLEMEZSİNİZ'

Son zamanlarda gündeme gelen video tıklanma sayılarıyla ilgili soru üzerine Gökçe şunları söyledi:

"Böyle bir hile var ama kimin yaptığını bilemezsiniz. Hiç kimseye iftira atamam. Reynmen mesela, hakikaten çok fazla takipçisi var. Bir günde herkese mesaj gittiği için belirli bir milyona gelmesi normal. Ama onun dışında dediğim gibi kimsenin alnında yazmıyor, 'Ben numaradan tık yapıyorum' diye. Bir de para verip, reklam yapıp legal bir şekilde o sayıları artırma olayı var. Ben bunları yanlış buluyorum. Şarkıyı çıkartıp, şarkıyı rahat bırakmalı. Bazen bakıyoruz mesela 60 milyon dinlenmiş şarkı ama etrafımda kimse bilmiyor. Her yerde duymuyoruz. Hit şarkıyı dinlemesen de ezberlersin, minibüs geçer duyarsın, araba geçer duyarsın, kanal değiştirirken duyarsın."

HAVAİ FİŞEKLER YERDE PATLADI

Diğer yandan, konserden saatler önce havai fişeklerin hazırlanması sırasında bir kaza yaşandı. Havai fişekler yerde patladı. Patlama nedeniyle ateşleyici kişi ve yoldan geçen bir motosikletli hafif yaralandı. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından müdahale edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Festival kapsamında bugün Zakkum ve Ebru Gündeş sahneye çıkacak.

Görüntü Dökümü

Konser alanından görüntü

Şükrü Sözen'in konuşması

Gökçe'nin şarkı söylemesi

Konser alanından detay

Gökçe'nin açıklamaları

559 MB/// 05.03"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),