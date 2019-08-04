DHA YURT BÜLTENİ-10

1)FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 41 POLİS ADANA'YA GETİRİLDİ

ADANA merkezli 20 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 41 polisin sorgusuna başlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da yakalanan 41 şüpheli sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin otobüsten inmesi

Şüphelilerin adli tıp birimine girmesi

Adli tıp birimi tabelasından detay

SÜRE: 0'50" BOYUT: 93.2 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Nuri PİR/ADANA,

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2)ALEVLER FOÇA'DA 4 HEKTAR MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yenifoça - Yenibağarası mahalleleri arasındaki Foça 7. Jandarma Alay Komutanlığı önünde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopteri ile 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Foça İtfaiye Grubu da 4 itfaiye aracı ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre

4 hektar makilik alan zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan makilik alandan görüntü

-Karadan ve havadan söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler DHA Son Dakika WhatsApp telefonuna geçildi)

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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3)TEKERİ PATLAYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI: 5 YARALI

DİYARBAKIR'da ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan zeytin taşınan minibüsteki 5 kişi yaralandı. Zeytinlerin yola saçıldığı minibüs, amacı dışında kullanıldığı için trafikten men edildi. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Aydın Avcı yönetimindeki 09 RL 103 plakalı zeytin taşınan minibüsün ön tekeri, Alabal Mahallesi'ndeki Pamukçay Köprüsü üzerinde patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attı. Hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Avcı ile yanında bulunan yakınları Yusuf, Zehra ve Muhammet Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ZEYTİNLER YOLA SAÇILDI, MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü Aydın Avcı'nın, Batman'ın Kozluk ilçesine götürmek istediği zeytinler, kaza nedeniyle yola saçıldı. Kaza haberiyle gelen sürücü Avcı'nın oğlu Alican Avcı ile yakınları, zeytinleri toplayıp başka bir araca yükledi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, amaç dışı kullanıldığı belirlenen minibüsü trafikten men etti.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan minibüs

Ambulansın kaza yerinden hareket etmesi

Yol güvenliği ve kazazede yakınları

Yola saçılan zeytinler

Zeytinlerin toplanması

Aracın içerden görüntüleri

Zeytinlerin başka bir araca yüklenmesi

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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4)1,5 TONLUK BOĞA 'KOCAMAN', 30 BİN TL'DEN SATILACAK

ZONGULDAK'ta hayvancılıkla uğraşan Şenel Saraç (65), Kurban Bayramı öncesi, 'Kocaman' ismini verdiği, 1 ton 600 kiloluk boğasını 30 bin TL'ye satışa çıkardı.

Bekçilikten emekli olduktan sonra merkeze bağlı Köroğlu köyüne yerleşen ve hayvancılık yapan Şenel Saraç, 'Kocaman' isimli boğasını Kurban Bayramı için satışa çıkardı. Saraç, 2 yaşındaki 'Kocaman'a çocuğu gibi baktığını söyledi. 'Kocaman'ı kimsesi olmadığı için ağırlığı yüzünden pazara indiremediğini dile getiren Saraç, "Ben bu boğayı geçen yılki Kurban Bayramı'ndan 5 gün sonra aldım. O zamandan bugüne kadar bakıyoruz. 'Kocaman'ı Doğu Anadolu'daki tüccarın rekorunu kırmak için aldım. Geçen yıl en büyük boğa rekoru ondaydı, 1 ton 222 kiloydu. 'Kocaman' şu anda 1 ton 600 kilo. Bunun aslında damızlık olarak çiftliklere gitmesi lazım. Tabi biz kimseyi tanımadığımızdan sadece besliyoruz. Şu ana kadar bakmaya gelen daha olmadı. Satmak istiyoruz. Kurbanlık için bunu almaya gelenlere fiyatımız 30 bin TL" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Boğadan detaylar

-Boğa sahibi ile röportaj

-Boğanın beslenmesi

-Detaylar

Süre: (5: 33) Boyut: (621 MB)/Dosya Adı: zngkurbanlıkboğa

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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5)CEVİZ AĞACI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

EDİRNE'nin Kaleiçi semtinde, kökü çürüyen ceviz ağacı, şiddetli rüzgarda, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Olay, Kaleiçi semti Dilaverbey Mahallesi'nde meydana geldi. Spor salonunun yanındaki kökü çürüyen ceviz ağacı, rüzgarlı havada, sokakta park halindeki 22 EU 700 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler, ağacın devrilme gürültüsüyle panik yaşarken, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin haber verdiği, aracın sahibi Ömer Bender, otomobili ağacın altında görünce şaşırdı. Uzun süre otomobilini inceleyen Bender, büyük hasar olmamasını umduğunu belirterek, "Polisler aradı, 'Aracınız tehlikeli durumda kalmış' dediler. Ben de o yüzden geldim, aracımı çekmek için. Çok büyük zarar olduğunu zannetmiyorum; ama ağaç kaldırıldığında her şey ortaya çıkacak" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Naime Sueri, büyük gürültü duyduklarını anlatarak, "Cama çıkıp baktığımda, ağacın arabanın üzerine düştüğünü gördüm. Sanıyorum ki rüzgarın da etkisiyle devrildi. Buradan günde birçok insan geçiyor, kimseye bir şey olmadığı için şanslıyız" dedi.

Otomobilin üzerine devrilen ağaç, belediye ekiplerince kepçeyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Devrilen ağacın altında kalan otomobil

Ağaç ve otomobilden detaylar

Vatandaşın olayı anlatması

Araç sahibinin gelmesi

Araç sahibinin incelemesi

Araç sahibi Bender'in konuşması

Ağacı kaldırma çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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6)RUS ŞARKICININ DALGA SÖRFÜ PAYLAŞIMINI MİLYONLAR İZLEDİ

RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu hafta Kemer'de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı Rixos Sungate Otel'in önündeki denizde surfwave yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü. Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı. Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.

Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı. Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı.

Görüntü Dökümü

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Timati'nin paylaştığı video

95.3 MB/// 00.52"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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7)KURBANLIK KOYUNLAR SATIŞ ÖNCESİ DEREDE YIKANDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler koyunlarını pazara çıkartmadan önce derede yıkayıp, temizledi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi'nde besicilik yapanlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarına başladı. Besiciler kurbanlık koyunlarını satışa çıkarmadan önce derede yıkayarak temizledi. Besiciler koyunları yıkadıktan sonra Gaziantep ile çevre ile ve ilçelerde belediyelerin gösterdiği yerlerdeki hayvan pazarına götürerek satışa çıkaracak.

Görüntü Dökümü

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Kurbanlık koyunlar

Kurbanlık koyunların yıkanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB