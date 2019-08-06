DHA YURT BÜLTENİ-10

1)RİZE'DE DAĞ, DERENİN ÖNÜNÜ KAPATTI, PANİK YAŞANDI

RİZE'de merkeze bağlı Dörtyol köyünde meydana gelen heyelanda dağdan gelen kütle, Çağlayan Irmağı'nın yolunu kapatınca 30 metre derinliğinde gölet oluştu. Göletin taşma ihtimaline karşı çevredeki evler boşaltıldı, karayolu ulaşıma kapatıldı. Suyun kontrollü olarak tahliye edildiği sırada ise işçiler birbirlerini, 'Kaçın su geliyor' diye bağırarak, uyardı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde dün gece meydana gelen heyelanda dağdan gelen dev kütle Çağlayan Irmağı'nın önüne set çekti. Bu nedenle de su birikmeye başladı. Sabah saatlerine kadar 30 metre derinliğinde gölet oluştu.

Suyun taşma ihtimaline karşı çevredeki evler boşaltıldı. Rize-Salarha Karayolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle dere yatağını açarak, suyun kontrollü olarak tahliyesi sağladı. İşçilerin birbirlerini 'kaçın su geliyor' diyerek uyardığı tahliye, kameralar tarafından kayda alındı. 2 saat süren su tahliyesinin ardından vatandaşlar, evlerine döndü. Karayolu da ulaşıma açıldı.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Salarha Vadisi Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Toptan, gece büyük bir heyelan meydana geldiğini belirterek, ırmağın önünün kapandığını söyledi. Toptan, "Gece büyük korku yaşadık ve hiç uyumadık. Gece karanlığında tehlikenin boyutunu çok göremedik ama hissettik. Sabah olayın büyüklüğünü fark ettik. Karayolları ekipleri sabah saatlerinde özverili bir çalışma yaptı. Özellikle iş makinesi operatörü çok cesaretli davranarak, barajın önünü açtı ve suyun tahliyesini sağladı. Canını tehlikeye attı. Bunu başardı ve tehlike geçti" dedi.

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Rize'de önceki gece etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 4 saatte metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerinin zeminleri ile bodrum katlarını su bastı.

Salarha Deresi'nin taşması sonucu aynı otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. 2 kişi kendi imkanları ile otomobilden çıkıp, kurtulmayı başarırken, aracını kurtarmak isteyen sürücü Hüseyin Çap(59), akıntıya kapılarak, suda kayboldu. Dün yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah arama çalışmalarını yeniden başlattı.

AFAD, Jandarma ve Arama(JAK), Sahil Güvenlik, UMKE, AKUT, İDAK'tan oluşan 40 kişilik ekip, arama çalışmalarını dere yatağı ve deniz de sürdürüyor. Hüseyin Çap'ın yakınları ise dere yatağında bekleyişlerini sürdürüyor.

'SAĞ OLDUĞUNDAN ÜMİDİMİZ YOK'

Hüseyin Çap'ın oğlu Erdem Çap, "Ekipler çalışıyor. Biz de bekliyoruz. Sağ olduğundan ümidimiz yok. Cesedini bulalım toprağa kavuşturalım yeter" dedi. Ağabey Nuri Çap da gözyaşlarını tutamayarak, "Ekipler arıyor. İnşallah bulacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baraj görüntüsü

-Bölgede iş makineleri çalışmaları

-Muhabir anonsu (Arzu Erbaş)

-Kayıp kişi arama çalışmaları

-Bölgeden görüntüler

-Kayıp kişinin ailesi röp

BOYUT: 458 MB

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, -

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2)DAĞDA BULDUKLARI HASTA DAĞ KEÇİSİNİ SIRTLARINDA TAŞIYARAK KÖYE GETİRDİLER

ADIYAMAN'da, kırsal alanda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında 6 kilometre taşıyan köylüler, getirdikleri köyde bakımını yaparak evde besledi.Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan çiftçiler dün kısal alandayken hareket edemeyen dağ keçisi olduğunu fark ettiler. Koruma kapsamındaki dağ keçisini sırtlarında 6 kilometre taşıyarak köye getiren çiftçilerden Gazi Seklim, evine aldığı keçiyi besleyerek bakımını yaptı.Keçiyi iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını söyleyen Seklim, "Dün yaylaya çıkmıştık. Bir taziyemiz vardı. Yukarıda arkadaşla birlikte gelirken yolun kenarında dağ keçisi iki yavrusuyla yolun kenarındaydı. Hasta haldeydi, arkadaşlarla bakalım dedik kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada titremeye başladı yolun kenarına düştü. Sonra yavruları gitti arkadaşlarla birlikte yakaladık. En az 5-6 kilometre vardı. Sırtımıza alarak yavaş yavaş köye getirdik. Muhtarımıza durumu anlattık. Muhtarımız da yetkili kurumlara bildirmiş bir şeyler verdik yemedi. Sonrasında su verdik, yem verdik, yaprak falan verdik. Yetkililer geldi bakım yaptı" dedi.

Yazıbaşı Köyü Muhtarı Hasan Değirmenci, "Dün bizim köyden ziyarete giden bir ailemiz oldu. Dağlık bir bölge. Gelirken hasta hayvana rastlamışlar buraya getirdiler. Biz de av korumaya haber verdik. Bugün sağ olsun arkadaşlar geldi. Bu konuda köyümüz duyarlıdır. Geçmişte bunlar yaşandı. Tedavisi yapıldıktan sonra götürüp aynı yere bırakacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yazıbaşı köyü

Çiftçilerin dağ keçisini beslemesi

Serkan Enserci ile röp.

Yazıbaşı Köyü Muhtarı Hasan Değirmenci ile röp.

Gazi Seklim ile röp.

Dağ keçisi

Çiftçiler keçiyi kafese koyması

Veterinerin keçiyi incelmesi ve tedavisini yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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3)ÇAYIN İÇERİSİNDE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ayakları çayın içerisinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Fatma Öztürk(43) ise çaydan çıkarılan 'Duygu' diye seslendiği ineğinin ayağa kalkması için çabaladı.

Safranbolu'da Araç Çayı'nın yanına piknik için gelenler, ineğin su içinde çamura saplandığını gördü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 2 itfaiye eri önce birbirinden destek alıp ineği boynundaki zincirinden çekerek sonra da zincire halat bağlayıp çekerek suyun içinden çıkarmak için mücadele etti. Ancak başarılı olamadı. Daha sonra bir itfaiye eri elindeki çubukla sonra tırmıkla ineği karşı tarafa gitmesi için uğraştı. Suyun içinde yürüyemeye başlayan inek geri dönüp tekrar çamura saplandı. Belinden halatla bağlanan inek itfaiye aracıyla suyun dışına çekildi. 2 saat süren çalışmalar sonrası gelerek ineğin sahibi olduğunu söyleyen Fatma Öztürk, itfaiye ekiplerine, "Kendisi serinlemeye gitmişti. Sudan çıkmadı. Çıkmayınca herhalde serinleyecek dedim. Kendisi her zaman giriyor, çıkıyor. Onu yukarıda arıyordum. Buraya geçmiş. Sizi rahatsız ettik.ö dedi.

Fatma Öztürk, yorgunluktan kalkamayan ineğin başına giderek, "Duygu, hadi kalk kızım, yoruldun mu?. Sen niye gelmedin? Niye gittin oralara doğru? Pis su yuttun değil mi? Kalkarsın hadi. Kalk kızım. Kalk yavrum. Eve gidelim hadi.ö diye konuştu. Fatma Öztürk'ün okşayıp sevdiği inek ayağa kalkarak otlamaya başladı. Fatma Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür ettikten sonra ineğiyle birlikte köyün yolunu tuttu.

Görüntü Dökümü

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-Bir bölümü suyun içinde bekleyen inek

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Fatma Öztürk'ün gelmesi, itfaiye erleriyle konuşması

-İneğin kurtarılması, Fatma Öztürk'ün ineğini ayağa kaldırma çabası

Süre: (05.28) Boyutu: (612 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),



