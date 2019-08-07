DHA YURT BÜLTENİ - 10

Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selimiye 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir binanın giriş girip kapısıyla pastaneye ait depoya, molotofkokteylli saldırı düzenledi. Depoda yangın çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında depoda ve binanın girişinde zarar oluştu.

Pastane sahibi Ali A., polise verdiği ifadesinde "Benim kimse ile bir sorunum olmaz. Sanırım bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hedefi şaşırmış olabilir" dedi.

Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Hasar gören yer

(SÜRE: 2 dk 50 sn) (BOYUT 331 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Eski eşini sırtından bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Nil G. (55), bir süre önce boşandığı Burhan Eyüpoğlu'nu (61), para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, sırtından bıçakladı.

Olay, öğe saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Nil G., bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu ile konuşmak için, iş yerine gitti. Burada, para anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nil G., yanında getirdiği bıçakla Burhan Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Panikle iş yerinden çıkan Eyüpoğlu, yaklaşık 20 metre gittikten sonra yere yığıldı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burhan Eyüpoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Nil G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı yerde yatarken

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Eşini bıçaklayan kadın gözaltına alınırken

-Yaralının ambulansa konuluşu

-Detaylar

Süre: 01.43 Boyut: 190 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışta

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1969 model olan ilk otomobili, Niğde'de 110 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ilk aracı olan, 51 AL 460 plakalı, 1969 model otomobil, yaklaşık 25 yıldır Niğde'de bulunuyor. Klasik otomobil satışı yapan Burak Abidin Aksoy, Niğdeli iş insanında bulunan otomobili 110 bin TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi. Aracın, Süleyman Demirel'in otomobili olduğunu öğrenenlerin fotoğraf çektirip, araçla dolaşmak istediğini anlatan Aksoy, "Aracımız 1969 model, rahmetli Süleyman Demirel'in şahsi aracı. Yaklaşık 25 yıldır Niğde'de. Aracımızın parçaları orijinal. 1969 yıllarında nadir kalan parçalardan, hafta sonları sadece biniyoruz. 110 bin TL'ye satıyoruz. Daha çok meraklılarını bekliyoruz. Süleyman Demirel'in arabası olduğunu duyunca fotoğraf çektirmek isteyen çok kişi oluyor. Onun dışında internetten yorumlar geliyor araçla ilgili. Fotoğraf çektirmek, araçla gezmek isteyenler var. Bunun yanında manevi değeri de yüksek. Bir döneme tanıklık etmiş bu otomobil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin motorundan görüntü

-Otomobil garajdan çıkartılırken

-Otomobilin içerisinden görüntü

-Otomobil seyir hakindeyken görüntü

Klasik araba satışı yapan Burak Abidin Aksoy'un açıklaması

Süre: 03'08" Boyut: 350 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Mersin'de lavanta hasat günü

Mersin'in Silifke İlçesi'nde geçtiğimiz yıl ekimi yapılan lavanta fideleri çiçek açarken, ilk hasat geniş katılımla gerçekleştirildi.

İlçe merkezine 65 Kilometre uzaklıktaki Kavak Mahallesi'nde botanik bilimci Şehbal Kurtar'ın 10 dönüm arazide ektiği lavanta hasadına Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün'ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

10 dönüm arazide başlayan hasadın ilk gününde arazi ile ilgili bilgi alan Kaymakam Cinbir, geleneksel yöntemlerle hasadı yapılan lavanta bahçesinde orak çekerek, ilçede lavanta hasadını başlattı.

Geleneksel yöntemle bir süre hasat yapan Kaymakam Cinbir, okul yıllarında bahçe ve tarla işlerinde çalıştığını belirterek, hasadının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kaymakamı, "2018 yılı nisan ayında üretici Şehbal Kurtar'ın toprakla buluşturduğu lavanta fidelerinin bugün hasadını yapıyoruz, ayrıca yağını da çıkaracağız" dedi.

Susuz ve çorak arazide lavanta üretiminin yapılabildiğini ifade eden Kaymakamı Cinbir, "Umuyorum ki bu yaylalarımızda yer alan arazilerde yetişebildiğini gördüğümüz, lavanta bahçeleri arasında geziler düzenleriz, istiyoruz ki milletimiz zenginleşsin, bu topraklarımız zenginleşsin, milletimizin zenginliğine katkı sağlayan başta Şehbal Kurtar'a ve bütün emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İlk denemesini Kavak Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide yaptığını kaydeden üretici Şehbal Kurtar, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer Torosların zirvesine yakın 1450 rakımlı Salantı Vadisi. 2018 yılında ilk fideleri toprakla buluşturduk, bugünde hasadını gerçekleştiriyoruz. Isparta'daki meşhur lavanta bahçelerinden farklı olarak Silifke'de gerçek lavantanın bahçelerde ekili, Lavandula Angustifolia cinsi fidelerimiz tohumlu fidelerdir. Isparta cinsinden farklı olarak kokusu ve yağıyla ön plana çıkmaktadır. Deneme amaçlı olarak ektiğimiz lavanta karşılığını verdi. Bu bizim için bir ümit oldu çorak ve susuz arazilerimizi lavanta bahçeleri süsleyecek."

Hasadın ardından Lavanta yağı sıkma işlemi de gerçekleştirildi. Lavanta hasadının ardından damıtma yöntemi ile elde edilen lavanta yağında ilk işlemeyi Kaymakam Cinbir yaparken, çıkan yağ kendisine hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaymakam Cinbir lavanta hasadı yapmasından genel ve detay

-Kaymakam Cinbir'in açıklaması

-Lavanta bahçesi genel görüntü

-Üretici Şehbal Kurtar'ın açıklaması

-Vatandaşların hasadından görüntü

(BOYUT: 410 MB) (SÜRE: 3.34 DK)

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),