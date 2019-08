DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞANLIURFA'DA 'CANLI BOMBA' YAKALANDI

ŞANLIURFA'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'nda sırt çantasında bomba taşıyan Suriye uyruklu YPG'li terörist, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Bomba düzeneği ise, bomba uzmanı tarafından imha edildi. Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'nda sivil polisler, durumundan şüphelendikleri 35 yaşlarındaki erkeği durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sırt çantasından bomba düzeneği çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba için bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı. Gelen bomba uzmanı, bomba düzeneğini fünye ile patlatarak imha etti.

ÇELİK BİLYE İLE GÜCLENDİRLMİŞ PLASTİK PATLAYICI

Yapılan incelemede, bombanın, etkisini arttırmak için çelik bilyeler ile güçlendirildiği ve terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerde kullandığı plastik patlayıcı madde türevi ile yapıldığı ortaya çıktı.

YPG'Lİ TERÖRİST ÇIKTI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Suriye uyruklu şüphelinin, terör örgütü YPG üyesi olduğu belirlendi. Teröristin emniyetteki sorgusu sürerken, polis kent genelinde güvenlik önlemini en üst seviyeye çıkardı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Polis ekiplerinin gelmesi

Polis vatandaşları uzaklaştırması

Bomba imha ekiplerinin gelmesi

Yerdeki bomba

Bombanın fünyeyle patlatılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

===================================================

Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

2)TRABZON'DA SUYU KAYNATARAK İÇİN UYARISI

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Maçka ilçesinde son 24 saaate mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 217 olduğunu belirterek "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı. Hepsine reçete verildi ve bir kısmına da serum takılıp müşahedede tutularak gönderilmiş oldu. Sıkıntısız bir şekilde atlattık diyebiliriz. Halk sağlık ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Neden olarak aşırı yağmurlar suların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Suların kendileri klorlama eksikliğinden olmuş olabiliyor. Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor. Şuan için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın açıklaması

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

================================================

3)FREN YERİNE GAZA BASINCA YEDEK PARÇA DÜKKANININ VİTRİNİNE DALDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde babasına ait elektrikli bisikleti izinsiz olarak alan 11 yaşındaki Betül Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Cam kırılırken Aras hafif yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Babasına ait elektrikli bisikleti bugün saat 10.30 sıralarında izinsiz olarak alan Betül Aras, gezintiye çıktı. Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan Abdülbaki Aras'a ait yedek parça satan dükkanın önüne geldiğinde Aras, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca kontrolü kaybetti. Savrulan elektrikli bisiklet yedek parça satışı yapılan dükkanın vitrin camına çarptı. Cam kırılırken, Aras, hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Aras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Betül Aras'ın elektrikli bisikletle yedek parça dükkanının vitrinine çarpması

-Çevredekilerin yardıma koşmasından görüntü

(Görüntüler güvenlik kamerası kayıtlarıdır)

(Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)

=================================================

4)ÇİFTLİĞE UYUŞTURUCU BASKINI

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap ile 37 bin 500 sahte dolar, bir miktar esrar, bir tabanca ile buna ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari ve teknik çalışmaların sonucunda merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesinde bulunan bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda narkotik dedektör köpekler çiftlik duvarlarına yakın bir bölgede tepki verdi. Köpeklerin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100'lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, bir adet tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Narkotik Şube genel görüntüsü

Şüphelilerin şubeden çıkarılarak adliyeye sevki

Narkotik Dedektör köpeğin aramalarından görüntü

Köpeğin toprağa tepki vererek uyuşturucunun yerini tepsi etmesi

SÜRE: 01.00 BOYUT: 113 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

====================================================

5)BİTLİSLİLER, GRUP İMERA'NIN KONSERİYLE COŞTU

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları', İmera Grubu'nun verdiği konserle son buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı kapanış programına katılanlar gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Bitlis Valiliği, Belediye ve Tanıtma Vakfı (BETAV)'nca düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları' etkinliklerin kapanış programında İmera grubu sahne aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konsere katılanlar, İmera Grubu'nun söylediği Karadeniz şarkılarıyla gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 3 gün süren etkinliklere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirterek, "Şenliklerimiz bugün itibariyle son buldu. 5 Ağustos itibari ile 103'üncüsünü kutladığımız Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşu programı 'Büyük Bitlis Buluşmaları' ile beraber çok güzel bir şölen oldu. Önceki gün Bitlis'imizin yöresel yemek yarışması vardı. Bitlis'in mutfağı çok geniştir, Türkiye'de hemen hemen hiç bir yerde yoktur. Çok güzel bir yarışma oldu ve akabinde 'Manuş Baba' konserimiz vardı. Konser öncesi 150 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bugün de onun sünnet şölenini yaptık. Şunu söylemek istiyorum, çok şükür yaptığımız bu etkinlik halkta karşılık buldu. Bitlis 7 bin yıllık bir şehir. Mardin'de 200 civarında bir tarihi eser var, turizmde patlama yapıyor. Tabi komşu ilimiz sağ olsunlar, gitsinler. Ama, bizim Bitlisimiz neden olmasın. Burada bizim hatamız da var. Çünkü biz tarihimize sahip çıkamamışız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Konserlerden ve etkinliklerden detaylar

-Sünnet şöleninden detaylar

-Etkinlik alanı

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj

-Yemek yarışmasından detaylar

-Hacivat-Karagöz görüntüleri

-Etkinliklerden ve Imera konserinden detaylar

-Imera'ya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından plaket verilmesi

-Konserden detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -