DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ilısu Barajı su tuttu, yeni Hasankeyf'te yaşam başladı

Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12.3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı su tutmaya başladı. Baraj gölü havzasında bulunan ve su altında kalacak olması nedeniyle tarihi 7 eser ile birlikte 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşınan Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde yaşam başladı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne 1950'li yıllarda başlandı. Ancak baraj temeli 2006'nın sonunda atıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgulu olan 23 milyon 760 bin metreküp gövde hacmine sahip baraj nedeniyle Batman'ın 3 bin nüfuslu tarihi Hasankeyf ilçesinin, su altında kalacak olması nedeniyle taşınması kararlaştırıldı. Son olarak su altında kalacak olması nedeniyle Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi 7 eser taşındı ve baraj havzasında su tutulmaya başlandı. Dolgu hacmi bakımından ikinci, kurulu güç bakımından ise dördüncü büyük baraj olan Ilısu Barajı su tuttu.

EKONOMİYE YILLIK 412 MİLYON DOLAR KATKI

Gövde hacmi bakımdan Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci sırada yer alacak ve yılda yaklaşık 1 milyar lira değerinde 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek baraj, Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra dördüncü büyük baraj olma özelliğinde. İşletmeye alınacak Ilısu Barajı'yla, sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sunulacak. Porjenin, mal edildiği 12.3 milyar TL yatırım bedelini, 5 yılda karşılayacak potansiyele sahip olduğu belirtildi.

TARİHİ 7 ESER TAŞINDI

Ilısu Barajı havzasında kalan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 7 eserin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşındı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, El Rızık Camisi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri'nin kıyısındaki Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

MAHALLE VE CADDELERE TARİHİ İSİM

Barajın altında kalacak olması nedeniyle Hasankeyf'te mevcut yerleşim yerinin 3 kilometre mesafesinde yeni yerleşim yeri yapıldı. Hasankeyf'in yeni yerleşim yerinde 4 mahalle kuruldu. Mahallelere ise tarihi isimler verildi. Kültür, Raman, Dicle ve ilçede 300 yıl hakimiyet sürdüren Eyyubilerin adı verilen mahallerin bulunduğu yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından bölge mimarisine uygun 160 metrekarelik 710 konut ve 98 iş yeri inşa edildi. Tek katlı inşa edilen konut ve iş yerleri sahiplerine teslim edildi. Hasankeyfliler, 4 mahalleden oluşan yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında su altında kalacak 12 bin yıllık tarihi ilçeden kopmadan, 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınan Hasankeyfliler, yaşamlarına başladı. Yeni Hasankeyf'te, Kaymakamlık, belediye, jandarma, emniyet, üniversite ve hastane gibi kurumlar da yeni binalarında hizmet vermeye başladı.

BAŞKAN KUSEN: HASANKEYF'İN GELİR SEVİYESİ DÜZELECEK

Hasankeyf Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulvahap Kusen, yeni yerleşim yerinin büyük ölçüde tamamlandığını insanların yeni evlerine taşındığını söyledi. Kusen, projenin tamamlanmasıyla ilçede olumlu gelişmeler yaşanacağını anlatarak, "Hasankeyf, kamuoyunda bilindiği gibi Ilısu projesi kapsamında göl altında kalacak yerleşim yeri. 2006'nın sonlarına doğru Ilısu'nun temeli atıldı. Baraj projesi fiziki anlamda tamamen bitmiş ve su tutmuş konumda. Tabi su yavaş yavaş yükseliyor ve yerleşim yerine gelmedi. Tahminen 3- 4 ay sonra Mardin- Midyat karayolunun ulaşımını sağlayan köprünün su altında kalacağı. Eski Hasankeyf'te artık yaşamın olamayacağı tahmin ediliyor. Bu vesileyle yeni bir Hasankeyf yerleşim yeri yapıldı. Bu hanelerle yüzde 95'e yakını bitmiş. Bir kısmına vatandaşlar taşınmaya başladı. Bugünden itibaren her gün taşınma süreci devam edecek. Evlerde elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarının büyük kısmı bitti" şeklinde konuştu.

Başkan Kusen, şunları kaydetti:

"2 ay içerisinde eski Hasankeyf'te yerleşim tamamen ortadan kalkacak. Tabi bu süreçte malum Hasankeyf'in 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişi var. Onlarca medeniyetin izleri var. Özellikle açık hava müzesi görünümündeydi geçmişte. Bu süreçte tarihi doku da taşındı. Özellikle bin 100 ton ağırlığındaki Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması ilgi gördü. Diğer eserler titizlikle yarımay şeklinde inşa edilen Kültürel Park'a taşındı. Kültürel Park, müzeyle birlikte Hasankeyf'in kültürel değerlerinin, ekonomik değerlere kazanım sağlaması anlamında çalışmalar yapılıyor. Güzel çalışmalar yapılıyor. Bu biterse Hasankeyf'in ekonomik kazanımı da gelir seviyesi de muhtemelen düzelecek. Oluşacak gölle birlikte kalenin de turizme açık olması, insanların teknelerle, feribotlarla taşınacak olması ayrıca Hasankeyf'in cazibesini artıracaktır. Tabiki içimizdeki o Hasankeyf'in tarihi, kültürel değerlerinin yok olması, bir kısmının su altında kalması içimizde bir acı olarak kalacaktır. Ama nihayetinde hayat da devam ediyor. İnsan geçmişi unutup geleceği kuramaz ama biz kurmak zorundayız."

HASANKEYFLİLER MEMNUN

Kurban Bayramı'nı Hasankeyf'in yeni yerleşim yerindeki evinde geçiren Metin Dursun, memnun olduklarını söyledi. 6 çocuk babası Dursun, "Bayramdan önce taşındım. Eski evimiz bayağı yıpranmıştı. Bakım da yapamıyorduk baraj dolayısıyla. Yeni eve taşındık. Memnunuz. Eksiklikleri var ama yavaş yavaş onlar da tamamlanacak" dedi.

Ev hanımı Sabahat Dursun ise Memnunuz çok şükür. Diğer evimiz oturulacak gibi değildi. Bu evimiz, çok güzel. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Eski evlerinde odasının olmadığı için üzüldüğünü kaydeden Yağmur Dursun da yeni evlerinde odası olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Belediye işçisi, içinde servet bulunan çantayı sahibine teslim etti

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 TL tutarında para ve çek ile banka kartları bulunan çantayı, sahibine teslim etti. Çantayı teslim alan Masum Örge (53), Uğur'a teşekkür edip bir miktar para vermek istedi. Ancak teklifi kabul etmeyen Uğur, "Görevimi yaptım" dedi.

Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda dün (çarşamba) ailesiyle birlikte oturan akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Ancak Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 TL değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur, parkı sularken bir çanta gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine, zabıtayı arayıp teslim etti. Zabıta ekipleri parka gelerek teslim aldıkları çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 Euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, hiç kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanak altına alınarak Örge'ye teslim edildi.

Çantayı teslim alan Masum Örge, "İzmir'e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Durmuş Uğur ise, "Çantayı gördüm, 2 saat bekledim. Kimse gelmedi. Gelen olmayınca, zabıtayı aradım. Zabıta geldi. Onlarla birlikte kayda aldık" dedi. Örge, teşekkür mahiyetinde Uğur'a bir miktar para vermek istedi. Ancak Uğur, "Ben görevimi yaptım' diyerek teklifi kabul etmedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Uğur'a, bu örnek davranışı nedeniyle onur belgesi takdim etti.

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

Kütahya'da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu. Tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya'nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalı'da bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya'dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih ettiö dedi.

Almanya'dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bayram için Almanya'dan Kütahya'ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya'da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuzö dedi.

Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, "Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruzö şeklinde konuştu.

Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandı

Antalya'da aralarında yaşanan husumet nedeniyle yaralama, işyeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karışan iki gruptan M.C. ve E.S. gözaltına alındı.

Olay, temmuz ve ağustos aylarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasındaki husumet yüzünden 1 kişinin yaralanması ile işyerleri ve otomobillerin kurşunlanması olaylarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda operasyon başlatan polis, iki gruptan M.C. ile E.S'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki şüpheli, 'işyeri kurşunlama, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Kadınların pilates keyfi

Adana'da Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde mahalle sakinleri her sabah plites yaparak güne sporla başlıyor.

Sabah saat 09: 00'daKurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde bir araya gelen kadınlar pilates hocası Fatma Soner nezaretinde spor yapmanın keyfini yaşıyor. Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde yaşayan kadınlar her sabah spor yapmak için Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde toplanıyor. Çukurova Belediyesi'nin kadınlara yönelik örnek projelerinden biri olan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde kadınlara spor yapma olanağı da sağlanıyor. Çukurova Belediyesi'nin Kurttepe Mahallesi'nde açtığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, kadınlara yönelik verdiği hizmetlere pilatesi de ekledi. Kadınların her gün bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptığı, günlük gazetelerini okuyup, kütüphanesinden yararlandığı, doğum günü gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerinin kapsamı her geçen gün artıyor.

Evinde tadilat yaparken havalandırma boşluğuna düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin banyosunda tadilat yapan Nazır Yıldız, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan ve vücudunda kırıklar bulunan Yıldız, tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Nazir Yıldız (61), evinin banyosunda tadilat yapmaya başladı. Bir süre sonra banyoda bulunan havalandırma boşluğunu onardığı sırada dengesini kaybeden Yıldız, beton zemine zemine düştü. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Yıldız'ın yakınlarının haber vermesi üzere bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın 1. katındaki havalandırma boşluğunu kırarak Nazır Yıldız'ı kurtardı. Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Ulukavak mahallesi Selçuk caddesinde meydana geldi. Uğur Önder Uzun (30), idaresindeki 19 BG 783 plakalı otomobil ile Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki 19 DT 177 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki otomobil bir apartmanının bahçesine uçtu. Kazada bahçeye uçan otomobildeki Elvan ve eşi Nezaket Ankaralıoğlu vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Diğer otomobildeki sürücü Uğur Önder Uzun, Musa Uzun (7),Battal Sarı (10), Nacip Efe Sarı (6), Güler Sarı (27), hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırla Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Alanya'da avokado ihracatı başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyve avokadonun ilk ihracatı bugün Polonya'ya gerçekleştirildi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, deneme olarak 1 tonluk ihracat yaptıklarını belirterek, sayının 90 bin adede çıkmasını beklediklerini söyledi.

Alanya'da yetişen ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye dağıtımı yapılan tropikal meyve avokado, bu yıl ürünlerin erken olgunlaşmasıyla tezgahlara düştü. Hasada erken başlanılan avokadonun ilk ihracatı da gerçekleşti. Alanya Toptancı Hali'ne getirilen 1 ton avokado (Yaklaşık 5 bin adet), aracı şirket ve Polonyalı yetkililerin onayından geçtikten sonra Polonya'ya gitmek üzere kamyona yüklendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği'nin gerçekleştirdiği ihracatın ay sonuna kadar 90 bin adete ulaşması planlanıyor. İlçede 40 bin hektarlık alanda ekili avokado bahçelerinden ise 50 milyon adet rekolte bekleniyor.

'ERKEN TALEP GÖRDÜ'

Birlik Başkanı Hilmi Sevilgen, ihracat hakkında gazetecilere bilgi verdi. Avokadonun erkenci cinsinin ihracata başlandığını, erken talepten dolayı mutlu olduklarını belirten Sevilgen, "Deneme amaçlı 1 tonluk avokado ihracatını Polonya'ya gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bu sayı ay sonunda 90 bin adede kadar çıkacak. Normalde 11- 12. aylarda yapılan ihracat kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle bu kadar erken talep gördü. Lezzet ve kalitesini gördükleri için tercih ediyorlar. Ancak eksikliğimiz var. Yeterli ürün elimizde yok" dedi.

'ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

İhracatı gerçekleştiren firma yetkilisi Erkan Keklik de "İlk avokado ihracatını Polonya'ya gerçekleştiriyoruz. Öncülük yapmak bizler için heyecan verici. Tedarik konusunda yeterli miktara ulaşamıyoruz. Paketleme konusunda sıkıntımız var, her şey insan gücüne dayalı. Bunun Alanya'da çözüleceğini düşünüyorum. Sadece avokado değil, portakal, limon, greyfurt gibi ürünleri de göndermek istiyoruz" diye konuştu.

LEZZETLİ VE KALİTELİ

İhracatın Polonya sorumlusu Mykola Auzing da avokadonun lezzetli ve kaliteli olduğunu gördüklerini, bu nedenle alışverişi başlattıklarını söyledi.

Malatya'da 7 hastaya aynı anda kök hücre nakli yapıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM), Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 hastaya karaciğer naklinin yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu kez Türkiye'de ilk defa aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı. Hastane Başhekimi Ali Beytur, nakil öncesi düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti. Hastaneye sadece Malatya'dan değil il dışından da birçok hastanın geldiğini aktaran Beytur, hastanenin kapasitesinin şu anda dolu olduğunu ve yaklaşık 30 hastanın beklediğini dile getirdi. Beytur, Onkoloji Hastanesi'nin yapımının tamamlanmasının ardından bekleyen hastaların da tedavisinin yapılacağını ve yurt dışı dahil gelen tüm taleplerin karşılanacağını söyledi.

700'DEN FAZLA HASTAYA KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 2019 yılında bugüne kadar toplam 128 hastaya nakil yapıldı. Bugün itibarı ile geçen seneki nakil sayımızı egale ettik. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bugüne kadar yaklaşık 700'den fazla hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın dörtte üçü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye'de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir."

Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ. ve İ.İ. adlı kardeşler, tabancayla vurularak, yaralandı.

İlçe merkezindeki Aytimur Küçükler Meydanı'ndaki kahvede oturan ve inşaat işiyle uğraşan S.İ., A.İ. ve İ.İ. ile 3 kardeşten borç olarak verdiği parayı almak isteyen E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. E.E., bu sırada tabancasını çıkarıp, kardeşlere doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan S.İ. ve İ.İ., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulansla Bayram Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akrep kavanozda 37 yavru doğurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Numan Serhat Şakar (39) ve Selma Şakar (33) çifti, evlerinin banyosunda akrep buldu. Akrebi kavanoza koyan Şakar çifti, sabah kalktığında 37 yavru doğurduğunu görünce şaşırdı. Akrep ve yavruları, Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) yetkililerinin yardımıyla doğaya bırakıldı.

Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Numan Serhat Şakar ve Selma Şakar, dün (çarşamba) evinin banyosunda bir akrep buldu. Zehirli akrebi kavanozun içine koyan çift, sabah kontrol ettiklerinde şaşkına döndü. Kavanozun içerisinde akrebin 37 yavru dünyaya getirdiğini gören çift, zarar görmemeleri için Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü'yü arayıp yardım istedi. EKODOST üyeleri, akrep ve yavrularını uygun bir yerde doğaya saldı.

Babadan kalan bahçeli evinde doğayla iç içe yaşadıklarını söyleyen Numan Şakar, "Akşam banyoya girdiğimde bir akrep gördüm. Öldürmek istemedim. Maşa ile akrebe zarar vermeden bir kavanozun içine bıraktım. Sabah kalktığımda ağzı kapalı olan kavanozda yavrularla birlikte 38 akrep gördüm. Durumu EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdim" dedi.

EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü de, "Akrep evde 37 yavru dünyaya getirmiş. Aile bize haber verdi. Oraya giderek gerekli çalışmaları yaptık. Akrep ve yavrularını zarar vermeden kavanoz ile birlikte götürerek doğada, onlara zarar gelmeyecek bir yere bıraktık" dedi.

