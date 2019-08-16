DHA YURT BÜLTENİ - 10

Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Ramazan Duyan tarafından öldürülen dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş (35)ve babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel (55) için Çetince Köyü Muhtarlığı önünde cenaze töreni düzenlendi. Yalvaç Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Bekmezci'nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Çetince Köyü Muhtarı Ayşe Adıgüzel'in tabutu üzerine Türk bayrağı konuldu.

Merkez Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası muhtar Ayşe Adıgüzel'in tabutu omuzlarda muhtarlık binası önüne getirilirken, Orhan Aydoğmuş ve kızı Asiye Aydoğmuş'un cenazeleri ise cenaze aracında bekletildi.

Muhtar Adıgüzel için kılınan namazın ardından Osman Aydoğmuş ve kızı için de ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 cenaze,köy mezarlığında toprağa verildi. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

ŞANS ESERİ SEÇİLDİĞİ MUHTARLIK, HAYATINA MAL OLDU

Diğer taraftan olayda yaşamını yitiren Ayşe Adıgüzel'in ise şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı. Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimleri'nde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3.sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu. Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzel'in, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.

BABASININ ÜZERİNE KAPANINCA HEDEF OLDU

Köyün bir dönem önce muhtarlığını yapan Hasan Yarmalı ise Ramazan Duyan'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle geri dönerek önce kayınpederi Orhan Aydoğmuş'u ardından muhtarı vurduğunu söyledi. Olay esnasında Asiye Aydoğmuş'un mutfakta olduğunu belirten Yarmalı, "Silah sesi üzerine gelen Asiye Aydoğmuş babasını kan içinde görünce üzerine kapanıyor. O esnada eşinin silahından çıkan saçmaların hedefi oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin getirilişi

Cenaze namazı

Görüntü Boyutu : 3 dk 51 saniye boyut: 122 mb

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta),

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Ormanlık alanda araç lastiklerinin yakılması korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda, içindeki tellerin almak için araç lastikleri ateşe verilip yakıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından ormana ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Ahmetpaşa Mahallesi Civan Meşe mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mahallenin ormanlık alanında atıl durumda bulunan yaklaşık 100 atık lastiği ateşe verdi. Ormanlık alanda alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Orman ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Lastiklerden çıkan duman ve koku ilçe merkezinden de hissedildi.

Yapılan incelemede araç lastiklerinin içinde bulunan hurda tellerinin alınması için yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Orman ekiplerinin arazözlerle gelişi

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yakılan lastiklerden detay

-Yakılan lastiklerin içindeki tellerden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

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Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi Mehmetçik Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Güneş yönetimindeki 77 AK 871 plakalı otomobil ile Fuat Tanaydın idaresindeki 58 TC 106 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Oğuzhan Gül (41) ve Hüseyin Güneş (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 61 yıldır faaliyet gösteren A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu kapatıldı. Cezaevindeki 25 hükümlü ve tutuklu ise Kilis L tipi Cezaevine nakledildi.

İlçe merkezinde Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşta faaliyet göstermeye başlayan İslahiye A-2 Tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı.Yeni cezaevi yapılması nedeniyle kapatıldığı bildirilen cezaevindeki 25 hükümlü ve tutuklu ise Kilis L tipi Ceza infaz kurumuna nakil edildi.

Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere yeni cezaevinin ise kısa bir tarihte açılması beklendiği bildirildi. İslahiye-Nurdağı çevreyolu Leçe mevkiinde yapılan yeni cezaevi, 600'ü yarı açık ve 1000'de kapalı cezaevinde olmak üzere 1600 hükümlü ve tutuklunun kalması için planlandı. 100 dönüm alan üzerinde planlanan cezaevinde 240 personelin görev yapması planlandı.

Görüntü Dökümü

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Hacıali Öztürk Mahallesi

Kapatılan cezaevinde genel görünüm

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Serkan Bayraktar toprağa verildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sapanca Göl Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne Hatice Bayraktar evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar oğluna son kez bakıp, gözyaşları içerisinde sevdi. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından cenaze sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine Trabzonspor forması konuldu. Serkan Bayraktar'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Serkan Bayraktar'ın cenazesinin eve getirilişi

-Annesinin son defa tabutu açtırıp oğluna bakması

-Helallik alınması

-Omuzlarda camiye getirilişi

-Kardeşlerinin taziye kabulü

-Cenaze namazı

-Defin için cenaze aracına konuluşu ve çıkış

Boyut 345 MB/ Süre 5.56 saniye

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Tekirdağ'da işyerini kumarhaneye çevirip, İstanbul'dan müşteri getirmişler

TEKİRDAĞ'da polisin daha önce mühürlediği işyerinin mühürlerini söküp, İstanbul'dan müşteri getirerek kumar oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde kumar oynandığını belirledi. Boş olarak kiralanan ve kumarhaneye çevrilen işyeri malzemelere el konularak polis ekipleri tarafından mühürlenip, kapatıldı. Polis, ekipleri takibe aldığı işyerinin mühürlerinin sökülerek yeniden kumar oynandığını belirledi. İşyeri sahiplerinin İstanbul'dan özel getirdikleri müşterilere de kumar oynattığını tespit eden polis, işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 49 kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyonda daha önce el konulan kumar malzemelerinin yerlerine yenisi konulan tombala aletleri, kart ve pulların da aralarında olduğu malzemelere yeniden el koydu.

Kumarhane ikinci kez mühürlenirken, gözaltına alınan 49 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. İşyeri sahibi görülen Tayfun Ş.'ye ise 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki' suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

(POLİS KAMERASI)

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Polisin kumarhaneye girişi

İçeride kumar oynayanlar

Polisin kimlik kontrolü

Kumar masaları

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

