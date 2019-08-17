DHA YURT BÜLTENİ - 10

Kılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk hedefimiz, yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, il başkanları ile uzun süreden sonra bir araya geldiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimdeki performansları dolayısıyla il başkanlarını kutlayarak, eksiklerin tamamlanacağını belirtti. Yerel seçimlerin geride kaldığını, asıl görevin bundan sonra başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle de sizin il başkanı olarak ayrı bir sorumluluğunuz var. Bugün Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü. Marmara bölgesinin acısı sadece bölgenin değil Türkiye'nin acısı oldu. Aradan 20 yıl geçti halen kentsel dönüşümü konuşuyorlar. Bu geleceği yeteri kadar düşünmediklerini gösterir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer görevlilere önemli sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

'ADALETİN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ OLMAZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, demokrasi konusunda toplumun her kesimini aydınlattıklarını; ancak bu konuda daha çok alınacak mesafe olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde zaten demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de adalet olmaz. İşte 'Meclis açılışında adalet reformunu yapalım' diyorlar. Neden meclisin açılmasını bekliyorsunuz? Gelsin milletvekilleri. Bir hakim karar verirken, 'Yukarıdakinin avukatı ne düşünüyor bir görüşeyim' derse adalet biter. Adaletin bedeli ne olursa olsun bunu savunmak hepimizin görevidir. Vatandaşın ödediği vergilerin nereye gittiğini adalet ortamında sorgulayacağız" diye konuştu.

Ayrımcılık yapmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin, CHP'nin bakış açısından çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu güveni vereceğiz. İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" dedi.

Halka umutsuzluk değil, umutlu dünya vadedeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "'5 yılda işsizlikle nasıl mücadele edilir, göreceksiniz' diyeceğiz. İşsiz sayısı 8,5 milyona dayanıyor. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. İşsizlikle ilgili 15 program açıkladılar. Her açıklamadan sonra işsizlik arttı. Sorunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar" diye konuştu.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'A TEPKİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın toplu iş sözleşmesi masasındaki sözlerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Türk-İş Genel Başkanı'nın görevi, işçinin hakkını arama yoludur. Sendikaların olmasının nedeni, işçinin hakkını aramaktır. Bir sendikanın genel başkanı işçinin alın terini pazarlarsa ona 'sendikacı' denilmez. Üstelik görüşmeyi daha önce kapalı kapılar arkasında yapmış. Sendika başkanı, kendi aylığını açıklasın. Ben işçinin hakkını arıyorum. Emeğe değer verdiğim için arıyorum. Sendikanın genel başkanı, işçinin alın terini pazarlıyor" dedi.

'DIŞ POLİTİKADA KAN DAVASI OLMAZ'

Hükümetin Suriye politikasına yönelik eleştirilerde de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bunlar tarih nedir, bilmiyorlar. Kalktılar, dış politikayı farklı bir alana çektiler. Herkesle kavgalılar. Suriyelilere neden kızıyorsunuz? Bunları getirenlere kızacaksınız. Onları getirene, siyasi iktidara ders vereceksiniz. 40 milyar dolar para harcadık. Bunları neden bir kampta tutmadık? Bu 40 milyar doları harcadık, şimdi başımızda YPG/PKK belası var. Senin ne işin var Suriye'de? Dış politikada kan davası olmaz. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle iş birliği yapılması lazım. Mısır ile barışılması lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan görüntü

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, -

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Depremde iki bacağını kaybeden Ufuk, deniz altındaki enkaza kitabını bıraktı

17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük'te bulunan ve üç gün boyunca enkaz altında kalarak, iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak (43) hayata sarıldı. Koçak, yüzme ve dalışta dünya rekorları kırdı ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni oldu. Deprem sırasında Gölcük Değirmendere'de denize çöken alana dalan Koçak, anılarını yazdığı 'Sınırsız' isimli kitabının büyük bir maketini bu alana bıraktı.

Tırmanışları, tenis, basketbol, yüzme ve rüzgar sörfü gibi birçok aktivite yapan Ufuk Koçak, aynı zamanda Likya yolunu da tamamladı. Ufuk Koçak depremin 20'inci yıldönümü anısına Değirmendere Sahili'nde denize çöken deprem enkazına SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, dalgıç Cihan Arslan, Gökhan Karakaş, Volkan Tunç ve Recep Şen ile birlikte anı dalışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda da Ufuk Koçak depremin üzerinden geçen 20 yılını anlattığı 'Sınırsız' adlı kitabının maketini enkaz üzerine bıraktı.

'KARADAKİ İZLER SİLİNDİ AMA DENİZ ALTINDAKİ İZLER DURUYOR'

Depremin izlerinin denizin altında durduğunu söyleyen Ufuk Koçak, "Depremin üzerinden ve acılarımızın üzerinden 20 yıl geçti ve biz onları saklı tutuyoruz. Hatırlamak lazım. Depremin karadaki izleri silindi ama denizaltındaki enkaz hala duruyor. Çınar ağaçları o büyüsüyle güzelliğiyle aşağıda, hatıralarımız aşağıda duruyor. 20 yılında gidenleri unutmadık ve kalanlar unutmasın dedik. Yaşamlarını yitirenler anısına yazdığımız 'Sınırsız' adlı kitabımın maketini enkaz üzerine bıraktım. Açık olan sayfasında da deprem gecesi yaşadıklarım yazıyorö dedi.

Ufuk Koçak acılarının hala taze olduğunu belirterek, "Acılarımız taze ama hayat da bir taraftan devam ediyor. Mesele zaten o akışın içerisinde gidebilmektir. Beklediğimiz bir İstanbul depremi de var. Umut ediyorum ki o deprem gelene kadar hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. Kaybettiğim dostlarım, anılarım olmasına rağmen o felaketi nasıl yaşadığımızı bugüne nasıl geldiğimizi anlamış hala değilim. Allah daha beterlerinden saklasın" diye konuştu.

'BÜYÜK FELAKET YAŞADIK'

Depremin merkez üssü Gölcük'te büyük felaket yaşandığını ifade eden eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, "Benim çocukluğumun geçtiği sahil burası. Çok farklı bir sahil vardı deprem öncesinde bu bölgede onu suyun altında görebilmeyi istedim. Görebildiğim kadarıyla muhteşem ağaçları ve binaların bir kısmını görebildim. Bir yandan hüznü, bir yandan enkazı ve çınar ağaçlarını görmek beni eskiye götürüyor. Bu bölgede çok büyük bir felaket yaşadık. Kayıplarımızı unutmamamız lazım. Depremin bir daha yaşanması durumunda aynı kayıplara tekrar sebep olmaması için binaların depreme dayanıklı yapılması lazım. Önümüzdeki başka felaketlere de hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ufuk Koçak ve Ali Türkşen ile röp

-Suya dalış yapmaları

-Sualtından enkaz ve 'sesimi duyan var mı?' şeklinde suyun altında bağırması detayları

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Serinlemek için kanala giren çocuk öldü

Adana'da, serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa (17) boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydan geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Şadi Elsa, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Elsa bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine su altı polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polis ekipleri, Elsa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Şadi Elsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şadi Elsa'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kanaldan cesedin çıkarılması

SÜRE: 35" BOYUT: 65 MB

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: ADANA,

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Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Damar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı inşaat malzemelerinin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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Devrilen minibüs

Yola saçılan eşyalar

Jandarma ekipleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Aydınlı incir üreticilerinin yüzü güldü

AYDIN'da, incirde son yılların en iyi ürününün alınması üreticiyi sevindirdi. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, "Son 15 yılın en iyi sezonunu yaşıyoruz. Hava şartları bu şekilde devam eder ve incir altın yılını yaşar" dedi.

Türkiye'deki incir üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Aydın'da üreticiler, bu sezon hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun. Taze ve kuru incirde kalitenin çok iyi olması, üreticilerin yıllar sonra yüzünü güldürdü. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, bu yıl ürünün herkesi mutlu edeceğini belirterek, "Bu sezon son 15 yılın en iyi sezonunu yaşamaktayız. Germencik'te yaklaşık 90 bin dekar incir ekili arazi var. Yıllık ortalama 40 bin ton incir elde ediliyor. Geçen yıl hava şartlarının kötü gitmesiyle 30-35 bin ton civarlarında kaldı. Bunun içinde kaliteli incir çok azdı. Ancak bu yılki rekolteye göre bizim beklentimiz 45 bin ton civarındadır. Germencik kuru incirde bölgeyi en iyi besleyen ve ihraç eden ilçemizdir. Biz de Ziraat Odası olarak, incirin bu hale gelene kadar olan durumunu yönetim olarak ve tarım danışmanı arkadaşlarla birebir gözlemledik. Yılın iyi geçeceğini bekliyorduk. Hava şartları da bunu destekleyince, son yılların en iyi inciri haline taşıdı. Bu durumdan hem üreticimiz hem de bölgemiz adına çok mutluyuz. Çünkü incir bizim altın değerindeki ürünümüz. Türkiye'deki incirin zaten yüzde 70'i Aydın'da yetiştiriliyor. Bunun da bir kısmı Germencik'te üretilmektedir. İyi inciri bu bölgeden gönderebildiğimizde, tabii ki dekar başına olan gelir de artmaktadır. Umarız hava şartları bundan sonrada böyle devam eder, incirin altın yılı olarak hafızalarda kalır" dedi.

'YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Bu sezon yüzlerinin güleceğini belirten incir üreticisi Adnan Keskin, "Bu sezon çok iyi bir kalite var. Şu an hava şartları da çok iyi gidiyor. Her yıl 15-20 ton incir üretimi yapıyorum. Son yıllarda hiç böyle güzel bir incir elde edememiştik. İnşallah sonuna kadar bu şekilde gider. Herkes için bereketli ve hayırlı bir yıl geçmesini bekliyoruz. Birinci sınıf yemeklik olan kuru incirin kilosu 40-50 TL arasında satılıyor. Diğerleri ise 20 ila 30 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Geçen yıl ürün olmadığından dolayı fiyatlar biraz daha pahalıydı. Elimizde satabileceğimiz düzgün bir ürün yoktu. Bu sezon incirin kalitesi çok güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İncir ağaçlarından görüntü

İncir kurutma sergilerinden görüntü

İncir seçmekten görüntü

Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan ve üretici Nedim Keskin ile röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Başkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusu

İzmir'in tarihi meydanı Antik Smyrna Agora Meydanı'nda yapılan meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, seçimden önce verdiği vaadleri yerine getirmek için canla, başla, aşkla çalıştıklarını belirterek, "Kadifekale'ye teleferik gibi yapmak istediğimiz yüzlerce proje açıkladık. Yüzlerce açıklamadığımız proje daha var. Bunlar için canla başla çalışıyoruz. Bunlar sihirli değnekle olacak işler değildir. Zaman ve kaynağa ihtiyaç var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı toplantısı ikinci birleşimi, Antik Smyrna Agora Meydanı'nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında, İzmir tarihiyle ilgili görüntülü sunum yapıldı. Sunumda, Smyrna Antik Kenti Kazı Projesi hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, 11 yıldır bu projeye destek veren çok sayıda kuruluş olduğunu dile getirdi. Kazılara destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Konak Belediyesi ve TARKEM'e teşekkür eden Dr. Ersoy, "İzmir'in 8 bin yıllık tarihi var. Büyük İskender tarafından kurulan bir kentin meydanındayız. Bu kent önemli bir liman kenti olmasının yanı sıra çok sayıda tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor" dedi.

İzmir'in kent merkezinin arkeolojik SİT alanları hakkında bilgi veren Ersoy, 2002 yılından sonra 4 hektarlık bir alanda kazı çalışmalarının başladığını belirterek, "Yeni yeni yapılar ortaya çıkarıldı. Farklı üniversitelerden akademisyenler bu çalışmalara ortak oluyor. Son 11 yılda bin 575 adet nitelikli eseri arkeolojik mirasımıza kazandırdık" dedi.

SOYER'E YENİ DANIŞMAN

Toplantıda İstanbul Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e danışman olarak atanması oy çokluğuyla kabul edildi. Işıklar'ın alacağı ücretin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri maaşının yüzde 75'i olması, AK Partili meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

İZTAV'A YETKİ YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın (İZTAV) yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Soyer'e yetki verilmesi tartışıldı. Başkan Soyer'e 8 milyon 948 bin 188 TL yetki verilmesi önergesi komisyonlarda oy birliğiyle geçmesine rağmen yeniden komisyonlara gönderildi.

AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Tunç Soyer'in seçimlerden önce verdiği vaadleri hatırlatıp, bunlar arasında Kadifekale'den Agora'ya teleferik yapmak da olduğunu belirtti. Boztepe, ayrıca kent içi trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyerek, 111 noktada tespit yapıldığını ancak kavşak düzenlemeleri için herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Bazı meclis üyelerinin İZENERJİ'de görev yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru işçilerin sorunlarını da dile getirmesi üzerine Başkan Tunç Soyer şunları söyledi:

"Biz ilk günden itibaren eşit işe eşit ücretin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Taşeron işçiyi kaldırma iradesi tam olarak gerçekleşmedi. Baypas yapmak için bir çözüm arayışlarında bulunuyor. İZENERJİ bunu kenti bütçesiyle çözecek. Bu yüzden meclis gündemine getirmedik. İZENERJİ kendi bütçesinde olanaklarıyla KHK mağduru arkadaşlarımıza çözüm üretiyor. Hiç tereddüttünüz olmasın. Bir sorun yok. Seçimden önce Kadifekale'ye teleferik gibi yapmak istediğimiz yüzlerce proje açıkladık. Yüzlerce açıklamadığımız proje de var. Bunlarla için canla başla çalışıyoruz. Bunlar sihirli değnekle olacak değildir. Zaman ve kaynağa ihtiyaç var. Hepsi yapılacak. Canla başla aşkla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz."

'İZMİR'İN KALBİ KONAK'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Konak Belediyesi'nin sınırları içinde 3 bin 51 tescilli bina olduğunu söyleyerek, Basmane Kadifekale ve Agora'nın İzmir'in altın üçgeni olarak gelecekte turizme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Batur, bu süreçte Konak Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele çalışmak istediklerini vurguladı. Tunç Soyer de Konak'ın İzmir'in kalbi olduğuna dikkat çekerek kentin kalkınması için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini anlattı.

Toplantıda konuşmaların ardından meclis üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir Antik Smyrna Agora Meydanı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Agora'ya gelmesi

Meclis toplantısına katılanlardan görüntü

Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un Agora ile ilgili sunum yapması

Belediye meclis toplantısından görüntü

Meclis toplantısına katılanların Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy eşliğinde Agora'yı gezmeleri

Genel ve detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ-Kamera: İZMİR,

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Gezgin Fest İzmir'de Hayko Cepkin coşkusu

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Gezgin Fest İzmir'de, Hayko Cepkin sahne aldı. Festivale katılan yüzlerce genç, Hayko Cepkin'in şarkılarıyla coştu, gönüllerince eğlendi.

Bu yıl 5'nci kez düzenlenen; gezginleri, müzikseverleri, doğaseverleri ve gençleri müzikle buluşturmayı amaçlayan Gezgin Fest İzmir, Türkiye'nin en uzun sahillerinden Pamucak'ta coşkuyla sürüyor. Gezgin Fest İzmir için Pamucak sahilinde dev sahne kurulurken; festivale yüzlerce genç katıldı. Festivalin 2'nci gününde, rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin sahne aldı. Sahne performansıyla geceye damga vuran Cepkin, kendine has yorumuyla tam not aldı. Hayko Cepkin, söz ve müziği Cahit Berkay'a ait olan ve Sivas Katliamını anlatan 'Issızlığın Ortasında' şarkısını da söyledi. İki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hayko Cepkin, keyifli zaman geçirtti.

Konser sonunda etkinlik ile ilgili konuşan Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Hayko Cepkin'i Pamucak'ta dinlemekten memnun olduğunu belirtti. Cepkin'in Belediye Meclisi'nin farklı partilere mensup tüm üyelerinin oy birliğiyle kentin fahri hemşerisi olduğunu hatırlatan Sengel, Gezgin Fest'in Selçuk'u şahlandırdığını ifade etti.

Selçuk'un fahri hemşeri olduktan sonra ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayko Cepkin ise, "Gezgin Fest çevrecileri, maceracıları, doğaseverleri içerisinde barındırması sebebiyle büyümeyi hak eden bir organizasyon. Tüm bu topluluklar kendilerini festival kültürüne çok iyi yansıtıyor. Umarım seneye çok daha iyi bir şekilde burada olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Konserden görüntü

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in konuşması

Hayko Cepkin'in konuşması

Haber- Kamera: İZMİR,

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Rapor almaya gelen baba- oğul, doktoru dövdü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi'ne sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen O.E. ile oğlu G.E., doktorla tartıştı. Ayırmak için araya giren aynı merkezde görevli doktor Mehmet Akyol ise baba- oğul tarafından dövüldü.

Olay, dün, Yalvaç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla merkeze geldi. O.E. ve G.E., ismi öğrenilemeyen doktordan sağlık raporu istedi. Baba- oğul ile görevli doktor arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafları yatıştırmak amacıyla araya giren, aynı merkezde çalışan doktor Mehmet Akyol ise O.E. ve G.E. tarafından dövüldü. Başından darbe alıp, yaralanan Akyol, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Doktor Mehmet Akyol'un baba- oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -