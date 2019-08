Dha yurt bülteni-10

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU YIL TURİZMDE PATLAMA OLACAK

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun şuanda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden öğlen saatlerinde ayrılıp Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binası çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylasına gitti. Erdoğan burada Suna Kepolu Ataman ve Atilla Ataman tarafından yapılan otelin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere yönelik adımlar atmadığını belirterek yaylada otel yatırımı yapan Atilla ve Suna Kepolu Ataman çiftini tebrik etti. Erdoğan, "Hakikaten bu yaylada tüm yaylara örnek olacak bir adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz işte size örnek. Gelin buraya bakın öyle yapın. Yaylalar tarumar olmasın, bu güzellikler korunsun. Doğalgaz meselsi var. Doğalgaz'ı da hallettiği zaman bu kurum çok daha güçlü olacak. Doğalgaz'la burada inanıyorum ki işleri daha kolay kılınacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Çok büyük bir yatırım. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Bizlerde sadece Halk Bankası olarak değil bakanlıklar olarak sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burası Tonya'dan 25 kilometre. Saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Buraya en kısa zamanda bir helikopter pisti yapılmalı. Havalimanından buraya helikopterle gelecek işadamlarının olacağına inanıyorum. Bizde iki helikopterin ineceği yer olsa helikopterle buraya inerdik. Bu bir işaret fişeğidir. Bunu vermiş olduk. Ulaştırma Bakanımız bu işlerin piri. Bunlar çok yüksek yatırım değil. Buraya helikopterle inmeye başladığımızda iş adamları 2-3 gününü burada geçirecekler. Bu adımları atmamız lazım" dedi.

'TURİZMDE PATLAMA YAŞANACAK'

Bu yıl turizmde patlama olacağını kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun şuanda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Doğu Karadeniz şuan turist kaynıyor. İnanıyorum ki şuanda bu yayladaki konaklama başka olacak. Bizim Trabzon merkezde de otelleri artırmamız lazım. Valimiz ile bunları konuştuk. İnşallah oteller ne kadar artarsa turistler çok daha fazla Trabzon'a gelecek. Bu yayla evlerini gördükleri zaman durum çok daha farklı olacak. Burası 12 ay burası çalışacak. 12 olduğuna göre durum çok daha farklı olacaktır. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bereketi bol olsun. Tüm turizmdeki girişimcilere burasının örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, yapılan duanın ardından kurdele keserek otelin açılışını gerçekleştirdi.

(ÖZEL HABER)

2)MENBİÇ SINIRINDA, ELLER TETİKTE

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç kenti sınırında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, elleri tetikte görev yapıyor. Menbiç sınırındaki cephe hatlarında teyakkuz halinde olan ÖSO gruplarından Sultan Murat Tümeni ise olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için askerlerini her türlü silahı kullanabilecekleri eğitimden geçiriyor.

Özgür Suriye Ordusu gruplarından olan, 7 bin 500 askeri bulunan, Türkmen savaşçıların komuta ettiği Sultan Murat Tümeni, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında da aktif görev alan Sultan Murat Tümeni, yeni harekat için hazır bekliyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak, güvenli hale getirilen Cerablus bölgesindeki eğitim kampında Sultan Murat Tümeni askerleri, her koşulda görev yapabilecek şekilde eğitiliyor. Spor eğitimlerinin yanı sıra her türlü silahı kullanabilmek üzere eğitilen askerler, sık sık atış talimi de yapıp, cephe ve olası savaş durumuna hazır hale getiriliyor. Yoğun eğitimlerin ardından hazır olan askerler ise komutanları tarafından görevlendirildikleri Menbiç sınırındaki cephe hatlarına gönderiliyor. Ağır ve hafif silahlar ile üzerinde uçaksavarlar olan araçların bulunduğu cephe hattına giden askerler, 24 saat esasına göre görev yapıyor, teröristlerin saldırı ve tacizleri ile sızma girişimlerini engelliyor.

TÜRKMEN KOMUTAN: OPERASYON İÇİN HAZIRIZ

Sultan Murat Tümeni Komutan Yardımcısı Şıhlı Şıhlı, TSK'nın düzenleyeceği her türlü harekata tümen olarak katılacaklarını söyledi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında TSK ile omuz omuza mücadele ettiklerini ve Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeyi terör örgütlerinden temizlediklerini kaydeden Şıhlı, Fırat'ın doğusu ile Menbiç'i de özgürleştirmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Türkmenler olarak ülkelerinin özgürleşmesi için çabaladıklarını dile getiren Şıhlı, Türkiye'nin varlığı ile Suriye Türkmenlerinin yaşadığı bölgenin huzura kavuştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin kendilerine verdiği destek ile artık Türkmenlerin 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda güven içinde yaşam sürdüğünü belirten Şıhlı, "Türkiye'ye çok müteşekkiriz ve her türlü harekatta yine Türk askere ile omuz omuza savaşmaya hazırız. Bizim isteğimiz hepimiz için tehdit olan teröristleri Menbiç sınırından ve diğer bölgelerden yok etmektir. Bunun için de Türkiye'nin başlatacağı bir harekat için sabırsızca bekliyoruz. İnşallah bu gerçekleşir ve buralar teröristlerden kurtulur" dedi.

Menbiç sınırında bulunan cephe hatlarında PKK/YPG'li teröristlere birkaç yüz metre uzaklıkta bulunduklarını ve Fırat Kalkanı bölgesini koruduklarını da kaydeden Şıhlı, "Teröristlerin insanlarımızı taciz etmesine 24 saat gözümüzü kırpmadan cephelerde görev yaparak engel oluyoruz. Türk askerinin sayesinde bugün Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde insanlarımız huzur içinde yaşıyor. Biz de 7 bin 500 askeri bulunan Sultan Murat Tümeni olarak bu bölgenin huzurunun bozulmaması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Tek isteğimiz biran önce bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve Fırat'ın doğusunun özgürleşmesi. Bunun için de Türkiye'den gelecek talimatı bekliyoruz ve tüm askerlerimiz ile kanımızın son damlasına kadar Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için savaşmaya hazırız" diye konuştu.

Sultan Murat Tümeni Komutan Yardımcısı Şıhlı Şıhlı, rejim ve Rus savaş uçaklarının bombardımanı altındaki İdlib'in de düşmemesi için tümen olarak ihtiyaç halinde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

3)SARIKAMIŞ'TA KORKUTAN ORMAN YANGINI

KARS'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt deresi mevkiinde yangın çıktı. Çam fidanlarıyla kaplı alandaki yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye alarma geçerken, köylülerden de yardım istedi. Olay Sarıkamış ilçesinde Erzurum sınırına 1 kilometre uzaklıktaki Karakurt deresinde meydana geldi. Çam fidanlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dağlık alandaki yangına jandarma ile itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Dağlık alan olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü bölgede jandarma civardaki köylerden yardım istedi. Jandarma, itfaiye ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

4)YAYLADA KAYBOLAN 6 KİŞİ, 8 SAATTE KURTARILDI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yaylada gezdikleri sırada yolu kaybedince kaybolan 6 kişi, AFAD ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Ankara'dan, kamp için ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bacaklı Yaylası'na gelen 12 kişilik gruptan 2'si kadın 6'sı, ormanda dolaşmaya çıktı. Havanın kararmasıyla dönüş yolunu bulamayan grup, saat 22.00 sıralarında jandarmaya haber verdi. Gruptakilerden biri, jandarmaya cep telefonundan konum gönderdi. İhbar üzerine AFAD ile birlikte bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 8 saatlik çalışma sonrası saat 06.00 sıralarında grubu bulunduğu yerden alarak, kamp yaptıkları alana götürdü.

5)BİNGÖL'DE, 1 TON 280 KİLO ESRAR İLE 501 BİN 700 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 tarlada yapılan aramada 1 ton 280 kilo esrar, 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatan ekipler, 23- 24 Ağustos tarihleri arasında belirlenen bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince, bölgede yapılan aramada ormanlık alan içinde ve dere yataklarında 7 tarlada toplam 501 bin 700 kök Hint keneviri ile 1 ton 280 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, esrara ise el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

6)UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Ubeyit Akbaba yönetimindeki 33 CRS 56 plakalı erik yüklü kamyonet, Limonlu Mahallesi Mezarlığı yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafında kalan yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

