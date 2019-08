Dha yurt bülteni -10

Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-3 harekatında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin (25), memleketi Yozgat'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 4 şehit annesi daha sonra şehit Yunus Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktüler.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ANNELERİ TESKİN ETTİ

3 çocuklarından birisi şehit olan Şaziye ve Nebi Şahin çifti, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Şaziye Şahin'i, köyde oturan şehit anneleri Selma Dargın, Şerife Demirci, Zeliha Büyüksoy, Tuğba Erdoğan teskin etmeye çalıştı. 4 şehit annesi daha sonra şehit Yunus Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktüler.

'DİĞER OĞLUMU DA ŞEHİT VERMEYE HAZIRIM'

İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazı ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınması öncesi mikrofon uzatılan şehidin babası Nebi Şahin, "Bu oğlumu hak yolunda şehit verdim. Gerekirse diğer oğlumu da şehit vermeye hazırım, bu hainlerin önüne geçmek için. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ordumuza, milletimize yardım etsin, güç, kuvvet versin" diye konuştu.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Cenazeden görüntü

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Canezenin taşınması

-Diğer şehit ailelerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/YOZGAT, -

===============

Şehit eşini asker selamıyla uğurladı



Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın (30) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sol yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Seher Aslan (27) ile annesi Sultan Aslan (56), Türk bayrağına sarılı tabuta asker selamı verdi.

'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan için Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, şehidin babası Mehmet (54), annesi Sultan (56), eşi Seher Aslan (27), akrabaları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından camiye getirildiği anda duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi Sultan ile eşi Seher, asker selamıyla tabutu karşıladı. Acılı baba Mehmet Aslan, ağlamayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de gideceğim. Arkada yeğenlerim var intikamını alacaklar. Kahraman gibi savaştı benim oğlum, onları yedi. Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, onların arkasında ne var? Sandalyeye de oturmayacağım, dimdik ayaktayım" dedi. Şehidin gözü yaşlı annesi Sultan Aslan ise "Benim kuzum ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Benim kuzum Düziçili. Anam oturuyor demesin diye ayaktayım" diye ağıt yaktı.

ASKERİN GÖZ YAŞINI SİLAH ARKADAŞI SİLDİ

Öte yandan, tabutun başındaki tören mangasında bekleyen askerlerin gözyaşlarını da silah arkadaşları sildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehidin cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı. Daha sonra şehidin babası Mehmet, annesi Sultan ve eşi Seher Aslan, Türk Bayraklı tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Şehidin cenazesi dualarla, Üzümlü Mahallesi'ndeki Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

------------

Şehidin yakınlarının törene gelmesi

Şehit babasının tepkileri

Şehit annesinin tepkileri

Şehit eşinin selam vermesi

Cenaze namazı

Şehit yakınlarının tabuta sarılması

Haber-Kamera: Nuri PİR/OSMANİYE,

==============

Akşener, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti. Akşener, acılı ailenin idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Ağustos'ta ayrıldığı eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un Kırıkkale Yuva Mahallesi'nde yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarete Emine Bulut'un babası Ahmet, annesi Fadime Bulut ile görüşen Akşener, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtti. Acılı aileye başsağlığı diledi.

'AİLESİ İDAMI İSTİYOR'

Çıkışta açıklamalarda bulunan Akşener, ziyaretin çok acı olduğunu, aynı zamanda şiddet gören, öldürülen kadınların gündeme gelmesini amaçladığını söyledi. Ziyarette Bulut ailesi ile görüştüklerini kaydeden Akşener, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi. Bununla ilgilide mecliste konuşacağız, siyasi partilerle, grubu olan siyasi partilerle. Geride 10 yaşında bir kızımız var. Bu olayı unutturmamız lazım, sizlere ve bizlere düşen bir görev aynı zamanda. O çocuğun bu tramvayı atlatması içinde elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkanı partisine verecek talimatı, bunlar hazırlayacak bende imzalayacağım" dedi. Akşener, açıklamasının ardından Kırıkkale'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Ziyaretten görüntü

-Akşener'in açıklaması

-detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

===============

Ölüm korkusu yaşayan kadın: Ölmek istemiyorum

İzmir'de eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra sol bacağı kesilen Manolya Akman (30), cezaevindeki eşi Onur Akman'ın (26) yakınları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Muğla'ya yerleşen Manolya Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Akman, sonunun kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.

Genç kadının bacağını kaybetmesine neden olan olay, geçen mayıs ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinin Salih Omurtak Mahallesi'nde 9624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Manolya Oruç, geçen yıl mart ayında, Onur Akman ile dünya evine girdi. 1,5 aylık evliliğinin ardından Onur Akman, askerlik için Diyarbakır'a giderken, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Manolya Akman, 2018'in Kasım ayında, evlenmelerinin ardından kendisine şiddet uyguladığını belirttiği eşine boşanma davası açtı. Eşi ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'a telefonla ulaşıp, 'Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız. Her şey çok güzel olacak' diyerek, tekrar birlikte yaşamaya ikna etti. 1 ay süren birlikteliklerinde Manolya Akman, yine şiddet görmeye başladı. Manolya Akman, Onur Akman ile geçen mayıs ayında tartıştı. Onur Akman, iddiaya göre, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda kalan Manolya Akman'ın sonraki süreçte sol bacağı, diz altından kesildi. Olay sonrası kaçan Onur Akman ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Onur Akman, tutuklandı. Akman hakkında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İlk duruşmanın 3 Eylül'de görüleceği belirtildi.

Toplam 10 ameliyat geçiren Manolya Akman, 2.5 aylık tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Manolya Akman, annesi ve kız kardeşiyle İzmir'den ayrılıp Muğla'ya yerleşti. Psikolojik tedavi gören Manolya Akman, yaşadığı korku dolu anları, DHA'ya anlatarak, "Kadına şiddeti kınıyorum. Çok acı günler geçiriyorum. Artık bu olayların sona ermesini istiyorum. Daha fazla kadının ölmesine dayanamıyorum. Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikayetimden vazgeçmem için tehdit alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Akman, sonunun Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

Manolya Akman'ın volkır ile yürümesi

Manolya Akman'ın çekyata oturması

Manolya Akman'ın otururken görüntüsü

Manolya Akman ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==============

Salihli'de JES eylemine müdahale: 26 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline (JES) karşı düzenlenen eyleme, güvenlik güçleri müdahale etti. 26 eylemci gözaltına alınırken, atılan gazdan etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 1'i vücuduna taş isabet eden, 2'si gazdan etkilenen 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Özel bir enerji firması tarafından Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki 76 dekarlık bir alana 19.5 MW kapasiteli bir JES kurma çalışmaları tepki çekti. Bölgede, JES'e karşı olanlar, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde, santralin yapılacağı alanın önünde sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. JES istemediklerini haykıran eylemcilerin sayısı, 200 kişiyi aştı. CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da protestocu gruba destek verdi. Jandarmaya destek için bölgeye, polis ekipleri de sevk edildi. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgede hazır bekletildi. Güvenlik güçleri topluğa, 30 dakika arayla eylemi sonlandırması için 3 kez dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dinlemeyen grup dağılmayınca, saat 12.30 sıralarında topluluğa müdahale edildi. Eylemcilerden 26'sı gözaltına alındı. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 2 asker gazdan etkilendi, 1 asker ise vücuduna isabet eden taşla yaralandı. 3 asker ile Milletvekili Bekir Başevirgen, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

------------

JES alanından görüntüler

Çıkan olaylara ait görüntü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

===========

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaaeli'nin Gölcük ilçesinde bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nafiye Şahin (43) toprağa verildi.

Şahin'in cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Lütfiye Mahallesi'ne getirilen cenaze, burada bulunan evde helallik alındıktan sonra Lütfiye Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lütfiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'İNSANLARI DÜŞÜNEN YOK'

Yaşanan olayı anlatan Nafiye Şahin'in eniştesi Şükrü Güven, "Rahmetli 100 metre ileride arabaya biniyor. Parayı şoföre uzattıktan sonra şoför, tam gaz gaza basıyor. Bu arabalarda sürekli yolcular tıka basa dolu ve kapılar da sonuna kadar açık. Yahu sen bir can taşıyorsun. Sen önce ondan sorumlusun. Ama şoför arkadaşlar bunun bilincinde değil. Yeterki birkaç kişi daha fazla binsin. Onlar biraz daha fazla para kazansın. İnsanları düşünen yok. Buna yetkililerin müdahale etmesi lazım. Nafiye parayı verdikten sonra şoför gazlamış. O arabaların kapılarının yanında koruma falan da yok. Tutacak bir demir yok. Dengeyi kaybedince kafa üzeri yere çakılmış. Yazık, günah bu insanlara. Müdahale edilsin artıkö dedi.

'KAPILARI AÇIK GİDİYORLAR'

Köyde benzer kazaların daha önce de yaşandığını söyleyen Güven, "Bu köyde daha önce bu tür kazalar olmuş, ancak bu arkadaşlar kimseyi umursamamışlar. Arabalar tıklım tıklım gidip geliyor. Duraklarda durmuyor. Kapıları açık gidiyor. İnsanların can güvenliğini hiçe sayıyorlar. Defalarca uyarılmış ama bir şey yapılmamış. Normalde bu köyün 2 tane hatlı arabası olması gerekiyor. Fakat başka köylerin hattı ile burada servis yapıyorlar. Bu insanlar o kadar tepki gösteriyor ama kimse umursamıyor. Burada sonuçta bir can alındı. Yetkililer artık müdahale etsin. Başka canlar alınmasınö diye konuştu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Nafiye Şahin'in ölümünün ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Ahmet Şişman tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Cenazeden görüntüler

-Şükrü Güven röp

Haber-Kamera: Dinçer Akbir-Alişan Koyuncu-Soner Gülezer-Kamera-Alişan Koyuncu-Gölcük-(Dha)

=============

Yaya geçidi yerine yoldan karşıya geçince hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 100 metre ilerisinde yaya geçidi olmasına rağmen çevre yolundan karşıya geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Tahir Malkoç, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Kartal alt geçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş, yola 100 metre mesafede yaya geçidi olmasına rağmen çevre yolundan karşıya geçmek istediği sırada Tahir Malkoç'un kullandığı yem yüklü 16 BCP 76 plakalı kamyon çarptı. Kazada Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazada ölen Karataş'ın cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Çevre yolu

-Kaza yeri

-Ölen Namık Karataş cesedi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-İlerideki yaya geçidi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,

=============

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kaza öğle saatlerinde ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Ömer Faruk Kılıç (30) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan plakası olmayan Karani Topaç (61) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobil içerisinde bulunan İzel Kılıç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Topaç ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), -Kamera: GEMEREK-DHA

==============

İzmir'de Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na çağrı



İzmir'de, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, uyuşmazlıkla sonuçlanan ve Hakem Kurulu'na gönderilen 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine dair açıklama yaptı. Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Hakem Kurulu'na, memurların taleplerinin dikkate alması çağrısında bulunarak, "Refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz" dedi.

Hükümet ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen, yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri, uyuşmazlık üzerine Hakem Kurulu'na gönderildi. Sözleşmenin memurların beklentisine uygun zam oranları ile sonuçlanmasını talep eden Memur-Sen üyesi kamu çalışanları, 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. İzmir'de ise Konak SGK binası önünde bir araya gelen yaklaşık 300 kamu çalışanı, üzerinde 'Emeğe saygı, adalete davet' yazılı pankart açtı, yine üzerinde 'Oran yükselmeli, haklar arttırılmalı', 'Türkiye büyüyorsa emeğimiz neden küçülüyor', 'Memura zam sözleşmeliye kadro' yazılı dövizler taşındı. Açıklamayı yapan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, "Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile 'Gelin Hakem Kurulu'na 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım. Masada sorunları çözelim' dedik. Ama teklifimiz kabul edilmedi. Dün dedik bugün de diyoruz; Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu adil ve hakkaniyetli tekliflerdir" diye konuştu.

'TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINSIN'

Kamu İşveren Heyeti'nin, Merkez Bankası'nın gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelinmesini, kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak gördüklerini söyleyen Ali Kaya, "Maalesef, Hakem Kurulu'na başvuru süreci de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük, adeta insanüstü çabalarla, gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na giderken yok sayılmıştır" dedi. Memurların sunduğu tekliflerin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istediklerini belirten Kaya, refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını temenni ettiklerini vurguladı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Memurların toplanması

-Taşınan pankart ve dövizlerden görüntü

-Atılan sloganlar

-Memur Sen İl Temsilcisi Ali Kaya'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

==============

Erciyes'te teleferikte yemek keyfi

Kayseri'de, 2650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımı sağlayan 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yemek hizmeti veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı'na restoran yaptırıldı. Restorana ulaşım ise 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik ile sağlanıyor. Erciyes'e gezmek için gelen vatandaşlar, teleferikte kahvaltı ve akşam yemeği yeme imkanı buluyor. Ziyaretçiler, teleferikte yemeklerini yerken, kenti kuşbakışı izliyor.

'ERCİYES DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye'nin en yüksek kısmında bir restoranlarının olduğunu belirterek, "Güzel ve keyifli bir çalışma yapıldı. Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin devasa yatırımları ile Erciyes dünya standartlarının da üstünde bir kayak merkezi haline geldi. Kayak altyapımız, teleferiklerimiz ve pistlerimiz gerçekten çok üstün kalitededir. Turistlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kış turizmi de olsa, yaz turizmi de olsa bu sadece teknik alt yapı ile bitmiyor. Buraya gelen insanların yeme-içme, dinlenme ve farklı şeyleri görme tecrübeleri edinme gibi bir takım ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de yemektir" dedi.

'DÜNYANIN EN YÜKSEK KISMINA RESTORAN AÇTIK'

Erciyes'te güzel yatırımlar yaptıklarını kaydeden Cıngı, "Bütün bunları hem Erciyes'imizin hem Kayserimizin turizmini canlandırmak için yatırımlarımızı dikkate almalıyız. Biz Erciyes A.Ş. olarak ilk günden itibaren buraya gelen misafirlerimizin Kayseri'nin o emsalsiz tatlarını test edebilmeleri için imkanlar oluşturmaya gayret ettik. Çok farklı istasyonlarda restoranlar ve kafeteryalar oluşturduk. Dünyanın en yüksek kısmında Hacılar Kapı'da bu restoranı açtık. Buranın özelliği misafirlerimizin buraya teleferikle ulaşıyor olması. Teleferikte yemek hizmetini de ihmal etmedik. Müşterilerimiz Kayseri manzarasını izlerken yemeklerini de yiyebiliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Vatandaşların yemek yemesi

-Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahid Cıngı ile röportaj

-Gondola binen vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

============

Ağrı Dağı'na tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat çektiler

Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek amacıyla, Vadi Doğa Sporları Kulübü'nden 9 kişilik ekip, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Burada Van Gölü ile ilgili mesaj verip, pankart açan kulüp üyeleri, tipi ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Van ile çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri her hafta değişik yerlere geziler düzenliyor. Kalabalık gruplarla gittikleri gezileri sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri bu kez de Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları '5 ilde 25 zirve' kapsamında 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri 9 kişilik ekiple çıktıkları Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı. Telefonları donan ve konuşmakta bile güçlük çeken ekip, zirvede "Van Gölü ölüyor sessiz kalma", "Van Gölü'nü kirletme korunsun", "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın", "Van Gölü koruma kanunu olmadan Van Gölü korunamaz" mesajları verip, 'Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın' pankartı açtı.

Zirve tırmanışında yaşadıklarını anlatan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van Gölü'nün kirlenmemesi ve korunmasına dönük mesajlar verdiklerini belirterek, "Hava sisliydi ve zirveye vardığımızda çok sert bir rüzgar, tipi ve kar yağışı başladı. Göz gözü göremeyecek durumdaydı. Soğuktan telefonlarımız dondu ve devre dışı kaldı. Bu sırada geldiği gruptan ayrılan bir İranlı dağcıya da denk geldik. Onu da yanımıza alarak inişe geçtik. Zor bir tırmanış oldu. Ama vereceğimiz mesaj çok önemliydi. Van Gölü Koruma Kanunu mutlaka olmalı bilinciyle yola çıktığımız 5 ilde 25 zirve kapsamında yer alan 13'üncü zirvemiz Türkiye'nin çatısı ve en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesinde, bir kez daha Van Gölü'nün korunmasına yönelik mesajlarımızı verdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

-Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinin Ağrı Dağı'na tırmanışı

-Tırmanıştan genel ve detay

-Kar ve tipide zor anlar yaşayan ekip

-Zirvede konuşan Kulüp Başkanı Ömer Demez

-Demez ve beraberindekilerin Van Gölü kirlenmesin sloganı

-Van Gölü Kirlenmesin pankartı açan kulüp üyeleri

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN,-