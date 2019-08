Dha yurt bülteni-10

Futbolcu Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı

Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrildiği ve Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş (39) davanın ilk duruşmasında adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Davanın ilk duruşması bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Esat Altıntaş ile kazada araçta bulunan futbolcular Isaac Sackey ve Djalma Campos müşteki olarak katıldı. Ayrıca duruşmada kazada araç içerisinde bulunan şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, futbolcular Papiss Demba Cisse, Steven Rol Caulker, Wanderson de Souza Carnerio (Baiano), Welinton Souza Silva tanık olarak dinlenirken, çevirmen olarak ise Alanyaspor Tercümanı Baran Boçnak yer aldı.

'EMNİYET KEMERİ TAKMALARI YÖNÜNDE UYARDIM'

Mahkeme heyeti ilk olarak kazada aracı kullanan Esat Altıntaş'ı dinledi. Sanık Altıntaş savunmasında, "28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında çalıştığım şirket sahibi beni arayarak. Alanyaspor uçağının rötar yapacağını, Kayseri'den bazı futbolcuların alınarak Alanya'ya getirmem gerektiğini söyledi. Ben de Kayserili arkadaşım Şükrü Yenihan'ı arayarak Kayseri'yi pek bilmediğimi belirterek, bana yolculuk sırasında yardım etmesini istedim. Biz 00.00'da arkadaşım ile yola çıktık ve sabah 08.00'de Kayseri'ye geldik. Biz Kayseri'ye girdikten sonra yaklaşık saat 14.30'a kadar dinlendik. Sonra bir ara gezdik. Saat 17.00'da stada gitmek için yola çıktık. Maçın ikinci yarısını izledik. Saat 18.30'da futbolcular arabamıza bindi. Ben fazla İngilizce bilmediğimden futbolculara el işaretiyle emniyet kemeri takmaları yönünde uyardım. Bir süre yol aldıktan sonra futbolcular yemek için mola istedi. Niğde'de yemek için durduk. Burada yemek yedik ve alışveriş yapıldı. Ardından yola çıktık ve Seydişehir'de aracı ben aldım. Futbolcular bana gece 01.00'da toplantı olduğunu söyleyerek hızlı gitmemi istedi ama ben yavaş kullandım. Alanya girişinde birden kontrolü kaybettim. Araç yolun sağındaki su arkına kaydı. Ark geniş olduğu için çıkamadım. Minibüs arka girince birden hızlandı ve çıkamayınca karşıdaki büze vurarak durdum. Kazanın ardından ilk olarak yanımda olan Şükrü'ye bir şeyi olup olmadığını sordum, iyiydi. Ardından futbolculara baktık ve 1 kişinin eksik olduğunu görünce olay yerine koştum. Orada ölen futbolcuyu gördüm. O an yaşıyordu. Kandan boğulmasın diye kafasını sola yatırdım ve 112'yi arayarak polis ve ambulans talep ettim. Bu süreçte ben olay yerinden hiç ayrılmadım" dedi.

'ALKOLSÖZDÜM'

Mahkeme heyetinin sanık Altıntaş'a bu sürede rahatsızlığı olup olmadığını ve uykusuzluk durumunu sordu. Uykusuz veya hasta olmadığını belirten Altıntaş, "Hasta değildim, uykumu almıştım. Aracı yavaş kullandım. Nasıl oldu anlamadım, her şey birden oldu. Araç bir anda elimden kaydı, su arkından çıkaramadım. Polis tutanaklarında uyku ve uykusuzluğum ile alkolsüz olduğum bellidir" cevabını verdi.

'HIZLI GİTMEDİM'

Mahkeme heyeti son sözünü sorması üzerine Altıntaş, "Böyle bir olay olduğu için üzgünüm. Kaza anında bir yere gitmedim ve gerekeni yaptım. Bana 'hızlı git' diyen Steve Caulker'dı. Toplantı olacağını ise telefonda isminin Burak olduğunu belirten bir kişi, kulüpte toplantı olacağını, biraz hızlı kullanmam gerektiğini söyledi. Hızlı gitmedim. Hızlı gitsem saat 01.00 ile 01.30 sıralarında Alanya'da olmam gerekirdi fakat ben 02.00'da girdim" savunmasını yaptı.

SACKEY: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Bu savunmanın ardından mahkeme heyeti Isaac Sackey'e söz verdi. Futbolcu Sackey, "Daha önceki ifademe ekleyeceğim bir şey yok. Oturduğum şekil itibariyle ön tarafı göremiyordum. Sırtım dönük olduğu için çok şey göremedim" dedi. Mahkeme heyetinin toplantı konusunu sorması üzerine, "Ben böyle bir toplantı konusunu bilmiyorum, duymadım, konuşmalara da şahit olmadım" diye konuşan Sackey, mahkeme heyetinin şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine, kolunda küçük bir kırık olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

CAMPOS: BİR GÜMBÜRTÜ DUYDUM

Ardından çağırılan Djalma Campos ise ilk ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir arkadaşımızı kaybettik. Her şeyi bilmek hakkımız diye düşünüyorum. Kazada ise sadece birkaç saniye önce bir gümbürtü duydum. Başka bir şey görmedim. Saat 01.00'de toplantı olacağına dair ben bir şey duymadım, bilmiyorum. Şoförden şikayetçi değilim."

CİSSE: BENİM HATIRLADIĞIM TEK ŞEY SURAL'IN YÜZÜ

Mahkemeye tanık olarak katılan Papiss Demba Cisse ise olay anını şöyle anlattı:

"Daha önce dediğim gibi her şey çok hızlı gelişti. Kaza kulübe kısa bir mesafe kala oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oturduğum yerden şoförün yüzünü görmüyordum. Arkada oturarak telefonda oyun oynuyordum. Şoförün uyuyup uyumadığını bilmiyorum. Benim hatırladığım tek şey Sural'ın yüzü."

'BİRİNE ÇARPTIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'

Mahkemenin, 'Kazadan sonra şoför yaralılara yardım etti mi?' sorusuna Cisse, "Kaza anında biz ilk olarak birine çarptığımızı düşündük. Minibüsten inip geriye doğru gittiğimizde yerde yatan biri vardı. Ben 'Ah birine çarpmışız' dedim. Şoförün ise Sural'a yardım ettiğini görmedim. Toplantı hakkında bir bilgim yok" cevabını verdi.

CAULKER: ACELE ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLETTİM

Tanık Steven Caulker, "İlk ifadem geçerli. Şoförün uyuduğuna veya daldığına dair herhangi bir şey görmedim. Yolculuk esnasında şoförün arkadaşı uyuyordu. Sırtım dönüktü. Benim özel bir toplantım vardı. Ben de telefon aracılığıyla Türkçe öğretmenim Burak Köse'ye bunu şoföre Türkçe olarak söylemesini istedim. Toplantıya yetişmek için acele etmesi gerektiğini söylettim" dedi.

Mahkeme heyetinin şoförün yaralı Sural'a yardım edip etmediğini sorması üzerine Caulker, "O anın fotoğrafını hatırlamıyorum. Birden olay yeri kalabalıklaştı. Direkt onun yüzünü gördüğümü söyleyemem" diye konuştu.

BAİANO: ARAÇ HIZLA SAĞA DOĞRU GİDİYORDU

Tanık olarak dinlenen Wanderson de Souza Carnerio (Baiano) da "Ben şoförün yanında oturuyordum ancak yola bakmıyordum. Bir ara telefonum yere düştü. Eğilip aldım, kafamı kaldırdığımda araç saatte 60- 80 kilometre hızla sağa doğru gidiyordu. Uyuduğunu görmedim" dedi.

Mahkeme Baiano'ya ilk ifadesinde şoförün fren yaptığını görmediğini söylediğini sordu. Baiano da "Evet görmedim. Aşağı düştük ve duvar gibi bir şeye çarptık. Araç yavaşlamadı, hızlandı. Toplantı konusunu ise bilmiyorum ve duymadım" şeklinde cevapladı.

WELİNTON: HIZI 80-120 KİLOMETRE ARASINDAYDI

Tanık futbolcu Welinton Souza Silva, şöyle dedi:

"Yolculuk sırasında oturuyorduk. Ben tabletten müzik dinliyordum. Bir ses duyduk. Bir şeye çarpmış gibiydik. Araç durunca birbirimizi yokladık. Ben arkada yolculuk yapıyordum ve bana göre araç hızlıydı. Ben hız yapması konusunda bir şey söylemedim. Kazanın ardından bacağım, kolum ve kafamda ağrılar olduğu için Sural'ın bulunduğu yere gidemedim. O yüzden kim yardım etti bilmiyorum. Dalgın olup olmadığını bilmiyorum. Yol boyunca tahminim hızı 80 ile 120 kilometre arasındaydı."

ŞOFÖRÜN ARKADAŞI DA DİNLENDİ

Son olarak tanık sıfatında dinlenen şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, kaza sırasında uyuduğunu, hiçbir şey görmediğini, kazadan sonra uyandığını ve arkadaşı Esat Altıntaş'ın yaralıya yardım ettiğini gördüğünü söyledi.

BERAATI TALEP EDİLDİ

Savunma avukatı Sevda Ünlü, sanık Esat Altıntaş'ın üzerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan ederek, sanığın cezaevindeki süresi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla bırakılmasını veya kefaletle beraatını talep etti.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkeme heyeti son soru olarak futbolculara emniyet kemeri takmaları yönünde ikaz alıp almadıkları ve takıp takmadıkları konusunu sordu. Tüm futbolcular ikaz almadıklarını söylerken, Baiano emniyet kemeri taktığını belirtti. Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Seda Selma Sert, Esat Altıntaş'ın üzerine atılı 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediğine dair somut şüphe ve olguların devam ediyor olmasına rağmen, tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir oluşu hususlarını dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdiklerini açıkladı.

Bursa'da borç- alacak kavgası: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında, borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem A. (42) ve oğlu Kenan A. (18), iddiaya göre, daha önce borç olarak verdikleri parayı almak üzere, Ahmet C.'nin (48) araç kiralama işi yaptığı dükkana gitti. Burada baba- oğul ile Ahmet C. arasında tartışma başladı. Tartışma, dükkandaki çalışanlar ve Ahmet C.'nin oğlu Alper C.'nin (24) de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet C., Alper C., Yaşar A., Kenan A. ve Kerem A., silahla vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet C. ile oğlu Alper C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, dükkanda yaptığı arama sonucu ruhsatsız 2 tabanca ve 14 boş kovan buldu. İlk belirlemelere göre, silahların Kerem A. ile Ahmet C. tarafından ateşlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

===================

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taner Yıldırım (25) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Fatih Yılmaz (36) yönetimindeki 46 AY 068 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan İsmail Yılmaz (59), İbrahim Kapak (52), Selin Necip Yılmaz (40), Emir Gümüş (17), Sena Nur Altuntaş (23) ve Ebubekir Altuntaş (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sıcaktan bunalan bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında topladıkları parayla iş makinesi kiralayıp akarsu yatağına doğal havuz yaptırdı.

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı ilçede, bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı. Akarsu yatağındaki alanı iş makinesi ile kazdırarak derinlik sağlayan gençler daha sonra burada biriken suya girip, serinledi.

Havuza girerek serinleyen gençlerden Oktay Bayram sıcak hava nedeni ile böyle bir fikir ortaya attıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak bu nedenle arkadaşlar arasında para topladık ve bu havuzu yaptık. Şu anda herkes memnun arada gelip yüzüyoruz. Serinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka havuzlara gitsek bu kadar serin ve eğlenceli olmazdı. Halimizden memnunuz" dedi.

Evleri yıkılan çift, yardım istiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İsmail (62) ve Urfale Kılınç (62) çiftinin yaşadığı toprak evin 1 odası ve mutfağı yıkıldı. Evlerinin yanında yaptıkları derme çatma kulübede yaşayan çift, kış gelmeden evlerinin onarılması için yardım eli bekliyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde altı ağıl üstü 2 oda ve mutfaktan oluşan toprak evde yaşamını sürdüren Kılınç çiftinin evlerinin 1 odası ve mutfağı 2 gün önce çöktü. Eşyalarının büyük kısmı da enkaz altında kalan 2 çocuk sahibi çift, komşularının yardımı ile evlerinin yanına yaptıkları derme çatma kulübede yaşamaya başladı. Kış gelmeden evlerinin onarılması için yetkililerden yardım istediklerini belirten İsmail Kılınç, "Komşularımızla dışarda çay içerken, evimiz büyük bir gürültüyle yıkıldı. Allah'tan yıkım esnasında evde değildik evde olsaydık ölürdük. Evin yıkımı eve giriş bölümünde yaşandı. Bir oda ile mutfaktaki tüm malzemeleri toprak altında kaldı. Yıkılma tehlikesi olan diğer odadaki birkaç parça eşyamızı ise komşularımızın yardımıyla kurtarabildik. Komşularımızın yardımlarıyla ayaktayız. Şimdi yaptığımız bu derme çatma yerde geceleri geçiriyoruz. Kışa kadar başımızı sokacak bir yer olmasa rezil oluruz" dedi.

Kalp hastası olduğunu söyleyen Urfala Kılınç ise, "Evimiz büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evimizde daha önce de çatlaklar oluşmuştu. Gidecek yerimiz olmadığı için korkarak da olsa yaşamaya devam ettik. Evimiz şimdi yıkılmasaydı kışın yağan karla yıkılırdı. Gidecek yerimiz olmadığı için ağaçlardan yaptığımız üstünü branda ile kapatılan yerde kalıyoruz. 2 oğlum var büyüğü askere gidecekti evimiz yıkılınca o da gidemedi. Küçük olan da evde bize yardım ediyor. Büyüklerimizden yardım bekliyoruzö dedi

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup, Suriyelileri yerleştireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, "Fırat'ın doğusunda Türkiye ne arıyor, ne yapacak? Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış olan Suriyelileri, o güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Topraklarımızı korumak için de terörle mücadele etmek durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şahin, Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü ek binası önünde düzenlenen asfalt plenti açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şahin, kaynakların büyük bölümünü ülkenin topraklarını korumak, terörle mücadele için ayırmak mecburiyetinde kaldıklarını söyledi. Şahin, "Bizi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütleri birtakım arkasındaki güçlerin de isteğini yerine getirmek için Türkiye ile savaş halinde. Türkiye de topraklarını böldürmemek için bu terör örgütleriyle canhıraş mücadele vermekte. Biz sadece 780 bin kilometre vatan toprağını korumak için bu mücadeleyi vermiyoruz. Türkiye devletinin sınırları dışında da toprak parçası var. Suriye'de 10 dönümlük bir toprak parçası, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer. Maalesef IŞİD militanları bu türbeyi yağma etmek düşüncesini ortaya koyunca biz oradan Süleyman Şah Türbesi'ni ve içindeki naaşını aldık ve sınırımıza getirdik. Geçici türbe yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını korur. Uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilen toprağı da korur, korumak mecburiyetindedir" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDAYIZ'

Güvenli bölge konusundaki çalışmalara da değinen Şahin, "Fırat'ın doğusunda Türkiye ne arıyor, ne yapacak? Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış olan Suriyelileri, o güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Bunun dışında biz belli bir derinlikte bu güvenli bölgenin oluşmasını isterken, aynı zamanda sınırımıza getirmek zorunda kalmış olduğumuz Süleyman Şah Hazretlerinin türbesini o 92 kilometre içerideki yere taşımak mecburiyetindeyiz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Demek ki topraklarımızı korumak için de terörle mücadele etmek durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mücadelede inşallah başarılı olacağız, olmak durumundayız. Bu hepimizin, iktidar, muhalefet, bu ülkede siyaset yapan herkesin temel hedefidir. Hizmet vermede parti ayırımı olmaz. Birbirimize destek vereceğiz. Hem iç politikada hem dış politikada insanımızın ve ülkemizin menfaati olan her şeyde bir ve beraber hareket edeceğiz, etmek mecburiyetindeyiz. Bizim şu anda Suriye içinde toprağımız var. 10 dönümlük de olsa toprağımız var. O toprağımızı yeniden ele geçirmek, bayrağımızı orada dalgalandırmak ve oradaki taburumuzun görev yapmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Malazgirt işte Süleyman Şah. Süleyman Şah kim? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin de babası. Bizim tarihimizdir, geçmişimizdir. Hem geçmişimize hem de bugünümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz, çıkmak mecburiyetindeyiz."

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişiye yakalama kararı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Çanakkale merkezli, Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -