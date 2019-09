Dha yurt bülteni-10

Yerinden fırlayan lastiğin başına çarptığı işçi öldü



Malatya Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy (64), hava bastığı iş makinesi lastiğinin yerinden fırlayıp başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Şeker Fabrikası'nda çalışan İzzet Boy, kullandığı iş makinesinin lastiğinin havasının düşük olduğunu fark etti. Lastiğe kompresörle hava basmaya başlayan Boy, yüksek basınç nedeniyle yerinden fırlayan lastiğin başına çarpması sonucu yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Boy'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Boy'un hayatını kaybettiğini belirledi. İzzet Boy'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı. Çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçenin Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yol kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, 61 ABB 788 plakalı otomobili kullanan Emrah Ulu'ya (21), 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Ulu kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takviye ekip isteyerek, otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucunda otomobil, kavşakta seyir halindeki 61 AZ 367 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sürücü Emrah Ulu, Mehmet Özsarı (27) ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet Salih Ön (65), Mehmet Selim Günaydın (8) ve Ali Günaydın (6) yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu kritik olan şüpheli araç sürücüsü Emrah Ulu da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçarak hızla ilerleyen şüpheli otomobilinin, kavşakta seyir halindeki hafif ticari araca çarptığı, çarpmanın da etkisiyle araç parçalarının yola savrulduğu görülüyor.

Kızı öldürülen babadan 'idam' isteği



Kayseri'de ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabancayla öldürülen Gülay Şimşek'in (27) babası Kazım Şimşek, kadın cinayetlerine 'idam' cezası getirilmesini istedi. Baba Şimşek, "Ben kadına yönelik şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur" dedi.

Olay, 30 Temmuz'da Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süre birlikte olduğu Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Onay ise Şimşek'in isteğine karşı çıkarak, genç kadını rahatsız etmeye başladı. Olay günü de Gülay Şimşek'in iş yerinin önüne giderek, mesai bitiminde yolunu kesti. İkili arasında çıkan tartışmada Onay belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Gülay Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Onay ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'ÜLKEDE ARTIK BÖYLE HADİSELER OLMASIN'

Kızının ölümüyle yıklılan baba Kazım Şimşek, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Acılı baba Şimşek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim kızım bir cinayete kurban gitti. Birkaç gün önce de Kırıkkale'de olan cinayet hadisesi, insanlık adına yapılmayacak bir suçtur. Hiçbir insanın kabul edemeyeceği bir durumdur. Ülkemizde artık böyle hadiseler olmasın. Bugün benim kızıma olan yarın sizin kızınıza da olabilir. Emniyet güçleri, savcılık, Adalet Bakanlığı ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı kadınlara yönelik şiddet olaylarını önlemek için ne yapmaları gerekiyorsa yapılmalıdır. Cinayet işleyen kişilere yönelik en ağır yaptırımlar getirilmeli" dedi.

'İDAM KARARI GETİRİLMELİDİR'

Şimşek, idam cezasının kadın cinayetlerine karşı caydırıcı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna 'dur' demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur."

Geri manevra yaparken, kafede oturan iki kişiye çarptı



Çanakkale'de, geri manevra yapan sürücü, otomobiliyle, kafenin önündeki masada oturan iki kişiye çarptı. Kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansırken, işletme sahibi Mesut Şimşek, "Kazanın sebebi tamamen dikkatsizlik" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'taki Eylül Kafe'de meydana geldi. Kafe önündeki çitle çevrili oturma alanındaki masalardan birinde oturup, tavla oynayan iki kişiye, geri manevra yapan sürücünün kullandığı 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle masadakilerden biri yere düştü. İki kişi şok yaşarken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İşletme sahibi Mesut Şimşek, kafeyi 3 aydır işlettiğini belirterek, "Biz kafenin diğer tarafında diğer müşterilerimiz ile ilgileniyorduk. Bir ses duyduk. Kafenin ön tarafına geldiğimizde masada oturan çocuk yerdeydi. Kazayı yapan araç sürücüsü otel müşterisiymiş. Yere düşen çocuğun kollarında çizikler oluştu. Ancak kazayla ilgili şikayetçi olmadı. Bu yolun trafiğe kapalı olduğunu biliyoruz. Ama otelin otoparkı olduğu için giriş çıkışlar oluyor. Bir şekilde burada bir önlem alınması lazım. Güvenlik kamerası kayıtlarını da izledik. Çocuklarda herhangi bir şey yok ama daha kötüsü de olabilirdi. Kazanın sebebi tamamen dikkatsizlik" dedi.

Bakan Selçuk: Her okul açtığınızda buradayım



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılışında, "Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım" dedi.

Güzelyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Asım Atabilen tarafından yaptırılan Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılış törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Selçuk, "İnşallah bu okulda çocuklarımız öğretmenlerimizin desteğiyle yetişecek. Çok değerli meslektaşlarım; artık top sizde. Ben elinizden ne gelirse fazlasını yapacağınızı biliyorum. Bizler her zaman sizin arkanızdayız. Her türlü destek hayata geçecektir. Eğer bu okulda yetişen çocuklardan önümüzdeki yıllarda gurur duyacağınız mezunlar ortaya çıkarsa mutlu olacağınızı biliyorum. Biz hepinizin başarısı ile gurur duyuyoruz. İnşallah bu okul hayırlara vesile olacak ve çok güzel mezunlar yetiştirecek. Her biri de Atabilen ailesine teşekkür edecek. Bu vesileyle okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

OKUL ZİLİ VE ÇOCUK ŞARKISINI TANITTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından tüm ilköğretim kurumları için hazırlanan okul zili ve çocuk şarkısının tanıtımını Nevşehir'de gerçekleştirdi. Nevşehir Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak aylardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bu proje çerçevesinde bütün ilkokullarımızda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yapmış bulunuyoruz. Bu zili hazırlamamızın temel sebebi sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir. Sınıfımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirelim istedik ve bu anlamdaki çalışmamızı da bugün sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve çocuk şarkısı ile ilgili "Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Sayın Şermin Yaşar hazırladı. Daha önce 23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı. Bu bağlamda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hizmetine yeni bir faaliyet sunmuş olmaktan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu Nevşehir'de öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte paylaşmaktan da ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çöpe atılan kaplumbağaları, temizlik görevlisi kurtardı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, temizlik işleri görevlisi, çöp konteynerine atılan 2 kaplumbağayı kurtardı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, temizlik görevlisiyle gurur duyduğunu belirtip, kaplumbağaları çöpe atanları kınadığını söyledi.

Pozantı'nın Akçatekir Yaylası Şıhlı mevkisinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, araca döküleceği sırada belediye görevlisi, 2 kaplumbağayı fark etti. Temizlik işleri görevlisi, çöplerin arasındaki kaplumbağaları kurtardı. Kaplumbağalar, daha sonra doğaya bırakıldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, çalışma arkadaşlarıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan bu çirkin davranışı kınıyorum. Kaplumbağalara bu işkenceyi çektiren kişileri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

