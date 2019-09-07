Dha yurt bülteni - 10

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)

EFELER BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Aydın'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Fatih Atay ile görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta kendisini bekleyen ve yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan köylülerle konuştu. Belediye önünde bekleyenlere de seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, jeotermal konusunda üstlerine düşen adımları atacaklarını söyledi. Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin nereye gittiğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokrasi sonuna kadar, düşünce özgürlüğü, iş AŞ sonuna kadar. Çiftçi de esnaf da hayatından memnun olmalı. Sanayici de işçi de hayatından memnun olmalı. Eğer böyle sorunlardan arınmış Türkiye yaratırsak, hepimizi mutlu olacağız. Bunu yapabilir miyiz, evet yaparız. Ben tek başıma yapabilir miyim, hayır. Ama siz güç verdiğiniz sürece ben bunu yapmaya hazırım. Ben huzurdan, aştan, çiftçinin, emeklinin, esnafın derdinden söz edince bana kızıyorlar. Ama emin olun sonuna kadar gideceğim" dedi.

'UMUTSUZLUĞA KAPILMAYA HAKKIMIZ YOK'

Hükümete Suriye konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunların tamamı Müslüman, birbirlerini öldürüyorlar. Asıl sorunumuz bu, bütün sorunlarımızı çözeceğiz, kadınıyla erkeğiyle beraber olacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa düşmeyin, kurtuluş yıllarındaki perişanlığı düşünün. En zor şartlarda mücadele ettiler. Umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Yeter ki çalışalım, bizim gibi düşünenleri yanımıza alalım. Beraber yürüyelim. Yolumuz hak yoludur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesi ziyaretinden genel ve detay görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ AYDIN

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Bakan Selçuk: İmam hatip liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99'u doldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen yıllarda imam hatiplerin başarı çıtasının giderek yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92'si dolmuştur. Bu manada 'Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok' diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu" dedi.

Bakan Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 16'ncı İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Programa; Önder Genel Başkanı Kamber Çal, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkçi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tarihi Mimar Sinanları, Hezarfen Ahmet Çelebileri, Ali Kuşçuları bu hususiyetlerle ortaya koyduğunu kaydederek, "Bizim imam hatip lisesine bakışımız mananın ve maddenin birlikte yeşermesidir. Maddede manayı, kainatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor. Bunu isteyen çok sayıda ailemiz de mevcut. Ailelerimiz, imam hatip liselerine, ortaokullarına çocuklarını kaydını yapmak isterken, bu okulları tercih ederken bu teveccühün sebebi, çocuklarının hekim, mühendis sosyal bilimci, edebiyatçı, öğretmen olması ve bunun ötesinde çok daha şeyler olması talebiyle teveccüh ediyorlar. Bu manada çerçeveyi geniş tutmak lazım. Yani adlandırmayla ihtiyacın arasındaki farkı biraz daha derinleştirmekte fayda var" diye konuştu.

Bakan Selçuk, hangi meslek yapılırsa yapılsın vicdan çerçevesinden bakılmıyorsa insanlığa sunulabilecek katkının aslında yok hükmünde olduğunu ifade ederek, "Kendi çıkarı ve menfaati için bütün dünyayı yakacak kadar bir tüketimi, bütün dünyayı yok edecek kadar birtakım finansal problemleri, savaşları ortaya çıkarmaktan da çekinmeyen bir uygarlıktan bahsediyoruz. Gönüllülük iklimi bu salonda da yeşermiştir ve meyve vermiş görünüyor. İmam hatip davasına, meselesine katkılarından dolayı burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve hepinizin büyüklerine de çünkü onlar bu bayrağı taşıyarak bu tarafa doğru getirdi, yücelttiler, ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

'İMAM HATİPLİ 1 MİLYON 300 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİ BULUNUYOR'

Selçuk, vicdan ve hikmet penceresinden bakabilecek nesiller yetişmesinin sadece ülkemiz için değil dünya için bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bir imam hatipli olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef gösterdiği 2023 vizyonu da aslında madde ve mana penceresiyle doğrudan doğruya alakalı ve gün geçtikçe bunu ehemmiyeti daha fazla algılanıyor. 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrenci bulunuyor. İmam hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. Yine aynı sınavda ilk 100'e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dahil olmak üzere 17'si imam hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. Bu rakam şundan dolayı önemli; imam hatip okulları Türkiye'deki oranın daha üzerinde bir oranda yüksek başarı gösteriyor. Bu, meselenin nitelikle alakasını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahip çünkü sayısal olarak ilerlemekle beraber mahiyet ve nitelik olarak da ilerlemenin çok çok daha önemli olduğunu bu tablo bize gösteriyor. İmam hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92'si dolmuştur. Bu manada 'Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok' diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu."

BİLAL ERDOĞAN: ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN DİYE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan da kurultaya katılanları selamlayarak, "Türkiye'de imam hatipler olarak bir imtihan dönemi yaşıyoruz. 20 yıl önce başka imtihanlarımız vardı şimdi başka imtihanlarımız var. Hangisi daha kolay hangisi daha zor söylemek zor. Tabii Rabbimizin adaletinden sual olunmayacağına göre kaldırabileceğimiz bir yük olsa gerek. Çok çalışacağız, çok çalışacağız Allah sonumuzu hayır etsin diye çok çalışacağız. Sonumuzun hayrı da iman selametiyle göçmek olur inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılanlardan detaylar

-Bakan Ziya Selçuk'un konuşması

-Bilal Erdoğan'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 832 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Zonguldaklı balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başladı

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül'den itibaren denizlerde avlanan balıkçıların palamudu hala bulamadığını belirterek, hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi.

Karadeniz balıkçıları, geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttı. Bu yıl ise az miktarda hamsi ile sezona başlayan balıkçılar, palamutta ise siftah dahi yapamadı. Zonguldak Balıkçı Pazarı'nda az miktardaki hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 20'şer liradan satışa sunuldu.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi. Büyük teknelerin palamudun ortaya çıkmaması nedeniyle Marmara hamsisi avladığını anlatan Kayhan, şöyle dedi:

"Palamut hiç olmaması hayret edici. Geçen 1 Temmuz'da bu balık görülüyordu. Şimdi 1 Eylül'de göremiyoruz. Bizim talebimiz palamut avının bir ay daha ertelenmesi. Şu anda çingene palamudu gibi çok az. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Bu balıkların havyarlarını dökmemesi en büyük handikap ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kooperatif birliklerinin uzmanlarla yaptıkları tespitlere göre bu balıkların havyarlarını dökmemesinin sebebi denizin geç ısınması. Deniz geç ısındığı için balık yumurtasını bırakamadı. Deniz diplerinin 10-11 derece olması balığın yumurtlamasına engel oldu. Bu balık muhakkak bir yerden çıkacak ama geçen yılki gibi olmayacak. Bu yıl çıkacak balık geçen seneden avladık. Şimdi ne oldu? Geçen seneki hazırı yedik, depoları tükettik. Şimdi balığı bulamıyoruz."

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ise beklentilerinin uzağında sezona başladıklarını belirterek, "Halk palamudu bekliyor ama şu an yok. Balık şu anda az çıktığı için insanlara pahalı geliyor. Deniz suyunun soğumasıyla palamut, istavrit, hamsinin bollaşacağını düşünüyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı barınağında bekleyen tekneler

-Balıkçılardan detay

-Balıkçıyla röp.

-Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2'nci Başkanı Ergün Kayhan ile röp.

-Balıkçı çarşısından detay

-Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ile röp.

Süre: (5: 44) Boyut: (641 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Kartepe'nin zirvesinde basketbolculardan kadına şiddete tepki

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası'nda oyuncular, kadına şiddete tepki göstermek amacıyla karma takımlar halinde maç yaptı.

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası, bu yıl 1850 metre yükseklikte bulunan Kartepe Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya Slovenya, Macaristan, Ukrayna ve İrlanda'dan gelen takımlar katıldı. Kadın ve erkek takımlarının ayrı kategorilerde karşılaştığı turnuvanın kapanış seremonisinde ise takımlar sahaya üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlarla çıktı. Daha sonra basketbolcular, kadına şiddete karşı, kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlar halinde maç yaptı.

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, "Üniversitemizin bir basketbol takımının böyle bir turnuvada bulunması bizim için büyük bir gurur. İnşallah biz de gelecekte üniversitemizi spor alanında büyük umutlarla yükseklere taşımayı düşünüyoruz. Kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız bizim en kutsalımız. Böyle bir turnuva nedeniyle kadına şiddetin protestosunu çok iyi bir araç olarak şiddetle destekliyoruz" dedi.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Ertuğrul Güler ise "Kadına şiddete hayır, demek için buradayız. Üniversite olarak hep beraber 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Bu turnuvada yabancı ülkelerin takımları var. Biz de Türk basketbolunu temsil etmek amacıyla bulunuyoruz. Burada çok amaçlı bir organizasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pankartlarla maça çıkanlar

-Maçtan detaylar

-Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç röp.

-Yüksek İhtisas Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Ertuğrul Güler röp.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), -

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TIR'a çarpan otomobildeki 2 Çinli yaralandı

Aksaray'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı. Otomobilde bulunan 2 Çinli turist yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Lıjıng Zhou (33), yönetimindeki 34 CDP 867 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Mehmet Sarı (45) yönetimindeki 50 FN 763 plakalı TIR'ın yakıt deposuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Lıjıng Zhou ile yanındaki arkadaşı Weı Xıong (25) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın deposunda bulunan 300 litre yakıt ise yola döküldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan detaylar

Tır sürücü Mehmet Sarı röp

Çinli turistlerin hastanede görüntüsü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktı

Çorum'a gelen tarım işçisi aile anne Nermin Kısaç'ın rahatsızlanması sonrasında iş bulamayıp kentte kalınca sokakta yaşamaya başladı. Bir buçuk aydır baba üç evladı ve torununun kentteki pazar yerinde yaşadıklarının haber alınması üzerine Çorum Belediyesi aileye sahip çıktı.

Balıkesir'de yaşayan ve tarım işçisi olan Cengiz ve Nermin Kısaç iş bulmak için çocukları Kader, Emirhan, Bahriye torunları Emre Kısaç ile birlikte bir buçuk ay önce Çorum'a geldi. Nermin Kısaç, burada rahatsızlanarak beyin felci geçirdi. Nermin Kısaç'ın tedavisi kentteki özel hastanede devam ederken iş bulamayan ve kalacak bir yerleri de olmayan Cengiz Kısaç ile 3 çocuğu ve torunu Buharaevler Mahallesi'ndeki semt pazarında etrafını sebze kasalarıyla çevirdiği bir alanda yaşamaya başladı. Semt pazarında yaşayan aileyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ailenin durumunu öğrenen Çorum Belediyesi devreye girdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak'a talimat vererek aileye sahip çıkılmasını ve hemen bir eve yerleştirilmelerini istedi. Zabıta Müdürü Sak, dün gece ailenin kaldığı pazar yerine gitti. Sak, ailenin en kısa sürede bir eve yerleştirileceğini söyledi. Cengiz Kısaç çalışmak istediğini ancak iş bulamadığı için bu duruma geldiklerini söyleyerek verilecek yardım için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Cengiz Kısaç röp.

-Bahriye Kısaç röp.

-Zabıta müdürü aileyle görüşürken

-Pazar yerinden görüntü

-Zabıtaların çocuklara yiyecek verirken

-Detaylar

(SÜRE: 4. DK 53 SN) (BOYUT 467 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Belçika'da öldürülen gurbetçi, Nizip'te toprağa verildi

Belçika'nın Liege kentinde öldürüldükten sonra ıssız bir yere gömülen 3 çocuk babası gurbetçi İlyas Köşker'in (44), cenazesi işlemlerin ardından getirildiği memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Belçika'nın Liege kentinde oto tamirciliği yapan İlyas Köşker, 28 Haziran günü evden otomobili ile ayrıldı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Köşker için Liege ve komşu şehirlerin polis müdürlükleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Polis, Köşker'in son olarak bir işte ortaklık yapmayı düşündüğü Fas asıllı Omar Ettalep ile görüştüğünü belirledi. Polis tarafından sorgulanan Ettalep kendisine yardım eden 2 arkadaşı ile birlikte Köşker'i öldürerek Lüksemburg sınırlarında ıssız bir yere gömdüklerini itiraf etti. Polisler 10 Ağustos günü Ettalep'in gösterdiği yerde yapılan kazı çalışması ile Köşker'in cansız bedenini buldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Köşker'in cenazesi 28 gün sonra dün akşam memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Köşker için bugün Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köşker'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Belçika polisinin olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazının kılınması

Cenaze törenine katılanlar

- Tabutun omuzlarda taşınması

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

