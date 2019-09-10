Dha yurt bülteni - 10

ABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.

ABD'nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD'nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zırhlı kulübe yüklü TIR

-Zırhlı kulübeler

-İş makineleri

-Vinç yardımıyla indirilen zırhlı kulübeler

-Teröristlerin çalışmaları

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

75'inci Yıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Tedavisi devam eden 5 kişiden 2'sinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli tıp kurumu

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76.3 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -

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Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

Olay, dün öğleden sonra, Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Okul idaresi servis için bir firma ile anlaşırken, veliler ise geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisi tercih etti. Bunun üzerine firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı. Faruk Uca okul yanında bulunan bir dükkana sığındı. Dükkana giren kişiler Faruk Uca'ya burada da sopalarla vurdu. Saldırganlar kaçarken, kavgaya müdahale etmeye çalışanlar yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Uca, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Faruk Uca, "Ben 10 yıldır bu okula servis çekiyorum. Veliler bana çok güveniyorlar, çocuklar beni çok seviyor. Okul müdürüne, 'Velilerin ekonomik durumu iyi değil, bu sene zam istemiyorum' dedim. Ama okul yönetimi daha çok para kazanmak için yeni bir firma ile anlaştı. Ben zaten kendi öğrencilerimi taşıyordum. 3-4 kişi beni öldüresiye dövdü. Ben bir dükkana sığındım. Dükkan sahibini bile tehdit ettiler. Beni dövenlerden davacıyımö dedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Erol POLAT- Sebahattin AYDIN/DARICA (Kocaeli), -

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16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu

Osmanlı döneminde önemli bir askeri üs olarak kullanılan Alanya Kalesi'nin Ehmedek olarak anılan bölümünde 16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, bu tüfeklerin, 'Tüfek icat oldu mertlik bozuldu' atasözünü işaret eden ilk tüfekler olduğunu söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, İçkale ve Ehmedek olmak üzere iki kaleden oluşuyor. 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen ve Selçuklu Devleti'nin yıkılması sonrası bir dönem Karamanoğulları ve ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçen Alanya Kalesi, Akdeniz'e açılan önemli bir askeri üs olarak kullanıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI'NIN ÖNEMLİ ASKERİ ÜSSÜ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar başkanlığında, Alanya Kalesi'nin İçkale kısmındaki kazıların yanı sıra Ehmedek Kalesi'nde yapılan kazılarda, Osmanlı dönemindeki ilk tüfekler ortaya çıkarıldı. Ehmedek Kalesi'nin Ortağaç'da, özellikle Selçuklu döneminde askeri kullanımı olan bir yerleşim olduğunu belirten Prof. Dr. Eravşar, Osmanlı döneminde içkale şeklinde kullanıldığını, kale komutanının da o bölgede oturduğunu söyledi.

GEÇEN YIL 8, BU YIL 3 TÜFEK ÇIKTI

Ehmedek içerisinde de askeri yığınak oluşturulduğunu ve tüm bunlardan yola çıkarak 2017'de kazı çalışması başlattıklarını anlatan Prof. Dr. Eravşar, "3 senedir çalışıyoruz ve üçgen burç diye tabir ettiğimiz burcun içinde Helenistik kota kadar indik. Çok değerli buluntular ortaya çıktı. Ama en alt tabakada bir yangın tabakası var. Bu yangın, kül tabakasının içinde bazı metal aksamla karşılaştık. Bunlar paslanmıştı, temizlendi. Temizlenme sonucunda da bunların tüfek olduğunu tespit ettik. 16'ncı yüzyıla ait kale tüfekleri. İlk olarak 2017 senesindeki bir sondajda, 8 tane tüfek bulmuştuk. Bu sene 3 tane daha bulduk" diye konuştu.

TÜFEK İCAT OLDU, MERTLİK BOZULDU

Bu tüfeklerin aslında 'Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu' atasözünü işaret eden ilk tüfekler olduğunu belirten Prof. Dr. Eravşar, "Fitille çalışıyor, dipçik kısımları var, paralel kenar şeklinde bir ahşap dipçiği var. Dipçiğin olduğu kısım, çiviyle deliğe sabitlenmiş. Hatta içinde ahşap parçaları da duruyor. Olmayan diğer parçalara ahşap dipçiklerini de yapıp müzeye teslim edeceğiz. Bu tüfekler barutla dolduruluyor ve içine bazen sert taş, bazen kurşun bilyeler bırakılıyor. Fitil deliğinden ateşleniyor. Ateşlediğinde geri tepmesini önleyecek mekanizması var" şeklinde konuştu.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN ATASI

Arkeolojik kazı çalışmalarında daha önce bulunmuş böyle bir tüfek örneği olmadığını aktaran Prof. Dr. Eravşar, "Türkiye'de ilk defa bir arkeolojik kazı çalışmasında kale tüfekleri ortaya çıktı. Ne yazık ki benzerleri müzelerimizde yok. 16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri. 'Kanuni tüfekleri nasıldı?' diyebildiğimiz zaman cevap verebileceğimiz örneğimiz son derece az. Bunlara şu anda gündemimizde olan milli piyade tüfeğimizin atası diyebiliriz. Osmanlı'nın yaptığı, kendi imal ettiği en erken tüfeklerden birisi" diye konuştu.

KONSERVASYONLARI YAPILIYOR

Konservasyon uzmanı tarafından son derece hassas bir şekilde temizliklerinin yapıldığını anlatan Prof. Dr. Eravşar, "Alanya Kalesi'nde Ehmedek'te bulunmuş olması son derece sevindirici. Buranın aynı zamanda Osmanlı döneminde de önemli bir askeri üs olduğunu gösteren kanıtlar. 2017'dekilerin temizlikleri henüz yapılmadı. Müzelerimizde sergilenebilir hale getirilmesi gerekiyor. Alanya, zengin Ortaçağ buluntularına sahip, yani Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ve buranın ivedilikle bir Selçuklu müzesine ihtiyacı var" dedi.

Görüntü Dökümü

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Alanya Kalesi detay

Kazı ekibi çalışma yaparken

Tüfekler incelenirken

Tüfeklerden detay

Röp: Prof. Dr. Osman Eravşar

Genel detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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İzmir'de fener alayı coşkusu

İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce İzmirli bayrağını alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün akşam saatinde düzenlediği fener alayına katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı, akşam fener alayı ile devam etti. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Lozan Kapısı'nda son bulan Fener Alayı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlarla birlikte yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşları eşliğinde 350 metrelik Türk bayrağını gururla taşıyan İzmirliler, ellerindeki bayrakları sallayarak Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi.

Görüntü Dökümü

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Fener alayından görüntü

350 metrelik Türk Bayrağı'nın taşınmasından genel ve detay görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları

HABER: İZMİR,

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Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19 Eylül'de açılıyor

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19-22 Eylül tarihlerinde Sapanca'da düzenlenecek. Festivale 195 firmanın katılması beklenirken, 25 bin kişinin festivali ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali için hazırlıklar devam ederken festivalle ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, peyzaj ve bitki üreticileri katıldı. Sapanca Kırkpınar sahili eski havalimanı bölgesinde 40 bin metrekare alan içerisinde yapılacak olan festivale 195 firmanın katılması beklenirken, 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalde çalı, ağaç grubu, süs bitkileri üreticileri, bitki besleme, ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatma sektörü, saksı üreticileri ve peyzaj mimarları yer alacak.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "Sakarya'mızda mukayeseli üstünlüğümüzün olduğu en önemli alanlardan birisi peyzaj ve süs bitkileri. Mukayeseli üstünlüğümüz olan alanların bizlere daha büyük fırsatlar sağladığı, ilin gelişmesinde tanıtılmasında açısından öneminde daha büyük fırsatlar oluşturduğunu biliyoruz. Peyzaj ve süs bitkilerinde gerçekten ilimizin sahip olduğu imkanlar diğer illerle kıyaslandığında ölçülemeyecek kadar bize bir üstünlük sağlıyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce hedeflerinin Sakarya'ya peyzaj sektöründe bir numara haline getirmek olduğunu belirterek, "Peyzaj şehirlerin olmazsa olmazıdır. Hedefimiz Sakarya'yı peyzaj sektörünün bir numarası haline getirmektir." diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından fuar alanı gezildi.

Görüntü Dökümü

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Basın toplantısından görüntü

Festival alanından görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),

