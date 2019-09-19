Dha yurt bülteni - 10

Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şelalede tulum çalan 3 genç, ahşap platformun kırılması sonucu gölete düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Bulut Şelalesine çıkan bir grup genç tulum çalarak türkü söylemeye başladı. Bu sırada yaslandıkları ahşap platoform kırılan Alim Aydın, Özgür Parlak ve Osman Albardak gölete düştü. Soğuk suda şok yaşayan gençler, kendi imkanları ile gölden çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Osman Albardak,"Arkadaşlar ile tulum çalıp şarkı söylemek için şelaleye gittik. Şarkı söylemeye başladıktan hemen sonra köprünün tahtası kırıldı,kendimizi bir anda derenin soğuk sularında bulduk. Hemen tulumu kurtarmaya çalıştık. Çevremizde bulunanlar bizi görüntülediler ve bunları sosyal medyada paylaştılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gençlerin göle düşme anı

Haber: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcıya 1 milyon liralık ihtarname gönderdi.

Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu:

"Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut'un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel'e aittir. 2008 tarihinde menajerlik sözleşmesi imzalanmış ve halen yürürlüktedir. Sanatçı Fatih Bulut, popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulut'un tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk."

Görüntü Dökümü

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Avukat Mehmet Pekmezci ile röportaj

Avukat Mehmet Pekmezci'den detay görüntü

Diğer detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar

Kocaeli'de, D-100 karayolu yapıldığı sırada bölgede arazileri olan ve 1960 darbesi sebebiyle kamulaştırma haklarını alamayan 2 kişinin torunları Karayolları Genel Müdürlüğü'ne haklarını almak için açtıkları davayı kazandı. Ailelere kamulaştırma bedeli olarak metrekare başına 6 bin TL ödendi.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun 1958 yılında inşası sırasında Kocaeli geçişinde kullanılacak güzergah üzerindeki vatandaş arsaları hakkında kamulaştırma dosyaları hazırlandı. Ancak 1960 darbesi nedeniyle yol inşa edilmesine rağmen vatandaşlar kamulaştırma bedellerini alamadı. 18 Aralık 2011 tarihinde hak sahibi vatandaşların torunları olan Mohammad Chalabi, Cazibe Yıldız Evirgen ve Sema Kuvaç'ın kendilerine başvurmaları üzerine İzmit'te emlak ofisi sahibi olan Erkan Çakar ve Tuncer Rıfat Barın, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'ne hakların ödenmesi konusunda müracaatta bulundu.

TOPLAM 25 MİLYON TL ÖDENDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hak sahiplerine ödenmek üzere çıkarılan rayiç bedelin düşük olması üzerine 8 Mayıs 2012 tarihinde hak sahipleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında anlaşmazlık tutanağı imzalanarak konu mahkemeye taşındı. Avukat Nihan Yavuz'un takip ettiği davada mahkeme, dava konusu olan 2362 nolu parselin değerinin davanın açıldığı tarihteki rayiç bedele çıkarılmasına ve 3 davacıya, kendilerine ait olan toplam 4 bin 216 metrekare alan için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından metrekare başına 6 bin TL rayiç bedel ile toplam 25 milyon 296 bin TL ödenmesine hükmetti.

"1960 DARBESİ NEDENİYLE ÜZERİNE GİDEMEMİŞLER"

Dava sürecini anlatan emlakçı Tuncer Rıfat Barın, "1958 yılında İstanbul'dan Ankara'ya D-100 Karayolu yapılmış. Bu dönemde kamulaştırmasız el atma yöntemiyle yolu geçirmişler. Fakat 1960 yılında darbe oldu ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in de asılması sürecinde yaşanan gerginlik ve insanlardaki korku sebebiyle bazı müşterilerimiz çekinmişler. Aynı zamanda dönemin komutanı adliyeye geldiğinde çok fazla kamulaştırma dosyası gördüğü için, bize hak sahiplerinin çocuklarının aktardığı bilgiye göre, komutan maalesef kamulaştırma dosyalarını çöpe attırmış. Dolayısıyla birçok kimse bu kamulaştırma olayından yararlanamamış ve üzerine gidememişler" dedi.

'2 BİN 500'E YAKIN MİRASÇI ÇIKACAKTIR'

Hak sahiplerinin torunlarının şu anda hayatta olduğunu söyleyen emlakçı Barın, "Zaman içerisinde 2 kuşak geçmiş. Şu anda torunlar hayatta ve aslında 64 tane hissedar gözükmesine rağmen İzmit, Gölcük ve Suadiye bölgelerinden olmak üzere intikaller yapıldığında burada 2 bin 500'e yakın mirasçı çıkacağını düşünüyoruz. Toplam 67 hissedar vardı, ancak biz intikalleri yaptık ve 3 kişinin ödemeleri yapıldı. 64 kişi ise halen mirasçı olarak tapu dairesine kayıtlı duruyor. İntikalleri yapılmadı. Bunların içerisinde 500 metrekare, 400 metrekare civarında arazileri olanlar var. Bunlar enflasyon farkları da eklendiğinde çok yüksek miktarlarda para ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mahkeme evraklarının görüntüsü

- Emlakçı Tuncer Barın'ın konuşması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Dört yavru köpek hayata döndü

İzmir'in Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.

Buca'nın ormanlık arazilerinde gerçekleştiren yeşil talanlarına karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında yavru köpeklerin imdadına yetişti. Kaynaklar ormanları içerisinde denetim yapan ekipler, ormanlık alanın içerisinde çevre temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından alana bırakılmış pet şişeleri toplarken terk edilmiş ve neredeyse ölmek üzere olan yavru köpekleri gördü. Ekipler, yavru köpekleri, bulunduğu yerden alarak bakım ve diğer ihtiyaçları karşılanmak üzere Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bıraktı. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler de bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeklerin kamyon kasasına konulması

Köpeklerin beslenmesi

İZMİR,

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Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, Sapanca'da başladı. 19-22 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da düzenlenen festivale 195 firmanın katılırken, 25 bin ziyaretçi bekleniliyor.

Uluslararası Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da açık olacak festival, düzenlenen açılış töreni ile ziyaretçilere açıldı. Açılış törenine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, peyzaj ve bitki üreticileri katıldı.

Sapanca Kırkpınar sahili eski havalimanı bölgesinde 40 bin metrekare alan içerisinde yapılan festivale 195 firma katılırken, 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalde çalı, ağaç grubu, süs bitkileri üreticileri, bitki besleme, ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatma sektörü, saksı üreticileri ve peyzaj mimarları yer alıyor.

Sakarya'nın bir dünya markası olacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'yı süs bitkiciliğinde dünya markası haline getirmek en büyük hedeflerimizden birisi. İnşallah bu festival ile bu hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Süs bitkiciliği ve peyzaj tüm dünyada hızla yayılan bir sektör. Tüm dünyada üretim, talebi karşılamakta zorlanıyor. Biz bu açığı gördük ve şehrimizin sektörde öncü olması için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizde ve dünyada peyzaj mimarisi önemli bir konuma yükseldi. Süs bitkiciliği 2018 sektör raporuna göre dış ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolara ulaşmıştırö dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ise, "Sakarya olarak kendi potansiyelinin farkında, ne istediğini bilen, hedefleri olan, gelişen ve yatırımların hızla arttığı bir iliz. Kısacası, tüm bu özelliklerle; hem sınai hem de zirai anlamda üreterek kendimize yeterken etrafımıza da taşan özel bir bölgeyi bu Farkındalığı güçlü bir birliktelikle sinerjiye çevirmenin gayretindeyiz. Bu anlamda süs bitkiciliği de Sakarya'nın gözde ve yükselen sektörler arasında yer alıyor. Baktığınızda süs bitkiciliği, barındırdığı niteliklerle çok yönlü bir sektör olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Doğal su kaynakları, verimli toprakları, eşsiz iklimi ile Sakarya'ya çok yakışan bu sektör her geçen gün büyüyor. Süs bitkisi yetiştiriciliği anlamında ülkenin ihtiyaçlarının ötesine geçip, ihracatta da söz sahibi olmaya başladığı ilimiz bitkileri süs önceki anlamında yıllarla kıyaslandığında ithalat yaptığı ülkelere ihracat yapar konuma gelmiştir. Bu başarı Sakarya adına gurur vericidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Açılış konuşmaları

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Festival alanı ziyaretler

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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Keban Belediye Başkanı Atlı'dan çevre kirliliği tepkisi



Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kendisinin de katıldığı temizlik çalışmasının ardından çevreyi kirletenlere sitem etti.

Keban ilçesinde bağımsız Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Atlı, çalışmalar sırasında gördüğü manzara karşısında çevreyi kirletenlere sistem etti. Sitemini sosyal medya hesabından da dile getiren Başkan Atlı, şu ifadeleri kullandı:

"Keban köprümüzün karşı tarafı ve Arapgir yol ayrımında temizlik çalışması yapıyoruz. Buraya atılan çöpler Kebanlı hemşehrilerimizin attığı çöpler değil. Özel araç, minibüs ya da kamyondan atılan çöpler. 1 saat içinde traktör ile çöp topladık. Bu çöplerin içinde çocuk bezi bile var, yolun kenarına atmışlar. Ben bunu bayanlardan hiç beklemezdim. İnsanlardan ricamız, birazcık duyarlı olun. Bizler Müslüman insanlarız. Müslümanlığın şartlarından biri de temizliktir. Rica ediyorum bu yoldan araçları ile geçenler, lütfen çöplerinizi yol kenarlarına atmayın. Bu hiç hoş bir şey değil.ö

Görüntü Dökümü

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Yapılan temizlik çalışmasından görüntü

Toplanan çöplerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,