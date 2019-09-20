Dha yurt bülteni-10

Nazilli Devlet Hastanesi'nde kimyasal madde tatbikatı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kimyasal madde tatbikatında ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis ambulans girişinde yapılan tatbikata Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan, doktorlar, hastane çalışanları, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, patoloji laboratuvarında kimyasal madde dökülmesi sonucu 4 personel rahatsızlandı. AFAD ekiplerinin girişimleriyle kimyasal maddeden etkilenen personel, acil biriminde kurulan triyaj alanında özel kıyafetli doktorlar tarafından tedaviye alındı. Durumu ağır olan 1 personel, ambulansla, başka bir hastaneye sevk edildi. Daha sonra itfaiye ekipleri, triyaj alanını yıkayarak, kimyasal maddeden arındırdı. Bu tür olaylar karşısında 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve hastane personelini hazır tutmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Çalışkan, "Amacımız ekibimizi bu tür olaylara hazır hale getirip, görev dağılımını belirlemek ve kurumlar arası iletişimin nasıl sağlanacağını ortaya koymak. Her yıl bunları tekrarlıyoruz. AFAD iş birliği ile tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha önce yangın ve deprem senaryolarını yapmıştık. Bu sene de hastanemizde ilk kez kimyasal madde ile ilgili tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Acil servis girişi önünden görüntü

Tatbikattan görüntü

Başhekimin Çalışkan'ın açıklamaları

Tatbikata katılanlar toplu görüntü.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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HDP önündeki eylemde 18'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 43 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 18'inci günde de sürdürdü. Kayıp oğlu Azad (14) için 3 Eylül'den beri eylemde olan Remziye Akkoyun, HDP'li birinin, kendisine "Partimizi neden rahatsız ediyorsun?" diyerek, bina önünden gitmesini istediğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde, 18'inci güne girildi.

4 yıldır kayıp oğlu Azad'ın PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Remziye Akkoyun, eşiyle hastaneye giderken, HDP'li birinin yanlarına gelip, "Partimizi neden rahatsız ediyorsun?" dediğini söyledi. HDP'linin, kendisine, parti binası önüne gelmemesi gerektiğini söylediğini anlatan Akkoyun, "Dün akşam kocamla birlikte hasta ziyareti için hastaneye giderken, HDP binasına girip, çıktığını gördüğüm bir adam geldi. Bana 'Neden gelip, parti önünde oturup, partimizi rahatsız ediyorsun?' dedi. Ben de 'Çocuğumu verin, sizin partinizi rahatsız etmeyeyim' dedim. O da 'Neden bizim partimizden şikayetçi oluyorsun' dedi. Ben de 'Benim çocuğumu siz aldınız' dedim" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

39- Muşlu İkram Göktürk, 5 yıl önce Muş'ta lise öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Musa (21) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

41- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite okurken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önünden detay

Ailelerden detay

Remziye Akkoyun'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Bursa'da bıçaklanan diş hekimi, taburcu edildi

Bursa'da, Mert Demir'in (18), çektireceği dişinin yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı iddiasıyla bıçakladığı diş hekimi Hamdi Gören (45), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Gören'e 30 gün iş göremez raporu verildiği bildirildi.

Olay, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, dişini çektirmek için hastaneye gelen Mert Demir'e, uyuşturmak için iğne yaptı. Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyip sinirlenince iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Gören'i sol koltuk altından bıçakladı. Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Hamdi Gören ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mert Demir'in polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Diş hekimi Hamdi Gören, 2 gündür tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Diş hekimi Gören'in, yaklaşık 30 gün raporlu olduğu ve görev yapamayacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEM//BURSA

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Kayseri Şeker'den çiftçilere 'Panşeker kart' uygulaması

Kayseri Şeker Fabrikası, çiftçilerin küspe işlemlerini kolaylaştırmak için 19 ayrı noktada 'Panşeker Kart' ismiyle ATM uygulaması başlattı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla böyle bir uygulamanın yapıldığını belirterek, "Kayseri Şeker ve Boğazlıyan fabrikalarımızda şuan 19 noktada hizmet vereceğiz. Bu uygulama 10 bin çiftçimizi ilgilendiriyor" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası, Türkiye 'de şeker sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilerin pancar küspe hesaplarına ulaşımını kolaylaştırmak için 'Panşeker Kart' uygulamasını hayata geçirdi. Kayseri, Yozgat, Sivas Tokat ve Nevşehir olmak üzere 5 farklı şehirde Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye hizmet vermesi amaçlanan hizmette, ilk etapta, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile 12 bölge olmak üzere 10 bin çiftçiye kartları ulaştırıldı. Kartların hizmet vereceğ ATM'ler ise fabrikaların ve bölge müdürlerin girişlerinde yer aldı. Pancar çiftçileri, kurulan ATM'lerden pancar küspelerinin kontrolünü gerçekleştirebiliyor. Panşeker kart uygulaması, fabrika bünyesinde bilgi teknolojileri, ziraat ve malzeme ambarlarında çalışan 300 personelin 1 yıllık çalışması sonucu ortaya çıktı.

'SORUNU KÖKTEN ÇÖZMEK İSTEDİK'

Panşeker kart uygulaması hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Uygulamamız, 1 yıllık çalışmamızın sonucunda ziraat teşkilatımız ve malzeme ambarı personelimizle birlikte 300 personelin çalışmasıyla ortaya çıktı. Şuan küspe için kullanılan bir karttır. Çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak amacıyla ortaya konuldu. Aynı zamanda bankaların ATM uygulamalarına benziyor. Fabrikaların veya bölge müdürlüklerimizin önüne bu cihazlardan koyuldu. Çiftçilerimiz bu küspelerini alacakları veya devredileceği zaman bu kart üzerinden ATM'lerde işlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekler. Geçmişte küspeyle ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyordu. Bir takım insanlar kartları taklit ediyorlardı. Çiftçi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Bunu biz kökten çözmek istedik.İnanıyorum ki bunu başarıyla uygulayacağız" diye konuştu.

'UYGULAMA ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİR İLK'

Şirket bünyesinde çalışan kendi personellerinin projeyi hazırladıklarını belirten Başkan Akay, "Şimdi küspeyle ilgili başladık ama çiftçilerimizin diğer işlemleri ile ilgili de bunu geliştirmek istiyoruz. Bu Türkiye'de ilk uygulamalardan bir tanesidir. Çiftçilerimiz bunu başarıyla uyguluyorlar. Bizim üç çeşit kartımız var. Birincisi çiftçi kartıdır. Küspe ile ilgili işlemleri bu karta yükleniyor. Çiftçimiz istediği zaman bunu tüccara devredebiliyor. Tüccar da devredilen bu kart üzerinden de küspesini temin edebiliyor. Aynı zamanda çiftçilerimiz başkaları vasıtasıyla küspelerini naklettirmek isteyebilirler. Biz buna da müteahhit kartı diyoruz. Müteahhit gelerek çiftçi adına küspesini alıp sevk edebiliyor. Burada ki işlemlerin temel özelliklerinden bir tanesi bedelsiz bir işlem olmasıdır. Kayseri Şeker ve Boğazlıyan fabrikalarımızda şuan 19 noktada hizmet vereceğiz. Bu uygulama 10 bin çiftçimizi ilgilendiriyor. İnanıyorum ki bunu başarıyla uygulayacağız.Bilgi işlem programını hazırlayan bizim kendi personelimizdir. Onların çıkartmış olduğu bir projedir. Bankamatikleri yapan aslında bizim bir çiftçimizdir. Bankalara yapan firmalarla arkadaşlarımız görüşmüşler. Onlar yüksek bedeller istemişler. Bizim çiftçimiz bankaların cihazlarından daha iyi bir şekilde bunu üretmeyi başardı. Bizim için uygun bir maliyette gerçekleşti."

Başkan Hüseyin Akay, bankamatiklerden satın almak isteyen diğer şeker fabrikalarının durumlarını olumlu karşılayabileceklerini ifade ederek, bankamatik sayılarını da arttırmak istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ile röportaj

Kartın bankamatikte uygulanması

Yönetim Kurulu'ndan detay

Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı kutlandı



23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı, Karacaoğlan'ın doğup büyüdüğü Adana'nın Feke ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesi ortaklığında Karacaoğlan'ın doğup büyüdüğü Feke Gökçeli Mahallesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, aşıklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gökçeli Mahallesi meydanına Feke Belediyesi tarafından yaptırılan Karacaoğlan Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra sahneye çıkan Türkiye'nin birçok yerinden programa gelen aşıklar tarafından Karacaoğlan türküleri söylendi. Gelen misafirlere sıkma ayran ikramında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in konuşması

Ahmet Sel'in Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan ile heykelin açılışını yapması

Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan'ın konuşması

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: FEKE,(Adana),

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Flamingolar kışı geçirmek için Altınova'ya geldi

Yalova'da koruma altına alınan Hersek Lagünü'ne, kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingolar geldi. Flamingoların sayısı 500'ü aşarken, lagündeki kuş türünün sayısı 220'yi buldu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, 2014 yılında koruma altına alınan sulak alan Hersek Lagünü'ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingolar geldi. Yaz aylarını başka bölgelerde geçiren ve üredikten sonra Altınova'ya dönen flamingoların sayısında, bu yıl artış olduğu gözlendi. Sayıları 500'ü aşan flamingolar nedeniyle lagün, turuncu ve beyaz büründü.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, koruma altına alınan bu alandaki diğer kuş türleri ve flamingoların tür ile sayılarının artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu yıl flamingoların erken geldiğini belirten Başkan Metin Oral, şöyle konuştu:

"Burada çoğalacaklar. Şu anda buradaki flamingo sayısı 500'ü buldu. Bu yıl sayıları artacak ve bölgemiz açısından rekor kıracak diye bekliyoruz. Hersek Lagünü'ndeki kuş sayısı da her geçen gün artıyor. Son olarak buranın 220 kuş türüne ev sahipliği yaptığını tespit ettik. Bu da bizim için son derece önemli bir gelişme. Her geçen gün kuş türlerinin artması, bölgemizin ve Hersek Lagünü'nün iyi korunduğunu da gösteriyor. Biz bu alana kuş oteli diyoruz. Kuşların büyük bölümü burada yavrulama yapmıyorlar ancak gelip, dinlenip, yiyip, içip gidiyorlar. En son 2 kuş türü daha tespit edildi. Bunlar 'hasar sumrusu' ve 'küçük martı' diye geçiyor. Bu da bizim açımızdan önemli bir gelişme. 2004 yılına kadar burası avcılık yapılan bir alandı. O yıldan sonra korumaya alındı ve bir süre sonra da doğal sit alanı ilan edildi. 2014 yılında burası korumaya alındığında 104 olan tür sayısı bugün 220'lere kadar çıktı. Flamingolar da bu türlerden birisi. Onları da Haziran ayına kadar burada ağırlamaya devam edeceğiz. Bölgeye kurulan 2 gözlem kulesi ile de öğrencilerimize ve bu alanı ziyaret edenlere kuş türlerini izleme imkanı da veriyoruz. Buradaki kuş türleri hakkında da bilgilendiriyoruz."

'TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN MARMARA BÖLGESİ'NİN EN CANLI ALANI'

Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül de Hersek Lagünü'nün yüz ölçümü olarak ufak olduğunu fakat barındırdığı kuş türü ve sayısı açısından Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olduğunu kaydetti. Flamingoların sonbahar başında bölgeye gelip 7-8 ay lagünde kaldığını söyleyen Bülbül, "Haziran ayı gibi de tekrar buradan ayrılıyorlar. Son sayımda 543 flamingo olduğunu belirledik. 1- 2 aya kadar en yüksek rakama ulaşacağız. Geçen yıl konaklayan flamingo sayısı 1500'dü. Gediz Deltası ve Tuz Gölü civarlarında üreyip beslenmek ve kışı geçirmek adına bu alana geliyorlar. Toplamda lagünde konaklayan ve üreyen 220 tür var. Ancak kış aylarında bazı türler diğer bölgelere göç ettiğinden, konakçı kuş türü 110'a kadar düşüyor. Burası 150 hektar civarında bir alan. Burası Türkiye'deki diğer sulak alanlara oranla çok küçük bir alan ancak popülasyon ve tür çeşitliliği olarak Marmara Bölgesi'nin en canlı alanı" diye konuştu.

Flamingoların 2020 Haziran ayına kadar Hersek Lagünü'nde kalmaları ardından üremek için başka bölgelere göç etmeleri bekleniyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Flamingolardan detay goruntu

-Metin Oral konuşmasi

-Kuş gözlemcisinin konuşmasi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA-DHA