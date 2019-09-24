Dha yurt bülteni-10

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, dünyanın en eski seyahat firmalarından Thomas Cook'un iflasının Antalya'yı etkilediğini söyledi. Thomas Cook'tan alacağı olan firmalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kredi çalışması yaptığını hatırlatan Çetin, krizin atlatılması için ciddi hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, ATSO'nun meclis toplantısında da gündeme geldi. Antalya'nın Eylül ayını 13 milyon yabancı turist sayısını geçerek, tamamlayacağını açıklayan ATSO Başkanı Davut Çetin, Thomas Cook'un iflasının uluslararası çapta önemli bir olay olduğunu söyledi. İflasın Antalya'yı da ciddi anlamda etkilediğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle sektörümüze etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız olaya hemen müdahale etmiş ve sektöre destek olunacağını açıklamıştır. Antalya'da kriz masası kuruldu. 22 Eylül'den sonra giriş yapan turistlerin İngiltere'ye dönüşleriyle ilgili garanti verildi. Fakat gecikmiş borçlar var, borçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Thomas Cook'tan alacağı olan firmalarla ilgili bakanlık bir kredi çalışması yapıyor. Umarım çok ciddi bir yara almadan bu krizi de atlatırız."

Bu konuda çok ciddi hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "İngiltere bizim şu an yükselen en önemli pazarımız. Bir sıkıntı yaratmadan bu krizi çözmeliyiz. Bu olayda yaşanacak kayıpların tazmin edileceğini ümit ediyoruz. Sayın bakanın da ifade ettiği gibi, İngiltere pazarı bizim için önemlidir ve bütün otellerimiz bu konuda gereken hassasiyeti göstermelidir. Thomas Cook olayını incelediğimizde, bir neden de turizmde dijitalleşme nedeniyle yaşanan değişimdir. Ülke olarak dijital turizme, pazarlardaki değişmeye, tur operatörlerinin durumuna dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meclis detay

Davut Çetin açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM-ANTALYA-DHA)

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Kazada ölen anne- kız, yan yana toprağa verildi

Vatani görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u birliğine teslim ettikten sonra eve dönen Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen Leyla Tunç (26) ve kızı Elif Ebrar Tunç'un (3) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün Erzurum kuzey çevre yolunda meydana geldi. Vatani görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u Erzincan'daki birliğine teslim ettikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıkan Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı 41 ACG 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Mehmet Sabri Tunç, eşi Zeytin Tunç (65) ve torunu Asiye Meryem (2)yaralandı, gelini Leyla Tunç ile diğer torunu Elif Ebrar Tunç ise yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Leyla ile kızı Elif Ebrar Tunç için bugün Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Örenşar köyünde öğle namazını sonrası cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından anne- kızın cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anne ve kızın mezarlıkta toprağa verilmesi

-Cenayeze katılan vatandaşlar

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ MALAZGİRT (MUŞ),

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Dolandırıcı mağduru emekli, bankadan parasının iadesini istedi



Afyonkarahisar'da kredi kartından bilgisi dışında 699 liralık alışveriş yapıldığını fark eden Yaşar Özdamar (52), bankaya başvurup paranın iadesini ve kartının değiştirilmesini istedi. Bankanın parasını iade ettiği Özdamar, yeni gönderilen kartından da 80 liralık alışveriş yapıldığını belirterek, dolandırıcılık mağduru olduğunu ve bu paranın da ödenmesi için bankaya başvurduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da emekli Yaşar Özdamar, yaklaşık 2 ay önce kredi kartından internet üzerinden alışveriş yapıldığını fark etti. Kart ekstresini kontrol ettiğinde 699 liralık alışveriş yapıldığını gören Yaşar Özdamar, bankaya müracaat ederek, bilgisi dışında alışveriş yapıldığını ve paranın iadesini talep etti. Ayrıca kartının iptal edilmesini isteyen Yaşar Özdamar, yeni kart gönderilmesi talebinde de bulundu. Banka, yaptığı incelemenin ardından Yaşar Özdamar'ın bilgisi dışında yapıldığını iddia ettiği 699 liralık alışverişin parasını iade ederek, yeni kredi kartı gönderdi. Yaşar Özdamar yaklaşık 15 gün önce eline ulaşan ve henüz şifresini bile değiştirmediği yeni kartından da toplamda 80 lira olmak üzere iki ayrı alışveriş daha yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine yeniden bankaya başvuran Yaşar Özdamar bu paranın da iadesini istedi.

'BİR HIRSIZLIK VEYA YOLSUZLUK VAR'

Yaşar Özdamar, dolandırıcılık mağduru olduğunu ve bugüne kadar böyle bir şeyin başına hiç gelmediğini belirterek, "Kredi kartımın ekstresi geldi. Ekstrede yazanlardan şüphelendim ve bankaya gittim. Görevli bana 'Sen cep telefonundan internet üzerinden bir şey indirmişsin ve oraya kesiliyor paralar' dedi. 'Bir günde 12 defa mı indirmişim internetten' diye sordum. Sonra tanıdık bir arkadaşa giderek internetten baktırdım. O arkadaş bana kartımda hırsızlık olduğunu söyledi. 'Ama bankadanama başka bir şeyden' dedi. Hemen eski kartı iptal ettirdim. Yeni kart gönderdiler. Yeni gönderdikleri kartın şifresini bile açmadım. İptal ettiğim karttan harcanan 12 kalem alışveriş tutarı olan 699 TL'yi ödediler. Tekrar şifresini bile bilmediğim yeni kredi kartımdan aynı şekilde 2 adet daha internet üzerinden alışveriş yapılmış. Bankaya dilekçeler verdim. Banka geri ödemeyeceğini söyledi. Fakat iki gün sonra 'ödemeyeceğiz' dedikleri 699 TL'yi ödediler. Bu işe bir anlam veremedim. Bugüne kadar banka ile yaptığım tüm işlemlerin ekstresini istiyorum. Ben internetten bir şey indirdiysem banka bu parayı bana niye ödedi? Bir hırsızlık veya yolsuzluk var. Bankanın gerekli mercilerine başvurdum. Gerekirse çözüm bulamazsam yargıya da başvuracağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özdamar'dan detay

Özdamar ekstraları incelerken detay

Özdamar ekstra, kredi kartı ve açılmadık şifre kağıdını gösterirken detay

Genel detaylar

Özdamar ile röportaj

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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İşçilerin taşındığı midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Kaza anı, midibüsün yol kamerasına kaydedildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Vardiya değişimi yapan işçileri taşıyan Hamdi Eğdemir'in kullandığı 43 S 0153 plakalı servis midibüsü ile Ahmet Kaan Öztürk yönetimindeki 43 BE 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atarak yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü Ahmet Kaan Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztürk ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, servis midibüsünün yol kamerasına saniye saniye kaydedildi.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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HDP önündeki eylemde 22'nci gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in yanı sıra Trabzon, Ordu, Artvin, Giresun, Rize ve Konya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Eşi Fahriye, yeğeni ve kardeşi ile birlikte aileleri ziyaret eden AK Parti'li Karahocagil, amaçlarının, ailelere destek olduğunu söyledi. Fahriye Karahocagil ise annelerin yanına oturarak, acılarını paylaştı. 'Annelerin yanındayız' yazılı pankartı açan Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile Karadeniz Vakfı Kadın Konseyi üyeleri, annelerin acılarına ortak olmak için geldiklerini söyledi. Konya Sivil Tolum Örgütü Başkanı Muhsin Görgülügil ve Yönetim Kurulu üyeleri de anneleri desteklemek ve terörü lanetlemek için destek ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in konuşması

Ziyaretler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanmıştı; cezaevinde intihar etti



Karaman'da boşandığı eşi N.A.'nın kendisini öldürmeye geldiği yönündeki ihbar üzerine yakalanıp, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Mustafa Akarca, bulunduğu cezaevinde tuvalette kendini asarak yaşamına son verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., 1 Eylül günü saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi Mustafa Akarca'nın kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan Mustafa Akarca gözaltına alındı. Akarca'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

'KURBAN KESİP PAKETLEYECEKTİM, TABANCA DA EMANET'

Gözaltına alınan Akarca'nın yapılan sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. Akarca'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akarca, çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Akarca, dün bulunduğu Karaman M Tipi Cezaevi'nde tuvalette kendini asarak, yaşamına son verdi. Akarca'nın cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN,

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Minik Zehra, kazada 'Şaşkın'ın da yaralandığını sandı



Bolu'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan Zehra Ayana (2), muhabbet kuşu 'Şaşkın'ın da kazada yaralandığını sanarak endişelenirken, yakınları küçük kızı kuşun iyi olduğunu belirterek, rahatlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yeter Öztürk yönetimindeki 14 KL 203 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Sadullah Çalışkan yönetimindeki 14 GJ 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yeter Öztürk hafif yaralandı. Yeter Öztürk, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yeter Öztürk'ün aracında bulunan bakıcılığını yaptığı 2 yaşındaki Zehra Ayana, kazadan yara almadan kurtuldu. Küçük kız, kafeste bulunan 'Şaşkın' isimli muhabbet kuşunun da kazada yaralandığını sanarak, endişelendi. Zehra'nın olay yerine gelen yakınları küçük kızı, kuşun iyi olduğunu söyleyerek rahatlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Kafesteki kuşun görüntüsü

-Kuşa bakılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Zeki Müren, mezarı başında anıldı

Türk sanat müziğinin usta ismi Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Bursa Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene, Müren ailesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri, Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Zeki Müren'in Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olduğunu belirterek, "Zeki Müren bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. Bugüne kadar Zeki Müren burs fonundan 3 bin 31 öğrencimiz, bu yıl da 231 öğrencimiz faydalandı. Yapmış olduğu hayırlarla sanat güneşimiz öğrencilerimizin eğitim güneşi de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorumö dedi. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve ziyaretçiler, duanının ardından Müren'in kabrine karanfil bıraktı. Müren için ölümünün 23'ncü yılında Emirsultan Camii'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Zeki Müren'in mezarı başında edilen duadan görüntüler

-Anma programına katılanlardan görüntüler

-Zeki Müren'in mezarına karanfil bırakılmasından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,