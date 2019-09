Dha yurt bülteni - 10

Kaçak göçmenler polis denetimine takıldı

Edirne'de polisin kent girişinde yaptığı denetimlerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda araçlarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler denetimlerde, 1 kapalı kasa kamyonete de el koyarak trafikten men etti.

Yakalanan kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis ekipleri denetimlerini gün boyu sürdürdü.

Görüntü Dökümü

------------

Polis ekiplerin arama yapması

Araçlara denetim uygulaması

Yakalanan kaçak göçmenlerden detay

Kaçak göçmenler

Araçların durdurulması

Arama yapılması

Kapalı kasa kamyonet aranması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

=================

7 kişinin öldüğü kazanın davasında firari sürücüye yurt dışı yakalama kararı

Kayseri'de, otomobil ve ambuansın çarpışması sonucu meydana gelen 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan ve Gürcistan'a kaçtığı ileri sürülen firari sürücü Adnan Ö. hakkında yurt dışında da arama kararı çıkarıldı.

Geçen yıl 25 Mart'da meydana gelen kazada, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm (36) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, Adnan Ö. (46) yönetimindeki otomobilin arkadan sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan firari sürücü Adnan Ö. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldır süren davanın görülmesine devam edildi. Ölen ailenin yakınları ile firari sanık Adnan Ö.'nün avukatı duruşmada hazır bulundu. Kazada ağabeyini kaybeden Ahmet Üzüm, "1,5 yıl oldu, her hangi bir gelişme olmadı. Suçlunun nerede olduğu da belli. Sağlıklı bir şekilde dönüş bekliyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Gürcistan'a kaçtığı iddia edilen sanık Adnan Ö. hakkında yurt dışında da arama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'SONUNDA ÇABALAR KARŞILIK BULDU'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Üzüm ailesinin yakınları, yakalama kararı çıkarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "Sonunda çabalar karşılığını buldu. 7 kişinin katili olan ve elini kolunu sallayarak Gürcistan'a giden ve halen orada yaşadığını tahmin ettiğimiz kişi ile ilgili yurt dışında yakalama kararı çıkarıldı. Suçların iadesine dair sözleşme açıkça bu yakalama kararının verilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu süreçte bize yardımcı olan sayın vekillerimize, yargının ve Adalet Bakanlığı'nın temsilcilerine, hukukun gerçek temsilcisi mahkememize ve mahkeme başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kazada yakınları ölen Rüştü Üzüm de, "7 kişinin katili hiç bir zaman kendini kurtaramayacak. Nereye giderse gitsin devletimiz onu ininden çıkaracak. Bizim 7 canımız gitti. Her mahkemeye geldiğimizde her ertelenmesinde yüreğimiz parçalanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Avukat Seyit Halil Yüzgeç'in açıklamaları

-Ağabeyini kaybeden Ahmet Üzüm'ün açıklamaları

Amca çocukları Rüştü Üzüm'ün açıklamaları

Süre: 3.20 DK Boyut: 379 MB

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

================

Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor

Hollanda'dan gelin olarak gelen ve eşinden boşandıktan sonra Nevşehir'in Avanos ilçesine yerleşen heykeltıraş Charlotte Van Den Akker (40) 16 yıldır kaldığı butik otelin terasında, bölgedeki otellerde kullanılan eski kapıları aslına uygun tamir ederek hayat veriyor.

Hollanda'dan 2001 yılında gelin olarak İstanbul'a gelerek Türk vatandaşı olan Charlotte Van Den Akker (40) 2 yıl sonra eşinden boşanınca, ülkesine dönmek yerine çok sevdiği Kapadokya'ya yerleşti. Heykeltıraş Akker, sanatını en iyi icra edebileceği yer olarak gördüğü Nevşehir'in Avanos ilçesinde 36 odalı butik otelin teras katındaki odayı kiraladı. Akker, burada hem konakladığı otelin hem de çevredeki butik oteller ile diğer tarihi yapıların eski kapılarına yeniden hayat veriyor. Ayna zamanda seramik ve heykeller yapan heykeltıraş Akker'in orijinaline uygun tamir ettiği tarihi kapılar, bölgedeki yapıların girişlerini süslüyor.

Charlotte Van Den Akker, 2003 yılından bu yana Avanos'ta yaşadığını söyledi. Heykeltıraş Akker, seramik ve kapı dekorasyonu ile de uğraştığını ifade ederek, "Kaldığım otel çok otantik olduğu için dikkatimi çekmişti. Eski kapıların depoda bekletildiğini görünce, kapıları elden geçirdim ve farklı alanlarda kullandık. Bazılarını da tavana astık. Restore ettiğim kapılara yeniden hayat verdim. Atılmak üzere olan her şeyi geri dönüştürdüm. Kapıların her birinin bir ruhu vardır. Ben de bu ruhu yaptığım çalışmayla tekrar kazandırdım. Maalesef kapılar konuşmuyor; ama konuşsalar emin olun çok şey anlatırlar. Eski kapıları çok seviyorum. Bu kapıları kim yaptı, nasıl yaptı, hepsine önem veriyorum" şeklinde konuştu.

Geçimini seramik, heykel ve kapı restoresi yaparak sağlayan Hollandalı gelin Akker, İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen bir sergide de 2 ödül kazandığını belirtti. Akker, Türkiye'de kadınları konu alan ' Sonsuz Bir Yoldayız' başlıklı heykel sergisinin de çok ilgi gördüğünü anlattı.

Görüntü Dökümü

----------

-Hollandalı gelinin restore ettiği kapılardan görüntü

-Charlotte'nin çalışmalarından görüntü

-Charlotte'nin ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

SÜRE: 5.10 BOYUT: 578 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

=================

Ünlüler Erzurum'un tarihi yerlerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi kapsamında Bayburt'a yapacağı ziyaret öncesi Erzurum'u gezdi. Gazeteci, yazar konuklarıyla birlikte başta kongre salonu olmak üzere tarihi yerleri gezen Pervin Ersoy, amaçlarının Türkiye'nin tanıtımında farkındalık oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen Pervin Ersoy ve beraberindekiler milli mücadelenin ateşinin yakıldığı 23 Temmuz Kongresi'ne ev sahipliği yapan binayı gezdi. Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'dan 100 yıl önce yapılan kongreyle ilgili bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler cep telefonlarıyla görüntü olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye'nin tanıtımına fayda olması için projeyi başlattıklarını belirten Pervin Ersoy, "Biz, Türkiye'nin tanıtımına bir parça faydamız, katkımız olsun diye iç turizmi calandırmak için daha doğrusu farkındalık yaratmak için başlattığımız 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bayburt'a yapacağımız ziyaret öncesi Erzurum'u geziyoruz. Kongrenin yapıldığı binayı gezdik. Erzurum gerçekten ülkemizin en gözde şehirlerinden. Tüm detaylarıyla gezmek lazım. Şurada yarım saat geçirmek bizi inanılmaz etkiledi, Anlatılanları dinlemek, tarihi anları yaşamak insanları etkiliyor. Erzurum'da bunun gibi gezilmesi gereken yerler yine var. Tüm dokusuyla kültürel zenginlikleriyle Erzurum bambaşka bir yer" diye konuştu.

Bayburtlu ünlüler Uğur Murathan ve Şule Zeybek'in yanısıra sanatçı Oktay Kaynarca'nın da yeraldığı davetliler, kongre binasından sonra Çifte Minarele Medrese'yi gezdi. Rehber Saffet Emre Tonguç'un anlattıklarını dinleyen Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesinde incelemede bulundu. Üç Kümbetler'e giderken yerel ürünler satan bir işyerine giden heyet, burada Erzurum'un yöresel kıyafeti ehramı giydi. Pervin Ersoy, ehram deneyenleri cep telefonuyla kaydederek gezilerinin eğlenceli geçtiğini belirtti. Ulu Cami ve Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstem Paşa Çarşısını gezen Ersoy ve beraberindekiler öğleden sonra karayoluyla Bayburt'a gidecek.

Görüntü Dökümü

---------

-Bakan eşi Pervin Ersoy ve beraberindekilerin kongre binasına gelmeleri

-Oktay Kaynarca'nın cep telefonuyla görüntü alması

-Misafirlerin kongre salonuna girmeleri

-Koltuklara oturan Ersoy ve beraberindekilerin anlatılanları dinlemesi

-Kongre salonunu gezenlerin fotoğraf ve görüntü çekmeleri

-Pervin Ersoy ile röp

-Heyetin Çifte Minareli Medreseyi gezmesi

-Medrese'de rehberin anlattıklarını dinlemesi

-Şule Zeybek ile röp

-Heyetin yöresel kıyafet ehramı denemesi

-Heyetin Üç Kümbetleri gezisinden görüntü

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

=================

İzmir'de faytonların kaldırılmasıyla 36 at, Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayacak

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla kent genelinde fayton faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasal mevzuatların tamamlanmasının ardından toplam 36 atı satın alarak, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi.

İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek fayton taşımacılığı faaliyetine kent genelinde son vermişti. Karşıyaka'da 16, Selçuk'ta 12, Dikili'de ise iki faytonun faaliyetlerine son veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, satın alınan 36 at ve 16 faytonu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi.

ATLARA DÜZENLİ BAKIM

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen atlara düzenli bakım yapılıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü vekili Fidanlıklar Koruma Şube Müdürü Tevfik Bettemir atlara çok iyi bakıldığını ifade ederek, "Bugün itibariyle Doğal Yaşam Şube Müdürlüğümüze getirilen at sayısı 36 ve güvenli bir şekilde bakım altına alındılar. Atlarımızı yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Aynı zamanda tamamen temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk. Yaşam alanları da düzenli olarak temizleniyor" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Buraya geldiğimiz zaman gördüğümüz özgürlük, atların mutluluğu bizi de mutlu etti. Çünkü bu yıllardır uğraştığımız bir mücadeleydi. Meşale İzmir'den yandı. Atların şu an üzerlerinde kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemeklerini yiyorlar ve dolaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin kamuoyunda oluşturduğu bilinç ve tabi başkanımızın da vizyonuyla bu gerçekleşti. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Genel ve detay görüntüler

-İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Vekili Tevfik Bettemir'in röportajı

-Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan'ın konuşması

-Drone (fayton) görüntüleri

İZMİR,