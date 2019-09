Dha yurt bülteni - 10

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (3)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, EVLERDE MAHSUR KALDILAR

Artvin'in Borçka ilçesi Yeni Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle, öğle saatlerinde İçkale Deresi taştı. Sel suları nedeniyle debisi aniden yükselen dereyi çevreleyen istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın bitişinde yer alan arazide yaya olarak kullanılan asma köprünün bir kısmı da sulara gömüldü. Bölgede tek katlı ve 3 katlı binalarda oturanlar, su baskını sonucu evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Sel sularının sürüklediği moloz, balçık ve su kaplı bölgede ekipler, evde mahsur kalanlan 13 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalanların bazıları kendi imkanlarıyla göle dönen arazilerinden çıkmayı başarırken, bazıları ise tek katlı evin yüksek duvarı üzerine çıkarak kurtarılmayı bekliyor.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/DHA

Güvenli Bölge'de 7'nci hava devriyesi başladı (3)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD helikopterleri tarafından yapılan 7'nci hava devriyesi tamamlandı. Saat 10.40 sıralarında başlayan hava devriyesi bir saat sonra 11.40 sıralarında tamamlandı. Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentleri arasında keşif ve gözetleme faaliyetini tamamlayan Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopter görev sonrası yeniden Akçakale'ye döndü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na askerlerini bırakan Türkiye'ye ait helikopterler Şanlıurfa'ya, ABD helikopterleri ise Suriye'deki üs bölgesine geri döndü.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT,Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulun müdürü B.K., iddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi R.İ.K. adlı kız çocuğuna sopayla vurup, kafasına kapı kolu fırlattı. R.İ.K'nin ailesi, okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yatu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K., sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye götürmek istedi. Bu sırada sınıfa giren okul müdürü B.K, duruma sinirlenerek, elindeki sopayla R.İ.K.'nin başına vurdu. Daha sonra kapı kolunu öğrencisinin kafasına doğru fırlattı. Okul Müdürü B.K'nin "Kimse sınıftan dışarı çıkmayacak, bu konu burada kapanmıştır" diyerek öğrencileri tehdit ettiği de ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından kafatasında şişme ve morarma olan R.İ.K, sınıfta gözyaşı döktü. Okul çıkışında ailesine yaşadığı olayı anlatan R.İ.K, hastaneye götürüldü. Çocuğun kafasına pansuman yapılırken, anne N.Ş., okul müdürü B.K'den şikayetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.

Denizli'nin Kale ilçesinde, iddiaya göre, ortaokul müdürü B.K. tarafından darp edilen R.İ.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sınıfımızdaki kapı kolu eskiydi. Kapıyı açarken, elimizde kaldı. Sınıfın önüne gelen müdür, kapı kolunu elimden alıp, bana doğru fırlattı. Elindeki yarım metre uzunluğundaki sopası da o an başıma geldi. Bana 'Yerine geç' diye bağırdı. Başım acıdığı için ağlamaya başladım. 'Niye ağlıyorsun' diye bana tekrar bağırdı. Çok korktum, başım kanadı. Daha sonra beni yanına çağırttı. Sınıf öğretmenime pansuman yaptırdı. Sınıf öğretmenim 'Hastaneye götürelim' dedi. Okul müdürü ise 'Hayır, darp derler' dedi. Sınıf öğretmenimiz 'Bari sağlık ocağına gidelim' dediğinde ise 'O kadar önemli değil' dedi. Okul çıkışı ağabeyimle hastaneye gidip, darp raporu aldık. Pazartesi günü okula gitmekten korkuyorum. Şikayet ettiğimi öğrendi. Okul değiştirmek istiyorum" diye konuştu.

ANNE TEPKİLİ

R.İ.K'in annesi Nurten Şipal (35), yaşanan olayın ardından gerekli mercilere şikayette bulunduğunu kaydetti. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Şipal, "Okul Müdürü, dün kızımın başına sopayla vurmuş, kapı kolu fırlatmış. Ağabeyi, okul çıkışında hastaneye götürmüş. İşten çıkıp hastaneye gittiğimde, kızımın başındaki yaraları gördüm. Sınıf Öğretmeni'ni arayıp, neden olay yaşandığında hastaneye götürmediklerini sordum. Okul Müdürü'nün izin vermediğini öğrendim" dedi.

'OKUL MÜDÜRÜNE KİMSE 'DUR' DEMEYECEK Mİ?'

Kendi kızının yaşadıklarının başka öğrencilerin başına gelmemesi gerektiğini Şipal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk. Bu yaşananların peşini bırakmayacağım. Bu okul müdürüne kimse 'Dur' demeyecek mi? Bir eğitimciye bu yakışmıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bu müdür, bu okuldan gidebilir. Benim çocuğum da kurtulabilir ama başka okullardaki çocuklar ne olacak? Kapı kolu fırlatmak, kafasına sopa ile vurmak ne demek? Görevinden men edilsin istiyorum. Benim çocuğumun başına bu geldi, başka çocukların başına gelmesin" diye konuştu.

Anne Şipal ve R.İ.K'den detaylar

Öğrencinin başındaki yara izlerinden görüntüler

Anne Şipal ve kızı R.İ.K ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Yanan otomobile balkondan kovalarla su döktüler

Bartın'da, motoru alev alan otomobili söndürmek için apartman sakinleri balkondan su dökerek yangının büyümesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Bartın Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil motorindan alev aldı. Dumanların balkonlardaki dairelere ulaşmasının ardından vatandaşlar balkonlara çıkarak, yangına müdahale etti. Binanın 4'üncü ve 5'inci katında oturan kadınlar, kovalara su doldurduktan sonra yanan otomobilin üzerine dökerek, yangının büyümesini önledi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Otomobilin söndürülme anları cep telefonu

Boyut: 31,6 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Bakan Selçuk: 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdıkö dedi.

Ayvalık ilçesinde '27'nci Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği' başladı. 6 Ekim'e kadar sürecek şenliğin açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler federasyonlarının temsilcileri ile Türkiye'nin farklı noktalarından gelen bin 200 engelli ve ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri tarafından düzenlenen Roman havası gösteri sundu.

'VALİ, KAYMAKAM, BAKAN OLMAK İSTİYORUZ'

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, erişilebilirlik, sadaka kültürü değil, hak ekseninde talepleri olduğunu belirterek, "Devletler elle, ayakla değil, akılla yönetilir. Engelliler içinde hukukçu da var, siyasetçi de. Her alanda eğitim alan insanlar var, ancak kariyer yapmış olanlar az. Biz yetki istiyoruz. Vali, kaymakam, genel müdür, bakan olmak istiyoruz. Bu vatan, bayrağın altında yaşayan 81 milyon vatandaşın hepsinindirö dedi.

Şenliğin imece usulü ile 27 yıl önce başladığını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin ise etkinliklerin amacının engellilerin önündeki engelleri kaldırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz de, Balıkesir'de engellilerin sorunlarına ilişkin yapılması gereken tüm notları aldıklarını ve 5 yıllık eylem planı içinde bunlara yer vereceklerini ifade etti.

'15 YILDA BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ'

Devletin, engellilerin sorunları çözümünde 15 yılda çok büyük aşama kaydettiğini belirten Vali Ersin Yazıcı ise, "Bu özel insanların dertleriyle, dertleniyoruz. Hep birlikte dertleniyoruz. Tabi ki başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ve devletin diğer kurumları, bu özel insanlara her manada hizmet sunuyor. Maaş bağlıyoruz, diğer dertlerine bakıyoruz, evde bakım yapıyoruz. Şükürler olsun, artık bir engellimizle karşılaştığımızda bir vali olarak boynum bükük değil. Ama 25 yıl önce bir kaymakam olarak çok az şey sunabiliyorduk. Ben bu güzel insanların, bu özel insanların daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki daha fazlasını da biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sunmaya devam edeceğizö dedi.

BAKAN SELÇUK: 17 YILDIR ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, 17 yıldır hükümet olarak engelli vatandaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. Gelinen süreç içerisinde hem erişilebilir, hem de istihdam alanlarında; eğitimden, sağlığa kadar engellilerin hayat standardının yükseltilmesi için çabaları gösterdiklerini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi, 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; kamu kullanımına açık binalarda yaya geçidi, park gibi kamuya açık alanların erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz. Erişilebilirlik anlamında toplu taşıma ve seyahatlerde bütün düzenlemeleri yapmaktayız. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Bakıma muhtaç durumdaki engelli kardeşlerimizin de bakım destek hizmetlerini 2005 yılından itibaren etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Evde bakım yardımı kapsamında; 2018 yılında yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar lira ödeme gerçekleştirdik."

'384 BİN ENGELLİ İŞ HAYATINA KAZANDIRILDI'

Engelli vatandaşlar için 52 merkezde sunulan gündüzlü bakım hizmetini de bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırılacağını kaydeden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kat ettik son 17 yılda. Bu amaçla, kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanındaki doluluk oranını yıldan yıla arttırıyoruz. Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Türkiye'de 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile E-KPSS'yi başlattık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin civarında iken, bugün bu rakam 10 kat artarak 56 bini aşmış durumda. İnşallah bu rakamları önümüzdeki günlerde de demin konfederasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi ilerleyen günlerde bu rakamları daha da arttırmak istiyoruz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın müteşebbis olmasını çok önemsiyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla bitiren engellilerimize 50 bin liraya kadar hibe desteği vermeye devam ediyoruz. Hükümet olarak 17 yıldır, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her zaman engellilerimizin, engelli ailelerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Engelleri kaldırmaya, gönüllerimizdeki önyargılarımızdaki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki; hayaller engelsizdir. Hayallerimizin gidebildiği yere kadar gideceğiz hep beraber."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Balıkesir'e geçti.

Görüntü Dökümü

-Engellilerin Roman havası oyunundan genel ve detay görüntüler

-Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi konuşması

-Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı AK Partili Yücel Yılmaz konuşması

-Vali Ersin Yazıcı konuşması

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuşması

-Engellilerden genel ve detay görüntüler

-Engellilerin bando eşliğinde kortej yürüyüşü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA-Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),

Asansör boşluğuna düşen üniversiteli Tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor

Konya'da, tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesiyle asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili yapılan incelemede ilk belirlemelere göre asansör kapısının açılmasının nedeni, Gürbüz'ün kapıya çarpması üzerine aşırı esneme ile raylı sisteminden çıkıp mekanizmada kırıklar meydana gelmesi olduğu belirlendi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki binaya geldi. Ancak ikili arasında apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kafes, Gürbüz'ü itekledi. Gürbüz, dengesini kaybederek savrulup, asansör boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz'ün, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gürbüz'ün yaşam mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Kafes de, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Asansörün kapısının açılmasının ise ilk incelemeye göre Gürbüz'ün çarpması sonucu aşrı esnemeden dolayı raylı sisteminden çıkması ve mekanizmasında kırıklar meydana gelmesinden kaynaklandığı belirtildi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.

Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA,