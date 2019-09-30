Dha yurt bülteni - 10

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Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce birçok kez patlayan DSİ içme suyu isale hattı, 1328'inci kez patladı. Patlaktan akan tonlarca su, zemin kattaki ev ve iş yerleriyle, sahildeki otelde su baskınına yol açtı.

Bodrum'da 5 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında aynı sorun tekrar yaşandı. Bugüne kadar defalarca patlayan isale hattı, bu kez, saat 02.00 sıralarında, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde, 1328'inci kez patladı. DSİ içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. O esnada yoldan otomobiliyle geçen bir kişi, korkulu anlar yaşadı. Sürücü aracından son anda inip uzaklaşırken, otomobil çukurda kaldı. Patlayan hattan çıkan tonlarca su, caddenin alt tarafında bulunan bir sitenin zemin katındaki evlerde, ayrıca sahilde bulunan bir otelde su baskınına yol açtı. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken; bazı odalar ve restoran bölümleri sular altında kaldı. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı oteldeki müşterilerin tahliye edileceği öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede çalışmalara başlandı. Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağı onarmaya çalışırken, patlak nedeniyle Bodrum'un bazı mahallelerine ise su verilemiyor.

Görüntü Dökümü

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Çukura düşen otomobilden görüntü

Haber : Mehmet Can MERAL- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı (2)

HÜCRE EVİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da, özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin 4 ay boyunca gizlendiği hücre evi ortaya çıktı. Terör örgütü MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın ev sahibi Makbule Gülbahar ve eşi Kerim Gülbahar'a gelerek kiralık olan evi tutmak istediklerini söylediği öğrenildi. Burada sıradan insanlar gibi yaşayan teröristlerin kendileri öğrenci olarak tanıtarak kentte bulunan bir otelde işe girmek üzere olduklarını söyledi. Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'dan hiç şüphelenmediklerini anlatan Makbule Gülbahar, "Bundan 4 ay önce kiraya verdiğimiz evi tutmak istediler. Son derece kibar konuşuyorlardı. Hatta yakın çevremiz 'Ne kadar temiz kiracılar. Keşke bizim de evimizi böyle kişiler tutsa' dedi. Bombalı saldırının ardından teröristlerin Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu öğrenen Kerim Gülbahar ise "Olayı duyunca şok olduk. Allah kahretsin, biz bilsek polise haber verirdik. Hiç şüphelenmedik. Hatta eşyaları yoktu, kendilerine eşya bile verdik" dedi. Saldırının ardından eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, hücre evinde detaylı parmak izi araması yaptı. Teröristlerin geride bıraktığı eşyalardan iz arayan polisin evi didik didik aradığı görüldü. Soruşturmayı genişleten Terörle Mücadele ekipleri, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran başka örgüt bağlantılarını araştırmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-Evdeki eşyalardan görüntü

-Ev sahibi ile röp.

-Evin dış görüntüsü

SÜRE: 03'47" BOYUT: 418 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,,

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9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'ndeki 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kahvaltı yapmak için kantinden poğaça satın aldıkları öne sürülen öğrencilerden 9'u, poğaça yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntüler

-Polis ekiplerinin okula gelmesi

-Öğrencilerden görüntüler

-Öğrencilerden röportajlar

-Hastane acil servis detayı

-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kamyonet çarpan minik Muhammet, toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Talha İnan (3), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27), yönetimindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ile Ahıska Türkleri'nden olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından mahalleli olay yerine toplanırken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri, yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet D.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden, Muhammet Talha İnan, İnegöl ilçesi için Altınbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölen çocuğun cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGOL (Bursa),

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Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi, yolda bulduğu 500 TL'yi görme engelli sahibine teslim etti.

İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, geçtiğimiz cuma günü yolları süpürürken 500 TL buldu. Kurum yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. Görme engelli Adnan Aytekin, bankamatikten çektiği 500 TL'yi düşürdüğünü evinde fark edince babası Hüseyin Aytekin, yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ali Gündüz, 500 TL'yi bugün baba Hüseyin Aytekin'e teslim etti. Görme engelli oğlunun parayı çektikten sonra cebine koyarken düşürdüğünü VE evde fark ettiğini belirten Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Parayı düşüren engelli gencin babası Hüseyin Aytekin'in konuşması

-Temizlik işçisi Ali Gündüz'un konuşması

-Gündüz'ün bulduğu parayı sayarak teslim etmesi

-Birbirlerine teşekkür etmeleri

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Davut CAN/İZMİR,

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Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K. (Kocataş), 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, Bozburun Marina'dan hareket edecek yata, geçen cumartesi sabahı operasyon yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal K.'nın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün saat 13.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Hilal K.'nin twitter videoları

Haber: Cavit AKGÜN- Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar (2)

'VİCDANIM ELVERMEDİ'

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kanadına dolanan plastik poşetin dala takılması sonucu ağaçta mahsur kalan kargayı kurtaran Ali Deniz ve Veli Akyol, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Ali Deniz, "Arkadaşımla piknik alanına gitmiştim. Piknik yapacağımız ağacın altına oturmuştuk. Bu esnada karganın çırpındığını gördüm. Vicdanım elvermedi. 7 metrelik ağaca çıktım. Kargayı elimle alamadığım için dalı kırdım, aşağı indirdim. Kanadına naylon poşet dolaşmış. Bıçakla poşeti kestik, çıkardık ve doğaya bıraktık" dedi.

'BİRLİKTE KARGAYI KURTARDIK'

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Veli Akyol ise şöyle dedi:

"Pazar günü pikniğe gitmiştik. Arkadaşımla oturacağımız ağacın tepesinde bir karganın çırpındığını gördük. Arkadaşım ağaca çıkabileceğini söyledi. Kendisi ulaşamadığı için karganın bulunduğu dalı kırarak bana uzattı. Birlikte kargayı kurtardık. Çevremizi temiz tutalım. Kargaya dolanan naylon poşeti kestik, kargayı doğaya bıraktık."

Görüntü Dökümü

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-Ali Deniz ve Veli Akyol röportaj

122 MB/// 01.06"

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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